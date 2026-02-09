Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бащата на 15-годишния Александър, открит мъртъв в кемпера: Не съм си променил мнението за Калушев

Бащата на 15-годишния Александър, открит мъртъв в кемпера: Не съм си променил мнението за Калушев

9 Февруари, 2026 20:41 6 039 167

  • 15-годишно дете-
  • кемпер-
  • убийство-
  • ивайло калушев-
  • яни макулев

Преди дни Яни Макулев беше категоричен, че е спокоен за сина си, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев.

Бащата на 15-годишния Александър, открит мъртъв в кемпера: Не съм си променил мнението за Калушев - 1
Снимка: Дарик Радио
бТВ бТВ Телевизия бТВ

bTV се свърза с бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпера под Околчица. Преди дни той беше категоричен, че е спокоен за него, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев.

В съобщение във Вайбър той заяви: "За Калушев не съм променил мнението си изобщо."

На 6 февруари Яни Мaкулев каза в ефира на bTV, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините.

Опитах се да се свържа с всичките и даваше изключен телефон. Аз съм сто процента сигурен, че са били на стотици километра оттам“, смята мъжът.

Яни Мaкулев каза още, че се познава с Ивайло Калушев от 35 години.

„Мога да ви кажа, че човекът не е това, което се описва във всичките медии. Той е изключително интелигентен човек, много образован, търпелив и спортист. Много неща, които трудно се изговарят за кратко време. Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос“, каза още той.

Според криминалисти престъплението е обмислено и извършено след настъпил конфликт в групата. Според една от близките на жертвите обаче никога няма да разберем цялата истина.


  • 1 Митко

    131 31 Отговор
    Промениш,не промениш детето ти го няма психопат…

    Коментиран от #53, #146

    20:44 09.02.2026

  • 2 Бай Сандо

    70 8 Отговор
    Без коментар…..

    Коментиран от #64

    20:44 09.02.2026

  • 3 ами

    101 27 Отговор
    очевидно се му тая на бащата има ли син няма ли

    20:45 09.02.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    111 21 Отговор
    Верно е малоумен тоя....

    Коментиран от #116

    20:45 09.02.2026

  • 5 Този ППДБ-ист е също толкова

    88 36 Отговор
    ненормален колкото и всички останали ППДБ-исти

    Коментиран от #66

    20:46 09.02.2026

  • 6 Както

    68 16 Отговор
    Както казваше, бивш депутат от БСП и депутат, определен процент от обществото , са дебили. На същия принцип, вярват в лъжите на Бойко и гласуват.

    Коментиран от #12, #99

    20:46 09.02.2026

  • 7 Опааа

    83 17 Отговор
    “… те просто не знаят за какво става въпрос“, каза още той.” Ми кажи за какво става въпрос бе парцал! 100% тоя идиО т знае истината! Погуби детето си!

    Коментиран от #44

    20:47 09.02.2026

  • 8 Първата фаза

    59 9 Отговор
    Този е още в първата фаза - на отрицанието.

    20:47 09.02.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    82 25 Отговор
    Те му убиха детето ,а тоя още продължава да казва че всичко е ок и че не си е променил мнението за главния виновник ...е ако това не е секта и тоя не е сектант ,здраве му кажи

    Коментиран от #21

    20:47 09.02.2026

  • 10 явно наистина

    53 1 Отговор
    живеем в много реален сън.....

    20:47 09.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    79 30 Отговор
    Тъпите милиционери измислиха масово самоубийство на будисти.

    Коментиран от #54

    20:47 09.02.2026

  • 12 Иии

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Както":

    И професор

    20:48 09.02.2026

  • 13 Ми значи си неспасяем

    48 14 Отговор
    Тука хората се мъчат да те съжаляват, ти излизаш и плюеш на всичко. Евала, дано нямаш други деца, че горко им.

    Коментиран от #107

    20:48 09.02.2026

  • 14 марулев

    51 10 Отговор
    Само,като го видиш,как седи с шапката в стаята и става ясно,какво има под шапката!

    20:48 09.02.2026

  • 15 Може

    54 15 Отговор
    да са видели нещо, което не трябва и мафията да ги е очистила всичките, защото са били свидетели и да не приказват. Не е задължително да е това, което се говори, ама акъл нулев.

    Коментиран от #71, #78

    20:48 09.02.2026

  • 16 СССР

    47 12 Отговор
    Как до момента никой не заподозря Русия/Путин???

    Коментиран от #152

    20:48 09.02.2026

  • 17 Странно

    47 10 Отговор
    Не изглежда особено опечален!

    20:49 09.02.2026

  • 18 Последващ ужасТ?

    59 15 Отговор
    Спокойният баща е най-малкото за Карлуково, ако ли не за кауша. Боже , ако и родителите на другите деца са такива шушумиги... какъв ли следващ ужасТ ни очаква?

    20:49 09.02.2026

  • 19 Тоя баща

    14 14 Отговор
    си заслужава съдбата, но ми е жал за майката...

    Коментиран от #32

    20:49 09.02.2026

  • 20 Русофил болшевик

    3 10 Отговор
    Зеленски е виновен ..я понял

    20:49 09.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЧИКАТИЛО

    19 2 Отговор
    Е ПОТРЕСЕН......

    20:50 09.02.2026

  • 23 Ала Бала

    30 5 Отговор
    Природозащитници и подпалили кучетата?Сбогуват се защото са зваели какво са направили и какво ги чака.Идеалисти?ДНК извън групата няма-много удобно да се прикрият връзките с тези хора.Направили са нещо много тъмно и някой външен потърпевш не е останал хладнокръвен.

    20:50 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ала Бала

    23 5 Отговор
    Природозащитници и подпалили кучетата?Сбогуват се защото са зваели какво са направили и какво ги чака.Идеалисти?ДНК извън групата няма-много удобно да се прикрият връзките с тези хора.Направили са нещо много тъмно и някой външен потърпевш не е останал хладнокръвен.

    20:51 09.02.2026

  • 26 Майна

    26 4 Отговор
    Лелее
    Да идват санитарите

    20:52 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Холмс

    49 10 Отговор
    Ходи са пери някъде педал ! Сина ти със кръстосани пръсти е молел за живота си ! Нещастник скапан дали ме си свързан пряко?

    20:52 09.02.2026

  • 29 Психо

    52 10 Отговор
    Тези му нае3авли сина и го убили, той вика - бяха много точни момчета. Господи слез и си прибери вересиите!!!

    20:52 09.02.2026

  • 30 Страшно и безумно

    48 7 Отговор
    Този не само го е кълвал щъркела докато го е носил ами направо го е изтървал . Няколко пъти. Мир на душата на горкото дете!

    20:53 09.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не бързай

    32 5 Отговор

    До коментар #19 от "Тоя баща":

    Не се зная тя каква кукувуца може да излезе.

    20:53 09.02.2026

  • 33 А бе, Яни,

    41 8 Отговор
    ти нормален ли си, бе? То бива да си либерал, но момчето ти е разстреляно. А ти си още сигурен и спокоен за него!? Адреналинови либерали - содомити сте вие. Правиш дете и фъргаш.

    Коментиран от #62

    20:53 09.02.2026

  • 34 Тоалетната хартия

    50 4 Отговор
    Тоя знае повече от колкото казва. Може да го е страх да говори , да не избият цялото му семейство. Имал още 2 деца!!! Иначе си е психопат!!! ""Комунизма си отива, спете спокойно деца""!!!! Ся има будизъм....

    Коментиран от #67

    20:54 09.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 стоян георгиев

    22 10 Отговор
    Абсолютни кретени! И тоя калушев се оказа укро евро психар! Каква изненада!

    20:54 09.02.2026

  • 37 версия

    2 16 Отговор
    Отмъщение за Алексей Петров?

    Коментиран от #154

    20:54 09.02.2026

  • 38 Майна

    13 10 Отговор
    Нищо чудно- всички поддръжници на този сатанизъм ..ще продадат и децата си. Това е

    20:54 09.02.2026

  • 39 Хипотетично

    26 6 Отговор
    Гледам и не вярвам на ушите си! Толкова странни уж интелигентни хора!
    Очаквам да последват кумира си , убедени, че те са направили правилния избор, упреквайки света.
    Света не знае за какво става въпрос с изключение на тях-просветените.
    Масова психоза и стаден инстинкт след безпогрешния водач.

    20:54 09.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пич

    24 7 Отговор
    Знаете че обичам да ви меря акъла , и отново ме разочаровахте! Няколко дни ви казвам, че в МВР и ДАНС не са смотаняци, въпреки че умирате да го твърдите! Веднага са видяли дупките в главите и разбрали за какво става въпрос! И че мълчанието отначало беше, защото най добре щяха да приключат случая с - едни пияници се запалили! Казах ви и че после в движение смениха версията, и очаквах някой умен да ме попита - Защо?! Никой не ме попита! Е , ще ви кажа !!! Защото са били наясно, че има още хора за ликвидиране !!! И че ако не успеят да ги ликвидират овреме, а онези се доберат до някъде, където да проговорят, ще лъсне цялата връзка между държавата, службите, и престъпността. Затова решиха да удавят истината в щуротии !!! Защото така биха могли да се измъкнат! Но няма!!! Ако говорим за глобална педофилска мрежа, то тя достига до САЩ и Епщайн!!! И тези ще бъдат унищожени от там !!! И нищо не може да им помогне !!! Ще платят , дори вие нищо да не разбере!!!

    20:55 09.02.2026

  • 42 спокоен за сина си.....

    4 6 Отговор
    колкото повече критики получава даден шарлатанин, толкова повече изглежда се увеличава уважението към неговите ученици. Комплексът за преследване се задейства и критиката (без значение колко фактическа може да е) служи като гориво за тяхната вяра, а не като храна за здравословни въпроси.

    20:55 09.02.2026

  • 43 флинстоун

    15 4 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":

    у куив нема тракийци.

    20:55 09.02.2026

  • 44 Може

    17 4 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    Може да са го заплашили. Семейството му.Не вярвам в доброволно самоубийство.Ако ги е било страх,да пратят анонимно писмо до вестник.На какво са разчитали.По голям шанс да оцелееш,ако нещо стане публично.Няма как шест човека да са се чалнали,освен нещо сложено в храната,но пък за няколко дни ,тези в кемпера....Родителите явно не са в ред,така да се предоверят на някого.

    20:56 09.02.2026

  • 45 Дедо Мраз

    31 8 Отговор
    Е как да си промени мнението като мафията е убила детето му, а не Калушев.

    20:56 09.02.2026

  • 46 Монк

    23 14 Отговор

    До коментар #31 от "Ами за колко го продаде":

    Този знае ли го някой? Да не знае от кога сина му отсъства от вкъщи? Той е потенциален заподозрян, не морален родител! Боклук голям боклук!!!😡😡😡😡

    20:57 09.02.2026

  • 47 спокоен за сина си..... олигофрен

    12 8 Отговор
    Ние сме общност от медитиращи и магьосници, сбор от хора и същества, любопитен бъг във вашето възприятие, който не би трябвало да е там, а въпреки това е.“

    Възвеличаване. Това е манипулационна стратегия, основана на изграждане на его. „Вие сте специални, ако сте част от нашата група“.

    Помислете за Свидетелите на Йехова: „Ние сме Избраните“.
    Помислете за вътрешния кръг от култове. „Само най-добрите ученици могат да видят как великият върховен майстор преподава“.

    И обратно, ако напуснете групата, вече не сте специални, така че егото ви ще бъде спаднало, ако си тръгнете.

    20:58 09.02.2026

  • 48 Спецназ

    29 3 Отговор
    ЦЯЛАТА ИСТИНА НИКОГА нЕма се разбере, Баце!

    Ще хвърлят всичко на Рейнджъра Калушев и ТОЧКА!

    ТАКА се работи на тази Територия!

    Избили всички, после опряли дулото до Калушев и АЙДЕЕЕ И ТОО се самоуби накрая!

    Ама дали е бил съгласен да бъде "САМОУБИТ, никой вече не го интересува!

    Шерлок Холмс или Поаро нямаше да са съгласни с това, Баце,

    ама си имаме ДЕБИЛИ в МВР с по 5 хил. евро заплата да си чешат м.дурите и не само техните, де!

    20:58 09.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хмм

    25 0 Отговор
    гледах видеото, Калушев (предполагам) ги прегърна тримата, встрани имаше момчес дълга коса на опашка, след това ги дадоха тримата как го имитират - е тръгваме ли, за мене беше чест, после се смеят и повтарят "шефова чест", после ги дават по тъмно как влизат в хижата, не ми прилича на самоубийство, той просто ги изоставя, оставя ги живи (кметът говори за престрелка и много гилзи?)

    Коментиран от #65

    21:00 09.02.2026

  • 51 версия хх

    12 6 Отговор
    МВР що не направи ДНК тест на този баща, за да е ясно дали изобщо е баща.

    21:00 09.02.2026

  • 52 спокоен за сина си..... олигофрен

    7 5 Отговор
    лудите, обзети от жажда за репутация и идентичност, са много лесни за разпознаване но ако излязат от дупките си .....(Всички сме тук, за да си помагаме взаимно да преминем през това нещо, каквото и да е то.“
    Кърт Вонегът...

    21:01 09.02.2026

  • 53 Европеец

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Митко":

    Тоя "родител" дали умишлено подведе ченгетата да търсят по морето......

    Коментиран от #134

    21:02 09.02.2026

  • 54 И направиха

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Клиповете с ИИ

    21:02 09.02.2026

  • 55 Победа

    15 2 Отговор
    Малко странно ми се струва да става въпрос за дървена мафия,едва ли някой ще иска да привлече общественото мнение с шест трупа ако иска да ги разкара оттам!Щяха да им измислят нещо и да ги махнат оттам,нали власта е в Шиши,ако са накърнени интересите на Дпс!По вероятно е да си секта

    21:02 09.02.2026

  • 56 Тед Бънди

    11 5 Отговор
    Е той и Тед Бънди е бил страхотен, интелигентен, обаятелен и после ги е правел на кайма. Хора пазете се от хиперактивни, "интелигенти", "възвишени" 40+ мъже без семейство и деца. То е ясно, че дяволът е вътре.

    21:02 09.02.2026

  • 57 Смърфиета

    10 8 Отговор
    Не е само от дрогата. И от хомосексуализма е.

    21:02 09.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 шофьорът самуобиец

    17 0 Отговор
    по официални съобщения е стоял на дясната седалка, Ся някой ще тръгне да говори, че кемперът е с десен волан. МВР школите са с високо ниво на образованост, интелигентност и устойчивост в професията. Но, в писането на художествени сценарии.... нали.... Всеки драматург ще ги хване.

    Коментиран от #73

    21:02 09.02.2026

  • 60 Рени

    23 9 Отговор
    В последните години се навъдиха доста такива родители, с меко казано странно разбиране по отношение развитието на децата си.До голяма степен тази вълна дойде от завърнали се от чужбина българи, които попиха неолибералните крайности.То са кооперативи, космически училища, самостоятелно обучение вкъщи, алтернативни школи, практики и тем подобни истории.Повечето от тях са вегани, против ваксините и промивката на мозъците е пълна.Такива хора чувстват, че следването на системата, утвърдени правила е тъпотия, а те са просветените, които уж не са се оставили да бъдат подведени.Като цяло не се усещат, че са отвсякъде нагазили в матрицата.А на тези, които им взимат яко кинти за тези услуги, за да поддържат илюзията, им е най-добре.

    21:02 09.02.2026

  • 61 Рени

    10 3 Отговор
    В последните години се навъдиха доста такива родители, с меко казано странно разбиране по отношение развитието на децата си.До голяма степен тази вълна дойде от завърнали се от чужбина българи, които попиха неолибералните крайности.То са кооперативи, космически училища, самостоятелно обучение вкъщи, алтернативни школи, практики и тем подобни истории.Повечето от тях са вегани, против ваксините и промивката на мозъците е пълна.Такива хора чувстват, че следването на системата, утвърдени правила е тъпотия, а те са просветените, които уж не са се оставили да бъдат подведени.Като цяло не се усещат, че са отвсякъде нагазили в матрицата.А на тези, които им взимат яко кинти за тези услуги, за да поддържат илюзията, им е най-добре.

    Коментиран от #88

    21:03 09.02.2026

  • 62 Ами

    16 11 Отговор

    До коментар #33 от "А бе, Яни,":

    Забрави ли колко джензита (до вчера деца)подскачаха по площадите под ръководството на гурото Асен Василев,а родителите им се радваха и се хвалеха с тях,че са свалили законно избрано правителство.Ама,че страната остана без бюджет,много важно.И хем Румен Радев им каза,че тези от Пп са шарлатани,ама кой да слуша.

    Коментиран от #110

    21:03 09.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Смърфиета

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Сандо":

    Кеф кеф кеф кеф кеф кеф

    Коментиран от #142

    21:04 09.02.2026

  • 65 на барикадата

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хмм":

    Професионалистите събират гилзите си в пликче и ползват по един изстрел.

    Коментиран от #79

    21:04 09.02.2026

  • 66 Европеец

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Този ППДБ-ист е също толкова":

    Прав си.... Няколко пъти слушах недоразумението Сандов-говореше като изпече престъпник "Не знам, не си спомням"..... Вероятно всичките са много бъркани либерасти....

    21:04 09.02.2026

  • 67 Хмм

    10 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тоалетната хартия":

    има две по-големи деца - син и дъщеря, която е минала през школата на Калушев

    Коментиран от #93

    21:05 09.02.2026

  • 68 Никой

    19 1 Отговор
    Плащаме луди пари на полицаите - за да не могат нищо.

    Досега не са разкрили нищо - има само едно разкрито поръчково убийство и това е съвсем общо - разкриват битови драми. Тук може да се постараят.

    Да приказват - че е неясен случаят - ама - заплатката на края на месеца е ясна.

    21:05 09.02.2026

  • 69 Потресаваща идеология....

    6 5 Отговор
    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни. ...спокоен за сина си..... олигофрен

    21:06 09.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Европеец

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Може":

    Може и да е така,а може и да не е така.... Ама последните трима в заключения кемпер и тях ли мафията е убила.... Хубав и скъп кемпер, малци не могат да си го позволят...

    21:08 09.02.2026

  • 72 Мдаа

    13 10 Отговор
    Спокоен, че Калушев не го лъже за прераждането на сина му, след като го гръмне в главата.

    21:09 09.02.2026

  • 73 бръм мм

    3 8 Отговор

    До коментар #59 от "шофьорът самуобиец":

    Е и какво като шофьора е отдясно , след като е достигнал целта на пътуването си, спрял слязъл, преместил се е, означава, че куршум не го е изненадал шофирайки...и двигателят е бил изключен и итн...

    21:09 09.02.2026

  • 74 Помак

    22 0 Отговор
    Без думи . Бог да го прости детето

    Коментиран от #122

    21:09 09.02.2026

  • 75 БеГемот

    13 6 Отговор
    Човека е за лоботомия....

    21:09 09.02.2026

  • 76 Яшар

    18 6 Отговор
    Бащата този трябва да бъде изведен от обществото . Арестуван веднага !

    21:10 09.02.2026

  • 77 кой му дреме

    8 4 Отговор
    кой уби лаура палмър ?
    кок не сложи колан на сияна ?
    кой загуби сашко ?

    огьн следвай ме...

    21:11 09.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хмм

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "на барикадата":

    прибраха се в хижата по тъмно живи, престрелката евентуално е била в тъмнината, не са видели всичко

    21:11 09.02.2026

  • 80 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    СРЕД " САМО УБИЛИ - ТЕ" СЕ ИМА ПОНЕ 2-МА СЪС
    ОКОЛО ОБЩО СЪСТОЯНИЕ 5 МИЛИОНА ЕВРО И НАГОРЕ
    ......
    И ТИЯ ХОРА КАЗВАТ " СЕГА ЩЕ СЕ САМОУБИЕМ ЗА БУДА, КРИШНА И ИНДИЙСКИТЕ БОГОВЕ "
    .... . .
    КАТО В ЛАТИНСКА АМЕРИКА ЕДНА КЪЩА С ГОЛЯМ ДВОР НА ХУБАВО МЯСТО Е КЪМ 250 000 ЕВРО :)

    21:12 09.02.2026

  • 81 Говорим за педофилски секти нали? А?

    8 4 Отговор
    Страдал духа, страдало и тялото ..и прочие ... А ционизма какво е? Извън спеотологията? Екзотеричен и философски принцип ли е? А? Повтарям ви ей:Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН

    21:12 09.02.2026

  • 82 Анонимен

    12 5 Отговор
    Колкото и "готин" да е бил, завлече сина ти на оня свят. Или още вярваш, че един ден ще ти цъфнат живи и здрави на вратата?

    21:12 09.02.2026

  • 83 спокоен за сина си..... олигофрен

    6 5 Отговор
    Смърта за тях е „това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо ... и нещо още по зловещо: убийството на козата за тях е "дхарма" и я преражда в "свещенна крава". Убийството на други хора а не само самоубийството...

    21:15 09.02.2026

  • 84 планинарите

    12 6 Отговор
    в различните си занимания се познават. Всеки, който е попадал в такава среда знае, че нещата там са сериозни, защото са в екстремна животозастрашаваща среда. А тука искат да ги изкарат, като някакви пропаднали хора. Няма как да заблудите цялата планинска общност. На едно екстремно спускане по наклонено въже, с примка макара и седалка, инструктора, който пускаше желаещите, беше дете, което даваше точни напътствия за поведение и безопасност. Не плюйте по планинарите. В момента приличаме на екипаж на кораб, който нама капитан. Слухове, съмнения, съмнителни хипотези. Нямаме ли политици, които да успокоят обществото, и планинската общност?

    Коментиран от #95

    21:15 09.02.2026

  • 85 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    НЕ СЪМ ЧУЛ ДЖЕКИ ЧАН - БУДИСТ
    И ТОМ КРУЗ - ВИСША СТЕПЕН СЕКТАНТ ОТ ЦЪРКВАТА НА СЦИЕНТОЛОЗИТЕ
    ......
    ДА ИМАТ НАМЕРЕНИЯ ДА СИ УДАРЯТ КУРШУМА ?
    .. .
    А НА АТОНСКАТА СВЕТА ГОРА - ТАМ ПЪК Е ЯКА ДИСЦИПЛИНА , ПО ЯКА ОТ КАЗАРМА И НЯМА САМОУБИЙСТВА ?

    21:15 09.02.2026

  • 86 Име

    11 0 Отговор
    Разликата с исляма е тази, че будистите не убиват невинни при доброволното отнемане на Божия дар наречен живот.

    Коментиран от #94, #111

    21:16 09.02.2026

  • 87 спокоен за сина си..... олигофрен

    7 3 Отговор
    Не са десетки ейй, а хиляди са в тази гнусна секта ! И политици и бивши военни и ченгета ....

    21:18 09.02.2026

  • 88 Смърфиета

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Рени":

    Не. От 35 години са тия истории, Кришна съзнание и т.н., а сектантсвото си върви и отпреди девети септември – теософия, антропософия, дъновизъм. Не е, че някой се е върнал от някъде си. Явно не познаваш социологията на старите квартали. Но това, че не се усещат, че са нагазили в матрицата (не съм гледала филма) е вярна констатация. Айде, весело!

    21:18 09.02.2026

  • 89 Аман от тоя... ,,баща"...!

    10 6 Отговор
    Тоя е напълно ясен!
    Пълна откачалка и той облъчен от ,,Ламата"...!
    НО!
    Къде е...Майката-питам аз...?!?!

    21:19 09.02.2026

  • 90 ИМПЕРИАЛИСТ

    20 1 Отговор
    Нещо не е наред...Как не може да се засече КЕМПЕР от многобройните мобилни полицейски звена, които дебнат в засада по пътищата през около 50 км???

    21:20 09.02.2026

  • 91 Без думи

    11 5 Отговор
    Защо е облъчен този човек, от какво??? Детето му, Бог да го прости май затова е предпочело И.Калушев за баща.Мир на праха им! Кой ги уби?

    Коментиран от #98

    21:21 09.02.2026

  • 92 Хмм

    13 3 Отговор
    Момче на 15 години трябва да ходи на училище, иначе се предвиждат санкции

    21:22 09.02.2026

  • 93 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Хмм":

    Предполагам, не я е ползвал по предназначение, или за него ако нема патка за него не е било предмет на интерес? Снимал ли е децата?

    21:22 09.02.2026

  • 94 Кой ти каза че

    8 5 Отговор

    До коментар #86 от "Име":

    "будистите не убиват" ? Сигурен ли си че при всички тези десетки хиляди тибетски секти е така? Каквото каже гурото това правят! ...
    колективното култово съзнание....

    Коментиран от #108

    21:22 09.02.2026

  • 95 Видяхме ги ...политиците!

    14 3 Отговор

    До коментар #84 от "планинарите":

    Терзиев...Сандов...- вероятно и те облъчени от сектантските лафове на...,,Ламата"...!

    21:22 09.02.2026

  • 96 версия хх

    2 5 Отговор
    На атеистите им е трудно да възприемат различната логика на вярващите фанатици от различните течения и локални религиозни секти. За логично обяснение търсят под Вола теле и съчиняват възможни и невъзможни нелепости. Но има формулирано престъпление - склоняване към суицидни действия.

    21:23 09.02.2026

  • 97 КОНФЛИКТ В ГРУПАТА.

    16 0 Отговор
    А малко преди убийствата се прегръщат с добри думи се разделят. Не зная как са се избили те самите. Никакви кадри за палеж убийства. Само ДОГАТКИ

    Коментиран от #101

    21:23 09.02.2026

  • 98 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #91 от "Без думи":

    Ами видимо се касае за голем и мноо пρоз гъст.

    21:24 09.02.2026

  • 99 Пампаец

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Както":

    На същият принцип гласуваха за БСП , за царя , за Кирчококорчовци. На същият принцип сега ще гласуват и за Радев забравяйки , че именно Радев докара Кирчококорчовци на власт с парите на ивопрокопиевци .

    Коментиран от #105

    21:24 09.02.2026

  • 100 Т.Живков

    11 5 Отговор
    Този по мое време щеше да прави чакъл на един остров .

    Коментиран от #103

    21:25 09.02.2026

  • 101 Смърфиета

    6 6 Отговор

    До коментар #97 от "КОНФЛИКТ В ГРУПАТА.":

    Сега сектата ще се защищава колективно, ще пробутва защитните си тези и ще сваля Сарафа.
    Сега ще стане ясно кой е хомосексуалист, уличен наркоман, сектант, престъпник или лицемер, и кой е на страната на истината.

    21:28 09.02.2026

  • 102 123

    13 1 Отговор
    Да притежаваш кемпер произвидство 2025 с всички екстри, да имаш няколко недвижими имота в кочината и да вършиш любими екзотични неща по света, за които яко ти се плаща и накрая да предпочетеш стабилния сън" пред всичко изброено....Бог дал Бог и взел.

    Коментиран от #109

    21:28 09.02.2026

  • 103 МИНИСТЪРА на КЕФА

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Т.Живков":

    На един остров край Ловеч

    21:30 09.02.2026

  • 104 Някой

    12 7 Отговор
    Тоя човек е в делириум. Не му пука толкова за детето му, колкото да защитава Калушев, който със сигурност е виновен.

    21:30 09.02.2026

  • 105 гласувай си

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Пампаец":

    на същия принцип ,да не забравиш и боко тиквата!

    21:31 09.02.2026

  • 106 Абсурдистан

    11 3 Отговор
    Може и да не е Калушев, но животинското спокойство при 3 трупа наоколо е необяснимо.

    21:32 09.02.2026

  • 107 Серсемин

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ми значи си неспасяем":

    Има още две. Много много не вярвам в конспиративни теории, ама тук нещо хората са малко сбъркани. Според мен. Гледах майката на другото момче одеве по нова, ами мого говори, но нищо не каза. Абе кой нормален родител, след такава трагедия ще се появи да прави такива изявления, при положение, че би трябвало да са все още в шок и съсипани от мъка? Все едно са знаели. Незнам.

    21:32 09.02.2026

  • 108 За мен не беше чест

    7 5 Отговор

    До коментар #94 от "Кой ти каза че":

    Предсави си тези 6 самоубили се будиста стрелящи на улицата по хората, ръгащи с ноживе, газещи ги с джипове и кемпери и може да схванеш за какво иде реч.

    Коментиран от #114

    21:34 09.02.2026

  • 109 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #102 от "123":

    Ами, обществото ги е създало и отгледало. Сега можем само да им гледаме сеира, защото се излагат, да не обиждаме кифладжиите, по невероятен начин. Просто целия манталитет го виждате, колеги. За по-умните говоря. Другите са под влияние на измамите на Лукавия.

    21:34 09.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Смърфиета

    3 8 Отговор

    До коментар #86 от "Име":

    Никога не е късно да го ръгнат на синчето ти у до5то и да изкарат някой лев от продажбата му. Ако ти предложат много пари, няма ли да приемеш?

    21:36 09.02.2026

  • 112 Прочитайки мненията

    15 3 Отговор
    до тук, не разбирам - човеци ли пишат или наистина платени тролове? Трагедията е неописуема за близките. Коментиращите нямат представа за истината, но си позволяват да обругават потърпевшите по много грозен начин. Подобно на Чалгаря.Срам.

    Коментиран от #119, #136, #137

    21:38 09.02.2026

  • 113 Тити на Кака

    8 5 Отговор
    Нито дума за детето.
    Цялата енергия - в защита на гуруто.
    Класическо НЛП....
    Проблемите тук са два:

    1. Къде е съпругата? Другите роднини?
    2. Защо плащаме заплати на чиновниците в ДАЗД, след като подобни психопати предоставят децата си като пушечно месо на други психопати и записват видео, в което се хвалят с това, а хората в тази институция не реагират по никакъв начин. Вероятно чакат бащата да запише видео в което се гаври с куче, за да задействат процедура по подвеждането му под наказателна отговорност. Докато убива детето си и се хвали с това, обаче - никаква реакция..
    Пълна лудница!

    21:39 09.02.2026

  • 114 Смърфиета

    0 5 Отговор

    До коментар #108 от "За мен не беше чест":

    Не е изключено. Просто ламата не й е хрумнало. Защо?

    Коментиран от #124

    21:40 09.02.2026

  • 115 Има и добра новина

    5 5 Отговор
    Калушев повече няма да убива.

    Коментиран от #120, #130

    21:40 09.02.2026

  • 116 Яни Макулев

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Верно, че ме имаха за тъп от дете, но сега аз го доказах безусловно и увековечих глупостта си.

    21:41 09.02.2026

  • 117 Тодор

    16 1 Отговор
    "А последната госпожа от брифинга днес как се изпусна. Намерими са 4 гилзи и е единия е два пъти стрелян"

    значи гърмиш се в главата не умираш и за да е по сигурно се гърмиш втори път.

    И не е само това:
    1. Казаха че от 27 до 31 януари в къщата в Бургаско са правили ремонт - кой човек решил да се самоубие ще мисли за някакъв ремонт и да си стегне къщата
    2.На видеото в което казват : "за мен беше чест" и тримата се смеят и подскачат, а това е същия ден преди да се самоубият - кой ще се радва че ще умре? Дори кучето се радва и си играе, а животните усещат когато хората имат проблем...
    3. На видеото в което се подпалва хижата е толкова тъмно, че има само силуети - как стигнаха до извода разследващите, че същите трима рейнджъри те са запалили хижата
    4. Кой любител на животните ще затвори кучетата си, за които се е грижил да изгорят в хижата?
    5. Ако са решили да се самоубиват, защо не го правят всички в Петрохан, а половината тръгват за Околчица?
    6. 15-годишния е намерен приклекнал с пръститете на ръцете си вплетени един в друг - кой се самоубива в такава поза? Това е по-скоро поза на заплашен човек от оръжие, на който е наредено да клекне в ъгъла и ръцете му да се виждат
    Как може да задам тези логични 6 въпроса, а никой журналист да не се сети да ги зададе?

    21:42 09.02.2026

  • 118 Пропускате факта

    10 1 Отговор
    Че Ламата напуска хижата часове преди палежа и самоубийствата в нея, а когато почват да го издирват, сигурно и той се е бил преродил вече.

    21:42 09.02.2026

  • 119 Тити на Кака

    6 3 Отговор

    До коментар #112 от "Прочитайки мненията":

    Този баща публично декларира любовта си към убиеца на собственото си дете.
    За каква неописуема трагедия клатиш въздуха при това положение, умниче?

    Коментиран от #125, #128

    21:42 09.02.2026

  • 120 Смърфиета

    4 5 Отговор

    До коментар #115 от "Има и добра новина":

    Язък, че не уби повече сектанти да продължи забавата по-дълго. Сега ми е малко постно.

    Коментиран от #127

    21:42 09.02.2026

  • 121 Видехте ли бе?

    8 1 Отговор
    Видехте ли каква душичка беше черната пантера?

    21:43 09.02.2026

  • 122 Смърфиета

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "Помак":

    Първо няма бог, после от къв зор ще го прощава?

    21:45 09.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Групако

    4 1 Отговор

    До коментар #114 от "Смърфиета":

    Защото съдържанието и философията на самата религия го изключва, за разлика от онази другата.

    Коментиран от #131

    21:46 09.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 И аз не съм си променил мнението за...

    7 5 Отговор
    ...,,бащата"...- пълна отк@4@лк@....!!!

    Коментиран от #135

    21:48 09.02.2026

  • 127 Чакай малко де!

    9 2 Отговор

    До коментар #120 от "Смърфиета":

    Утре сутринта може да цъфне нов труп...!
    Примерно на някой дето им е разрешил регистрацията на ,,Национална Агенция по...."...!

    Коментиран от #129

    21:50 09.02.2026

  • 128 Яни Макулев

    4 5 Отговор

    До коментар #119 от "Тити на Кака":

    Бях людо влюбен, давах му пари, правех му като вятъра, подлагах се и разтварях бузките за взаимнопроникновение....
    Ще ми липсва лама Иво Калушев.
    Же не регрет риен....

    21:51 09.02.2026

  • 129 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #127 от "Чакай малко де!":

    Амин дай боже! Ще хапваме пуканки и ще си пиеме ракията.

    21:52 09.02.2026

  • 130 Не е ясно?!

    7 2 Отговор

    До коментар #115 от "Има и добра новина":

    Кой е убиеца!
    Ти пък откъде разбра,че е Калушев...?!

    Коментиран от #133, #138

    21:53 09.02.2026

  • 131 Смърфиета

    9 1 Отговор

    До коментар #124 от "Групако":

    Ламата може да променя религията според своите видения, откровения, вещомания, комплекси и похот към мунченца.

    Коментиран от #140

    21:53 09.02.2026

  • 132 Ама чакай ся...?!

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Тракиец 🇺🇦":

    ТеА шестимата...-,,руска измет" ли са билЕ...?!

    21:55 09.02.2026

  • 133 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #130 от "Не е ясно?!":

    Готви си защитната теза.
    1. Това не е така. Това са ренджъри на доброто.
    2. Сарафов е нелегитимен, а полицията работи за мафията.
    3. Аз съм правно негръмотен, затова не нося отговорност.

    21:55 09.02.2026

  • 134 Здравка Янева

    2 5 Отговор

    До коментар #53 от "Европеец":

    Много ясно,че е за заблуда,за да се спасят тримата.Също и версията за самоубийства е за заблуда на убийците.

    21:58 09.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 В грешка си

    9 3 Отговор

    До коментар #112 от "Прочитайки мненията":

    Очевидно не е трагедия за близките защото и те са от сектата и вярват в прераждането, ред други олигофрении и "новият цикъл" . Проблемите с тибетския будизъм и без да навлизаме в деформациите на сектанството.. Смърта е : „това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо“.

    22:01 09.02.2026

  • 137 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #112 от "Прочитайки мненията":

    Ами що тогава продължават да величаят Лама Калушев?
    Да си подготвят топли дрехи, хавлии, пантофи, чорапи и възелин, защото в следствения на ГМ "Димитров" е студено. И да си подготвят някакво по-нормално и обемисто четиво.

    22:02 09.02.2026

  • 138 Калушев! Зафършва на ЕВ

    3 3 Отговор

    До коментар #130 от "Не е ясно?!":

    Всички фекални отпадъци все фамилиите им на ЕВ завършват а не на ОВ

    22:03 09.02.2026

  • 139 б национална т

    7 0 Отговор
    ""има още една жертва, доверието към институциите в държавата" - така започнаха новините в 8, без добър вечер, защото не е добра вечерта, когато белите конци се виждат по-ясно.
    И за 4-те джипа, които са отивали към петрохан същата вечер, нищо не казаха - приятелка ги е видяла. Кой палел - аз лицата не видях, може да е всеки. Извадени думи от контекст видях, нагласени. Същата неизгоряла камера защо не засне и "самоубийствата". Детето с ръце сплетени пръсти, клекнало /в кемпера???/ - защо, да го боли по-малко ли, то е било принудено да застане така. От репортерите близо до мястото, става ясно, че кемпера се е движел по нормалните пътища посред бял ден, не по второкласните, както се твърди. Само се вдигна още по-голяма пушилка от изнесения нагласен донякъде пъзел. На този брифинг се опитаха да изкарат населението, че не си ползва главата за собствено мислене, логично и разследване само по разните мълчания. Защо се мълчи се питаме и търсим. събираме 2 и 2. Не наричайте предположенията, изказани на глас /след като няма гласност/ спекулации - ние не сме в тия л..на, че да насочваме в някаква несъществуваща посока, ние гадаем, къде ще избие пробойната.

    22:05 09.02.2026

  • 140 Естествено че

    4 3 Отговор

    До коментар #131 от "Смърфиета":

    Квот каже Ламата тва е! Ти да не очакваш с гласуване да е? Същото е като при Лама Бою

    22:06 09.02.2026

  • 141 123456

    11 0 Отговор
    Какъв конфликт в групата , бре , - разделят се и се прегръщат ! Не можете да измислите сносни лъжи !

    Коментиран от #145, #147

    22:09 09.02.2026

  • 142 Дедо Мраз

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Смърфиета":

    Ей мин-дил прекаляваш вече.

    22:09 09.02.2026

  • 143 Големи досадници...

    5 1 Отговор
    А можеха просто да се отровят с гъби или с кемпера да се метнат от някъде и да ги пишем статистика.

    22:10 09.02.2026

  • 144 "Бащата" може обаче и да не е

    6 2 Отговор
    Баща на 15-годишния Александър !

    22:14 09.02.2026

  • 145 Може от ревност бре

    4 4 Отговор

    До коментар #141 от "123456":

    те се прегръщат ама нещо не си пускат езици нали ?

    Коментиран от #151

    22:16 09.02.2026

  • 146 Видьо Видев

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Митко":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?

    22:25 09.02.2026

  • 147 Видьо Видев

    7 2 Отговор

    До коментар #141 от "123456":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?

    22:27 09.02.2026

  • 148 Дарвин

    6 1 Отговор
    Никой не може да промени силата на естествения подбор на еволюцията.

    22:31 09.02.2026

  • 149 Смърфиета

    4 2 Отговор
    Разгледайте внимателно снимката. Две неща бият на очи.
    Кой му прави впечатление?

    22:36 09.02.2026

  • 150 Механик

    10 2 Отговор
    " Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос“
    Да, вероятно не знаем за какво ТОЧНО става въпрос, а и едва ли ще научим някога.
    Но ти, който си пратил сина си да живее с ВЪЗРАСТНИ, НЕОМЪЖЕНИ мъже, много ме съмняваш.
    И физиономията ти ми е съмнителна. А с тоя кортик на стената зад теб, направо потвърждаваш съмненията ми.

    Коментиран от #153, #166

    22:36 09.02.2026

  • 151 Смърфиета

    7 3 Отговор

    До коментар #145 от "Може от ревност бре":

    Хомосексуалистите са способни на големи сцени на ревност. Човек да не повярва.

    22:37 09.02.2026

  • 152 Генерал Ат. Атанасов

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "СССР":

    Не си прав!

    22:39 09.02.2026

  • 153 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "Механик":

    Яни Макулев казва, че точно за това става въпрос, но ние не знаем точно колко тежка е престъпната им дейност. Тук има идеология колеги. Ранните фашисти биха й завидели. 30 години секта, наркотици и а...лен с....кс.

    Впрочем има още едно интересно религиозно учение. Сектата ХВАЦ – Християнска вселенска апостолска църква. Проверете си това, може още да е останало нещо в ютюб и нета. И там има един епископ и един презвитер, които се изживяват. Аз очаквах те да гръмнат в един момент. Но там бяха предимно старчоци. Но пак от тесния периметър около НДК.

    22:42 09.02.2026

  • 154 Слагам ти +

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "версия":

    Защото е вероятно,макар и много малко. За оригиналност.

    22:46 09.02.2026

  • 155 Абе той бащата

    7 1 Отговор
    знаел бил цялата истина, но истината е че синът му е рсзтрелян, пълен малоумник!

    22:47 09.02.2026

  • 156 Тоя олигофрен

    6 2 Отговор
    Какъв баща е?

    Коментиран от #160

    22:51 09.02.2026

  • 157 Иван

    4 1 Отговор
    Тоя май не е наред

    Коментиран от #161

    23:07 09.02.2026

  • 158 Прочитайки мненията

    4 5 Отговор
    до тук, не разбирам - човеци ли пишат или наистина тролове? Трагедията е неописуема за близките. Коментиращите нямат представа за истината, но си позволяват да обругават потърпевшите по много грозен начин. Подобно на Чалгаря.Срам.

    23:14 09.02.2026

  • 159 Ммм

    4 0 Отговор
    Как един не реши да не се самоубива, че живота е хубав или че може да се оправят нещата или по пътя някое дете да избяга и да разкаже, всички са заличени даже и кучетата!!!

    23:16 09.02.2026

  • 160 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #156 от "Тоя олигофрен":

    Тъмп като гъст.
    Даже без "като"
    Да му дадат да се порадва на тленните останки на синът си. И да му дадат виягра в пликче с надпис "от лама Иво с любов"

    23:28 09.02.2026

  • 161 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "Иван":

    Е добро утро.

    23:29 09.02.2026

  • 162 Дика

    4 0 Отговор
    Някои хора просто не трябва да се размножават, няма да е никаква загуба.

    Коментиран от #164

    00:01 10.02.2026

  • 163 Започват

    2 0 Отговор
    Да си играят с показанията Според някой от близките никога няма да разберем.Не,според калпавото МВР и частната прокуратура няма да разберем.Защо мълчат за колата,която ги е следила и също уж случайно самокатастрофира?С предавател и колите,които са минали към Сърбия.Тези четири яки джипа,които е видяла ,като е била на чешмата приятелката на Иван.Никой не вярва на МВР и прокуратура.Как на брифинга казват,че по часове имат движението на Кемпера и изведнъж го нямат.Толкова пари даде Калин Стоянов за бързи коли.Сега и Сю купува пак.Дамо до тоалетна ли ходят с тях? Как не спряха Кемпера и да спасят хората.Не слугите са ги пуснали в дебрите,или после след убийството са предвижили там Кемпера,защото мафията не им е позволила.Тях ги интересува колко пари имат в банковите сметки,не ги интересува живота им.Явно искали да нещо от тях.Или са свидетели на нещо.И защо не казаха от какво е спасено това момиче?От посегателство на извратеняци политици ли,както потулиха за сестри Белгийски?.Чакаме отговори за колата ,която катастрофира,явно добре описана в сайта на Бареков,от разминаването ,когато са мъртви да си трият в Инстаграм профилите.Сега пак ще използват защитени"платени"свидели.Ще манипулират и опитват да вземат с насилие показания.Както се започна един близък казал.Никйо не ви вярва и това Сарафче да изчезва нелигитимнито.

    01:19 10.02.2026

  • 164 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #162 от "Дика":

    Епа. Преродили са се в нещо по-низшо, в мунченца, за да може ламата да се мбе с тех у газът, да си играят на ренджърси и да ги учи да викат "за мене беще чест". Това им е предназначението на самсарата.

    02:23 10.02.2026

  • 165 ще ме извинявате

    0 0 Отговор
    Бог да ги прости споминалите се!

    Но не мога да не отбележа, че всички в тази групичка и познатите им правят впечатление на перманентно надрусани хора.
    Будистки практики, обикаляне в кръгове и ве1е си вярват че са хванали Буда за шлифера.

    Хора, само Християнската вяра е истинска. От заблужденията произлизат само проблеми!

    06:04 10.02.2026

  • 166 искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Механик":

    Неженени мъже

    06:05 10.02.2026

  • 167 Никога

    1 0 Отговор
    Няма да разберем не според една от близките на жертвите МВР да спрат с тъпите си махленски похвати,една жена,даже използваха да казват едно дете свидетел как казвало,че те виждали смъртта като изход.Тия образовани хора ще говорят такива глупости и то пред деца А,бе е това МВР има ли нормални да работят или само махленски и кръчмарско мужици,като шефа в Русе?.То бива падение,безличие на институции,но това е хит и пик на мутри.

    06:18 10.02.2026