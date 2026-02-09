Бащата на 15-годишния Александър, открит мъртъв в кемпера: Не съм си променил мнението за Калушев

bTV се свърза с бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпера под Околчица. Преди дни той беше категоричен, че е спокоен за него, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев.
В съобщение във Вайбър той заяви: "За Калушев не съм променил мнението си изобщо."
На 6 февруари Яни Мaкулев каза в ефира на bTV, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините.
Опитах се да се свържа с всичките и даваше изключен телефон. Аз съм сто процента сигурен, че са били на стотици километра оттам“, смята мъжът.
Яни Мaкулев каза още, че се познава с Ивайло Калушев от 35 години.
„Мога да ви кажа, че човекът не е това, което се описва във всичките медии. Той е изключително интелигентен човек, много образован, търпелив и спортист. Много неща, които трудно се изговарят за кратко време. Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос“, каза още той.
Според криминалисти престъплението е обмислено и извършено след настъпил конфликт в групата. Според една от близките на жертвите обаче никога няма да разберем цялата истина.
1 Митко
Коментиран от #53, #146
20:44 09.02.2026
2 Бай Сандо
Коментиран от #64
20:44 09.02.2026
3 ами
20:45 09.02.2026
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #116
20:45 09.02.2026
5 Този ППДБ-ист е също толкова
Коментиран от #66
20:46 09.02.2026
6 Както
Коментиран от #12, #99
20:46 09.02.2026
7 Опааа
Коментиран от #44
20:47 09.02.2026
8 Първата фаза
20:47 09.02.2026
9 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #21
20:47 09.02.2026
10 явно наистина
20:47 09.02.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #54
20:47 09.02.2026
12 Иии
До коментар #6 от "Както":И професор
20:48 09.02.2026
13 Ми значи си неспасяем
Коментиран от #107
20:48 09.02.2026
14 марулев
20:48 09.02.2026
15 Може
Коментиран от #71, #78
20:48 09.02.2026
16 СССР
Коментиран от #152
20:48 09.02.2026
17 Странно
20:49 09.02.2026
18 Последващ ужасТ?
20:49 09.02.2026
19 Тоя баща
Коментиран от #32
20:49 09.02.2026
20 Русофил болшевик
20:49 09.02.2026
22 ЧИКАТИЛО
20:50 09.02.2026
23 Ала Бала
20:50 09.02.2026
25 Ала Бала
20:51 09.02.2026
26 Майна
Да идват санитарите
20:52 09.02.2026
28 Холмс
20:52 09.02.2026
29 Психо
20:52 09.02.2026
30 Страшно и безумно
20:53 09.02.2026
32 Не бързай
До коментар #19 от "Тоя баща":Не се зная тя каква кукувуца може да излезе.
20:53 09.02.2026
33 А бе, Яни,
Коментиран от #62
20:53 09.02.2026
34 Тоалетната хартия
Коментиран от #67
20:54 09.02.2026
36 стоян георгиев
20:54 09.02.2026
37 версия
Коментиран от #154
20:54 09.02.2026
38 Майна
20:54 09.02.2026
39 Хипотетично
Очаквам да последват кумира си , убедени, че те са направили правилния избор, упреквайки света.
Света не знае за какво става въпрос с изключение на тях-просветените.
Масова психоза и стаден инстинкт след безпогрешния водач.
20:54 09.02.2026
41 Пич
20:55 09.02.2026
42 спокоен за сина си.....
20:55 09.02.2026
43 флинстоун
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":у куив нема тракийци.
20:55 09.02.2026
44 Може
До коментар #7 от "Опааа":Може да са го заплашили. Семейството му.Не вярвам в доброволно самоубийство.Ако ги е било страх,да пратят анонимно писмо до вестник.На какво са разчитали.По голям шанс да оцелееш,ако нещо стане публично.Няма как шест човека да са се чалнали,освен нещо сложено в храната,но пък за няколко дни ,тези в кемпера....Родителите явно не са в ред,така да се предоверят на някого.
20:56 09.02.2026
45 Дедо Мраз
20:56 09.02.2026
46 Монк
До коментар #31 от "Ами за колко го продаде":Този знае ли го някой? Да не знае от кога сина му отсъства от вкъщи? Той е потенциален заподозрян, не морален родител! Боклук голям боклук!!!😡😡😡😡
20:57 09.02.2026
47 спокоен за сина си..... олигофрен
Възвеличаване. Това е манипулационна стратегия, основана на изграждане на его. „Вие сте специални, ако сте част от нашата група“.
Помислете за Свидетелите на Йехова: „Ние сме Избраните“.
Помислете за вътрешния кръг от култове. „Само най-добрите ученици могат да видят как великият върховен майстор преподава“.
20:58 09.02.2026
Ще хвърлят всичко на Рейнджъра Калушев и ТОЧКА!
ТАКА се работи на тази Територия!
Избили всички, после опряли дулото до Калушев и АЙДЕЕЕ И ТОО се самоуби накрая!
Ама дали е бил съгласен да бъде "САМОУБИТ, никой вече не го интересува!
Шерлок Холмс или Поаро нямаше да са съгласни с това, Баце,
ама си имаме ДЕБИЛИ в МВР с по 5 хил. евро заплата да си чешат м.дурите и не само техните, де!
20:58 09.02.2026
50 Хмм
21:00 09.02.2026
51 версия хх
21:00 09.02.2026
52 спокоен за сина си..... олигофрен
Кърт Вонегът...
21:01 09.02.2026
53 Европеец
До коментар #1 от "Митко":Тоя "родител" дали умишлено подведе ченгетата да търсят по морето......
Коментиран от #134
21:02 09.02.2026
54 И направиха
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Клиповете с ИИ
21:02 09.02.2026
55 Победа
21:02 09.02.2026
56 Тед Бънди
21:02 09.02.2026
57 Смърфиета
21:02 09.02.2026
59 шофьорът самуобиец
Коментиран от #73
21:02 09.02.2026
60 Рени
21:02 09.02.2026
61 Рени
Коментиран от #88
21:03 09.02.2026
62 Ами
До коментар #33 от "А бе, Яни,":Забрави ли колко джензита (до вчера деца)подскачаха по площадите под ръководството на гурото Асен Василев,а родителите им се радваха и се хвалеха с тях,че са свалили законно избрано правителство.Ама,че страната остана без бюджет,много важно.И хем Румен Радев им каза,че тези от Пп са шарлатани,ама кой да слуша.
Коментиран от #110
21:03 09.02.2026
64 Смърфиета
До коментар #2 от "Бай Сандо":Кеф кеф кеф кеф кеф кеф
Коментиран от #142
21:04 09.02.2026
65 на барикадата
До коментар #50 от "Хмм":Професионалистите събират гилзите си в пликче и ползват по един изстрел.
Коментиран от #79
21:04 09.02.2026
66 Европеец
До коментар #5 от "Този ППДБ-ист е също толкова":Прав си.... Няколко пъти слушах недоразумението Сандов-говореше като изпече престъпник "Не знам, не си спомням"..... Вероятно всичките са много бъркани либерасти....
21:04 09.02.2026
67 Хмм
До коментар #34 от "Тоалетната хартия":има две по-големи деца - син и дъщеря, която е минала през школата на Калушев
Коментиран от #93
21:05 09.02.2026
68 Никой
Досега не са разкрили нищо - има само едно разкрито поръчково убийство и това е съвсем общо - разкриват битови драми. Тук може да се постараят.
Да приказват - че е неясен случаят - ама - заплатката на края на месеца е ясна.
21:05 09.02.2026
69 Потресаваща идеология....
21:06 09.02.2026
71 Европеец
До коментар #15 от "Може":Може и да е така,а може и да не е така.... Ама последните трима в заключения кемпер и тях ли мафията е убила.... Хубав и скъп кемпер, малци не могат да си го позволят...
21:08 09.02.2026
72 Мдаа
21:09 09.02.2026
73 бръм мм
До коментар #59 от "шофьорът самуобиец":Е и какво като шофьора е отдясно , след като е достигнал целта на пътуването си, спрял слязъл, преместил се е, означава, че куршум не го е изненадал шофирайки...и двигателят е бил изключен и итн...
21:09 09.02.2026
74 Помак
Коментиран от #122
21:09 09.02.2026
75 БеГемот
21:09 09.02.2026
76 Яшар
21:10 09.02.2026
77 кой му дреме
кок не сложи колан на сияна ?
кой загуби сашко ?
огьн следвай ме...
21:11 09.02.2026
79 Хмм
До коментар #65 от "на барикадата":прибраха се в хижата по тъмно живи, престрелката евентуално е била в тъмнината, не са видели всичко
21:11 09.02.2026
80 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОКОЛО ОБЩО СЪСТОЯНИЕ 5 МИЛИОНА ЕВРО И НАГОРЕ
......
И ТИЯ ХОРА КАЗВАТ " СЕГА ЩЕ СЕ САМОУБИЕМ ЗА БУДА, КРИШНА И ИНДИЙСКИТЕ БОГОВЕ "
.... . .
КАТО В ЛАТИНСКА АМЕРИКА ЕДНА КЪЩА С ГОЛЯМ ДВОР НА ХУБАВО МЯСТО Е КЪМ 250 000 ЕВРО :)
21:12 09.02.2026
81 Говорим за педофилски секти нали? А?
21:12 09.02.2026
82 Анонимен
21:12 09.02.2026
83 спокоен за сина си..... олигофрен
21:15 09.02.2026
84 планинарите
Коментиран от #95
21:15 09.02.2026
85 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ТОМ КРУЗ - ВИСША СТЕПЕН СЕКТАНТ ОТ ЦЪРКВАТА НА СЦИЕНТОЛОЗИТЕ
......
ДА ИМАТ НАМЕРЕНИЯ ДА СИ УДАРЯТ КУРШУМА ?
.. .
А НА АТОНСКАТА СВЕТА ГОРА - ТАМ ПЪК Е ЯКА ДИСЦИПЛИНА , ПО ЯКА ОТ КАЗАРМА И НЯМА САМОУБИЙСТВА ?
21:15 09.02.2026
86 Име
Коментиран от #94, #111
21:16 09.02.2026
87 спокоен за сина си..... олигофрен
21:18 09.02.2026
88 Смърфиета
До коментар #61 от "Рени":Не. От 35 години са тия истории, Кришна съзнание и т.н., а сектантсвото си върви и отпреди девети септември – теософия, антропософия, дъновизъм. Не е, че някой се е върнал от някъде си. Явно не познаваш социологията на старите квартали. Но това, че не се усещат, че са нагазили в матрицата (не съм гледала филма) е вярна констатация. Айде, весело!
21:18 09.02.2026
89 Аман от тоя... ,,баща"...!
Пълна откачалка и той облъчен от ,,Ламата"...!
НО!
Къде е...Майката-питам аз...?!?!
21:19 09.02.2026
90 ИМПЕРИАЛИСТ
21:20 09.02.2026
91 Без думи
Коментиран от #98
21:21 09.02.2026
92 Хмм
21:22 09.02.2026
93 Смърфиета
До коментар #67 от "Хмм":Предполагам, не я е ползвал по предназначение, или за него ако нема патка за него не е било предмет на интерес? Снимал ли е децата?
21:22 09.02.2026
94 Кой ти каза че
До коментар #86 от "Име":"будистите не убиват" ? Сигурен ли си че при всички тези десетки хиляди тибетски секти е така? Каквото каже гурото това правят! ...
колективното култово съзнание....
Коментиран от #108
21:22 09.02.2026
95 Видяхме ги ...политиците!
До коментар #84 от "планинарите":Терзиев...Сандов...- вероятно и те облъчени от сектантските лафове на...,,Ламата"...!
21:22 09.02.2026
96 версия хх
21:23 09.02.2026
97 КОНФЛИКТ В ГРУПАТА.
Коментиран от #101
21:23 09.02.2026
98 Смърфиета
До коментар #91 от "Без думи":Ами видимо се касае за голем и мноо пρоз гъст.
21:24 09.02.2026
99 Пампаец
До коментар #6 от "Както":На същият принцип гласуваха за БСП , за царя , за Кирчококорчовци. На същият принцип сега ще гласуват и за Радев забравяйки , че именно Радев докара Кирчококорчовци на власт с парите на ивопрокопиевци .
Коментиран от #105
21:24 09.02.2026
100 Т.Живков
Коментиран от #103
21:25 09.02.2026
101 Смърфиета
До коментар #97 от "КОНФЛИКТ В ГРУПАТА.":Сега сектата ще се защищава колективно, ще пробутва защитните си тези и ще сваля Сарафа.
Сега ще стане ясно кой е хомосексуалист, уличен наркоман, сектант, престъпник или лицемер, и кой е на страната на истината.
21:28 09.02.2026
102 123
Коментиран от #109
21:28 09.02.2026
103 МИНИСТЪРА на КЕФА
До коментар #100 от "Т.Живков":На един остров край Ловеч
21:30 09.02.2026
104 Някой
21:30 09.02.2026
105 гласувай си
До коментар #99 от "Пампаец":на същия принцип ,да не забравиш и боко тиквата!
21:31 09.02.2026
106 Абсурдистан
21:32 09.02.2026
107 Серсемин
До коментар #13 от "Ми значи си неспасяем":Има още две. Много много не вярвам в конспиративни теории, ама тук нещо хората са малко сбъркани. Според мен. Гледах майката на другото момче одеве по нова, ами мого говори, но нищо не каза. Абе кой нормален родител, след такава трагедия ще се появи да прави такива изявления, при положение, че би трябвало да са все още в шок и съсипани от мъка? Все едно са знаели. Незнам.
21:32 09.02.2026
108 За мен не беше чест
До коментар #94 от "Кой ти каза че":Предсави си тези 6 самоубили се будиста стрелящи на улицата по хората, ръгащи с ноживе, газещи ги с джипове и кемпери и може да схванеш за какво иде реч.
Коментиран от #114
21:34 09.02.2026
109 Смърфиета
До коментар #102 от "123":Ами, обществото ги е създало и отгледало. Сега можем само да им гледаме сеира, защото се излагат, да не обиждаме кифладжиите, по невероятен начин. Просто целия манталитет го виждате, колеги. За по-умните говоря. Другите са под влияние на измамите на Лукавия.
21:34 09.02.2026
111 Смърфиета
До коментар #86 от "Име":Никога не е късно да го ръгнат на синчето ти у до5то и да изкарат някой лев от продажбата му. Ако ти предложат много пари, няма ли да приемеш?
21:36 09.02.2026
112 Прочитайки мненията
Коментиран от #119, #136, #137
21:38 09.02.2026
113 Тити на Кака
Цялата енергия - в защита на гуруто.
Класическо НЛП....
Проблемите тук са два:
1. Къде е съпругата? Другите роднини?
2. Защо плащаме заплати на чиновниците в ДАЗД, след като подобни психопати предоставят децата си като пушечно месо на други психопати и записват видео, в което се хвалят с това, а хората в тази институция не реагират по никакъв начин. Вероятно чакат бащата да запише видео в което се гаври с куче, за да задействат процедура по подвеждането му под наказателна отговорност. Докато убива детето си и се хвали с това, обаче - никаква реакция..
Пълна лудница!
21:39 09.02.2026
114 Смърфиета
До коментар #108 от "За мен не беше чест":Не е изключено. Просто ламата не й е хрумнало. Защо?
Коментиран от #124
21:40 09.02.2026
115 Има и добра новина
Коментиран от #120, #130
21:40 09.02.2026
116 Яни Макулев
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Верно, че ме имаха за тъп от дете, но сега аз го доказах безусловно и увековечих глупостта си.
21:41 09.02.2026
117 Тодор
значи гърмиш се в главата не умираш и за да е по сигурно се гърмиш втори път.
И не е само това:
1. Казаха че от 27 до 31 януари в къщата в Бургаско са правили ремонт - кой човек решил да се самоубие ще мисли за някакъв ремонт и да си стегне къщата
2.На видеото в което казват : "за мен беше чест" и тримата се смеят и подскачат, а това е същия ден преди да се самоубият - кой ще се радва че ще умре? Дори кучето се радва и си играе, а животните усещат когато хората имат проблем...
3. На видеото в което се подпалва хижата е толкова тъмно, че има само силуети - как стигнаха до извода разследващите, че същите трима рейнджъри те са запалили хижата
4. Кой любител на животните ще затвори кучетата си, за които се е грижил да изгорят в хижата?
5. Ако са решили да се самоубиват, защо не го правят всички в Петрохан, а половината тръгват за Околчица?
6. 15-годишния е намерен приклекнал с пръститете на ръцете си вплетени един в друг - кой се самоубива в такава поза? Това е по-скоро поза на заплашен човек от оръжие, на който е наредено да клекне в ъгъла и ръцете му да се виждат
Как може да задам тези логични 6 въпроса, а никой журналист да не се сети да ги зададе?
21:42 09.02.2026
118 Пропускате факта
21:42 09.02.2026
119 Тити на Кака
До коментар #112 от "Прочитайки мненията":Този баща публично декларира любовта си към убиеца на собственото си дете.
За каква неописуема трагедия клатиш въздуха при това положение, умниче?
Коментиран от #125, #128
21:42 09.02.2026
120 Смърфиета
До коментар #115 от "Има и добра новина":Язък, че не уби повече сектанти да продължи забавата по-дълго. Сега ми е малко постно.
Коментиран от #127
21:42 09.02.2026
121 Видехте ли бе?
21:43 09.02.2026
122 Смърфиета
До коментар #74 от "Помак":Първо няма бог, после от къв зор ще го прощава?
21:45 09.02.2026
124 Групако
До коментар #114 от "Смърфиета":Защото съдържанието и философията на самата религия го изключва, за разлика от онази другата.
Коментиран от #131
21:46 09.02.2026
126 И аз не съм си променил мнението за...
Коментиран от #135
21:48 09.02.2026
127 Чакай малко де!
До коментар #120 от "Смърфиета":Утре сутринта може да цъфне нов труп...!
Примерно на някой дето им е разрешил регистрацията на ,,Национална Агенция по...."...!
Коментиран от #129
21:50 09.02.2026
128 Яни Макулев
До коментар #119 от "Тити на Кака":Бях людо влюбен, давах му пари, правех му като вятъра, подлагах се и разтварях бузките за взаимнопроникновение....
Ще ми липсва лама Иво Калушев.
Же не регрет риен....
21:51 09.02.2026
129 Смърфиета
До коментар #127 от "Чакай малко де!":Амин дай боже! Ще хапваме пуканки и ще си пиеме ракията.
21:52 09.02.2026
130 Не е ясно?!
До коментар #115 от "Има и добра новина":Кой е убиеца!
Ти пък откъде разбра,че е Калушев...?!
Коментиран от #133, #138
21:53 09.02.2026
131 Смърфиета
До коментар #124 от "Групако":Ламата може да променя религията според своите видения, откровения, вещомания, комплекси и похот към мунченца.
Коментиран от #140
21:53 09.02.2026
132 Ама чакай ся...?!
До коментар #40 от "Тракиец 🇺🇦":ТеА шестимата...-,,руска измет" ли са билЕ...?!
21:55 09.02.2026
133 Смърфиета
До коментар #130 от "Не е ясно?!":Готви си защитната теза.
1. Това не е така. Това са ренджъри на доброто.
2. Сарафов е нелегитимен, а полицията работи за мафията.
3. Аз съм правно негръмотен, затова не нося отговорност.
21:55 09.02.2026
134 Здравка Янева
До коментар #53 от "Европеец":Много ясно,че е за заблуда,за да се спасят тримата.Също и версията за самоубийства е за заблуда на убийците.
21:58 09.02.2026
136 В грешка си
До коментар #112 от "Прочитайки мненията":Очевидно не е трагедия за близките защото и те са от сектата и вярват в прераждането, ред други олигофрении и "новият цикъл" . Проблемите с тибетския будизъм и без да навлизаме в деформациите на сектанството.. Смърта е : „това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо“.
22:01 09.02.2026
137 Смърфиета
До коментар #112 от "Прочитайки мненията":Ами що тогава продължават да величаят Лама Калушев?
Да си подготвят топли дрехи, хавлии, пантофи, чорапи и възелин, защото в следствения на ГМ "Димитров" е студено. И да си подготвят някакво по-нормално и обемисто четиво.
22:02 09.02.2026
138 Калушев! Зафършва на ЕВ
До коментар #130 от "Не е ясно?!":Всички фекални отпадъци все фамилиите им на ЕВ завършват а не на ОВ
22:03 09.02.2026
139 б национална т
И за 4-те джипа, които са отивали към петрохан същата вечер, нищо не казаха - приятелка ги е видяла. Кой палел - аз лицата не видях, може да е всеки. Извадени думи от контекст видях, нагласени. Същата неизгоряла камера защо не засне и "самоубийствата". Детето с ръце сплетени пръсти, клекнало /в кемпера???/ - защо, да го боли по-малко ли, то е било принудено да застане така. От репортерите близо до мястото, става ясно, че кемпера се е движел по нормалните пътища посред бял ден, не по второкласните, както се твърди. Само се вдигна още по-голяма пушилка от изнесения нагласен донякъде пъзел. На този брифинг се опитаха да изкарат населението, че не си ползва главата за собствено мислене, логично и разследване само по разните мълчания. Защо се мълчи се питаме и търсим. събираме 2 и 2. Не наричайте предположенията, изказани на глас /след като няма гласност/ спекулации - ние не сме в тия л..на, че да насочваме в някаква несъществуваща посока, ние гадаем, къде ще избие пробойната.
22:05 09.02.2026
140 Естествено че
До коментар #131 от "Смърфиета":Квот каже Ламата тва е! Ти да не очакваш с гласуване да е? Същото е като при Лама Бою
22:06 09.02.2026
141 123456
Коментиран от #145, #147
22:09 09.02.2026
142 Дедо Мраз
До коментар #64 от "Смърфиета":Ей мин-дил прекаляваш вече.
22:09 09.02.2026
143 Големи досадници...
22:10 09.02.2026
144 "Бащата" може обаче и да не е
22:14 09.02.2026
145 Може от ревност бре
До коментар #141 от "123456":те се прегръщат ама нещо не си пускат езици нали ?
Коментиран от #151
22:16 09.02.2026
146 Видьо Видев
До коментар #1 от "Митко":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?
22:25 09.02.2026
147 Видьо Видев
До коментар #141 от "123456":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?
22:27 09.02.2026
148 Дарвин
22:31 09.02.2026
149 Смърфиета
Кой му прави впечатление?
22:36 09.02.2026
150 Механик
Да, вероятно не знаем за какво ТОЧНО става въпрос, а и едва ли ще научим някога.
Но ти, който си пратил сина си да живее с ВЪЗРАСТНИ, НЕОМЪЖЕНИ мъже, много ме съмняваш.
И физиономията ти ми е съмнителна. А с тоя кортик на стената зад теб, направо потвърждаваш съмненията ми.
Коментиран от #153, #166
22:36 09.02.2026
151 Смърфиета
До коментар #145 от "Може от ревност бре":Хомосексуалистите са способни на големи сцени на ревност. Човек да не повярва.
22:37 09.02.2026
152 Генерал Ат. Атанасов
До коментар #16 от "СССР":Не си прав!
22:39 09.02.2026
153 Смърфиета
До коментар #150 от "Механик":Яни Макулев казва, че точно за това става въпрос, но ние не знаем точно колко тежка е престъпната им дейност. Тук има идеология колеги. Ранните фашисти биха й завидели. 30 години секта, наркотици и а...лен с....кс.
Впрочем има още едно интересно религиозно учение. Сектата ХВАЦ – Християнска вселенска апостолска църква. Проверете си това, може още да е останало нещо в ютюб и нета. И там има един епископ и един презвитер, които се изживяват. Аз очаквах те да гръмнат в един момент. Но там бяха предимно старчоци. Но пак от тесния периметър около НДК.
22:42 09.02.2026
154 Слагам ти +
До коментар #37 от "версия":Защото е вероятно,макар и много малко. За оригиналност.
22:46 09.02.2026
155 Абе той бащата
22:47 09.02.2026
156 Тоя олигофрен
Коментиран от #160
22:51 09.02.2026
157 Иван
Коментиран от #161
23:07 09.02.2026
158 Прочитайки мненията
23:14 09.02.2026
159 Ммм
23:16 09.02.2026
160 Смърфиета
До коментар #156 от "Тоя олигофрен":Тъмп като гъст.
Даже без "като"
Да му дадат да се порадва на тленните останки на синът си. И да му дадат виягра в пликче с надпис "от лама Иво с любов"
23:28 09.02.2026
161 Смърфиета
До коментар #157 от "Иван":Е добро утро.
23:29 09.02.2026
162 Дика
Коментиран от #164
00:01 10.02.2026
163 Започват
01:19 10.02.2026
164 Смърфиета
До коментар #162 от "Дика":Епа. Преродили са се в нещо по-низшо, в мунченца, за да може ламата да се мбе с тех у газът, да си играят на ренджърси и да ги учи да викат "за мене беще чест". Това им е предназначението на самсарата.
02:23 10.02.2026
165 ще ме извинявате
Но не мога да не отбележа, че всички в тази групичка и познатите им правят впечатление на перманентно надрусани хора.
Будистки практики, обикаляне в кръгове и ве1е си вярват че са хванали Буда за шлифера.
Хора, само Християнската вяра е истинска. От заблужденията произлизат само проблеми!
06:04 10.02.2026
166 искаш да кажеш
До коментар #150 от "Механик":Неженени мъже
06:05 10.02.2026
167 Никога
06:18 10.02.2026