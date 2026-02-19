Новини
Хванаха на границата полски микробус с хиляди контрабандни старинни монети и предмети

19 Февруари, 2026 11:51 1 511 6

Открити са общо 3270 монети с бруто тегло 20,475 кг и 850 предмета, сред които и накити, с бруто тегло 3,169 кг.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

3270 старинни монети и 850 старинни предмета задържаха митническите служители на пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 17 февруари 2026 г. около 04:30 часа на пункта пристига товарен микробус с полска регистрация. Шофьорът – австрийски гражданин с турски произход, декларира пред митническите служители, че превозва групажна стока от Турция за страни от Западна Европа. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура.

В хода на контролните действия митническите инспектори откриват старинни монети и предмети, укрити в общо осем полиетиленови пакета, обвити с алуминиево фолио. Четири от пакетите са били укрити в пътнически сак с лични вещи на шофьора, а другите четири - под една от седалките в шофьорската кабина и в чанта с хранителни продукти.

Открити са общо 3270 монети с бруто тегло 20,475 кг и 850 предмета, сред които и накити, с бруто тегло 3,169 кг. Според първоначално извършената експертна справка монетите и предметите са от различни епохи: антични и средновековни, и са културни ценности, съгласно чл.7, ал.1 от Закона за културното наследство.

Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и индентифициране. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.


  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Овчаров копае с 60 човека персонал.

    Коментиран от #5

    11:54 19.02.2026

  • 2 Глупотевини

    4 2 Отговор
    някакви си ! "Дейност " !

    12:00 19.02.2026

  • 3 Така е

    7 1 Отговор
    Всички контрабандисти на антики се преместиха от България в Турция !

    12:12 19.02.2026

  • 4 стоката

    4 3 Отговор
    си е негова а вие му я крадете

    13:03 19.02.2026

  • 5 Галина Колева

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Овчаров ,никой не гоеори за ВАСИЛ ЛЕВСКИ.Осъден много хитро и бързо като терорист ,не като революционер ,за да бъдем унижени тогава и в годините напред и да не могат чуждите легации дори само граф Игнатие дори да се задтъпят за него .ПОКЛОН АПОСТОЛЕ!

    13:15 19.02.2026

  • 6 007

    4 0 Отговор
    този само като са го видяли-турчин с полски бус и австрийски паспорт,и въобще не са се усъмнили

    17:12 19.02.2026