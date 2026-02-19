Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Реал Мадрид с категорична позиция след расисткия инцидент срещу Винисиус Жуниор

19 Февруари, 2026 19:24 1 115 12

УЕФА вече стартира дисциплинарно разследване по случая

Реал Мадрид с категорична позиция след расисткия инцидент срещу Винисиус Жуниор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от възмущение заля футболната общественост след като по време на напрегнатия сблъсък между Реал Мадрид и Бенфика в плейофите на Шампионската лига, бразилската звезда на „белите“ Винисиус Жуниор стана обект на расистки обиди. Случаят предизвика незабавна реакция от страна на мадридския гранд, който днес излезе с официална позиция по скандала.

В специално изявление, публикувано на клубния сайт, от Реал Мадрид подчертават, че са предоставили на УЕФА всички събрани доказателства, които могат да подпомогнат разследването на инцидента. Испанският колос уверява, че ще съдейства изцяло на европейската футболна централа, за да се изяснят всички обстоятелства около недопустимите прояви на расизъм по време на срещата.

„Реал Мадрид изразява своята благодарност за солидарността и подкрепата, оказани на Винисиус Жуниор от цялата футболна общност по света. Клубът ще продължи да работи неуморно, рамо до рамо с всички институции, за да се пребори с расизма, насилието и езика на омразата както в спорта, така и в обществото“, се казва още в позицията на „кралския клуб“.

Припомняме, че Винисиус Жуниор е информирал главния съдия за отправена към него расистка реплика от страна на играча на Бенфика Джанлука Престиани.

В отговор на обвиненията, португалският клуб категорично защити своя футболист, заявявайки, че той не е отправял никакви расистки думи.

Междувременно, от УЕФА потвърдиха, че вече е стартирало дисциплинарно разследване по случая, като се очаква да бъдат изяснени всички детайли и да бъдат предприети необходимите мерки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    13 0 Отговор
    Не мога да се съглася, че всички са на страната на Вини Шебека

    20:09 19.02.2026

  • 2 Иван 1

    13 0 Отговор
    Този клоун да се разкара защото не е футболист а мърляч.

    20:19 19.02.2026

  • 3 брех

    7 0 Отговор
    От кога малко груби думи са причина за такива невротични изцепки на футболистите? Стоичков толкова е псувал и съдии, и треньори, и играчи, че ако бяха джендита като сегашните, вече да са се самоубили!

    20:23 19.02.2026

  • 4 Митьо кьора

    7 0 Отговор
    На фотото виждам само един син екип...

    20:23 19.02.2026

  • 5 Лост

    10 0 Отговор
    Ами другия път да му кажат,че е жълт.

    20:33 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Е,как да го нарекат? "Снежинка" може би ?

    21:21 19.02.2026

  • 9 .....

    4 0 Отговор
    Добре де, какъв цвят е човека. Хайде кажете как звучи политкоректно.. Тъмно бял, светло тъмен, слънчев, матов или как.. Чист кюнец е според мен

    Коментиран от #10

    21:27 19.02.2026

  • 10 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    Брикет.🦍

    21:30 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

