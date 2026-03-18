Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Премиерът: Договорът с турската компания „Боташ“ може да бъде предоговорен

18 Март, 2026 14:12 1 048 17

  • андрей гюров-
  • боташ-
  • договор-
  • горива

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме държавни резерви от горива на доста добри нива, както е предвидено по закон, каза служебният министър-председател Андрей Гюров в предаването „Студио България“ с водещ Генка Шикерова на Свободна Европа. Гюров посочи, че в момента всички търговци поддържат необходимите нива на резерви, като обясни, че според закона за нефтопродуктите участниците в търговията са задължени да поддържат определени количества.

При спиране на доставките и при липса на наличност на горива, бихме могли да поддържаме пазара до 90 дни, плюс количествата, налични при търговците, заяви Андрей Гюров.

По отношение на мерките за подкрепа във връзка с поскъпването на горивата Гюров коментира, че е направен анализ как са се движили цените в последните години и в момента нивата са по-ниски от тези през 2022 г., когато отново е имало помощи за хората и бизнеса. По думите му, това не отчита промяната в покупателната способност на гражданите.

„Калибрирали сме праг, когато цените на базата на конкретни данни, които получаваме от Националната агенция по приходите, три поредни дни се вдигнат на ниво, което е над 20 на сто от средното, което сме виждали исторически, тогава да направим така, че българските граждани, които имат най-малко възможности, да не го усетят по джоба си“, каза Гюров и подчерта, че сумата от 20 евро за помощи за цените на горивата не е „измислена“.

„Оценката в момента е около 1,66 евро за дизел. Ако три поредни дни е надвишена на базата на актуални данни, които виждаме при зареждането на действително платена цена, се надвиши средно за страната, ще бъде активирана мярката", обясни служебният премиер.

Решението на Министерски съвет ще бъде взето този месец, каза Гюров. По думите му, мярката ще стане активна, когато бъдат пресечени тези граници. Когато цените са под границите, мярката няма да бъде ефективна, добави той. Гюров обясни, че хората, които имат своите данни в Агенцията за социално подпомагане, ще получат парите директно в сметките си, а за останалите ще бъдат предвидени механизми това да стане възможно най-лесно.

Беше важно да не прилагаме подходи като „хеликоптерни пари“ – тоест подпомагане на всички, независимо от доходите, нуждите и възможностите, каза още служебният премиер. Андрей Гюров обясни, че са преценени и какви са възможностите на бюджета. Работим с удължен бюджет, който очакваме да бъде гласуван окончателно тази седмица, припомни премиерът. Възможностите на правителството са силно ограничени, но сме готови да подпомогнем тези, които са най-уязвими, да го направим по начин, по който не изкривяваме пазара, и мярката е ограничена само в периода на увеличение на цените, обясни той.

Премиерът каза още, че надеждата е, че доставките на суров петрол през Ормузкия проток ще се нормализират. В зависимост от интензитета на конфликта и колко време ще продължи, натискът върху джоба на българските граждани ще бъде различен, коментира Гюров.

Няма индикации конфликтът да намалява своя интензитет, каза той по отношение на ситуацията в Близкия изток. Има планове да се осигури безпрепятствено преминаване през Ормузкия проток. Това ще успокои донякъде нещата, но в момента по-ефективните мерки са освобождаване на количества горива от стратегически резерви, които да успеят да задържат нивото на цените на борсите около 100 долара, посочи той. Премиерът заяви още, че ситуацията се следи отблизо от българското правителство.

Рафинерията в Бургас работи на около 50 – 60% от своя капацитет, каза служебният още премиер. Искаме да видим действия за вдигане на капацитета на рафинерията, така че средната цена за произведено количество да бъде по-ниска и въпреки увеличението на цените то да не се прехвърли директно върху потребителите, обясни той и заяви, че очакват да видят действия в тази посока. „Лукойл“ има разрешение да изнася, когато то бъде подписано от Агенция „Митници“, добави Гюров. Ако мотивираме къде отиват тези горива, количествата ще бъдат одобрени за износ. Увеличението на капацитета на рафинерията във всички случаи ще бъде полезно за енергийната сигурност на региона и овладяване на ръста в цените, каза премиерът.

Поддържаме директен контакт, за да знаем кога сделката за продажба на активите на „Лукойл“ е близо до сключване. Ако няма такава сделка, сме в директен контакт, за да бъде осигурено удължаване на дерогацията, за да може „Нефтохим“ да продължи да функционира, допълни Андрей Гюров.

Според Андрей Гюров договора с турската компания „Боташ“ може да бъде предоговорен. Надяваме се скоро активността на министър Трайков в тази посока да даде резултат и да намалим финансовата тежест за държавата, и да предоговорим условията, за да стане договорът възможен за действия, да имаме конкурентен пренос на газ и да не плащаме капацитети, които не се ползват, каза той.

Служебният премиер заяви още, че има подготвена жалба до Конституционния съд във връзка с присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Гюров обясни, че очакват официалния акт на Народното събрание, за да входират жалбата. Според Гюров присъединяването на България към съвета е свързано с интересите на „един определен човек, който иска да излезе от списъка „Магнитски“.

Служебният премиер коментира още, че в последните дни на кабинета „Желязков“ има индексации на определени договори със стотици милиони, които са подписани в много скоростен порядък.

Цялата истина трябва да бъде показана, каза Гюров по отношение на случая „Петрохан“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Точно сега ще носи приходи в кризата.

    14:16 18.03.2026

  • 2 Резидента

    5 4 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    14:17 18.03.2026

  • 3 едно е да можеш..

    7 3 Отговор
    Предоговорен при взаимно приемливи условия, ако няма взаимно съгласие се привежда цялата досегашна дължима сума, която е подписана с Боташ съгласувана с министър на Гълъб Донев дясна ръка на Румен Радев.

    14:21 18.03.2026

  • 4 Не разбирам

    4 6 Отговор
    защо в тази енергийна криза не използваме договора за да спечелим и пари?

    Коментиран от #6

    14:27 18.03.2026

  • 5 Да бе да

    2 3 Отговор
    Ердоган им е казал да се разберат с Боташ.

    14:28 18.03.2026

  • 6 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Не разбирам":

    Как ще го използваме като цените, на които може да купуваме са по-високи от пазарните на втечнен газ.

    Коментиран от #8

    14:29 18.03.2026

  • 7 ама естествено че може

    1 4 Отговор
    ще го направите от

    милион в лева

    в милион в €вра

    14:31 18.03.2026

  • 8 коментар

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    това площадниците не го разбират

    Те винаги зареждат за 20 €“вра и за тях няма инфлация

    14:32 18.03.2026

  • 9 Майора

    4 6 Отговор
    Ало Гюров , докато соросоидите ви управляват , така ще е! Явно си пролича че твоята партия е забъркана в скандала Петрохан още от самото начало и няма защо да се лъжем! Само подчинените на Сорос не разбират договора за мир на Тръмп!

    14:36 18.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Ще го предоговорите така, че ще стане още по лош. Демек ще харизате газопреносната мрежа на България на турците.

    14:37 18.03.2026

  • 11 Борджия

    2 4 Отговор
    Като лъжеш каде гледаш.Само фатмака може да предоговори,но затова трябва да върне рушвета,
    а това няма да направ.Бай Ганьо печели или губи избори,но пари не връща.

    14:40 18.03.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор
    Едно интригуваща заглавие...
    Прочиташ роман боклутевини и достигаш до едно изречение по темата на заглавието. А от него се въздига МЪГЛА...
    Да здраствует товариш син Решетникова!!!

    14:51 18.03.2026

  • 13 ШЕФА

    2 2 Отговор
    Може,ама друг път,турците са казали,вие сега платете а пък ние ще помислим хахахааааа.Румен спасителя добре се нагуши.

    Коментиран от #16

    14:51 18.03.2026

  • 14 Ахааа

    2 0 Отговор
    Естествено че може да бъде предговора! И ако наистина се използва, да носи огромната печалба за България!

    14:53 18.03.2026

  • 15 ристю

    1 1 Отговор
    Ами договорете го,де!К во още чакате?! Само приказки не стигат. Действайте,че всеки час губим хиляди евраци!

    Коментиран от #17

    14:53 18.03.2026

  • 16 А защо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Общата му тегли шута. Взе парите и вече не и трябва

    14:55 18.03.2026

  • 17 Нека

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ристю":

    спестим леврото, то е "имане" !

    14:56 18.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове