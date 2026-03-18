Премиерът: Договорът с турската компания „Боташ“ може да бъде предоговорен

Имаме държавни резерви от горива на доста добри нива, както е предвидено по закон, каза служебният министър-председател Андрей Гюров в предаването „Студио България“ с водещ Генка Шикерова на Свободна Европа. Гюров посочи, че в момента всички търговци поддържат необходимите нива на резерви, като обясни, че според закона за нефтопродуктите участниците в търговията са задължени да поддържат определени количества.

При спиране на доставките и при липса на наличност на горива, бихме могли да поддържаме пазара до 90 дни, плюс количествата, налични при търговците, заяви Андрей Гюров.

По отношение на мерките за подкрепа във връзка с поскъпването на горивата Гюров коментира, че е направен анализ как са се движили цените в последните години и в момента нивата са по-ниски от тези през 2022 г., когато отново е имало помощи за хората и бизнеса. По думите му, това не отчита промяната в покупателната способност на гражданите.

„Калибрирали сме праг, когато цените на базата на конкретни данни, които получаваме от Националната агенция по приходите, три поредни дни се вдигнат на ниво, което е над 20 на сто от средното, което сме виждали исторически, тогава да направим така, че българските граждани, които имат най-малко възможности, да не го усетят по джоба си“, каза Гюров и подчерта, че сумата от 20 евро за помощи за цените на горивата не е „измислена“.

„Оценката в момента е около 1,66 евро за дизел. Ако три поредни дни е надвишена на базата на актуални данни, които виждаме при зареждането на действително платена цена, се надвиши средно за страната, ще бъде активирана мярката", обясни служебният премиер.

Решението на Министерски съвет ще бъде взето този месец, каза Гюров. По думите му, мярката ще стане активна, когато бъдат пресечени тези граници. Когато цените са под границите, мярката няма да бъде ефективна, добави той. Гюров обясни, че хората, които имат своите данни в Агенцията за социално подпомагане, ще получат парите директно в сметките си, а за останалите ще бъдат предвидени механизми това да стане възможно най-лесно.

Беше важно да не прилагаме подходи като „хеликоптерни пари“ – тоест подпомагане на всички, независимо от доходите, нуждите и възможностите, каза още служебният премиер. Андрей Гюров обясни, че са преценени и какви са възможностите на бюджета. Работим с удължен бюджет, който очакваме да бъде гласуван окончателно тази седмица, припомни премиерът. Възможностите на правителството са силно ограничени, но сме готови да подпомогнем тези, които са най-уязвими, да го направим по начин, по който не изкривяваме пазара, и мярката е ограничена само в периода на увеличение на цените, обясни той.

Премиерът каза още, че надеждата е, че доставките на суров петрол през Ормузкия проток ще се нормализират. В зависимост от интензитета на конфликта и колко време ще продължи, натискът върху джоба на българските граждани ще бъде различен, коментира Гюров.

Няма индикации конфликтът да намалява своя интензитет, каза той по отношение на ситуацията в Близкия изток. Има планове да се осигури безпрепятствено преминаване през Ормузкия проток. Това ще успокои донякъде нещата, но в момента по-ефективните мерки са освобождаване на количества горива от стратегически резерви, които да успеят да задържат нивото на цените на борсите около 100 долара, посочи той. Премиерът заяви още, че ситуацията се следи отблизо от българското правителство.

Рафинерията в Бургас работи на около 50 – 60% от своя капацитет, каза служебният още премиер. Искаме да видим действия за вдигане на капацитета на рафинерията, така че средната цена за произведено количество да бъде по-ниска и въпреки увеличението на цените то да не се прехвърли директно върху потребителите, обясни той и заяви, че очакват да видят действия в тази посока. „Лукойл“ има разрешение да изнася, когато то бъде подписано от Агенция „Митници“, добави Гюров. Ако мотивираме къде отиват тези горива, количествата ще бъдат одобрени за износ. Увеличението на капацитета на рафинерията във всички случаи ще бъде полезно за енергийната сигурност на региона и овладяване на ръста в цените, каза премиерът.

Поддържаме директен контакт, за да знаем кога сделката за продажба на активите на „Лукойл“ е близо до сключване. Ако няма такава сделка, сме в директен контакт, за да бъде осигурено удължаване на дерогацията, за да може „Нефтохим“ да продължи да функционира, допълни Андрей Гюров.

Според Андрей Гюров договора с турската компания „Боташ“ може да бъде предоговорен. Надяваме се скоро активността на министър Трайков в тази посока да даде резултат и да намалим финансовата тежест за държавата, и да предоговорим условията, за да стане договорът възможен за действия, да имаме конкурентен пренос на газ и да не плащаме капацитети, които не се ползват, каза той.

Служебният премиер заяви още, че има подготвена жалба до Конституционния съд във връзка с присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Гюров обясни, че очакват официалния акт на Народното събрание, за да входират жалбата. Според Гюров присъединяването на България към съвета е свързано с интересите на „един определен човек, който иска да излезе от списъка „Магнитски“.

Служебният премиер коментира още, че в последните дни на кабинета „Желязков“ има индексации на определени договори със стотици милиони, които са подписани в много скоростен порядък.

Цялата истина трябва да бъде показана, каза Гюров по отношение на случая „Петрохан“.