MotoGP се завръща в Бразилия: Пълна програма за Гран При уикенда на пистата „Айртон Сена“

След повече от две десетилетия отсъствие, най-престижният шампионат в света на мотоциклетните спортове – MotoGP – отново ще разтърси бразилската земя! Феновете на високите скорости могат да отбележат датите 20-22 март 2026 г., когато обновената и модернизирана писта „Айртон Сена“ в Гаяна ще бъде домакин на втория кръг от сезона.
За всички, които не искат да пропуснат нито един момент от действието, представяме детайлната програма на състезателния уикенд, като часовете са съобразени с българското време.
Петък, 20 март
14:00 ч. – Старт на първата свободна тренировка за Moto3
15:00 ч. – Първа свободна тренировка за Moto2
16:05 ч. – Първа свободна тренировка за кралския клас MotoGP
18:15 ч. – Официална тренировка Moto3
19:15 ч. – Официална тренировка Moto2
20:20 ч. – Официална тренировка MotoGP
Събота, 21 март
13:40 ч. – Втора свободна тренировка Moto3
14:25 ч. – Втора свободна тренировка Moto2
15:10 ч. – Втора свободна тренировка MotoGP
15:50 ч. – Квалификационна сесия MotoGP -
17:45 ч. – Квалификация Moto3
18:40 ч. – Квалификация Moto2
20:00 ч. – Спринтово състезание MotoGP (15 обиколки)
Неделя, 22 март
15:40 ч. – Загряваща сесия MotoGP
17:00 ч. – Грандиозното състезание Moto3 (24 обиколки)
18:15 ч. – Надпревара Moto2 (26 обиколки)
20:00 ч. – Кулминацията: Гран При на Бразилия в MotoGP (31 обиколки)
