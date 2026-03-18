MotoGP се завръща в Бразилия: Пълна програма за Гран При уикенда на пистата „Айртон Сена“

MotoGP се завръща в Бразилия: Пълна програма за Гран При уикенда на пистата „Айртон Сена“

18 Март, 2026 14:23 388 0

Кулминацията е в неделя от 20:00 часа

MotoGP се завръща в Бразилия: Пълна програма за Гран При уикенда на пистата „Айртон Сена“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от две десетилетия отсъствие, най-престижният шампионат в света на мотоциклетните спортове – MotoGP – отново ще разтърси бразилската земя! Феновете на високите скорости могат да отбележат датите 20-22 март 2026 г., когато обновената и модернизирана писта „Айртон Сена“ в Гаяна ще бъде домакин на втория кръг от сезона.

За всички, които не искат да пропуснат нито един момент от действието, представяме детайлната програма на състезателния уикенд, като часовете са съобразени с българското време.

Петък, 20 март

14:00 ч. – Старт на първата свободна тренировка за Moto3

15:00 ч. – Първа свободна тренировка за Moto2

16:05 ч. – Първа свободна тренировка за кралския клас MotoGP

18:15 ч. – Официална тренировка Moto3

19:15 ч. – Официална тренировка Moto2

20:20 ч. – Официална тренировка MotoGP

Събота, 21 март

13:40 ч. – Втора свободна тренировка Moto3

14:25 ч. – Втора свободна тренировка Moto2

15:10 ч. – Втора свободна тренировка MotoGP

15:50 ч. – Квалификационна сесия MotoGP -

17:45 ч. – Квалификация Moto3

18:40 ч. – Квалификация Moto2

20:00 ч. – Спринтово състезание MotoGP (15 обиколки)

Неделя, 22 март

15:40 ч. – Загряваща сесия MotoGP

17:00 ч. – Грандиозното състезание Moto3 (24 обиколки)

18:15 ч. – Надпревара Moto2 (26 обиколки)

20:00 ч. – Кулминацията: Гран При на Бразилия в MotoGP (31 обиколки)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

