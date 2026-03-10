Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Задържаха лейтенант и войник от украинските сили у нас заради съмнения за шпионаж

10 Март, 2026 15:39

Войникът има шрапнел в главата, който още не е изваден

Задържаха лейтенант и войник от украинските сили у нас заради съмнения за шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пенсионирани лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи, и войник от десантно-щурмовите войски на украинската армия са задържани в началото на годината близо до военен обект в България и обвинени в шпионаж. Toвa стана ясно по време на днешното заседание в Софийски градски съд за изменение на мярката за неотклонение на двамата, съобщава БТА.

Олегсий Тимофеев, според прочетена в съдебна зала характеристика на Министерството на отбраната на Украйна, е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“, който е пенсиониран поради раняване и е признат за инвалид. Той е на 41 години и е роден в град Запорожие. Неосъждан е и с висше образование със специалности – архитект, мениджмънт и икономическа безопасност. Тимофеев заяви пред съда, че до започване на войната е директор на строителна фирма, а сега е пенсиониран от армията поради инвалидност заради получена травма.

Роман Зозуля каза, че е служил в десантно-щурмовите войски на украинската армия. Получава пенсия, защото има шрапнел в главата, който още не е изваден. Той е на 32 години и е роден в град Василково, Киевска област. Неосъждан е и със средно образование. Пред съда обясни, че е самонаето лице, като използва интернет да купува телевизори и радиотехника, изважда от апаратите радиодетайлите и ги препродава. Няма регистрирана фирма, но има сключен договор с украинска компания. Вдовец е и има малко дете, за което бяха представени доказателства от адвоката му.

Тимофеев от септември живее в Испания със семейството си. Има издадено временно разрешително за пребиваване и работа. Зозуля също от септември месец живее в Испания. Двамата са в провинция Аликанте, град Гуардамар дел Сегура, се разбра по време на заседанието. Задържани са у нас в началото на годината - на 12 януари, каза пред медиите прокурор Михаела Николаева и добави, че делото се води по Глава първа от Наказателния кодекс, „Престъпления против републиката“.

Поради това, че Зозуля постоянно получава припадъци, лошо му е и повръща в следствения арест, адвокатът му поиска от съда удостоверяване на медицинското му състояние. Същото искане бе направено и за Тимофеев с оглед травмата, заради която е пенсиониран от армията. Съдът прие искането на защитата и делото беше отложено за 17 март.

Представителите на прокуратурата и защитниците на обвиняемите поискаха делото да се гледа при закрити врата, тъй като в него има два секретни тома и с оглед това да не се разгласяват данни, които биха създали опасност за националната сигурност, с което съдебният състав се съгласи.

Пред медиите двамата обвиняеми отказаха коментар.


  • 1 Ха ха

    21 2 Отговор
    Не може да бъде! Братята укри да ни шпионират?
    Та какво още не сме им дали?

    Коментиран от #3, #8, #10

    15:44 10.03.2026

  • 2 Ауу, срам, какъв срам, аууу...

    10 3 Отговор
    Кой допусна тази новина?😂🤣🤣🤣батко Путин,слагаме🇧🇬 наколенките и идваме

    15:44 10.03.2026

  • 3 Руски колхозник

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    Ето ти благодарност от укрите

    Коментиран от #7

    15:45 10.03.2026

  • 4 Бонев

    21 1 Отговор
    А Тагарев и Шаламанов кога?

    Коментиран от #13

    15:46 10.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    14 1 Отговор
    Разстрел за тези кучета

    15:46 10.03.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 3 Отговор
    От цялата плява не стана ясно какво са правели, какво са шпионирали. Какъв е мотива и за кого са работили. Това да разпояваш части от електронни уреди не е престъпление!

    15:49 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    Шпионират точно какво още могат да измъкнат като подаръци от нас.

    15:57 10.03.2026

  • 9 Тиква

    7 0 Отговор
    Хиените на планетата,о к р а бан д е р.

    16:00 10.03.2026

  • 10 Ако си фашист,може и да са ти братя!?

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    Наивник!

    16:00 10.03.2026

  • 11 Госта.

    8 0 Отговор
    Сега пращат шпиони а след войната - главорези помислете какво ще се занимават тези войници свикнали на убийства и смърт???

    16:04 10.03.2026

  • 12 Винкело

    1 0 Отговор
    Да падладейш.

    16:16 10.03.2026

  • 13 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бонев":

    Много мислих за този коментар.Накрая стигнах до извода,че в България все още има достойни хора.Тези,които са извършили ареста.Те,разбира се,сега ще бъдат порицани и наказани.Защото,ако "арестуващите" бяха Шаламанката и Тагаренко,шега да ги хранят и поят,докато им изготвят и подарят цялата интересуваща ги информация във вид,удобен за логаритмуване.

    16:22 10.03.2026

  • 14 Новата българска история

    0 0 Отговор
    А ни казаха, че бандеровците са ни приятели и освободители, а руснаците - врагове и поробители. Може да са руски шпиони маскирани като фашисти на Зеленото.

    16:23 10.03.2026