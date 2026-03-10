Зеленски ще посети Румъния за укрепване на сигурността на източния фланг на ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще направи официално посещение в Румъния, потвърдиха от администрацията на румънския президент Никушор Дан, предава БТА.

Заради съображения за сигурност точната дата на визитата все още не е обявена официално, но според местни медийни източници, сред които Диджи24, посещението се очаква на четвъртък, 12 март.

Сред ключовите теми по време на визитата ще бъдат продължаващата подкрепа за Украйна и засилването на сътрудничеството в стратегически области, включително сигурността по източните граници на Европейския съюз.

Володимир Зеленски вече е посещавал Румъния - първият му официален визит бе на 10 октомври 2023 г., когато подписа споразумение за стратегическо партньорство с тогавашния президент Клаус Йоханис.

Украинският президент е поканен и за многостранния форум „Букурещката деветка“ (Б-9), планиран за 13 май, където ще се обсъждат въпроси на сигурността на източния фланг на НАТО. На срещата се очаква да присъства и американският президент Доналд Тръмп.

Форматът Б-9 обединява девет страни от източния фланг на НАТО - България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той е създаден през ноември 2015 г. в Букурещ по инициатива на тогавашните президенти на Румъния и Полша, Клаус Йоханис и Анджей Дуда, като отговор на предизвикателствата за сигурността в региона след анексирането на Крим от Русия.