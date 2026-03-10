Новини
Зеленски ще посети Румъния за укрепване на сигурността на източния фланг на ЕС
Зеленски ще посети Румъния за укрепване на сигурността на източния фланг на ЕС

10 Март, 2026 16:52 715 59

Посещението на украинския президент е насрочено за 12 март и ще се фокусира върху подкрепата за Украйна и стратегическото сътрудничество

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще направи официално посещение в Румъния, потвърдиха от администрацията на румънския президент Никушор Дан, предава БТА.

Заради съображения за сигурност точната дата на визитата все още не е обявена официално, но според местни медийни източници, сред които Диджи24, посещението се очаква на четвъртък, 12 март.

Сред ключовите теми по време на визитата ще бъдат продължаващата подкрепа за Украйна и засилването на сътрудничеството в стратегически области, включително сигурността по източните граници на Европейския съюз.

Володимир Зеленски вече е посещавал Румъния - първият му официален визит бе на 10 октомври 2023 г., когато подписа споразумение за стратегическо партньорство с тогавашния президент Клаус Йоханис.

Украинският президент е поканен и за многостранния форум „Букурещката деветка“ (Б-9), планиран за 13 май, където ще се обсъждат въпроси на сигурността на източния фланг на НАТО. На срещата се очаква да присъства и американският президент Доналд Тръмп.

Форматът Б-9 обединява девет страни от източния фланг на НАТО - България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той е създаден през ноември 2015 г. в Букурещ по инициатива на тогавашните президенти на Румъния и Полша, Клаус Йоханис и Анджей Дуда, като отговор на предизвикателствата за сигурността в региона след анексирането на Крим от Русия.


  • 1 Роден в НРБ

    35 7 Отговор
    Зелю може да укрепи само х.я ми

    Коментиран от #12, #15, #21, #37

    16:54 10.03.2026

  • 2 Kaлпазанин

    40 4 Отговор
    Защо Европа се разпада ,ами защото ни управлява ей такъв миризлив евреи

    Коментиран от #13

    16:54 10.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Румънеца

    34 5 Отговор
    Абе бегай от тука бе!

    16:55 10.03.2026

  • 5 Зеленски е много търсен

    5 28 Отговор
    напоследък. Продава като луд дронове на САЩ, Саудтска Арабия, ОАЕ и Кувейт. Украйна има уникален опит в реална война и украинските военни специалисти ще са все по-търсени и в бъдеще.

    16:55 10.03.2026

  • 6 зелена миризлива тениска

    31 7 Отговор
    Просякът заминава да проси в Румъния ,ама не знае че от просяци не се проси !

    16:55 10.03.2026

  • 7 Хеми значи вазелин

    31 5 Отговор
    Зеления еврейски наркос се чуди откъде да изкрънка още пари.

    16:55 10.03.2026

  • 8 Пак

    30 6 Отговор
    екскурзии, бе марш в окопа !

    16:55 10.03.2026

  • 9 Глей

    25 5 Отговор
    ква наркомански грозна мутра.

    16:55 10.03.2026

  • 10 Глас от бункера

    8 19 Отговор
    от четири години не съм излизал оттук

    16:56 10.03.2026

  • 11 Вашето мнение

    29 5 Отговор
    На тоя нещстасник, на който цяло нату му помага му разбиха и превзеха държавата, на европа щял да помага.

    16:56 10.03.2026

  • 12 стоян георгиев

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Може ли и аз да пробвам ?

    16:56 10.03.2026

  • 13 Европа си е в топ форма

    4 27 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Но уви, Русия я застигна крах и мизерия. От 5 г. е затънала в Донецк и накрая фалира безславно.:)))

    Коментиран от #18, #23, #26

    16:57 10.03.2026

  • 14 Фейк на часа

    22 3 Отговор
    Откога Зеленски взе да инспектира държавите от ЕС и НАТО?
    Днес е изпратил шпиони около български военни поделения да слухтят какво още може да се завлече от България.
    Преди една седмица заплаши с убийство премиера на Унгария.
    Егати унижението!

    16:58 10.03.2026

  • 15 Република България

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Загубени във времето и в мисленето.

    17:00 10.03.2026

  • 16 пешо

    17 2 Отговор
    стигате с тоя наркоман

    17:00 10.03.2026

  • 17 Я ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА

    20 3 Отговор
    Споко бе, Путин ако искаше да го думнал досега. Пак с протегната ръка. Дано да не дойде насам. Макар че надали. ТИКВАТА и ПРАСЕТО изгребаха нашите военни складове до дупка. Тагаренко трябва да бъде съден за държавна измяна, че даде всички ракети за С300 , подари на Украйна, Сега Запрянката моли тайно гърците да ни пазели от някоя заблудена ракета. Впрочем, иранците казват, евреите нарочно стрелят по натовски държави за да ги провокират срещу Иран

    Коментиран от #24, #35

    17:01 10.03.2026

  • 18 На мен ми се струва, че

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Европа си е в топ форма":

    Живееш в един илюзорен и паралелен свят.
    Точно Румъния навлязоха официално в режим на дългова спирала и в резултат на това има рязко намаляване на броя на държавните служители и увеличение на данъците и таксите. Същото нещо чака Франция.
    България на практика е фалирала държава защото от 15 години взема външни заеми за изплащане заплатите на бюджетните служители.

    Коментиран от #48

    17:01 10.03.2026

  • 19 Ауу,

    15 3 Отговор
    от къде ще тръгват автобусите за посрещането, от българите ?!

    17:02 10.03.2026

  • 20 Тоя наркоман

    19 3 Отговор
    защо не изчезне? Типичен бандит. Щял да изпрати военните си да притиснат Орбан, да се съгласи евро-бройлерите да му дадат още и още милиарди!
    Рекетъор, ама е типично за хазарите! Супер нагло и нахално до бруталност племе!

    17:04 10.03.2026

  • 21 Това е много

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    показателто изказване, което доказва Трагедията на Една Копейка.
    😂

    17:05 10.03.2026

  • 22 кой му дреме

    6 8 Отговор
    р0мьния е ядрения щит на българия

    17:06 10.03.2026

  • 23 Това го кажи

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Европа си е в топ форма":

    е във Топ форма



    на лекуващия след визитация...😅😅

    17:07 10.03.2026

  • 24 Зеленски обикаля по

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "Я ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА":

    целия свят нон стоп, какъв бункер. Той да не е страхливец като дядката Путин, който не смее да излезе от землянка

    😂

    Коментиран от #29

    17:08 10.03.2026

  • 25 Емил

    12 3 Отговор
    Не знаех, че укрофашетата са част от ЕС.

    17:09 10.03.2026

  • 26 някой си

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Европа си е в топ форма":

    много ти е богата фантазията ве мишле

    17:09 10.03.2026

  • 27 Горски

    16 3 Отговор
    Нищо хубаво не е дошло от Украйна,та дори и Трети украински фронт. Това , което знаем е, че ЕС иска да открадне руските пари, замразени от инат и да ги даде на Украйна. Зеления наркоман и приближените му трупат пачки на гърба на западния данъкоплатец и се готвят за охолен живот на Запад след капитулацията. Само така, пълно разследване на нелегалните източници на средства, да се види, кой финансира режима и на кого режима плаща! На Зеленото 90-те милиарда, дето му подаряваме с тирове ли ще му ги карат или с влакова композиция? Или с дилижанс, като в Дивия Запад? Питам умно-красивите, които обясняват, че така се прави банков трансфер. Вече не може да има никаква дипломация между Украйна и Русия и за това са виновни точно Европейските лидери. Така , че войната продължава с пълна сила докато Украйна не отстъпи територии.

    Коментиран от #28

    17:09 10.03.2026

  • 28 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    Не зная за дипломацията между Русия и Украйна,обаче е видно,че Русия и Украйна заедно фалираха ЕС...

    Коментиран от #41, #50

    17:14 10.03.2026

  • 29 ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленски обикаля по":

    ходи до Донбас. Снима се до табелата на входа/изхода на някой град. После местните го коментират, че това е сигурен сигнал, че е за последно сбогом с тоя град. Та щом е в Румъния, нищо чудно евролибералите да се простят с Румъния на следващите избори

    17:14 10.03.2026

  • 30 Вичо снайпера

    4 14 Отговор
    Зеленски постоянно се издига в йерархията на Европейските лидери и в моите очи! Подходящ за ръководна длъжност и роля в НАТО!

    Коментиран от #31

    17:16 10.03.2026

  • 31 някой си

    9 4 Отговор

    До коментар #30 от "Вичо снайпера":

    по голяма глупост не можа да измислиш,жалко за центовете вложени в теб 😞

    17:19 10.03.2026

  • 32 ти да видиш

    9 3 Отговор
    зеленияпор, ще посети Румъния за да търси нов канал да изнася пари и злато, след като унгарците го удариха през корумпираните ръчички!

    17:19 10.03.2026

  • 33 .....

    10 3 Отговор
    Какво ще укрепва този нацист , като не е н нато .

    17:21 10.03.2026

  • 34 Цвете

    1 9 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ, КОГА? ИЛИ СЕ ОСЛУШВАТ, ЧЕ ПУТИН ЩЕ ГИ СРИТА? ПОКАНЕТЕ ГО, ТОЙ Е ТОЗИ, КОЙТО ПАЗИ ЕВРОПА. 🍀👍🇧🇬

    17:22 10.03.2026

  • 35 Жълтопаветник

    3 11 Отговор

    До коментар #17 от "Я ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА":

    Бункери има по целия свят. В Швейцария имало 10 хиляди! Въпросът е кой ги ползва! Путин се е закопал 200 метра под земята, защото го търсят за трепанье и чужди и свои, и интерпол, и Хага, а Зеленски е навсякъде приет, и вече е желан гост с голям опит и знания!

    17:22 10.03.2026

  • 36 СССс

    10 4 Отговор
    Зеленият Клоун 🤡 да не би да е в НАТО?? Марионетка на Байдън и Блек рок.

    17:22 10.03.2026

  • 37 хаха 🤣

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    остави го Зелю, ами дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    17:23 10.03.2026

  • 38 Цвете

    1 10 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ, КОГА? ИЛИ СЕ ОСЛУШВАТ, ЧЕ ПУТИН ЩЕ ГИ СРИТА? ПОКАНЕТЕ ГО, ТОЙ Е ТОЗИ, КОЙТО ПАЗИ ЕВРОПА. 🍀👍🇧🇬

    17:23 10.03.2026

  • 39 Добре дошъл в България,

    3 9 Отговор
    президент Зеленски!

    България ви подкрепя!

    Коментиран от #44

    17:25 10.03.2026

  • 40 „Дмитрий Медведев заяви,

    3 7 Отговор
    че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способнстта на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😁

    17:26 10.03.2026

  • 41 Санкциите са голяма бухалка

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Европа и САЩ са икономически акули, само чрез санкции могат да управляват процесите в света. Думнаха Русия с петролни санкции и скоро Роснефт ще умре от глад. А санкциите на Европа фалираха Газпром още през 2023. Така се случват нещата, а глупаци като Путин се хвърлят в сухопътни атаки цели 5 г. .:)

    Коментиран от #53

    17:27 10.03.2026

  • 42 Блицкриг

    3 9 Отговор
    Путин да обяви победа, и да се изтегля у блaтуту!

    17:29 10.03.2026

  • 43 Берлин

    8 3 Отговор
    Окраром,зелен наркобандер,ще ходи този път с три Микробуса, освен мамалига ще докара злато и евра, румънски евра.

    17:31 10.03.2026

  • 44 Ммммм

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Добре дошъл в България,":

    Тиньо говори говори само от свое име.а най добре заминавай при този....

    17:33 10.03.2026

  • 45 Хи хи хи

    8 3 Отговор
    Пътьом щял на посети и Унгария. Там са му подготвили подобаващо посрещане.......

    17:33 10.03.2026

  • 46 Мунчо

    7 3 Отговор
    Зеленски да отива и в Албания за нов кнал на...
    белото! Урките да развяват белото знаме в Киев!
    И за ДОНАЛД и за Европа Украйна е последен грижа! Ла финито, комедии!!!

    17:35 10.03.2026

  • 47 Клоуна си остава завинаги КЛОУН !!!!!!

    6 2 Отговор
    Щял да инспектира сигурността на източния фланг на ес .......кой е тоя наркоман ....и кои го кара да ходи като раматиз из европа ???????

    17:35 10.03.2026

  • 48 ......

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "На мен ми се струва, че":

    Нормално е по-богатите хора да не усещат това, което преживяват по-бедните. Така че ти ако разполагаш с по- ниски доходи, не може да разбереш този, който получава заплата примерно 5 пъти по-висока от твоята. Така че не може да се нарече илюзорно, това е самата реалност.

    17:36 10.03.2026

  • 49 Хи хи хи

    6 3 Отговор
    Надрусаняка да внимава много , да не отиде на свиждане при Свети Петър и да срещне нетаняху ....!!!!!!!

    17:38 10.03.2026

  • 50 Истината

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    е, че в тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, тежки финансови загуби и такива на жива сила. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    17:38 10.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Всеки украински дрон има голямо

    2 2 Отговор
    предимство пред други, дори високотехнологични аналози на други страни, защото Украйна има огромен опит в екстремни условия. Тези дронове са проектирани и произведени в бойни условия. Украйна има предимство не само при дроновете, но и при специалистите-оператори, които могат да ги управляват и техният опит е несравним с никоя друга държава в света. На свой ред бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, а сега посланик в Обединеното кралство, Валери Залужни подчерта, че ролята на въоръжените безпилотни наземни превозни средства скоро ще се увеличи експоненциално. По думите му ВСУ скоро ще използва дроновете не само самостоятелно с оператори, но и като част от големи рояци дронове, контролирани от изкуствен интелект.

    17:41 10.03.2026

  • 53 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Санкциите са голяма бухалка":

    Твоите икономически акули фалираха...А ти чакай Роснефт да фалира :))) голем см.ешко си..
    Вярваш и ,че Газпром е ф@лирал :)) Абе вас могат да ви лъжат и децата от началните класове ...

    Коментиран от #55

    17:42 10.03.2026

  • 54 "Войната срина руската икономика.

    2 0 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    17:48 10.03.2026

  • 55 "Русия ударно намалява сондирането на

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    Коментиран от #57

    17:49 10.03.2026

  • 56 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Колкото и минуси да пишете трябва да сте благодарни на Украйна, която защитава цяла Европа от руските войски.

    17:51 10.03.2026

  • 57 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от ""Русия ударно намалява сондирането на":

    Пиши си,с писането не пречиш на Русия..Русия продава във всички посоки на света ,обаче нашия тролеи тук си драска.,че видите ли как Русия нам си кво ха ха ха

    17:55 10.03.2026

  • 58 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Зеленски вече се мисли за шеф на ЕС???

    17:56 10.03.2026

  • 59 ДЕПОРТИРАЙТЕ ГО НА ФРОНТА

    2 0 Отговор
    ИДИ МИ ДОДИ МИ , ДДИВАКА Е ПАК НА ПРОСИЯ !!! ПАРИ ЗА АРЧЕНЕ БОЛ , ИЗ ЕВРОПИТЕ ВЕЧЕ НЕ СТАВА , СЕГА НА ПО-БЛИЗКИ ЕКСКУТЗИЙКИ !!
    МЯСТОТО МУ Е В ОКОПИТЕ НА ФРОНТА , НО НЯМАТ СВЕСТНА ОПОЗИЦИЯ , ВСЕ СА ККОРУМПЕТА , ЗАВИСИМИ ОТ ОЩЕ ПО-КОРУМПИРАНАТА ВЪРХУШКА , И КАК ДА СТАНЕ !! ТОВА ЩЕШЕ ЛИ ДА СЕ СЛУЧИ - ДА СЕ ИЗБИВАТ МИЛИОНИ ПРЕД ОЧИТЕ ИМ И ДЪРЖАВА ПРЕД КАПИТУЛАЦИЯ , АКО ТАЯ КОРУПЦИЯ НЕ БЕШЕ ГИ ПОГЪЛНАЛА ??? СТОТИЦИТЕ МИЛЯРДИ НАШИ ПАРИ КАТО ПОМОЩИ ,ГИ ПРОПИЛЯ И ЩЕ ГИ ДОВЪРШИ ЗАРАДИ ИНТЕРЕСИТЕ НА АЛИАНСОВИЯ ФАШИЗЪМ !
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА МУ СЛОЖИ ВЪЖЕТО НА ТОЯ , ЧЕ ДА СПАСИ ОТ СМЪРТ ОЩЕ МИЛИОНИ !!? ДОКАТО ТОЯ ДИВ НАРКОТИП ГО ДИНДИКАТ, ЖЕРТВИТЕ ЩЕ РАСТАТ !! НЯМА ЛИ , КОЙ ОТ ТАЯ ТЯХНА "ОПОЗИЦИЯ " ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА!!

    17:56 10.03.2026

