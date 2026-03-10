Зеленски ще посети Румъния за укрепване на сигурността на източния фланг на ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще направи официално посещение в Румъния, потвърдиха от администрацията на румънския президент Никушор Дан, предава БТА.
Заради съображения за сигурност точната дата на визитата все още не е обявена официално, но според местни медийни източници, сред които Диджи24, посещението се очаква на четвъртък, 12 март.
Сред ключовите теми по време на визитата ще бъдат продължаващата подкрепа за Украйна и засилването на сътрудничеството в стратегически области, включително сигурността по източните граници на Европейския съюз.
Володимир Зеленски вече е посещавал Румъния - първият му официален визит бе на 10 октомври 2023 г., когато подписа споразумение за стратегическо партньорство с тогавашния президент Клаус Йоханис.
Украинският президент е поканен и за многостранния форум „Букурещката деветка“ (Б-9), планиран за 13 май, където ще се обсъждат въпроси на сигурността на източния фланг на НАТО. На срещата се очаква да присъства и американският президент Доналд Тръмп.
Форматът Б-9 обединява девет страни от източния фланг на НАТО - България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той е създаден през ноември 2015 г. в Букурещ по инициатива на тогавашните президенти на Румъния и Полша, Клаус Йоханис и Анджей Дуда, като отговор на предизвикателствата за сигурността в региона след анексирането на Крим от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роден в НРБ
Коментиран от #12, #15, #21, #37
16:54 10.03.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #13
16:54 10.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Румънеца
16:55 10.03.2026
5 Зеленски е много търсен
16:55 10.03.2026
6 зелена миризлива тениска
16:55 10.03.2026
7 Хеми значи вазелин
16:55 10.03.2026
8 Пак
16:55 10.03.2026
9 Глей
16:55 10.03.2026
10 Глас от бункера
16:56 10.03.2026
11 Вашето мнение
16:56 10.03.2026
12 стоян георгиев
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Може ли и аз да пробвам ?
16:56 10.03.2026
13 Европа си е в топ форма
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Но уви, Русия я застигна крах и мизерия. От 5 г. е затънала в Донецк и накрая фалира безславно.:)))
Коментиран от #18, #23, #26
16:57 10.03.2026
14 Фейк на часа
Днес е изпратил шпиони около български военни поделения да слухтят какво още може да се завлече от България.
Преди една седмица заплаши с убийство премиера на Унгария.
Егати унижението!
16:58 10.03.2026
15 Република България
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Загубени във времето и в мисленето.
17:00 10.03.2026
16 пешо
17:00 10.03.2026
17 Я ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА
Коментиран от #24, #35
17:01 10.03.2026
18 На мен ми се струва, че
До коментар #13 от "Европа си е в топ форма":Живееш в един илюзорен и паралелен свят.
Точно Румъния навлязоха официално в режим на дългова спирала и в резултат на това има рязко намаляване на броя на държавните служители и увеличение на данъците и таксите. Същото нещо чака Франция.
България на практика е фалирала държава защото от 15 години взема външни заеми за изплащане заплатите на бюджетните служители.
Коментиран от #48
17:01 10.03.2026
19 Ауу,
17:02 10.03.2026
20 Тоя наркоман
Рекетъор, ама е типично за хазарите! Супер нагло и нахално до бруталност племе!
17:04 10.03.2026
21 Това е много
До коментар #1 от "Роден в НРБ":показателто изказване, което доказва Трагедията на Една Копейка.
😂
17:05 10.03.2026
22 кой му дреме
17:06 10.03.2026
23 Това го кажи
До коментар #13 от "Европа си е в топ форма":е във Топ форма
на лекуващия след визитация...😅😅
17:07 10.03.2026
24 Зеленски обикаля по
До коментар #17 от "Я ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА":целия свят нон стоп, какъв бункер. Той да не е страхливец като дядката Путин, който не смее да излезе от землянка
😂
Коментиран от #29
17:08 10.03.2026
25 Емил
17:09 10.03.2026
26 някой си
До коментар #13 от "Европа си е в топ форма":много ти е богата фантазията ве мишле
17:09 10.03.2026
27 Горски
Коментиран от #28
17:09 10.03.2026
28 Атина Палада
До коментар #27 от "Горски":Не зная за дипломацията между Русия и Украйна,обаче е видно,че Русия и Украйна заедно фалираха ЕС...
Коментиран от #41, #50
17:14 10.03.2026
29 ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН
До коментар #24 от "Зеленски обикаля по":ходи до Донбас. Снима се до табелата на входа/изхода на някой град. После местните го коментират, че това е сигурен сигнал, че е за последно сбогом с тоя град. Та щом е в Румъния, нищо чудно евролибералите да се простят с Румъния на следващите избори
17:14 10.03.2026
30 Вичо снайпера
Коментиран от #31
17:16 10.03.2026
31 някой си
До коментар #30 от "Вичо снайпера":по голяма глупост не можа да измислиш,жалко за центовете вложени в теб 😞
17:19 10.03.2026
32 ти да видиш
17:19 10.03.2026
33 .....
17:21 10.03.2026
34 Цвете
17:22 10.03.2026
35 Жълтопаветник
До коментар #17 от "Я ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА":Бункери има по целия свят. В Швейцария имало 10 хиляди! Въпросът е кой ги ползва! Путин се е закопал 200 метра под земята, защото го търсят за трепанье и чужди и свои, и интерпол, и Хага, а Зеленски е навсякъде приет, и вече е желан гост с голям опит и знания!
17:22 10.03.2026
36 СССс
17:22 10.03.2026
37 хаха 🤣
До коментар #1 от "Роден в НРБ":остави го Зелю, ами дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
17:23 10.03.2026
38 Цвете
17:23 10.03.2026
39 Добре дошъл в България,
България ви подкрепя!
Коментиран от #44
17:25 10.03.2026
40 „Дмитрий Медведев заяви,
😁
17:26 10.03.2026
41 Санкциите са голяма бухалка
До коментар #28 от "Атина Палада":Европа и САЩ са икономически акули, само чрез санкции могат да управляват процесите в света. Думнаха Русия с петролни санкции и скоро Роснефт ще умре от глад. А санкциите на Европа фалираха Газпром още през 2023. Така се случват нещата, а глупаци като Путин се хвърлят в сухопътни атаки цели 5 г. .:)
Коментиран от #53
17:27 10.03.2026
42 Блицкриг
17:29 10.03.2026
43 Берлин
17:31 10.03.2026
44 Ммммм
До коментар #39 от "Добре дошъл в България,":Тиньо говори говори само от свое име.а най добре заминавай при този....
17:33 10.03.2026
45 Хи хи хи
17:33 10.03.2026
46 Мунчо
белото! Урките да развяват белото знаме в Киев!
И за ДОНАЛД и за Европа Украйна е последен грижа! Ла финито, комедии!!!
17:35 10.03.2026
47 Клоуна си остава завинаги КЛОУН !!!!!!
17:35 10.03.2026
48 ......
До коментар #18 от "На мен ми се струва, че":Нормално е по-богатите хора да не усещат това, което преживяват по-бедните. Така че ти ако разполагаш с по- ниски доходи, не може да разбереш този, който получава заплата примерно 5 пъти по-висока от твоята. Така че не може да се нарече илюзорно, това е самата реалност.
17:36 10.03.2026
49 Хи хи хи
17:38 10.03.2026
50 Истината
До коментар #28 от "Атина Палада":е, че в тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, тежки финансови загуби и такива на жива сила. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
17:38 10.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Всеки украински дрон има голямо
17:41 10.03.2026
53 Атина Палада
До коментар #41 от "Санкциите са голяма бухалка":Твоите икономически акули фалираха...А ти чакай Роснефт да фалира :))) голем см.ешко си..
Вярваш и ,че Газпром е ф@лирал :)) Абе вас могат да ви лъжат и децата от началните класове ...
Коментиран от #55
17:42 10.03.2026
54 "Войната срина руската икономика.
17:48 10.03.2026
55 "Русия ударно намалява сондирането на
До коментар #53 от "Атина Палада":нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."
Коментиран от #57
17:49 10.03.2026
56 Ха ха ха
17:51 10.03.2026
57 Атина Палада
До коментар #55 от ""Русия ударно намалява сондирането на":Пиши си,с писането не пречиш на Русия..Русия продава във всички посоки на света ,обаче нашия тролеи тук си драска.,че видите ли как Русия нам си кво ха ха ха
17:55 10.03.2026
58 Хо-ха-ха
17:56 10.03.2026
59 ДЕПОРТИРАЙТЕ ГО НА ФРОНТА
МЯСТОТО МУ Е В ОКОПИТЕ НА ФРОНТА , НО НЯМАТ СВЕСТНА ОПОЗИЦИЯ , ВСЕ СА ККОРУМПЕТА , ЗАВИСИМИ ОТ ОЩЕ ПО-КОРУМПИРАНАТА ВЪРХУШКА , И КАК ДА СТАНЕ !! ТОВА ЩЕШЕ ЛИ ДА СЕ СЛУЧИ - ДА СЕ ИЗБИВАТ МИЛИОНИ ПРЕД ОЧИТЕ ИМ И ДЪРЖАВА ПРЕД КАПИТУЛАЦИЯ , АКО ТАЯ КОРУПЦИЯ НЕ БЕШЕ ГИ ПОГЪЛНАЛА ??? СТОТИЦИТЕ МИЛЯРДИ НАШИ ПАРИ КАТО ПОМОЩИ ,ГИ ПРОПИЛЯ И ЩЕ ГИ ДОВЪРШИ ЗАРАДИ ИНТЕРЕСИТЕ НА АЛИАНСОВИЯ ФАШИЗЪМ !
НЯМА ЛИ КОЙ ДА МУ СЛОЖИ ВЪЖЕТО НА ТОЯ , ЧЕ ДА СПАСИ ОТ СМЪРТ ОЩЕ МИЛИОНИ !!? ДОКАТО ТОЯ ДИВ НАРКОТИП ГО ДИНДИКАТ, ЖЕРТВИТЕ ЩЕ РАСТАТ !! НЯМА ЛИ , КОЙ ОТ ТАЯ ТЯХНА "ОПОЗИЦИЯ " ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА!!
17:56 10.03.2026