Полицай пострада при преследване на пиян шофьор в Перник

Полицай е в болница, след като бе ранен при преследване на пиян шофьор в Перник.

Инцидентът е станал вчера около 17:20 ч. в квартал Изток, когато автопатрул на Второ районно управление – Перник направил опит да спре за проверка товарен автомобил. Водачът не се подчинил и продължил движението си по външноградската магистрала в посока центъра на града.

Полицейските служители тръгнали след него, като многократно подавали звуков и светлинен сигнал, за да го спрат. На около 300 метра автомобилът спрял. Когато полицаите започнали да излизат от служебния автомобил, шофьорът внезапно потеглил и блъснал вратата на излизащия полицай.

При удара служителят на реда получил наранявания и бил транспортиран за преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. По-късно е преместен в столично лечебно заведение, където са установени травми в областта на шията. Той е оставен за лечение.

Междувременно шофьорът отново потеглил с висока скорост, като преминал през пътните възли „Хумни дол“ и „Марина бара“, както и по ул. „Софийско шосе“. Малко по-късно бил спрян от полицията в района на пътен възел „Хумни дол“ и задържан.

Тестът с дрегер отчел 1,96 промила алкохол в издишания въздух. 35-годишният мъж е дал и кръвна проба за химичен анализ. До момента той не е познат на органите на реда.

Наложена му е полицейска мярка за задържане до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.