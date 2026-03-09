Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Полицай пострада при преследване на пиян шофьор в Перник

9 Март, 2026 12:55 876 7

Полицай е в болница, след като бе ранен при преследване на пиян шофьор в Перник.

Инцидентът е станал вчера около 17:20 ч. в квартал Изток, когато автопатрул на Второ районно управление – Перник направил опит да спре за проверка товарен автомобил. Водачът не се подчинил и продължил движението си по външноградската магистрала в посока центъра на града.

Полицейските служители тръгнали след него, като многократно подавали звуков и светлинен сигнал, за да го спрат. На около 300 метра автомобилът спрял. Когато полицаите започнали да излизат от служебния автомобил, шофьорът внезапно потеглил и блъснал вратата на излизащия полицай.

При удара служителят на реда получил наранявания и бил транспортиран за преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. По-късно е преместен в столично лечебно заведение, където са установени травми в областта на шията. Той е оставен за лечение.

Междувременно шофьорът отново потеглил с висока скорост, като преминал през пътните възли „Хумни дол“ и „Марина бара“, както и по ул. „Софийско шосе“. Малко по-късно бил спрян от полицията в района на пътен възел „Хумни дол“ и задържан.

Тестът с дрегер отчел 1,96 промила алкохол в издишания въздух. 35-годишният мъж е дал и кръвна проба за химичен анализ. До момента той не е познат на органите на реда.

Наложена му е полицейска мярка за задържане до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.


България
  • 1 прокопи

    7 1 Отговор
    Преследване на пиян шофьор? Ранен полицай? Как къде?! В Перник разбира се.

    12:57 09.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    На милиционерите им купиха нови коли, те ги изпотрошиха. Милицията хабер си няма как се задържа нарушител. Това не са полицаи, а пъдари. Добре, че не е бил въоръжен и няма пукнал милиционер. Тези поне филми не гледат ли?

    13:04 09.03.2026

  • 3 Читател

    0 2 Отговор
    Абе тоя михлюзи на фотото го гледам от 15 години как дреме с тази палка....
    Не се ли пенсионира вече?
    А и автомобилите са модели от м.в.,вероятно отдавна вече в ,,Надин"...

    13:07 09.03.2026

  • 4 палицая

    2 1 Отговор
    за тва са му дали пистолет да го ползва

    13:13 09.03.2026

  • 5 Решението

    2 0 Отговор
    Два пистолета има полицайчето. Сега да му гръмне двете капачки. За да може тоя да покара и специалната колица.

    13:14 09.03.2026

  • 6 Тия

    2 0 Отговор
    с тези преследвания направиха много и фатални бели ! Не са за скъпи и мощни коли !

    13:19 09.03.2026

  • 7 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Там имат пребогат опит с идиотчета ...
    И семейните ,, огнища", които ги изграждат

    13:37 09.03.2026