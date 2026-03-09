Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Значителни количества наркотици са иззети при спецакция в Софийска област

Значителни количества наркотици са иззети при спецакция в Софийска област

9 Март, 2026 12:03 649 2

  • наркотици-
  • софийска област-
  • метамфетамин

Същия ден полицейска операция по линия „наркотици“ провели и служители на РУ-Ихтиман

Значителни количества наркотици са иззети при спецакция в Софийска област - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В хода на проведена на 6 март специализирана полицейска операция срещу престъпленията с наркотични вещества в ареста на РУ-Ботевград попаднаха двама местни жители. При извършена проверка на адреса на 44-годишен криминалистите открили и иззели различни видове дрога: три пликчета с бяло вещество на кристали, укрити в калъф за очила; плик с 9 глави суха тревиста маса и кутия с тревиста маса.

При направения полеви наркотест кристалообразното вещество с общо тегло 30 грама е реагирало на метамфетамин, а сухата тревиста маса с общо тегло 17 грама – на канабис. Осъжданият обитател на адреса е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354А от НК. Наркотични вещества – сгъвка с 3 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин, полицейските служители открили при проверката и на друг адрес в Ботевград. 39-годишният обитател е задържан за срок до 24 часа; регистрирана е преписка по чл. 354А от НК.

Същия ден полицейска операция по линия „наркотици“ провели и служители на РУ-Ихтиман. В къщата на 20-годишен местен жител те открили пластмасова кутия с 93 грама тревиста маса, реагираща на канабис. По медицински причини мъжът не е задържан в полицейския арест. По случая е започнато бързо производство за престъпление по чл. 354А от НК.

На 8 март спецоперация за противодействие на престъпленията с наркотични вещества провели и костинбродските криминалисти. При проверката на частен адрес в града са открити и иззети кутия с около 10 грама тревиста маса, реагираща на канабис, бяла бучка с тегло около 2 грама, реагираща на амфетамин и найлонов плик с около грам бяло прахообразно вещество, реагиращо на ефедрин. 39-годишният криминално проявен обитател на адреса е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство за престъпление по чл. 354А от НК.

Работата по всичките случаи продължава под ръководството на компетентната прокуратура.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелю

    3 1 Отговор
    Бойко, Кокорчо, памагите! Башка Тръмп взял и кокаином...

    Коментиран от #2

    12:05 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.