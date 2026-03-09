Значителни количества наркотици са иззети при спецакция в Софийска област

В хода на проведена на 6 март специализирана полицейска операция срещу престъпленията с наркотични вещества в ареста на РУ-Ботевград попаднаха двама местни жители. При извършена проверка на адреса на 44-годишен криминалистите открили и иззели различни видове дрога: три пликчета с бяло вещество на кристали, укрити в калъф за очила; плик с 9 глави суха тревиста маса и кутия с тревиста маса.

При направения полеви наркотест кристалообразното вещество с общо тегло 30 грама е реагирало на метамфетамин, а сухата тревиста маса с общо тегло 17 грама – на канабис. Осъжданият обитател на адреса е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354А от НК. Наркотични вещества – сгъвка с 3 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин, полицейските служители открили при проверката и на друг адрес в Ботевград. 39-годишният обитател е задържан за срок до 24 часа; регистрирана е преписка по чл. 354А от НК.

Същия ден полицейска операция по линия „наркотици“ провели и служители на РУ-Ихтиман. В къщата на 20-годишен местен жител те открили пластмасова кутия с 93 грама тревиста маса, реагираща на канабис. По медицински причини мъжът не е задържан в полицейския арест. По случая е започнато бързо производство за престъпление по чл. 354А от НК.

На 8 март спецоперация за противодействие на престъпленията с наркотични вещества провели и костинбродските криминалисти. При проверката на частен адрес в града са открити и иззети кутия с около 10 грама тревиста маса, реагираща на канабис, бяла бучка с тегло около 2 грама, реагираща на амфетамин и найлонов плик с около грам бяло прахообразно вещество, реагиращо на ефедрин. 39-годишният криминално проявен обитател на адреса е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство за престъпление по чл. 354А от НК.

Работата по всичките случаи продължава под ръководството на компетентната прокуратура.