Спецов в НС: До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени

10 Март, 2026 16:47 796 31

По думите на особения управител към момента няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има забавяне

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени и е изготвен график за доставки за април. Това каза особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов по време на изслушване в парламента относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.
По думите на Спецов към момента няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има забавяне, предават от БТА.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител, шапката на т.нар. холдингова структура „Литаско“ вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества, като всяко вече е на собствена издръжка, на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува, продава и да гарантира своята печалба, като същото се отнася и за „Лукойл Нефтохим Бургас“, обясни Спецов.

Според него това усложнява ситуацията в тези форсмажорни обстоятелства в момента.

В Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда, 300 от които са танкери за превоз на нефт, 300 са танкери с готова продукция и останалите са за доставка на газ, така че в световен мащаб се изпитват много сериозни затруднения, обясни още той.

По думите му дори и да се намери нефт на добра цена, има риск да няма кой да го транспортира, което в момента е не по-малка заплаха, отколкото е цената на самото гориво.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ е рафинерия, създадена и проектирана да работи с руски петрол „Уралс“. След налагането на санкциите (срещу Русия бел. авт.) невъзможността за зареждане на този петрол силно ограничава избора на различни видове нефт, за да се композира такава смес, за да може системата на „Нефтохим“ да работи изрядно и да произведе качествено гориво. Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива. Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията, акцентира Спецов.

По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява.

Въпреки всичко доставките, които сме предвидили за март, ще дойдат, ще бъде произведено качествено гориво, за април предстои да видим как ще се развият военните действия и дали договорите ще бъдат изпълнени, обобщи той.

Според него цената на горивата на бензиностанциите на „Лукойл“ е най-ниска в сравнение с останалите търговци.


България
Напиши коментар:


  • 1 ЩО НЕ СЕ ГРЪ...

    20 3 Отговор
    ...МНЕШ БЕ...

    Коментиран от #4, #6

    16:49 10.03.2026

  • 2 Евалата

    8 5 Отговор
    на Спеца той е на Гюро човека !

    Коментиран от #31

    16:49 10.03.2026

  • 3 Да,бе

    19 2 Отговор
    Три седмици,голямо осигуряване голямо нещо,а после кВо праиМ...Нещастник!

    16:50 10.03.2026

  • 4 Шпеков салам Петрохан

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "ЩО НЕ СЕ ГРЪ...":

    Защото Кокорчи ще почине от мъка.

    16:50 10.03.2026

  • 5 честен ционист

    11 3 Отговор
    Спеца ако не знае руски да записва ускорен курс, защото го чака командировка до г. Москва, Сретенский бульвар, 11

    16:51 10.03.2026

  • 6 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЩО НЕ СЕ ГРЪ...":

    Би било добре.... Тоя е некадърник, Какво значи края на Март,а после..... Предишната статия Румен Овчаров е прав, много го сатанизираха, но е може би най-добрия енергиен експерт ...

    Коментиран от #16, #24

    16:51 10.03.2026

  • 7 Абе Спецов,това са самодвадесет дни!?

    11 3 Отговор
    Много подценявате иранците!!!

    16:52 10.03.2026

  • 8 танкерист

    6 1 Отговор
    И един танкер с нефт не е преминал през Босфора за Росенец. Всичкият нефт идва от Новоросийск !!!

    16:57 10.03.2026

  • 9 Лена

    13 0 Отговор
    Кръгла нула е Спецов на входа и на изхода на Лукойл Нефтохим Бургас! Други планове имаха гробарите за бъдещето на предприятието, но Путин и Тръмп ги обърках тотално!
    Файдата от Спецов е същата кръгла нула, да не кажа две нули!

    16:58 10.03.2026

  • 10 Горски

    15 1 Отговор
    Планираното ограбване на масите продължава... то кризи, пландемии, войни - тъкмо излизаме от едното и влизаме в другото. и така до 2030 - точно както са го написали планировчиците - от хаос в хаос. За военната техника се използва повече дизел отколкото бензин. Нали Денков каза че може да сме зле но важното е че сме направили били мръсно на Русия и не искаме никакъв петрол ни газ оттам.. ей сега с демократичен петрол сме както трябва (той може пак да е руски но минал през няколко посредника докато стане демократичен. Сърдете се на оранжевия мъпет. На него цената му била малка за великите дела, които твори. При едно и също количество като изходна суровина суров петол се получава повече дизел отколкото бензин. Но тъй като дизелът стана много популярен, му вдигаха акциза и цената. Но в България, при каквато и да е световна новина търговците на горива вдигат цените. А пък Роската от КЗК спи дълбок сън със силно стиснати очи. Нека експертите които масово говореха че няма да има повишение да обясняват защо се случва. Причини винаги ще се намерят както и пишман експерти. Зимата в САЩ била много студена и затова дизела в България поскъпнал повече от бензина.

    17:00 10.03.2026

  • 11 А този

    10 1 Отговор
    Изобщо бива ли го в нещо?

    17:05 10.03.2026

  • 12 Магия нали

    7 2 Отговор
    Танкери в Росенец от месеци няма но вероятно Спецов с туби го носи тоя петрол от Дедеагач

    17:06 10.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    До края на март са 20 дена - после ко праим?!!!
    Що 90 дневните запаси са за няма и месец?! Що хората имат запаси за по 200-250 дена?!

    Коментиран от #26, #27

    17:07 10.03.2026

  • 14 Българин 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Ето и от човек , който разбира : " Румен Овчаров пред ФАКТИ: За трите месеца от влизането на Спецов, "Нефтохим" е на загуба 58 милиона долара "

    17:10 10.03.2026

  • 15 Огромна грешка

    8 1 Отговор
    Една от големите, може би най-голямата грешка на Асен Василев като финансов министър беше, че назначи за шеф на НАП това недоразумение, дето телосложението му прилича на гардероб и усиилята му за "усъвършенстване" отиват в мускулите му, а не в акъла му! Освен това той се оказа чиста проба нищожество, продажник, корумпиран наглец и предател! Побърза да се подложи на СИКаджийската мутра от Банкя и на началника му - уродливото туловище Пеевски! Чиста проба некадърник, пълен некадърник!, слагач, подмазвач и лизач на дебели з.....и! това е Спецов, пардон - Наглецов!"

    17:10 10.03.2026

  • 16 Коректор

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Не "може би " , а със сигурност Румен Овчаров е най-добрия ни енергиен експерт !

    17:13 10.03.2026

  • 17 българина

    5 1 Отговор
    след което ще зазимим колите за лятото...

    17:13 10.03.2026

  • 18 Тити

    5 1 Отговор
    Кога този лумпени такъв соец че да ръководи рафинерия той даже в НАП не се оправяше

    Коментиран от #22

    17:13 10.03.2026

  • 19 Март

    1 0 Отговор
    си отиде!

    17:16 10.03.2026

  • 20 Следн19 април

    2 0 Отговор
    тръгват доставките от Боташ!

    17:17 10.03.2026

  • 21 хххххх

    2 0 Отговор
    Спецов ще продава ли жилището в Дубай сега като паднаха цените?

    17:20 10.03.2026

  • 22 ххххх

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тити":

    Дялан камък техен човек в гамората

    17:20 10.03.2026

  • 23 Факт

    1 0 Отговор
    червените се крепяха на Лукойл и Газпром!Очаква се възкръсване!

    17:22 10.03.2026

  • 24 така, де

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Не може би, а е най-добрият ядрен експерт!

    17:24 10.03.2026

  • 25 Фикри

    4 2 Отговор
    Значи, човека се справя добре. След няколко месеца най-вероятно главното Д, ще се опита да прилапа и тази хапка ..

    17:24 10.03.2026

  • 26 Фикри

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Защо НЕ КРАДАТ, затова. Но тия нашите са много гладни.

    17:26 10.03.2026

  • 27 Лост

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    То и част от запасите може да са само на хартия.А някои от тях и в чужбина доколкото си спомням.Навремето имаше държавен резерв за много неща, който периодично се обновява.Ама май и тогава се оказа,че половината липсва.

    17:28 10.03.2026

  • 28 А пари

    1 0 Отговор
    има ли рафинерията?

    17:38 10.03.2026

  • 29 Херито

    1 0 Отговор
    Спецко, Спецко ще ти духнат под опашката след месец март! Новите цени на петрола тт Новорусийск не си ги и сънувал!
    На мястото на Вова бих спрял Нефтохим Бургас!?

    17:39 10.03.2026

  • 30 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    АБЕ СПЕЦ ,ТИ С ПЕНЬОАР ЛИ СЕ ПРИБРА ОТ СЕЛО?

    17:43 10.03.2026

  • 31 Асан Насилев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евалата":

    Клецов е мой, лама Гюро да си гледа неговите юнаци

    17:48 10.03.2026

