Спецов в НС: До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени

До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени и е изготвен график за доставки за април. Това каза особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов по време на изслушване в парламента относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.
По думите на Спецов към момента няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има забавяне, предават от БТА.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител, шапката на т.нар. холдингова структура „Литаско“ вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества, като всяко вече е на собствена издръжка, на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува, продава и да гарантира своята печалба, като същото се отнася и за „Лукойл Нефтохим Бургас“, обясни Спецов.
Според него това усложнява ситуацията в тези форсмажорни обстоятелства в момента.
В Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда, 300 от които са танкери за превоз на нефт, 300 са танкери с готова продукция и останалите са за доставка на газ, така че в световен мащаб се изпитват много сериозни затруднения, обясни още той.
По думите му дори и да се намери нефт на добра цена, има риск да няма кой да го транспортира, което в момента е не по-малка заплаха, отколкото е цената на самото гориво.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ е рафинерия, създадена и проектирана да работи с руски петрол „Уралс“. След налагането на санкциите (срещу Русия бел. авт.) невъзможността за зареждане на този петрол силно ограничава избора на различни видове нефт, за да се композира такава смес, за да може системата на „Нефтохим“ да работи изрядно и да произведе качествено гориво. Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива. Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията, акцентира Спецов.
По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява.
Въпреки всичко доставките, които сме предвидили за март, ще дойдат, ще бъде произведено качествено гориво, за април предстои да видим как ще се развият военните действия и дали договорите ще бъдат изпълнени, обобщи той.
Според него цената на горивата на бензиностанциите на „Лукойл“ е най-ниска в сравнение с останалите търговци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЩО НЕ СЕ ГРЪ...
Коментиран от #4, #6
16:49 10.03.2026
2 Евалата
Коментиран от #31
16:49 10.03.2026
3 Да,бе
16:50 10.03.2026
4 Шпеков салам Петрохан
До коментар #1 от "ЩО НЕ СЕ ГРЪ...":Защото Кокорчи ще почине от мъка.
16:50 10.03.2026
5 честен ционист
16:51 10.03.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "ЩО НЕ СЕ ГРЪ...":Би било добре.... Тоя е некадърник, Какво значи края на Март,а после..... Предишната статия Румен Овчаров е прав, много го сатанизираха, но е може би най-добрия енергиен експерт ...
Коментиран от #16, #24
16:51 10.03.2026
7 Абе Спецов,това са самодвадесет дни!?
16:52 10.03.2026
8 танкерист
16:57 10.03.2026
9 Лена
Файдата от Спецов е същата кръгла нула, да не кажа две нули!
16:58 10.03.2026
10 Горски
17:00 10.03.2026
11 А този
17:05 10.03.2026
12 Магия нали
17:06 10.03.2026
13 ДрайвингПлежър
Що 90 дневните запаси са за няма и месец?! Що хората имат запаси за по 200-250 дена?!
Коментиран от #26, #27
17:07 10.03.2026
14 Българин 🇧🇬
17:10 10.03.2026
15 Огромна грешка
17:10 10.03.2026
16 Коректор
До коментар #6 от "Европеец":Не "може би " , а със сигурност Румен Овчаров е най-добрия ни енергиен експерт !
17:13 10.03.2026
17 българина
17:13 10.03.2026
18 Тити
Коментиран от #22
17:13 10.03.2026
19 Март
17:16 10.03.2026
20 Следн19 април
17:17 10.03.2026
21 хххххх
17:20 10.03.2026
22 ххххх
До коментар #18 от "Тити":Дялан камък техен човек в гамората
17:20 10.03.2026
23 Факт
17:22 10.03.2026
24 така, де
До коментар #6 от "Европеец":Не може би, а е най-добрият ядрен експерт!
17:24 10.03.2026
25 Фикри
17:24 10.03.2026
26 Фикри
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Защо НЕ КРАДАТ, затова. Но тия нашите са много гладни.
17:26 10.03.2026
27 Лост
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":То и част от запасите може да са само на хартия.А някои от тях и в чужбина доколкото си спомням.Навремето имаше държавен резерв за много неща, който периодично се обновява.Ама май и тогава се оказа,че половината липсва.
17:28 10.03.2026
28 А пари
17:38 10.03.2026
29 Херито
На мястото на Вова бих спрял Нефтохим Бургас!?
17:39 10.03.2026
30 Боруна Лом
17:43 10.03.2026
31 Асан Насилев
До коментар #2 от "Евалата":Клецов е мой, лама Гюро да си гледа неговите юнаци
17:48 10.03.2026