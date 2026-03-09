Новини
Задържаха шофьор с почти 3 промила алкохол край Бургас

Задържаха шофьор с почти 3 промила алкохол край Бургас

9 Март, 2026 09:08 558 5

Пробата му с дрегер е отчела 2,76 промила

Задържаха шофьор с почти 3 промила алкохол край Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

64-годишен мъж от Бургас беше задържан от полицията, след като шофирал с висока концентрация на алкохол.

Мъжът е заловен на пътя между бургаския квартал "Долно Езерово" и село Братово. Служители на "Пътна полиция" – Бургас, които обслужвали самостоятелен пътен инцидент в района, установили, че шофьорът е седнал зад волана след употреба на алкохол.

Пробата му с дрегер е отчела 2,76 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много лъжете

    0 0 Отговор
    Ама снимката показва 0,00.

    Коментиран от #5

    09:11 09.03.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Аз на тия дрегери им немам вера. Ако беа читави, ченгетата щеха да излезнат сичките друсани или поркани. Некви ментаци са.

    09:13 09.03.2026

  • 3 И какво от това

    0 2 Отговор
    Руснаците карат на кило водка и няма проблеми.

    Коментиран от #4

    09:14 09.03.2026

  • 4 Я да уточниш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И какво от това":

    Руснаците или пАляците?

    09:27 09.03.2026

  • 5 Не се чуди

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много лъжете":

    Ами виж фамилията на авторката от сайта сложил флага на едноименната държава пред името си в логото...

    09:41 09.03.2026