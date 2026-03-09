Задържаха шофьор с почти 3 промила алкохол край Бургас

64-годишен мъж от Бургас беше задържан от полицията, след като шофирал с висока концентрация на алкохол.
Мъжът е заловен на пътя между бургаския квартал "Долно Езерово" и село Братово. Служители на "Пътна полиция" – Бургас, които обслужвали самостоятелен пътен инцидент в района, установили, че шофьорът е седнал зад волана след употреба на алкохол.
Пробата му с дрегер е отчела 2,76 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.
