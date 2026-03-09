Митница "София" продава на търг алкохол и алкохолни продукти

Териториална дирекция Митница София продава на търг с тайно наддаване над 135 426 литра алкохол и алкохолни продукти, изоставени или отнети в полза на държавата. Продажбата се извършва съгласно Закона за акцизните и данъчните складове (ЗАДС).

За участие в търга се допускат само лица – лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад и при внесен депозит от 10% от началната тръжна цена. Митническата администрация продава акцизните стоки с цел преработка. Стоките са иззети в периода 2011-2020 г. и всички производства по тях са приключили, включително има влезли в сила съдебни решения.

Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници" в секция „Публични продажби и търгове“ - „Публични продажби на акцизни стоки“.