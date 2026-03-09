Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дрогиран мъж преследва с кола и прегази жена си

9 Март, 2026 11:10 2 729 18

Опит за убийство е извършен около полунощ в старозагорското село Обручище. По първоначална информация мъж е преследвал съпругата си с автомобил и умишлено я е прегазил, посочва NOVA.

На място били изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Пострадалата жена е транспортирана в университетска болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания и с опасност за живота.

Извършителят е задържан от полицията.

При направения тест той е дал положителна проба за наркотици.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уха

    28 1 Отговор
    Че ченгелите на Шишо са основните продавачи на дрога. Не пипайте пазара.

    11:16 09.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 на старзагорци нещо им има

    4 7 Отговор
    също кат Малена чехкинята . може даже да са креват до креват . ама нея я прегазил германец от спортната мафия . имало 30 свидетели и 8 камери . ама не знаели какво е станало . а тази женица не е могла да избяга . у нас имаме добри травматолози . по добре да си намери добър мъж .

    11:18 09.03.2026

  • 5 Лечителя

    8 8 Отговор
    Искал е да прогони дявола който се е вселил в нея

    11:21 09.03.2026

  • 6 Съдя

    13 3 Отговор
    Шест месеца условно, а може и нищо 🗞️

    11:21 09.03.2026

  • 7 Тома

    9 13 Отговор
    Кой знае как са го изтормозили този мъж за да се реши на това

    11:27 09.03.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор
    "Подарък" за 8 март...
    По-евтино, от колкото букет цветя !

    11:33 09.03.2026

  • 9 Пак

    9 3 Отговор
    ще протакат прокуратурата и съда и ще има и следващи веднага в Белене такива боклуци

    11:35 09.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    СЛЕД АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ НА
    19 АПРИЛ 2026
    РУМЕН РАДЕВ ОСВЕН ЗА БОРБА С НАРКОКАРТЕЛИТЕ
    ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМИСЛИ И ЗА .БОЛНИЦИ - ЦЕНТРОВЕ ЗА НАРКОМАНИ ПО КУБИНСКИ ОБРАЗЕЦ

    11:41 09.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    КОГАТО ШЕФА НА ОД НА МВР Е БИЛ ДВЕ ГОДИНИ СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМА НА УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
    И ИМА 4 ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ - ДВЕ НА МАЙКА МУ, ДВЕ НА СИНА МУ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ЗЕМИ
    ........
    ПРОБЛЕМА Е В СИСТЕМАТА:)

    11:46 09.03.2026

  • 12 Смърфиета

    3 3 Отговор
    Ако Анатоли е намекнал на чещката полиция, че е по-добре да не разследват когато са излязли пробите на дъщеря му за канабиз и е предал финикийски знаци на чещките разследващи преди да качи дъщеря си на частен самолет за Грац, е кажи-речи същото.

    11:46 09.03.2026

  • 13 ТИР

    9 1 Отговор
    Сигурно е индиец,,,

    11:46 09.03.2026

  • 14 Град Козлодуй.

    6 2 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    11:56 09.03.2026

  • 15 Шумахер

    3 0 Отговор
    В това село и керемидите бият

    11:59 09.03.2026

  • 16 Шишо

    4 1 Отговор
    ако премахне фалшивите полеви тестове всички шофьори, а не само пенсионерите ще гласуват за него.

    12:13 09.03.2026

  • 17 Вики

    2 0 Отговор
    Сектант от петроханската партия решил да раздава правосъдие

    12:16 09.03.2026

  • 18 Трап

    0 0 Отговор
    Сметай как се държала да я гази с колата.

    12:35 09.03.2026