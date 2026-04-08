Спряха незаконен транспорт на кученца в Кресна

8 Април, 2026 15:35 1 449 11

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел

Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

16 кучета в 5 клетки са открити в пътнически автобус с българска регистрация в Кресна. Животните са без микрочип и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Проверката е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, съвместно с МВР, по сигнал от пътник в автобуса, подаден на тел. 112, съобщават от БАБХ.

По данни на шофьора кучетата са натоварени на бензиностанция в Пловдив. Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под 6 месеца.

Животните не са придружавани от собственик или упълномощено лице. По телефона е осъществена връзка с жена, която е заявила, че кучетата произхождат от развъдник в Пловдив - нейна собственост. При първоначалната проверка не е установен развъдник, в който посочената жена да фигурира като собственик.

Автобусът не е лицензиран за транспорт на животни, а шофьорът няма удостоверение за правоспособност за извършване на такава дейност.

До окончателното изясняване на случая кучетата са иззети и настанени в приют в Благоевград, където за тях ще се положат необходимите грижи.

Те ще бъдат чипирани, обезпаразитени и ваксинирани.

Проверката продължава. Срещу нарушителите ще бъдат предприети съответните административни мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ама ЩО ТАКА

    9 5 Отговор
    НЕ ПИШЕТЕ НИЩО
    ЗА МИЛИТЕ над 10 000 АГЪНЦА, ДЕТО СА НИ НА МАСАТА ...

    Коментиран от #5

    15:38 08.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    5 7 Отговор
    "той пудел"

    кой той ма ?

    15:42 08.04.2026

  • 3 честен ционист

    8 7 Отговор
    Щом конфискуват вече и песовете на Ганчо, значи нещата са загрубели.

    15:43 08.04.2026

  • 4 1488

    16 5 Отговор
    малко преди 19.04 с бусове от турция ще докарат няколко милиона хлебарки

    15:43 08.04.2026

  • 5 Миризлив пор

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ама ЩО ТАКА":

    А от магазинната мрежа обявиха, че въпреки тоновете колбаси не е пострадало нито едно прасенце или теленце!

    15:49 08.04.2026

  • 6 Дачко Яворов

    7 0 Отговор
    БАБХ? Каква работа имат там БАБХ? Да няма да ги пълня с ориз и да ги пека на фурна тези кучета !

    Пореден ден в аспаруховата тоалетна, наречена България ! Всеки ден тук е борба за оцеляване, мъки и болки, физически и морални !

    15:54 08.04.2026

  • 7 за бездомните българи ли става дума

    5 1 Отговор
    където за тях ще се положат необходимите грижи

    16:03 08.04.2026

  • 8 Сила

    6 2 Отговор
    Това е другата крайност , освен изроди и садисти в БГ то процъфтяват една друга особена група примати , които смятат кучетата за плюшени играчки с не за живи същества и ги разнасят и размятат насам , натам по моловете и кръчмите !!! Въпросните примати са предимно джукеси , анцугплиери или обикновенни селяци решили , че кученцето ще повиши рейтинга им в Тик- Ток , Инстаграм и Фейсбук ...

    16:05 08.04.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор
    "и той пудел" - кой той? Шофьорът ли?

    16:20 08.04.2026

  • 10 Платени

    3 0 Отговор
    гласове за изброте, като няма хора, кученцата ще гласуват. Изборен туризъм.

    16:38 08.04.2026

  • 11 Милиционерски рекет

    3 0 Отговор
    Развъдник е всеки, който има раждащо куче и търси качествени стопани за мъниците.

    17:56 08.04.2026