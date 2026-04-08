Спряха незаконен транспорт на кученца в Кресна

16 кучета в 5 клетки са открити в пътнически автобус с българска регистрация в Кресна. Животните са без микрочип и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Проверката е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, съвместно с МВР, по сигнал от пътник в автобуса, подаден на тел. 112, съобщават от БАБХ.
По данни на шофьора кучетата са натоварени на бензиностанция в Пловдив. Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под 6 месеца.
Животните не са придружавани от собственик или упълномощено лице. По телефона е осъществена връзка с жена, която е заявила, че кучетата произхождат от развъдник в Пловдив - нейна собственост. При първоначалната проверка не е установен развъдник, в който посочената жена да фигурира като собственик.
Автобусът не е лицензиран за транспорт на животни, а шофьорът няма удостоверение за правоспособност за извършване на такава дейност.
До окончателното изясняване на случая кучетата са иззети и настанени в приют в Благоевград, където за тях ще се положат необходимите грижи.
Те ще бъдат чипирани, обезпаразитени и ваксинирани.
Проверката продължава. Срещу нарушителите ще бъдат предприети съответните административни мерки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
