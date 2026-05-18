Акция в Хасково: Задържаха 48 кг кокаин

18 Май, 2026 12:39 1 470 11

Камионът пътува от Белгия през България за Турция

Снимка: ПРБ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След сигнал на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ задържаха близо 48 кг кокаин на стойност над 4,4 млн. евро.

На 15 май 2026 г., след получена оперативна информация от ДАНС, митническите служители извършват проверка на товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с датски транзитни номера, оставена на паркинг в граничния район. Камионът пътува от Белгия през България за Турция.

При проверката върху резервоара на влекача са открити четири сака, съдържащи общо 43 пакета с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест се установява, че веществото реагира на кокаин. Брутното тегло на задържания наркотик е 47,910 кг на стойност 4 409 278,92 евро по цени за нуждите на съдебната система.

Досъдебното производство е образувано от разследващ митнически инспектор и се води под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    14 2 Отговор
    48кг кокаин? Това количество струва, колкото половината Хасково.. Толкова не е залавяно за всичките години на гербаджийското МВР накуп.

    Коментиран от #3, #10

    12:42 18.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 4 Отговор
    Стоката ако е добра пратете на Зеля

    12:44 18.05.2026

  • 3 Сила

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Някой ще умре ....!?

    Коментиран от #5

    12:44 18.05.2026

  • 4 Санкция

    9 0 Отговор
    90 евро за грам🤣🤣🤣. Ако ви чуят в Люлин ще умрат от смях🤣🤣🤣

    12:48 18.05.2026

  • 5 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Знаеш ли защо на жаргон се казва "започвай да пееш като канарче", ами защото в мините навремето са носили клетки с канарчета и като престанели да пеят птичките, значи има изтичане на газ.

    12:50 18.05.2026

  • 6 През

    8 0 Отговор
    България е пътя на наркотиците от десетилетия насам .

    12:52 18.05.2026

  • 7 хахахахаха

    8 1 Отговор
    и докато милицайчетата се радват на плячката минават другите 4-5 тона

    Коментиран от #9

    13:00 18.05.2026

  • 8 Веднага

    5 0 Отговор
    да се пусне в мрежата на "Магазин за хората".

    Коментиран от #11

    13:10 18.05.2026

  • 9 Кирил

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "хахахахаха":

    Силно разредена примерно, колко да даде само положителн резултат и другото гипс.

    13:11 18.05.2026

  • 10 Хихиииииии

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Наркотиците поевтиняха.Няма кой да купува ккъпата кока.
    Има мощен и много по-ефтин опиат.

    14:10 18.05.2026

  • 11 Бейрелейби

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Веднага":

    Кокаин , кокаин
    с купони в магазин
    посрещава ви Орлин
    с Промоция на ГКППе
    38 € за 1 грам +едно прасе

    14:45 18.05.2026