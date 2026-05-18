В София е бил центърът за производство на добавки, пласирани от международна ОПГ

В София е бил центърът на производство и дистрибуция на хранителни добавки, пласирани от международна престъпна група. Това съобщиха съвместно от ГДБОП, СДВР и Софийската районна прокуратура. Акцията е извършена с помощта на Евроджъст.
Претърсвания са направени в над 10 помещения в София, Варна и Бургас. Сред задържаните няма българи, каза наблюдаващият прокурор Теодора Тодорова. Задържани има в Полша и Румъния, където се води основното разследване.
От 2019 г. до момента групата е действала и в Унгария, и Молдова. У нас цел са били възрастни хора, предимно със сърдечни проблеми и повишено кръвно налягане. Лекари са свидетелствали пред разследващите, че хората са били съветвани да не вземат основните си лекарства заедно с добавките.
Заловените досега добавки не са били опасни за здравето: "Тоест разчита се на плацебо ефекта. Извършителите се насочват към този вид (престъпна дейност - бел. ред.), тъй като не носят отговорност за това, че (продаваните добавки - бел. ред.) съдържат опасни вещества", каза началникът на "Икономическа полиция" в СДВР Илчо Благоев.
Във връзка с това и прокурор Теодора Тодорова обясни, че у нас досъдебното производство е за измама и престъпления, свързани с производството на хранителни добавки и опасното им въздействие.
Тодорова предупреди, че престъпниците се възползват и от несъвършенствата на българското законодателство, свързани с контрола, който Агенцията по храните може да упражни:
"Режимът е доста лек, правомощията агенцията се активират при някакъв сигнал", отбеляза прокурорът.
Досъдебното производство у нас е било образувано след сигнал на действащ лекар и бивш министър на здравеопазването, че създадени с ИИ реклами разпространяват лекарства от негово име. Това обаче не е обект на разследването, казаха от ГДБОП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
