В София е бил центърът за производство на добавки, пласирани от международна ОПГ

18 Май, 2026 20:09, обновена 18 Май, 2026 19:12 1 599 9

Това съобщиха съвместно от ГДБОП, СДВР и Софийската районна прокуратура. Акцията е извършена с помощта на Евроджъст

Снимка: БГНЕС
В София е бил центърът на производство и дистрибуция на хранителни добавки, пласирани от международна престъпна група. Това съобщиха съвместно от ГДБОП, СДВР и Софийската районна прокуратура. Акцията е извършена с помощта на Евроджъст.

Претърсвания са направени в над 10 помещения в София, Варна и Бургас. Сред задържаните няма българи, каза наблюдаващият прокурор Теодора Тодорова. Задържани има в Полша и Румъния, където се води основното разследване.

От 2019 г. до момента групата е действала и в Унгария, и Молдова. У нас цел са били възрастни хора, предимно със сърдечни проблеми и повишено кръвно налягане. Лекари са свидетелствали пред разследващите, че хората са били съветвани да не вземат основните си лекарства заедно с добавките.

Заловените досега добавки не са били опасни за здравето: "Тоест разчита се на плацебо ефекта. Извършителите се насочват към този вид (престъпна дейност - бел. ред.), тъй като не носят отговорност за това, че (продаваните добавки - бел. ред.) съдържат опасни вещества", каза началникът на "Икономическа полиция" в СДВР Илчо Благоев.

Във връзка с това и прокурор Теодора Тодорова обясни, че у нас досъдебното производство е за измама и престъпления, свързани с производството на хранителни добавки и опасното им въздействие.

Тодорова предупреди, че престъпниците се възползват и от несъвършенствата на българското законодателство, свързани с контрола, който Агенцията по храните може да упражни:

"Режимът е доста лек, правомощията агенцията се активират при някакъв сигнал", отбеляза прокурорът.

Досъдебното производство у нас е било образувано след сигнал на действащ лекар и бивш министър на здравеопазването, че създадени с ИИ реклами разпространяват лекарства от негово име. Това обаче не е обект на разследването, казаха от ГДБОП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ги почват

    11 2 Отговор
    по веригата всички престъпници на тази търговия със здраве , живот и надежди !

    19:19 18.05.2026

  • 2 факт

    10 1 Отговор
    демократите ни учеха, че всичко което не е забранено е позволено!

    19:22 18.05.2026

  • 3 Нема банга, нема ранга,

    9 0 Отговор
    винаги сме номер едно, щом става дума за престъпления и измами!

    19:33 18.05.2026

  • 4 ДОБАВКИ, А???

    7 0 Отговор
    В района има квалифицирани хиимци за моооого по-силни "добавки". Питайте Брендо.

    19:38 18.05.2026

  • 5 Цвете

    4 2 Отговор
    НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ? ОТ КОИ ДЪРЖАВИ СА ТЕЗИ " ЧУРОДЕИ " НА ЗДРАВЕТО? И СЕГА КАК ЩЕ ДЕЙСТВАТ ТУК НА МЕСТНА ПОЧВА С ТЕЗИ ИЗМЕКЯРИ ? КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ? 😠👨‍🎓🚔

    Коментиран от #8

    19:44 18.05.2026

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор
    Болния обикновено разбира веднага кои лекарства му действат добре на сърцето.

    21:07 18.05.2026

  • 8 Стига рева, ма!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Стига рева! Че има голяма вероястност да се окажат от любимите ти укри, щом не ги споменават.

    21:47 18.05.2026

  • 9 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Шеф на това ОПГ за производство на хранителни добавки не е ли Кирил Петков?

    22:08 18.05.2026