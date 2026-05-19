ГДБОП задържа двама за порно с деца

19 Май, 2026 17:40

Един от тях е регистрирал фалшиви профили

ГДБОП задържа двама за порно с деца - 1
Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет. Това съобщиха от институцията във фейсбук.

Единият е съхранявал 5 терабайта с изображения на малолетни, другият е инициирал контакти с момичета с цел създаване на порнографски материали.

56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен на 12 май 2026 г. по образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159, ал.4 НК - разпространение в мрежата на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни лица от двата пола.

По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10–12 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

40-годишен мъж е задържан от антимафиотите ден по-късно, на 13 май 2026 г., на територията на област Пловдив.

За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание и участие в порнографско представление – престъпление по чл. 155а, ал.2 НК.

Оставането му в ареста е продължено от наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура – Пловдив и потвърдено от съда. Работата по случаите продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    Покрай Евровизия в България ще дойдат извратени от цяла Европа.

    Коментиран от #16

    17:42 19.05.2026

  • 2 Ми да, те така

    8 3 Отговор
    правят, ако не се казваш Майкъл Джексън ще те задържат...

    Коментиран от #4

    17:43 19.05.2026

  • 3 костя

    0 6 Отговор
    тиа от наште

    17:46 19.05.2026

  • 4 кво

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ми да, те така":

    задържане бе, направо да се трепат.....

    17:47 19.05.2026

  • 5 язък

    11 2 Отговор
    зачетох и помислих,че са задържали тиквата и прасето,а то 2-ма порнолюбители!

    17:48 19.05.2026

  • 6 ППДБ/ЛГБТ

    9 1 Отговор
    Тези са от нашите!

    17:54 19.05.2026

  • 7 Ивайло Мирчев регулировчик

    3 1 Отговор
    Мен за малко да ме прегазят на улицата, вие ни занимавате с глупости. ☝️

    17:55 19.05.2026

  • 8 Анонимен

    6 0 Отговор
    От първият път познахте от коя позната нам партия е.Известни са след касапницата в Стара планина.

    17:56 19.05.2026

  • 9 ППДБ/ЛГБТ

    7 0 Отговор
    Тези са от украинската партия.

    17:57 19.05.2026

  • 10 проф. акад. инж. Денков ядрен физик

    6 0 Отговор
    Епстийн е в България. ☝️

    Коментиран от #11

    17:58 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Утре ще ги пуснат

    18:15 19.05.2026

  • 13 опала

    5 0 Отговор
    още двама хижари от ППДБ

    19:17 19.05.2026

  • 14 Милчо

    4 0 Отговор
    Неколко дена с пет-шест мамелюци и педофилията ще им мине....

    19:18 19.05.2026

  • 15 В статията

    6 0 Отговор
    е написано "от двата пола".
    Последно половете пак ли са два или все още 72?
    Ако са 72 да подведат арестувания и за полова дискриминация на 70 пола. Не може така.

    19:28 19.05.2026

  • 16 Аутсайдера софийски

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спускай кепенците на заведението си ,че да не го завладеят...

    20:35 19.05.2026

  • 17 тъй ли...

    1 0 Отговор
    Тия изловиха всички гербаджий.

    21:14 19.05.2026