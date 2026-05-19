ГДБОП задържа двама за порно с деца

ГДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет. Това съобщиха от институцията във фейсбук.
Единият е съхранявал 5 терабайта с изображения на малолетни, другият е инициирал контакти с момичета с цел създаване на порнографски материали.
56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен на 12 май 2026 г. по образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159, ал.4 НК - разпространение в мрежата на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни лица от двата пола.
По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10–12 години.
С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.
40-годишен мъж е задържан от антимафиотите ден по-късно, на 13 май 2026 г., на територията на област Пловдив.
За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание и участие в порнографско представление – престъпление по чл. 155а, ал.2 НК.
Оставането му в ареста е продължено от наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура – Пловдив и потвърдено от съда. Работата по случаите продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
17:42 19.05.2026
2 Ми да, те така
Коментиран от #4
17:43 19.05.2026
3 костя
17:46 19.05.2026
4 кво
До коментар #2 от "Ми да, те така":задържане бе, направо да се трепат.....
17:47 19.05.2026
5 язък
17:48 19.05.2026
6 ППДБ/ЛГБТ
17:54 19.05.2026
7 Ивайло Мирчев регулировчик
17:55 19.05.2026
8 Анонимен
17:56 19.05.2026
9 ППДБ/ЛГБТ
17:57 19.05.2026
10 проф. акад. инж. Денков ядрен физик
Коментиран от #11
17:58 19.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Kaлпазанин
18:15 19.05.2026
13 опала
19:17 19.05.2026
14 Милчо
19:18 19.05.2026
15 В статията
Последно половете пак ли са два или все още 72?
Ако са 72 да подведат арестувания и за полова дискриминация на 70 пола. Не може така.
19:28 19.05.2026
16 Аутсайдера софийски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Спускай кепенците на заведението си ,че да не го завладеят...
20:35 19.05.2026
17 тъй ли...
21:14 19.05.2026