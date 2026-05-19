Спипаха 198 контрабандни пистолета на МП Лесово

19 Май, 2026 15:37 1 960 15

Те са били открити в товарен автомобил

Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха 198 контрабандни пистолета и 120 пълнители за патрони, укрити в товарен автомобил.

На 18 май 2026 г. на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин с инициали Й.Г. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.

Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнители за патрони.

Контрабандните пистолети и пълнители са иззети. Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Престъплението е квалифицирано по чл.242, ал.1, б. „г“ от НК. Турският гражданин Й.Г. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.


  • 1 Тоз

    6 2 Отговор
    пък тръгнал с пищови през няколко граници ?

    Коментиран от #5

    15:40 19.05.2026

  • 2 този много е закъснял

    6 1 Отговор
    Преврата мина безкръвно.

    15:41 19.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    15 8 Отговор
    дебелите готвят преврат срещу румен

    Коментиран от #6

    15:43 19.05.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Глок 17.

    15:49 19.05.2026

  • 5 Мдаааа

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз":

    Шофьора даже може да не знае за тези пистолети.

    Коментиран от #7, #10

    15:50 19.05.2026

  • 6 папур сикли

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    те вече се разбраха,ако не си разбрал!

    15:51 19.05.2026

  • 7 така е

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаааа":

    Със сигурност не знае.

    15:53 19.05.2026

  • 8 Тоя

    5 2 Отговор
    В Белене да храни овцете

    15:56 19.05.2026

  • 9 Коста

    4 0 Отговор
    Лили, Боко и ПП ДБ стават шумкари, това е от въоръжението.

    16:08 19.05.2026

  • 10 Тоа па

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаааа":

    Не са ли му за самоотбрана

    16:25 19.05.2026

  • 11 Ама бяха газови

    1 1 Отговор
    А в Турция е по-трудно да си купиш цигари, отколкото газ-сигнално оръжие!

    16:30 19.05.2026

  • 12 Баце Банкя

    1 0 Отговор
    Поне ще можем да въоражим сега граничарите с тези паткала..

    16:59 19.05.2026

  • 13 Чукча писател, не читател

    2 2 Отговор
    Леле що чукчи има в този сайт. Товара е от Турция за Норвегия. През българия е транзитно преминаващ. Какво умувате какво ще правят с тези пистолети в България?

    17:03 19.05.2026

  • 14 Щирлиц

    2 0 Отговор
    По -интересно е от къде са тези пистолети. 200 броя пистолети, трудно се крадат, изписват и др. Явно са от държавна поръчка.

    Коментиран от #15

    17:05 19.05.2026

  • 15 Баш талибан

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щирлиц":

    Спонсорирането на мюсюлманските терористични организации в Европа е част от скритата външна политика на почти всички мюсюлмански държави. Нещата хич не са приятни - например на острова има 74000 войници редовна армия, и 36000 активни джихадисти в списъка на Ми-5. Демек 2те ако имат по една пушка в ръката са колкото половината редовна армия. Говориме за тия които се знае че са активни и са в каталога. Колко са реално никой не казва!

    18:02 19.05.2026