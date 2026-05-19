Мъж се барикадира в дома си, заключи майка си и я заплаши с убийство

Полиция и пожарна задържаха мъж, който се барикадира в дома си в Кърджали и заплаши живота на собствената си майка. Акцията е проведена в село Вождово след сигнал на телефон 112.

На място незабавно са изпратени 14 служители на Районното управление на МВР - Кърджали и трима пожарникари. По първоначални данни 45-годишният мъж е държал в дома си и майка си, като я е изолирал в отделна стая и е отправял закани за убийство. Имало е и информация, че той е въоръжен с нож и чук, което е наложило изключително внимателен подход от страна на органите на реда.

Пожарникарите са използвали специализирана техника, за да отворят входната врата, която е била допълнително укрепена от вътрешната страна. Малко след това полицейските екипи са влезли в жилището и са обезвредили мъжа без да се стига до физически сблъсък.

От иззетите вещи са установени ножът и чукът, които той е държал в момента на намесата. Цялата операция е продължила около два часа и е приключила без пострадали. Мъжът е бил предаден на медицински екип за преглед и последваща оценка на състоянието му.