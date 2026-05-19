Мъж се барикадира в дома си, заключи майка си и я заплаши с убийство

19 Май, 2026 13:41 1 408 7

Случаят е от кърджалийското село Вождово

Мария Атанасова

Полиция и пожарна задържаха мъж, който се барикадира в дома си в Кърджали и заплаши живота на собствената си майка. Акцията е проведена в село Вождово след сигнал на телефон 112.

На място незабавно са изпратени 14 служители на Районното управление на МВР - Кърджали и трима пожарникари. По първоначални данни 45-годишният мъж е държал в дома си и майка си, като я е изолирал в отделна стая и е отправял закани за убийство. Имало е и информация, че той е въоръжен с нож и чук, което е наложило изключително внимателен подход от страна на органите на реда.

Пожарникарите са използвали специализирана техника, за да отворят входната врата, която е била допълнително укрепена от вътрешната страна. Малко след това полицейските екипи са влезли в жилището и са обезвредили мъжа без да се стига до физически сблъсък.

От иззетите вещи са установени ножът и чукът, които той е държал в момента на намесата. Цялата операция е продължила около два часа и е приключила без пострадали. Мъжът е бил предаден на медицински екип за преглед и последваща оценка на състоянието му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 11 Отговор
    Щом е бил въоръжен със сърп и чук, без съмнение е с комунистически убеждения.

    13:44 19.05.2026

  • 2 камбуров

    15 3 Отговор
    след 36г ченгеджийско-мутренска демокрация менталното здраве на нацията е повредено,а за капак мафията пак излъга народа в лицето на мунчо!!!

    13:46 19.05.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    7 7 Отговор
    Тея са от етноса на бангарангите,нали?🤔🦍🤔

    Коментиран от #5

    13:50 19.05.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    1 6 Отговор
    ПРО100
    Е ПРЕКЛИЛ С БАНГА РАНГА 40°🍻
    И ДА ГО МАЩАШ ТОО ТАЛАВИЗОР....

    13:50 19.05.2026

  • 5 .....

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Стария ти турски ник по ти отиваше.

    14:01 19.05.2026

  • 6 ха ха

    1 4 Отговор
    държавата бандит със специалната техника са го налазили , я кмета иска имотец или някой селски велможа му има зъб и е решил да го "превъзпитава" , всеки се прави на великан а са пълни боклуци

    14:09 19.05.2026

  • 7 Явно

    3 1 Отговор
    е от тия дето са слушали съвети да чакат имотния "балон" да се спука и на 45г. още живее при мама. Съответно е и изперкал от това...

    14:18 19.05.2026