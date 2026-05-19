Откриха мъртъв издирван мъж от маданското село Средногорци

19 Май, 2026 14:10 1 327 5

Акцията по издирването на Тахиров продължи четири дни. В нея участваха полицаи, доброволци, следови кучета и екипи с дронове

Мария Атанасова

Откриха мъртъв издирвания 56-годишен Силви Тахиров от маданското село Средногорци. Той беше в неизвестност от 16 май. Малко преди 11:00 часа днес мъжът е бил открит от криминалистите в близост до коритото на реката край селото, в района на футболното игрище, съобщи за ФОКУС Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Акцията по издирването на Тахиров продължи четири дни. В нея участваха полицаи, доброволци, следови кучета и екипи с дронове. Мъжът беше обявен за издирване по молба на негови близки, след като е напуснал дома си около 2:00 часа през нощта на 16 май.

Камери за видеонаблюдение са заснели как той преминава покрай училището в селото и се насочва към пътя Смолян – Мадан. По време на издирването са били претърсени всички места в селото и околните местности, които той е посещавал. Районът около реката е бил обстойно проверяван в продължение на няколко дни.

От полицията в Смолян са извършили оглед на мястото, където е открит мъжът. В момента се изясняват причините за възникване на смъртта.


  • 1 неволята

    Отговор
    как пък не откриха боко шишев радев!!!

    14:12 19.05.2026

  • 2 честен ционист

    Отговор
    В клуба на богатите, все повече българи предпочитат да отнемат живота си чрез самоудавяне, понеже така е най-евтино.

    14:14 19.05.2026

  • 3 Полицейски служител

    Отговор
    Отне ни три дни, но го намерихме. Е верно, малко е мъртъв, ама то това са козметични забележки

    14:22 19.05.2026

  • 4 Перо

    Отговор
    Бегайте помачориии

    14:24 19.05.2026

  • 5 изяден от две мечки

    Отговор
    и тоя ли са го изяли две мечки?

    14:41 19.05.2026