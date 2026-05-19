Разкриха един от големите обири в България

19 Май, 2026 15:18, обновена 19 Май, 2026 15:23 1 754 17

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 6 до 15 години „лишаване от свобода“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 38 и 31 години за извършена кражба в големи размери.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.04.2026 г. около 02,50 часа от каса в офис на автокъща в София, обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро. Единият е извършил деянието в условията на опасен рецидив, тъй като е осъждан на лишаване от свобода за идентично престъпление.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 6 до 15 години „лишаване от свобода“.

Двамата са осъждани и са били задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд спрямо двамата да бъде наложена мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на двамата най-тежките мерки за неотклонение.

Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    8 0 Отговор
    Тези пари от където са дошли там и са заминали

    15:24 19.05.2026

  • 2 Сила

    25 4 Отговор
    Помислих , че са разкрили къде ГЕРБ отмъкнаха 273 милиарда евро между 2010 и 2020 година !!!
    А то , кокошкари некви ....

    Коментиран от #13

    15:25 19.05.2026

  • 3 Гост

    16 1 Отговор
    Помислих, че ктб, ама не....

    Коментиран от #6

    15:26 19.05.2026

  • 4 тъй ли...

    15 3 Отговор
    Абе, рекох, че са хванали Баце и Шишо, а то какво било.

    15:27 19.05.2026

  • 5 гл прокурор на бг

    14 0 Отговор
    за кокошка няма прошка,за милион няма закон!

    15:28 19.05.2026

  • 6 и аз се чудя

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Новите управници дали няма да вземат да публикуват доклада от швейцарското разследване, за което платихме милиони и най-после да разберем кой източи КТБ.

    Коментиран от #7

    15:30 19.05.2026

  • 7 пеевски

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "и аз се чудя":

    а,не е вярно!

    15:31 19.05.2026

  • 8 Мемфис

    9 3 Отговор
    Сигурно става на въпрос за Мутрата от Банкя и Свинята от ДПС?

    Коментиран от #9

    15:33 19.05.2026

  • 9 мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мемфис":

    не пипайте моите съзаклятници!

    Коментиран от #12

    15:35 19.05.2026

  • 10 Йонко

    12 1 Отговор
    Ние мислим, че новината е за хванати, разкрити и осъдени политици, дето десетилетия грабят държавата и скубят народа, а то кокошкари ограбили автокъща!Не е за вярване, Баце, Шиши и останалите, кога?

    15:36 19.05.2026

  • 11 Един от

    8 0 Отговор
    най - големите обири 100 000 € ? Това сериозно ли е ? Една почивка на познати субекти !

    15:37 19.05.2026

  • 12 Христо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "мунчо":

    Маджо каза да се успокоиш. Няма да пипат никой.

    15:38 19.05.2026

  • 13 Здрасти

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Имаш ли с какво да го докажеш, за да мине в Съда? Ако имаш доказателствата, давай да ги почваме!

    15:42 19.05.2026

  • 14 Даа...

    5 0 Отговор
    "Разкриха един от големите обири в България"
    Помислих, че става въпрос за Луойл, Булгартабак. КТБ, беляНЕ, Чирен, Южен и Турски поток или поне Боташ, а то ставало въпрос за сума равна на вноската към руско-турския консорциум Боташ за 5 часа.

    15:47 19.05.2026

  • 15 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    А АВТОКЪЩИТЕ ЗАЩО ИЗДАВАТ ФИСКАЛЕН БОН НА ПОЛОВИНА ЦЕНА НА КОЛАТА?РАДЕВ ПРОВЕРИ И ТЯХ!

    15:47 19.05.2026

  • 16 опасна измамница

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова от Бутан, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години единствено с измами.

    15:51 19.05.2026

