"Разкриха един от големите обири в България"

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 38 и 31 години за извършена кражба в големи размери.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.04.2026 г. около 02,50 часа от каса в офис на автокъща в София, обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро. Единият е извършил деянието в условията на опасен рецидив, тъй като е осъждан на лишаване от свобода за идентично престъпление.
По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 6 до 15 години „лишаване от свобода“.
Двамата са осъждани и са били задържани за срок до 72 часа.
Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд спрямо двамата да бъде наложена мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на двамата най-тежките мерки за неотклонение.
Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
А то , кокошкари некви ....
6 и аз се чудя
До коментар #3 от "Гост":Новите управници дали няма да вземат да публикуват доклада от швейцарското разследване, за което платихме милиони и най-после да разберем кой източи КТБ.
До коментар #6 от "и аз се чудя":а,не е вярно!
До коментар #8 от "Мемфис":не пипайте моите съзаклятници!
До коментар #9 от "мунчо":Маджо каза да се успокоиш. Няма да пипат никой.
До коментар #2 от "Сила":Имаш ли с какво да го докажеш, за да мине в Съда? Ако имаш доказателствата, давай да ги почваме!
Помислих, че става въпрос за Луойл, Булгартабак. КТБ, беляНЕ, Чирен, Южен и Турски поток или поне Боташ, а то ставало въпрос за сума равна на вноската към руско-турския консорциум Боташ за 5 часа.
