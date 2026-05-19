"Разкриха един от големите обири в България"

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 38 и 31 години за извършена кражба в големи размери.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.04.2026 г. около 02,50 часа от каса в офис на автокъща в София, обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро. Единият е извършил деянието в условията на опасен рецидив, тъй като е осъждан на лишаване от свобода за идентично престъпление.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 6 до 15 години „лишаване от свобода“.

Двамата са осъждани и са били задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд спрямо двамата да бъде наложена мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на двамата най-тежките мерки за неотклонение.

Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.