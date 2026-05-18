ВКС даде ход на делото за смъртта на прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел

18 Май, 2026 20:30, обновена 18 Май, 2026 19:32

Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, потвърдена на втора инстанция

ВКС даде ход на делото за смъртта на прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел - 1
Снимка: ВКС
БНР БНР

Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец.

Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция.

Фаталният инцидент е от 2 нови 2022 г. Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40 км в час. Удря 11-годишния Ангел на пешеходна пътека, момчето загива на място.

Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а в последствие Апелативният съд я потвърждава.

Обвиняемият се яви в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар.

Близките на Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения:

"Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряка причинно-следствена връзка с резултата. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен от 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има три санкции, които са му наложени за нарушения по Закона за движение по пътищата. Текстът от Наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години".

Преди делото от "Ангели на пътя" се събраха на мирен протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на пуркуртурътъ и съдът

    7 0 Отговор
    Всеки е виновен до заплащане на противното.

    19:36 18.05.2026

  • 2 До сега

    7 0 Отговор
    къде се тутаха толкова години ? Позор !

    19:41 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 корупция и

    5 0 Отговор
    безнаказаност , нали точно затова имаме толкова много загинали по пътищата , този е платил точно където трябва за да го изкарат почти невинен ,ако беше малко по нагъл и беше платил повече можеше и спокойно да осъди родителите на убитото дете

    20:06 18.05.2026

  • 5 къде е сияйния , защо не е там

    5 1 Отговор
    и да държи реч и протестира , или като няма избори за депутати не е толкова съпричастен

    20:08 18.05.2026

  • 6 поредното доказателство

    3 0 Отговор
    това не е сериозно 4г за какво за нищо убиеца на свобода опечалените кучета ги яли нямаш пари нямаш правосъдие това е то демокрацията

    20:24 18.05.2026

  • 7 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Отново не спазване на елементарни правила водят до трагедия- велосипед се бута на пешеходна пътека, а не се кара

    21:17 18.05.2026