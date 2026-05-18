ВКС даде ход на делото за смъртта на прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел

Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец.
Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция.
Фаталният инцидент е от 2 нови 2022 г. Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40 км в час. Удря 11-годишния Ангел на пешеходна пътека, момчето загива на място.
Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а в последствие Апелативният съд я потвърждава.
Обвиняемият се яви в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар.
Близките на Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения:
"Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряка причинно-следствена връзка с резултата. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен от 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има три санкции, които са му наложени за нарушения по Закона за движение по пътищата. Текстът от Наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години".
Преди делото от "Ангели на пътя" се събраха на мирен протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок.
