Откриха близо 15 000 евро и списък с имена в Шуменско

15 Април, 2026 10:13 910 11

Трима души са задържани по обвинения за купуване на гласове

Снимка: ОДМВР Шумен
Светослава Ингилизова

Близо 15 000 евро и списъци с имена на хора бяха задържани при акция срещу нарушаването на избирателните права в община Каолиново, област Шумен, съобщиха от ОД на МВР - Шумен. Открита е и личната карта с изтекъл срок. Задържани са трима души.

В хода на операцията са проверени 17 места, за които има информация, че се използват за купуване и продаване на гласове, 39 лица от криминалния контингент, 8 лица, утвърдили се като местни лидери с влияние върху изборния процес, както и 15 собственици на фирми с цел предотвратяване на корпоративен вот.

Съставени са 6 предупредителни протокола. Работи се по един сигнал за купуване на гласове. Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ура,,Ура

    17 0 Отговор
    Само висока избирателна активност може да унищожи влиянието на купения вот. Вижте Унгария. Не ходете за гъби.

    10:16 15.04.2026

  • 2 джаба блеефски

    5 2 Отговор
    бълха ма ухапала

    10:25 15.04.2026

  • 3 така е

    8 0 Отговор
    Видяхте ли в Унгария какво постигна над 80% избирателна активност?
    При висока изборна активност, купените гласове нямат значение. Гласувайте.

    10:39 15.04.2026

  • 4 Реалист

    5 4 Отговор
    Интересно защо обаче не се вземат мерки за дилърите на гласове на Променкаджиите на Фатмака. В доста секции на последните избори имаха съмнително големи победи, в някоко големи ромски махали...сега с тяхно МВР очаквам да манипулират и машинките на Мадуро!

    10:40 15.04.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ПЛЮС ЕДИН МИЛИОН ДО ВЧЕРА, БАЯ ПАРА Е РАЗДАДЕНА.БОГАТИТЕ ПЛАЩАТ НА БЕДНИТЕ, КАКВА ИРОНИЯ САМО. ЩЕ ОСТАНАТ ЛИ ПОНЕ МАЛКО ЗА ЛИНЕЙКИ ? 🎲🕸🇧🇬

    10:40 15.04.2026

  • 7 Тиквата

    2 2 Отговор
    Споко, в Чекмеджето имам още много.

    10:46 15.04.2026

  • 8 аааа

    2 4 Отговор
    Днес всеки който има пари в брой и имена в контактите на телефона си е престъпник. Браво на полицията, само да внимава да не предобри, че е на крачка от фашизма. Това което днес с такъв размах правите, утре ще се стовари на главите на вас и децата ви. Да не стане утре да ви арестуват защото имат 5 евро в джоба, докато вървите по улица на която някой продава наркотици!

    10:50 15.04.2026

  • 9 Даката

    1 2 Отговор
    Няма нищо, което да ме радва повече от работещите институции... всичко се знае в нашата малка държава, просто липсва желание да се върши работа. Евала на сегашното временно правителство, за борбата им срещу купуването на гласове... жалко само, че законите ни не са европейски, ако и да сме приели еврото, още дълго ще се влачим докато изравним законите си с европейските работещи закони.
    Скоро четох, че непълнолетният 17 годишен ислямски боклук, който закла 3 момиченца в Северна Англия, докато бяха на уроци по танци с родителите си, получи присъда от над 50 години затвор, а щеше да получи доживотен затвор без право на замяна, ако беше пълнолетен... затова системата им работи, защото има адекватни наказания, за престъпленията, така би било и с изборните престъпления, ако се влизаше в затвора, едва ли щеше да има желаещи да купуват гласове.

    10:51 15.04.2026

  • 10 Пантерата съм

    1 0 Отговор
    И мене ме пробваха със пари , щото съм по-черничка , ама аз съм принципна и не вземам. Натръшках ги в гората за секунди.

    11:17 15.04.2026

  • 11 Ддд

    0 0 Отговор
    Поредната акция без да има реални доказателства, за купуване на гласове.
    Сигурен съм, че има хиляди хора, които си държат пари в къщи.

    11:28 15.04.2026