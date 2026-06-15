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Задържаха контрабандни златни накити за над 700 000 евро

Задържаха контрабандни златни накити за над 700 000 евро

15 Юни, 2026 13:56 1 399 7

  • златни накити-
  • синджири-
  • митници

По случая е образувано досъдебно производство

Задържаха контрабандни златни накити за над 700 000 евро - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 5 кг контрабандни златни накити откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 14 юни 2026 г. около 06,45 часа на пункта пристига лек автомобил с румънска регистрация. В колата пътували водачът - румънски гражданин, и една жена - румънска гражданка от сирийски произход с 4 годишното си дете. Пред митническите служители те заявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска автомобилът е селектиран за щателна проверка.

В хода на контролните действия са установени общо 6 пакета, съдържащи изделия от жълт метал – пръстени, медальони, гривни, обеци, колиета, синджири. Пет от пакетите са открити в дамската чанта и по тялото на жената, а шестият тя укрила, като е седнала върху него. Според експертизата на вещото лице бижутата са от 21-каратово злато с общо тегло 5,170 кг на стойност 703 120 евро.

Накитите са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.


България
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