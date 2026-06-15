Задържаха контрабандни златни накити за над 700 000 евро

Над 5 кг контрабандни златни накити откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.
На 14 юни 2026 г. около 06,45 часа на пункта пристига лек автомобил с румънска регистрация. В колата пътували водачът - румънски гражданин, и една жена - румънска гражданка от сирийски произход с 4 годишното си дете. Пред митническите служители те заявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска автомобилът е селектиран за щателна проверка.
В хода на контролните действия са установени общо 6 пакета, съдържащи изделия от жълт метал – пръстени, медальони, гривни, обеци, колиета, синджири. Пет от пакетите са открити в дамската чанта и по тялото на жената, а шестият тя укрила, като е седнала върху него. Според експертизата на вещото лице бижутата са от 21-каратово злато с общо тегло 5,170 кг на стойност 703 120 евро.
Накитите са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
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