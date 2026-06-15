След споразумението със САЩ: Разделение и улични протести в Иран. Демонстранти скандират "Смърт на безчестния Арагчи!"

Ситуацията в Иран след обявяването на споразумението е изключително напрегната и белязана от дълбоко вътрешно разделение, политически сблъсъци и нощни улични протести, предаде news.bg.

Докато държавният апарат се опитва да представи сделката като дипломатическа победа, радикалните кръгове в страната я определят като национално предателство.

Веднага след като изтече новината за финализирането на меморандума, масови протести обхванаха столицата Техеран и други големи градове.

Демонстрантите излязоха по улиците, издигайки остри лозунги срещу основните архитекти на сделката от иранска страна. Скандиранията „Галибаф, Арагчи, оставка, оставка!“ бяха насочени директно срещу председателя на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, както и срещу външния министър Абас Арагчи. По време на шествията, в които масово участват и консервативно облечени жени, се чуват скандирания като "Смърт на безчестния Арагчи".

Протестиращите са предимно от твърдолинейните и радикални религиозни фракции. Те обвиняват правителството, че е направило „прекомерни отстъпки“ пред Доналд Тръмп. Най-голямото възмущение е предизвикано от клаузата, че Иран се съгласява да предаде контрола над запасите си от обогатен уран на САЩ и че „управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото“. Според тях това лишава Техеран от основното му оръжие за възпиране.

В Мешхед протестиращите директно нарекоха преговарящия екип "предатели".

Твърдолинейните фигури твърдят, че меморандумът не защитава националните интереси на Ислямската република. Те обвиняват правителството, че е капитулирало пред натиска на американския президент Доналд Тръмп, за да спре военните удари и блокадата.

Политическият елит в Иран е разцепен, което принуди най-висшето ръководство да се намеси публично. Иранският президент Масуд Пезешкиан направи официално изявление, в което публично защити преговорния екип от атаките на хардлайнерите. Той призна, че критиките са легитимни, но осъди клеветите, като предупреди, че подобно поведение разделя обществото във време, в което „враговете на Иран чакат точно това“.

Външният министър Абас Арагчи беше принуден да даде извънредно телевизионно интервю, за да успокои духовете. Той се фокусира изцяло върху икономическите ползи – подчерта, че споразумението ще вдигне напълно американската морска блокада над иранските пристанища и ще освободи милиарди долари замразени активи, което спешно ще спаси икономиката на страната.

За да овладее общественото недоволство, иранската държавна машина и контролираните от нея медии наложиха специфичен прочит на събитията.

По държавната телевизия споразумението се представя като „капитулация на Вашингтон“. Официалните банери по каналите гласят, че „САЩ са били принудени да подпишат примирие“, за да спасят световните пазари и да отворят Ормузкия проток.

Новинарската агенция ИРНА умишлено омаловажаваше бързината на процеса, като до последно твърдеше, че Техеран „запазва предпазливост относно сроковете“ и няма да бърза с физическото подписване, опитвайки се да покаже, че Иран диктува условията, а не Тръмп.

На практика, случващото се в Иран в момента е борба за политическо оцеляване на умереното крило в правителството, което залага на икономическото спасение на страната чрез вдигането на санкциите, срещу религиозните радикали, които виждат в договора предателство спрямо суверенитета и ядрените амбиции на страната.