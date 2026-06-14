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Разследват случай на жесток побой, в продължение на месец, над 5-годишно дете в Монтанско

Разследват случай на жесток побой, в продължение на месец, над 5-годишно дете в Монтанско

14 Юни, 2026 15:47 732 8

  • побой-
  • дете-
  • монтанско

По случая е разпитан свидетел и е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Монтана

Разследват случай на жесток побой, в продължение на месец, над 5-годишно дете в Монтанско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете на пет години от село Баурене, област Враца, е постъпило в събота за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана с телесна повреда - хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигнал за това е подаден от дежурен лекар в спешния център. Веднага е започнало разследване, което е установило, че за времето от 15 май до 13 юни на детето е бил нанасян побой в условията на домашно насилие в село Новачене, област София, където то пребивавало.

По случая е разпитан свидетел и е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Монтана.

От Областната дирекция на МВР в Монтана казаха за БТА, че от началото на тази година в региона по Закона за защита от домашно насилие са образувани 17 досъдебни производства, от които 10 са за нанесени телесни повреди, четири - за закана за убийство и две - за неизпълнение на съдебна заповед за защита. През миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, в Монтанско са образувани 56 досъдебни производства. В 30 от случаите става въпрос за нанесени телесни повреди, 15 са закани, седем са неизпълнения на заповеди за защита, едно е повторно неизпълнение на заповед за защита. Има и един случай на насилствено лишаване от свобода, уточниха от полицейската дирекция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каръл Хайнц Румениге

    2 0 Отговор
    взе да ми свършва сапуна

    Коментиран от #2

    15:52 14.06.2026

  • 2 Наведи се

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Каръл Хайнц Румениге":

    Ще пи подхвърля едно калъпче.

    16:06 14.06.2026

  • 3 Е паа оно

    5 0 Отговор
    Тамо останаа ли ора да живеят. Само сиукси и команчи се избиват

    16:08 14.06.2026

  • 4 Пламен

    1 4 Отговор
    Братовчеди на Копейкин ?

    16:19 14.06.2026

  • 5 БездарА

    1 0 Отговор
    Сатанинска работа.

    16:19 14.06.2026

  • 6 Я да позная

    1 0 Отговор
    Мъжът, с който жената живее напоследък на семейни начала, не е баща на детето. А детето го дразни, защото вдига шум и не мълчи, когато го бият.

    16:23 14.06.2026

  • 7 Сатана Z

    1 3 Отговор
    В Израел децата на палестинците не се лекуват в болници.

    Коментиран от #8

    16:23 14.06.2026

  • 8 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Ходил ли си в Израел ?

    16:25 14.06.2026