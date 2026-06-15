Падат от балкона? Съмнителната смърт на много жени в Турция.

Само през 2025 година почти 600 жени в Турция са загинали при недокрай изяснени обстоятелствата. Официално те биват обявявани за самоубийства, но роднини на жертвите и правозащитници се съмняват в това. Близките на жертвите говорят за противоречиви показания, неизяснени обстоятелства и разследвания, които са били прекратени на твърде ранен етап. В много случаи остават открити решаващи въпроси: какво се е случило в апартаментите? Защо не може да се изясни еднозначно дали е имало чужда намеса?

Неизяснени смъртни случаи

"Системата благоприятства извършителите на престъпления. Онзи, който убива съпругата си с пистолет или нож, обикновено спада към по-малко образованите и бедни слоеве на обществото. А заподозрените за "неизяснените смъртни случаи" на жени са предимно заможни и образовани", казва турският адвокат Яшар Каракан. Защото, когато не се открият следи от чужда намеса, извършителите почти винаги остават ненаказани.

Айнур Коджак е загубила сестра си, която преди близо шест години била паднала от балкона на апартамента си в турския град Газиантеп - и то в присъствието на съпруга си и зет си. Майката на две деца е искала да се разведе.

"Човек, който посяга на живота си, все пак оставя някаква знаци. Сестра ми беше в отлично настроение, когато напусна апартамента на родителите ни час по-рано! Имаше планове за лятната ваканция и дори си беше приготвила багажа – готвеше се да пътува със сина си до Анкара за медицински преглед".

Сезай Коджак паднала от третия етаж, където се намира жилището на семейството. Зет ѝ твърди, че тя се била качила на парапета, за който се държала с една ръка, а след това полетяла от балкона. Малко преди това в полицията е постъпил спешен сигнал от съседи, които казали „там убиват една жена". Полицията обаче се забавила. След падането Сезай била все още жива, но парамедиците не успели да я спасят. Прокуратурата класифицирала случая като самоубийство и прекратила разследването. Съпругът на жертвата изобщо не отговори на изпратените му от ДВ въпроси.

Броят на тези съмнителни случаи нараства от години

Турски правозащитници отчитат близо 600 загинали жени само за 2025 година. От тях обаче почти половината са подозрителни смъртни случаи, защото не се докрай изяснени, а разследванията са прекратени. Предполага се, че поне 52 жени са починали, след като са паднали от балкони или прозорци. От години броят им нараства.

Активистката Туджба Ашик е част от правозащитна мрежа, разследваща по-подробно тези случаи. Самата тя не вярва, че това са самоубийства – на протестите тя предпочита да говори за фемициди: „Жените в Турция вече казват на глас: Не вярвайте, ако твърдят, че съм се самоубила! Аз не бих направила такова нещо. Разбира се, в някои от тези случаи не може да се изключи жените да са посегнали на живота си. Но ние искаме от правосъдието тези случаи да бъдат разследвани задълбочено и да не бъдат унищожавани доказателства".

При подобни обстоятелства преди две години и половина в Анкара е загинала Дуйгу Сойтепе – 24-годишната жена паднала от 37-ия етаж на небостъргач. В апартамента е бил мъж, с когото е имала връзка. Майката Филиз Алкан и до днес не може да преживее смъртта на дъщеря си и не вярва, че става дума за самоубийство. „Това просто не се вписва в образа, който имам за дъщеря ми. И дори да е имала намерение да отнеме живота си – защо мъжът до нея не се е опитал да я спре? Защо не ми се е обадил?“, пита тя.

Съдебните власти не дават отговор

Прокурорката по случая е класифицирала смъртта на Дуйгу като самоубийство – още преди да е била извършена аутопсията, казва Филиз Алкан. Прокуратурата изтъкнала, че дъщеря ѝ е работила в нощен бар: „Прокурорката твърдеше, че дъщеря ми е употребявала наркотици и алкохол. Затова се била хвърлила от балкона". Прокурорката по случая отказа да даде интервю на ДВ, а нейната асистентка ни информира, че случаят е бил приключен още през 2024 година. Молбата ни за достъп до досието на разследването също остана без отговор.

В друг случай медицинска сестра била паднала от 27-ия етаж на жилищна сграда в истанбулското предградие Картал. През въпросната вечер младата жена е била на гости при познат, но той отказва да говори, като се позовава на това, че разследването още не е приключило.

Четири седмици след фаталния инцидент изведнъж се появило някакво съобщение, което жертвата била изпратила по мобилния телефон на майка си. От него излизало, че тя моли родителите си да се грижат добре за сина ѝ. Бивша колежка и приятелка на починалата изрази пред ДВ съмнения, че въпросното съобщение е от починалата жена. На версията за самоубийство не вярват и турските защитници на правата на жените, които причисляват и нейната смърт към така наречените „подозрителни случаи“.

Жените много по-рядко посягат на живота си

Наистина ли в Турция има толкова много самоубийства на жени? Социологът от Истанбул Мехмет Ескин от много години се занимава със самоубийствата като обществен проблем. Отделни казуси той не желае да коментира, но казва, че са рядкост случаите, в които жени решават да сложат край на живота си, като се хвърлят от балкона: „Те обикновено взимат хапчета, когато искат да се самоубият. А ако погледнете турските статистики за самоубийствата, ще видите, че жените съставляват най-много 20 процента от тях. Най-вече мъжете са тези, които посягат на живота си."

Айнур Коджак от Газиентеп е убедена, че сестра ѝ не е извършила самоубийство. Тя е наела адвокат и се бори за възобновяване на разследването, тъй като много улики за чужда вина не са били взети под внимание от прокуратурата. Например показанията на един съсед, който видял как съпругът на покойната слизал по стълбите и нареждал: „Получи си заслуженото наказание тази безчестница“.

Но съдебните власти в Турция отказват да възобновят делото. Айнур Коджак все пак е решена да стигне докрай – ако трябва чак до Европейския съд по правата на човека. Казва, че дължи това на сестра си, защото тя никога не е искала да напуска този свят.

Автори: Гунар Кьоне | Невин Сунгур