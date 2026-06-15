Новини
Спорт »
Други спортове »
България с първо злато от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

България с първо злато от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

15 Юни, 2026 21:14 427 4

  • софия-
  • арена-
  • спорт-
  • българия-
  • златен медал-
  • т световното първенство-
  • синдром на даун-
  • спортна гимнастика-
  • николай тодоров-
  • радослав тончев

Николай Тодоров донесе безценна победа на родната гимнастика

България с първо злато от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун - 1
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес София стана арена на незабравими емоции и гордост за българския спорт. За първи път в историята България спечели златен медал от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което стартира с много вълнение и надежди в столицата.

В категорията за юноши младша възраст по спортна гимнастика, Николай Тодоров се превърна в герой на деня. Със завидна концентрация и изключителна техника, той събра общ резултат от 22.100 точки, след като впечатли съдиите с 12.600 точки на земя и 9.500 на успоредка. Този успех го изведе на върха на световната сцена и донесе първото злато за България от подобен форум.

Не по-малко вълнуващо бе и представянето на Радослав Тончев, който заслужено се окичи със сребърен медал. Той събра 11.700 точки, като участва само в дисциплината земна гимнастика, но демонстрира истински спортен дух и майсторство.

Тези успехи не само прославят имената на младите ни спортисти, но и вдъхновяват цялата нация. България доказа, че с упоритост, талант и подкрепа, мечтите се сбъдват, а спортът е мост към равенството и признанието.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 2 Отговор
    Евала ,гордея с тези момчета и момичета ! ...повече от банга банга Васил,цолоф , жизеси ..и сякви фалшиви герой

    21:18 15.06.2026

  • 2 малтин димитлоф аутиста

    2 3 Отговор
    по мързел и лъжене съм олимпийски и световен шампион

    21:20 15.06.2026

  • 3 Да,бе

    0 3 Отговор
    Боко най на после спечели заслужено...Тюфлека ми сладкия,Той..

    Коментиран от #4

    21:28 15.06.2026

  • 4 Мънаф

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Кой знае къв дибилко си,ама на,другите плюеш.

    21:32 15.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове