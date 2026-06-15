България с първо злато от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Днес София стана арена на незабравими емоции и гордост за българския спорт. За първи път в историята България спечели златен медал от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което стартира с много вълнение и надежди в столицата.
В категорията за юноши младша възраст по спортна гимнастика, Николай Тодоров се превърна в герой на деня. Със завидна концентрация и изключителна техника, той събра общ резултат от 22.100 точки, след като впечатли съдиите с 12.600 точки на земя и 9.500 на успоредка. Този успех го изведе на върха на световната сцена и донесе първото злато за България от подобен форум.
Не по-малко вълнуващо бе и представянето на Радослав Тончев, който заслужено се окичи със сребърен медал. Той събра 11.700 точки, като участва само в дисциплината земна гимнастика, но демонстрира истински спортен дух и майсторство.
Тези успехи не само прославят имената на младите ни спортисти, но и вдъхновяват цялата нация. България доказа, че с упоритост, талант и подкрепа, мечтите се сбъдват, а спортът е мост към равенството и признанието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
21:18 15.06.2026
2 малтин димитлоф аутиста
21:20 15.06.2026
3 Да,бе
Коментиран от #4
21:28 15.06.2026
4 Мънаф
До коментар #3 от "Да,бе":Кой знае къв дибилко си,ама на,другите плюеш.
21:32 15.06.2026