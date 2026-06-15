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"Калашниците" се занимавали и с трафик на хора по схемата "Lover boy"

"Калашниците" се занимавали и с трафик на хора по схемата "Lover boy"

15 Юни, 2026 10:16 2 259 25

  • калашниците-
  • трафик на хора-
  • сводничество

Това е модел, при който мъжете, занимаващи се с трафик на хора, първоначално се представят като любовници на тези момичета

"Калашниците" се занимавали и с трафик на хора по схемата "Lover boy" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на групата на „Калашниците”. След операция на полицията в столичния квартал „Ботунец”, която продължи до късно снощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване, съобщава Нова ТВ.

Групата на „Калашниците” стана по-известна след катастрофата от 5 юни на „Челопешко шосе”, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата.

В последните дни в социалните мрежи направи впечатление видео, в което мъж обявява кастинг за набиране на членове. Малко по-късно се появи второ видео, в което същият мъж обяснява, че клипът е бил актуален преди 8 месеца, когато са търсили хора, които да помагат за благотворителност.

„Не знам дали през цялото време са били необезпокоявани, тъй като има и медийни публикации, и официални съобщения от прокуратурата и полицията за това, че тези хора са разследвани, задържани и срещу тях са образувани досъдебни производства. Те са се изправяли и пред съда. Има медийна публикация, в която се проследява какво се е случило с този процес тогава, като последната информация е, че са били освободени след разглеждане на мерките им за неотклонение”, обясни репортерът на NOVA Иван Кънчев.

„Става въпрос за няколко престъпления, сред които и сводничество. На снимките, които бяха разпространени от полицията, се вижда една огромна група момичета, обърнати с лице към стената, а зад тях стоят тежковъоръжени служители на ГДБОП. Много е важно да кажем, че тези момичета са били набирани по схема, която е добре позната на хората, занимаващи се с изследване на трафика на хора. Става въпрос за схемата „Lover Boy”. Това е модел, при който мъжете, занимаващи се с трафик на хора, първоначално се представят като любовници на тези момичета. Така ги привличат, карат ги да се чувстват във връзка, но в един момент тази връзка прекрачва границите на нормалното, законното и допустимото и се превръща във връзка на зависимост”, обясни още репортерът на NOVA.

„Това е едно от основните престъпления, за които групата е разследвана. Тепърва полицията, прокуратурата и съдът трябва да свършат своята работа, за да разберем дали има достатъчно доказателства, че за всичко това”, коментира Иван Кънчев.

„През вчерашния ден са образувани шест досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това в СДВР има образувани две досъдебни производства за изнудване", обясни и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков. Вчера се работеше на територията на цяла София. Имаше задържани лица, включително и извън територията на град София, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А СЕГА ДА ПОПИТАМ...!!?

    8 2 Отговор
    ОНЗИ СЪС СНИМКИТЕ ЗА РАДЕВ КЪДЕ Е!??!. МАЙ Е БИЛО А1 ИЛИ МОНТАЖ.

    10:20 15.06.2026

  • 3 ООрана държава

    35 0 Отговор
    Тия калашник са виждали и ползвали само в Кънтър Страйк. Един няма от тия да е бил в казарма

    Коментиран от #8

    10:23 15.06.2026

  • 4 коцето

    4 6 Отговор
    от нашите са.ловър бой

    10:25 15.06.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    15 8 Отговор
    Прочутият милиционер Кандев, не е ли чувал за тези бандити! Накрая пак ще се окаже , че ППДБ имат пръст в цялата работа!🤥

    10:25 15.06.2026

  • 6 честен ционист

    21 2 Отговор
    Каква е тази чуждица "Lover boy"? От край време проститутките в България минават първо през кревата на сводника. Нали затова се казва сводник/разваратник, защото припечелва на гърба на жената?

    Коментиран от #16

    10:25 15.06.2026

  • 7 Защо в България трябва

    24 0 Отговор
    Да стане трагедия винаги за да се събудят разни чиновници

    10:27 15.06.2026

  • 8 честен ционист

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Аз мога да боравя еднакво добре и с виртуални и с истинския АК-47. Редовно пляскам руснаци и укропам в сървара.

    Коментиран от #10, #11, #15

    10:28 15.06.2026

  • 9 234

    6 7 Отговор
    Всяко чудо за три дни, след седмица две Шиши ще каже пракрати всичко,

    10:30 15.06.2026

  • 10 Анджело

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Теб редовно те пляскат латино Калашници

    Коментиран от #21

    10:36 15.06.2026

  • 11 Анджело

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Ловър гърл

    10:37 15.06.2026

  • 12 1488

    5 2 Отговор
    и к0к0рч0 значи е замесен

    10:44 15.06.2026

  • 13 666

    5 4 Отговор
    ами един дебелак по твто каза че са много добри ора и с нищо лошо не се занимават
    накрая да не се окаже прав и всичко е измислица на румен, като НЕКСО при гешев дето имал доказателства че финансирали терористи ?

    Коментиран от #24

    10:45 15.06.2026

  • 14 Нищо ново

    9 2 Отговор
    Този бизнес го разви Борисов.

    10:47 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Това е млад" калашник " , който вече ще бъде "приятел " на Пешо Рънърса от Софийския затвор ....
    "В затвора дупка пол нема !"

    10:52 15.06.2026

  • 17 Сила

    13 0 Отговор
    Само си представете какви са тези "момичета " , които са се "влюбвали " в тия примати ...!!!?

    10:56 15.06.2026

  • 18 "Калайджиите"

    7 0 Отговор
    Тия бяха от нашите, ама се прекръстиха, щото много слушаха "Калашников" на Горан Брегович.

    Коментиран от #20

    11:17 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от ""Калайджиите"":

    Сега в затвора пак ще ги прекръстят ...на "Какалашкниците" !!!

    11:49 15.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смешно

    1 0 Отговор
    Никой в никого не се е влюбвал,става дума за пари освободени от данъци.

    12:24 15.06.2026

  • 23 Защо

    3 0 Отговор
    Винати ли трябва да да се обърне рейс,че някой да започне да си работи

    Коментиран от #25

    12:28 15.06.2026

  • 24 7878

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "666":

    Ти от луната ли падаш - как смяташ, група татуирани с калашник копанари си организират сбирки за литературно четене!?

    12:28 15.06.2026

  • 25 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Защо":

    Не винаги е рейс , понякога е влак ...

    12:37 15.06.2026