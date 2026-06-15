"Калашниците" се занимавали и с трафик на хора по схемата "Lover boy"

Продължава разследването на групата на „Калашниците”. След операция на полицията в столичния квартал „Ботунец”, която продължи до късно снощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване, съобщава Нова ТВ.

Групата на „Калашниците” стана по-известна след катастрофата от 5 юни на „Челопешко шосе”, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата.

В последните дни в социалните мрежи направи впечатление видео, в което мъж обявява кастинг за набиране на членове. Малко по-късно се появи второ видео, в което същият мъж обяснява, че клипът е бил актуален преди 8 месеца, когато са търсили хора, които да помагат за благотворителност.

„Не знам дали през цялото време са били необезпокоявани, тъй като има и медийни публикации, и официални съобщения от прокуратурата и полицията за това, че тези хора са разследвани, задържани и срещу тях са образувани досъдебни производства. Те са се изправяли и пред съда. Има медийна публикация, в която се проследява какво се е случило с този процес тогава, като последната информация е, че са били освободени след разглеждане на мерките им за неотклонение”, обясни репортерът на NOVA Иван Кънчев.

„Става въпрос за няколко престъпления, сред които и сводничество. На снимките, които бяха разпространени от полицията, се вижда една огромна група момичета, обърнати с лице към стената, а зад тях стоят тежковъоръжени служители на ГДБОП. Много е важно да кажем, че тези момичета са били набирани по схема, която е добре позната на хората, занимаващи се с изследване на трафика на хора. Става въпрос за схемата „Lover Boy”. Това е модел, при който мъжете, занимаващи се с трафик на хора, първоначално се представят като любовници на тези момичета. Така ги привличат, карат ги да се чувстват във връзка, но в един момент тази връзка прекрачва границите на нормалното, законното и допустимото и се превръща във връзка на зависимост”, обясни още репортерът на NOVA.

„Това е едно от основните престъпления, за които групата е разследвана. Тепърва полицията, прокуратурата и съдът трябва да свършат своята работа, за да разберем дали има достатъчно доказателства, че за всичко това”, коментира Иван Кънчев.

„През вчерашния ден са образувани шест досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това в СДВР има образувани две досъдебни производства за изнудване", обясни и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков. Вчера се работеше на територията на цяла София. Имаше задържани лица, включително и извън територията на град София, допълни той.