"Калашниците" се занимавали и с трафик на хора по схемата "Lover boy"

Продължава разследването на групата на „Калашниците”. След операция на полицията в столичния квартал „Ботунец”, която продължи до късно снощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване, съобщава Нова ТВ.
Групата на „Калашниците” стана по-известна след катастрофата от 5 юни на „Челопешко шосе”, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата.
В последните дни в социалните мрежи направи впечатление видео, в което мъж обявява кастинг за набиране на членове. Малко по-късно се появи второ видео, в което същият мъж обяснява, че клипът е бил актуален преди 8 месеца, когато са търсили хора, които да помагат за благотворителност.
„Не знам дали през цялото време са били необезпокоявани, тъй като има и медийни публикации, и официални съобщения от прокуратурата и полицията за това, че тези хора са разследвани, задържани и срещу тях са образувани досъдебни производства. Те са се изправяли и пред съда. Има медийна публикация, в която се проследява какво се е случило с този процес тогава, като последната информация е, че са били освободени след разглеждане на мерките им за неотклонение”, обясни репортерът на NOVA Иван Кънчев.
„Става въпрос за няколко престъпления, сред които и сводничество. На снимките, които бяха разпространени от полицията, се вижда една огромна група момичета, обърнати с лице към стената, а зад тях стоят тежковъоръжени служители на ГДБОП. Много е важно да кажем, че тези момичета са били набирани по схема, която е добре позната на хората, занимаващи се с изследване на трафика на хора. Става въпрос за схемата „Lover Boy”. Това е модел, при който мъжете, занимаващи се с трафик на хора, първоначално се представят като любовници на тези момичета. Така ги привличат, карат ги да се чувстват във връзка, но в един момент тази връзка прекрачва границите на нормалното, законното и допустимото и се превръща във връзка на зависимост”, обясни още репортерът на NOVA.
„Това е едно от основните престъпления, за които групата е разследвана. Тепърва полицията, прокуратурата и съдът трябва да свършат своята работа, за да разберем дали има достатъчно доказателства, че за всичко това”, коментира Иван Кънчев.
„През вчерашния ден са образувани шест досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това в СДВР има образувани две досъдебни производства за изнудване", обясни и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков. Вчера се работеше на територията на цяла София. Имаше задържани лица, включително и извън територията на град София, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А СЕГА ДА ПОПИТАМ...!!?
10:20 15.06.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #8
10:23 15.06.2026
4 коцето
10:25 15.06.2026
5 Мдаа!🤔
10:25 15.06.2026
6 честен ционист
Коментиран от #16
10:25 15.06.2026
7 Защо в България трябва
10:27 15.06.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "ООрана държава":Аз мога да боравя еднакво добре и с виртуални и с истинския АК-47. Редовно пляскам руснаци и укропам в сървара.
Коментиран от #10, #11, #15
10:28 15.06.2026
9 234
10:30 15.06.2026
10 Анджело
До коментар #8 от "честен ционист":Теб редовно те пляскат латино Калашници
Коментиран от #21
10:36 15.06.2026
11 Анджело
До коментар #8 от "честен ционист":Ловър гърл
10:37 15.06.2026
12 1488
10:44 15.06.2026
13 666
накрая да не се окаже прав и всичко е измислица на румен, като НЕКСО при гешев дето имал доказателства че финансирали терористи ?
Коментиран от #24
10:45 15.06.2026
14 Нищо ново
10:47 15.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сила
До коментар #6 от "честен ционист":Това е млад" калашник " , който вече ще бъде "приятел " на Пешо Рънърса от Софийския затвор ....
"В затвора дупка пол нема !"
10:52 15.06.2026
17 Сила
10:56 15.06.2026
18 "Калайджиите"
Коментиран от #20
11:17 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сила
До коментар #18 от ""Калайджиите"":Сега в затвора пак ще ги прекръстят ...на "Какалашкниците" !!!
11:49 15.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смешно
12:24 15.06.2026
23 Защо
Коментиран от #25
12:28 15.06.2026
24 7878
До коментар #13 от "666":Ти от луната ли падаш - как смяташ, група татуирани с калашник копанари си организират сбирки за литературно четене!?
12:28 15.06.2026
25 Сила
До коментар #23 от "Защо":Не винаги е рейс , понякога е влак ...
12:37 15.06.2026