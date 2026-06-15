Кабо Верде изненада Испания с героично равенство

В първия си мач от Световното първенство по футбол, Испания не успя да преодолее вдъхновения тим на Кабо Верде, завършвайки 0:0 на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджия. Срещата от група "Н" се превърна в истински футболен трилър, в който екзотичният африкански състав показа характер и дисциплина срещу един от фаворитите за титлата.

Въпреки че "Ла Фурия Роха" доминираше през по-голямата част от двубоя, най-опасната ситуация дойде едва в 39-ата минута. Тогава новото попълнение на Реал Мадрид, Марк Кукурея, изпрати прецизно центриране към Феран Торес, но нападателят на Барселона разтресе напречната греда и пропусна да открие резултата. Във втората част селекционерът на Испания заложи на младите крила Ламин Ямал и Нико Уилямс, които наскоро се завърнаха след травми, но и те не успяха да пробият бетоновата защита на Кабо Верде.

С този резултат и двата отбора си поделят по една точка, а интригата в група "Н" се засилва. Останалите два тима – Саудитска Арабия и Уругвай – ще премерят сили по-късно тази нощ в Маями, като победителят ще оглави временното класиране.

Испания: Унай Симон, Маркос Йоренте, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея, Родри, Педри, Фабиан Руис, Гави, Феран Торес и Микел Оярсабал.

Кабо Верде: Возиня, Дини Боржеш, Пико Лопес, Сидни Лопес Кабрал, Стивън Морейра, Кевин Пина, Йован Кабрал, Жамиро Монтейро, Ларос Дуарте, Дейлон Ливраменто и Райън Мендес.