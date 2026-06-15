Кабо Верде изненада Испания с героично равенство

В първия си мач от Световното първенство по футбол, Испания не успя да преодолее вдъхновения тим на Кабо Верде, завършвайки 0:0 на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджия. Срещата от група "Н" се превърна в истински футболен трилър, в който екзотичният африкански състав показа характер и дисциплина срещу един от фаворитите за титлата.
Въпреки че "Ла Фурия Роха" доминираше през по-голямата част от двубоя, най-опасната ситуация дойде едва в 39-ата минута. Тогава новото попълнение на Реал Мадрид, Марк Кукурея, изпрати прецизно центриране към Феран Торес, но нападателят на Барселона разтресе напречната греда и пропусна да открие резултата. Във втората част селекционерът на Испания заложи на младите крила Ламин Ямал и Нико Уилямс, които наскоро се завърнаха след травми, но и те не успяха да пробият бетоновата защита на Кабо Верде.
С този резултат и двата отбора си поделят по една точка, а интригата в група "Н" се засилва. Останалите два тима – Саудитска Арабия и Уругвай – ще премерят сили по-късно тази нощ в Маями, като победителят ще оглави временното класиране.
Испания: Унай Симон, Маркос Йоренте, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея, Родри, Педри, Фабиан Руис, Гави, Феран Торес и Микел Оярсабал.
Кабо Верде: Возиня, Дини Боржеш, Пико Лопес, Сидни Лопес Кабрал, Стивън Морейра, Кевин Пина, Йован Кабрал, Жамиро Монтейро, Ларос Дуарте, Дейлон Ливраменто и Райън Мендес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Преди световното се чудех кой е фаворит - Испания или Франция. Даже на една анкета гласувах Испания, а на друга Франция. Коментирах че Испания много зависи от контузии. Докато Франция има футболисти за 2 отбора.
Коментиран от #6
21:02 15.06.2026
2 Някой
21:02 15.06.2026
3 объркване
21:03 15.06.2026
4 Красимир Петров
21:03 15.06.2026
5 Дон
Коментиран от #11
21:08 15.06.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Някой":Добре че не играхме срещу тях, щото .... щяха да ни пометат.
21:09 15.06.2026
7 Травис
21:09 15.06.2026
8 пак тия мисирки не пишат правилно
21:09 15.06.2026
9 Данчо
хъс и спортна злоба
21:09 15.06.2026
10 Да....
Но поне си личеше
Испания е капут, отвсякъде..
21:10 15.06.2026
11 по принцип
До коментар #5 от "Дон":мяза на азис но азис си няма понятие от футбол така че трябва да е той…
21:11 15.06.2026
12 Най- слаби
Нико, Мико.., резил
Коментиран от #17
21:11 15.06.2026
13 тренер
21:13 15.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лост
21:16 15.06.2026
16 Хах, ха Viva Espania😂🐨😝
21:17 15.06.2026
17 Поданиците на Путлето
До коментар #12 от "Най- слаби":Как са на футбол?
21:19 15.06.2026
18 русе
21:22 15.06.2026