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Кабо Верде изненада Испания с героично равенство

Кабо Верде изненада Испания с героично равенство

15 Юни, 2026 20:57 785 18

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  • джорджия-
  • сащ

Африканският дебютант устоя на натиска на "Ла Фурия" в Атланта

Кабо Верде изненада Испания с героично равенство - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В първия си мач от Световното първенство по футбол, Испания не успя да преодолее вдъхновения тим на Кабо Верде, завършвайки 0:0 на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджия. Срещата от група "Н" се превърна в истински футболен трилър, в който екзотичният африкански състав показа характер и дисциплина срещу един от фаворитите за титлата.

Въпреки че "Ла Фурия Роха" доминираше през по-голямата част от двубоя, най-опасната ситуация дойде едва в 39-ата минута. Тогава новото попълнение на Реал Мадрид, Марк Кукурея, изпрати прецизно центриране към Феран Торес, но нападателят на Барселона разтресе напречната греда и пропусна да открие резултата. Във втората част селекционерът на Испания заложи на младите крила Ламин Ямал и Нико Уилямс, които наскоро се завърнаха след травми, но и те не успяха да пробият бетоновата защита на Кабо Верде.

С този резултат и двата отбора си поделят по една точка, а интригата в група "Н" се засилва. Останалите два тима – Саудитска Арабия и Уругвай – ще премерят сили по-късно тази нощ в Маями, като победителят ще оглави временното класиране.

Испания: Унай Симон, Маркос Йоренте, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея, Родри, Педри, Фабиан Руис, Гави, Феран Торес и Микел Оярсабал.

Кабо Верде: Возиня, Дини Боржеш, Пико Лопес, Сидни Лопес Кабрал, Стивън Морейра, Кевин Пина, Йован Кабрал, Жамиро Монтейро, Ларос Дуарте, Дейлон Ливраменто и Райън Мендес.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    14 0 Отговор
    Кога ще стигнем Кабо Верде?
    Преди световното се чудех кой е фаворит - Испания или Франция. Даже на една анкета гласувах Испания, а на друга Франция. Коментирах че Испания много зависи от контузии. Докато Франция има футболисти за 2 отбора.

    Коментиран от #6

    21:02 15.06.2026

  • 2 Някой

    15 0 Отговор
    И тези нямат 600 000 население.

    21:02 15.06.2026

  • 3 объркване

    12 0 Отговор
    Кой сега е със зелен нос?

    21:03 15.06.2026

  • 4 Красимир Петров

    12 3 Отговор
    Обзалжил съм се,че на това световно ще има много изненади.Поздравления за Кабо Верде!

    21:03 15.06.2026

  • 5 Дон

    12 0 Отговор
    тоя черния в студиото - госта - Благо Джизъсъ ли е?

    Коментиран от #11

    21:08 15.06.2026

  • 6 Гост

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Добре че не играхме срещу тях, щото .... щяха да ни пометат.

    21:09 15.06.2026

  • 7 Травис

    5 2 Отговор
    Испанците трябваше поне с 1:0 да бият за 3-те точки - ама не успяха.

    21:09 15.06.2026

  • 8 пак тия мисирки не пишат правилно

    5 0 Отговор
    по-скоро испания изненада зрителите с трагично равенство но списвачът когато е пристрастен пише глупости

    21:09 15.06.2026

  • 9 Данчо

    5 0 Отговор
    Най-костеливия отбор от досегашните отбори
    хъс и спортна злоба

    21:09 15.06.2026

  • 10 Да....

    9 0 Отговор
    И Германия игра с дебютанти..
    Но поне си личеше
    Испания е капут, отвсякъде..

    21:10 15.06.2026

  • 11 по принцип

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дон":

    мяза на азис но азис си няма понятие от футбол така че трябва да е той…

    21:11 15.06.2026

  • 12 Най- слаби

    8 1 Отговор
    Са испанците
    Нико, Мико.., резил

    Коментиран от #17

    21:11 15.06.2026

  • 13 тренер

    13 0 Отговор
    Браво на тия момчета от Кабо Верде заслужиха си точката, а ония "звезделинчовци" от многомилярдния отбор сериозно трябва да се замислят😉

    21:13 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лост

    6 0 Отговор
    А Турция и Испания ни направиха разногледи.

    21:16 15.06.2026

  • 16 Хах, ха Viva Espania😂🐨😝

    2 0 Отговор
    Смешен мач, на 🇪🇸 и много добро отиграване за Cape Verde🇨🇻❤️‍🔥♥️♥️

    21:17 15.06.2026

  • 17 Поданиците на Путлето

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Най- слаби":

    Как са на футбол?

    21:19 15.06.2026

  • 18 русе

    4 0 Отговор
    преди 10 дена Кабо Верде биха Сърбия в приятеска среща с 3-0 сърбите бяха трагични а нашата преса и дума не обели защо ли

    21:22 15.06.2026

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