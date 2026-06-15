Турция увеличава таксите за транзитно преминаване през Босфора и Дарданелите от 1 юли

Таксите за транзитно преминаване на кораби през турските проливи Босфор и Дарданели ще бъдат увеличени от 1 юли, съобщава турският вестник „Миллиет“. Новата тарифа ще достигне 6,70 долара за единица и ще остане в сила до 30 юни 2027 г., предава БТА.

Според изданието плавателен съд с нетен тонаж от 10 000 тона ще заплаща приблизително 25 000 долара за преминаване през проливите без акостиране в турско пристанище.

Таксите се формират на базата на три вида услуги - здравна инспекция, фарово обслужване и спасителни дейности. Изчислението се извършва според нетния тонаж на кораба, като за база се използва т.нар. „златен франк“, чиято стойност е обвързана с цената на златото.

Турция започна ежегодно актуализиране на тези такси през 2022 г. След близо четири десетилетия без промяна, когато тарифата беше фиксирана на 0,80 долара между 1983 и 2022 г., Анкара предприе поетапно увеличение.

Първата актуализация влезе в сила на 7 октомври 2022 г., когато таксата беше повишена до 4,08 долара. През следващите години последваха нови увеличения - до 4,42 долара през 2023 г., 5,07 долара през 2024 г. и 5,83 долара от 1 юли 2025 г.

С новото поскъпване от юли тази година размерът на таксите ще нарасне до 6,70 долара, което затвърждава тенденцията за постепенно увеличаване на приходите от един от най-натоварените морски маршрути в света.