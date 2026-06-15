Турция увеличава таксите за транзитно преминаване през Босфора и Дарданелите от 1 юли

Таксите за транзитно преминаване на кораби през турските проливи Босфор и Дарданели ще бъдат увеличени от 1 юли, съобщава турският вестник „Миллиет“. Новата тарифа ще достигне 6,70 долара за единица и ще остане в сила до 30 юни 2027 г., предава БТА.
Според изданието плавателен съд с нетен тонаж от 10 000 тона ще заплаща приблизително 25 000 долара за преминаване през проливите без акостиране в турско пристанище.
Таксите се формират на базата на три вида услуги - здравна инспекция, фарово обслужване и спасителни дейности. Изчислението се извършва според нетния тонаж на кораба, като за база се използва т.нар. „златен франк“, чиято стойност е обвързана с цената на златото.
Турция започна ежегодно актуализиране на тези такси през 2022 г. След близо четири десетилетия без промяна, когато тарифата беше фиксирана на 0,80 долара между 1983 и 2022 г., Анкара предприе поетапно увеличение.
Първата актуализация влезе в сила на 7 октомври 2022 г., когато таксата беше повишена до 4,08 долара. През следващите години последваха нови увеличения - до 4,42 долара през 2023 г., 5,07 долара през 2024 г. и 5,83 долара от 1 юли 2025 г.
С новото поскъпване от юли тази година размерът на таксите ще нарасне до 6,70 долара, което затвърждава тенденцията за постепенно увеличаване на приходите от един от най-натоварените морски маршрути в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Според изданието плавателен съд
12:27 15.06.2026
2 Няма страшно
12:28 15.06.2026
3 Соваж бейби
12:28 15.06.2026
4 Зеления
Коментиран от #6
12:29 15.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #8, #9, #14
12:29 15.06.2026
6 Соваж бейби
До коментар #4 от "Зеления":В България е пълно с турчиля на власт ,да не мислиш че работят за благото на държавата и българите ?
Коментиран от #17
12:30 15.06.2026
7 Мдааа
Коментиран от #10, #13
12:32 15.06.2026
8 Хаха
До коментар #5 от "Сталин":Те танкерите на САЩ изобщо не минават през проливите. Товарят ги в Новоросийск и направи в Бургас. Ако си мислите, че нашата рафинерия работи с друг петрол, много се лъжете. Тя е направена за Руски. Но сега работи с американски от Русия.
Коментиран от #11
12:35 15.06.2026
9 гост
До коментар #5 от "Сталин":Пропусна , че и Раша плаща за ВСЕКИ кораб , танкер или друг за тези проливи !! Което е не сто , ами хиляда пъти повече от нашите нещастни 2-3 танкера в годината !! Сега и Дания като им шибне едни такси за всеки кораб и танкер от Балтийско море и ще втасат съвсем !!
12:35 15.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
До коментар #8 от "Хаха":Сега работи с казахстански от МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРМИНАЛ в Новоросийск , озапти мокрите си русолюбски мечти !!
12:37 15.06.2026
12 рибар
Коментиран от #15
12:44 15.06.2026
13 Благодари се на Русия
До коментар #7 от "Мдааа":Преди т. нар. освобождение проливите си бяха наши цели 5века и нищо не плащахме. Освободи ни от проливите и от половината свят.
12:48 15.06.2026
14 Маленков
До коментар #5 от "Сталин":По времето на Тато бензина беше 0.23лв.,а нафтата 0.08лв.!Де ги ония времена,а?
Коментиран от #16, #21
12:48 15.06.2026
15 Не знае мисирът
До коментар #12 от "рибар":Копипейства с гугъл преводач. Това му е "работата"
12:51 15.06.2026
16 Ех, че хубаво беше
До коментар #14 от "Маленков":С една заплата можеше да купиш към 240литра бензин. Пълниш москвича до горе и обикаляш къде ти душа сака. А сега как е, колко литра можеш да купиш с една заплата?
12:56 15.06.2026
17 Ауу, ми я ми кажи
До коментар #6 от "Соваж бейби":Кой на власт работи за благото на държавата? Сигурно ти... ама не ти дават власт
Коментиран от #19
12:58 15.06.2026
18 вярна
13:04 15.06.2026
19 Соваж бейби
До коментар #17 от "Ауу, ми я ми кажи":Едно на ръка че усвояват пари и си купува хотели по черноморието и вили в чужбина ами и предатели !Защо има турска партия в България не мога да си отговоря на въпроса ,и защо се извозват българи предатели от Турция да гласува в България?Това не е нормално и никъде по света го няма .
13:07 15.06.2026
20 СменНик
Това ще рече че новата цена е 1 цент на 4 кг.
хайде да видим по колко малки цента ще ни направят увеличение по стоките.
За всичко до сега са виновни само турците сега ще са още по виновни.
13:36 15.06.2026
21 стоян
До коментар #14 от "Маленков":До 14 ком - другарю заоблен бензина беше 14 стотинки когато надницата беше 3.20 лв и на сто семейства само едно имаше кола и рузки черно бял телевизор електрон струваше 580 лева при заплата от 65 лв
Коментиран от #22
13:50 15.06.2026
22 Пъстър свят
До коментар #21 от "стоян":СиСи катай си Мерцедеса и да не ти пука на дбеллия г333 ,за злосторниците и завистниците !
14:31 15.06.2026