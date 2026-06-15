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Турция увеличава таксите за транзитно преминаване през Босфора и Дарданелите от 1 юли

Турция увеличава таксите за транзитно преминаване през Босфора и Дарданелите от 1 юли

15 Юни, 2026 12:07, обновена 15 Юни, 2026 12:14 1 821 22

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  • босфор-
  • дарданели

Новото поскъпване е част от ежегодната актуализация на тарифите, въведена през 2022 г.

Турция увеличава таксите за транзитно преминаване през Босфора и Дарданелите от 1 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Таксите за транзитно преминаване на кораби през турските проливи Босфор и Дарданели ще бъдат увеличени от 1 юли, съобщава турският вестник „Миллиет“. Новата тарифа ще достигне 6,70 долара за единица и ще остане в сила до 30 юни 2027 г., предава БТА.

Според изданието плавателен съд с нетен тонаж от 10 000 тона ще заплаща приблизително 25 000 долара за преминаване през проливите без акостиране в турско пристанище.

Таксите се формират на базата на три вида услуги - здравна инспекция, фарово обслужване и спасителни дейности. Изчислението се извършва според нетния тонаж на кораба, като за база се използва т.нар. „златен франк“, чиято стойност е обвързана с цената на златото.

Турция започна ежегодно актуализиране на тези такси през 2022 г. След близо четири десетилетия без промяна, когато тарифата беше фиксирана на 0,80 долара между 1983 и 2022 г., Анкара предприе поетапно увеличение.

Първата актуализация влезе в сила на 7 октомври 2022 г., когато таксата беше повишена до 4,08 долара. През следващите години последваха нови увеличения - до 4,42 долара през 2023 г., 5,07 долара през 2024 г. и 5,83 долара от 1 юли 2025 г.

С новото поскъпване от юли тази година размерът на таксите ще нарасне до 6,70 долара, което затвърждава тенденцията за постепенно увеличаване на приходите от един от най-натоварените морски маршрути в света.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Според изданието плавателен съд

    0 0 Отговор
    Според изданието плавателен съд с нетен тонаж от 10 000 тона ще заплаща приблизително 25 000 долара за преминаване през проливите без акостиране в турско пристанище.

    12:27 15.06.2026

  • 2 Няма страшно

    7 1 Отговор
    Печатницата работи..пари като вестници...

    12:28 15.06.2026

  • 3 Соваж бейби

    4 8 Отговор
    Да не му приседне на турчина от другата страна на Дарданелите ,да не бърза много нивата е голяма.

    12:28 15.06.2026

  • 4 Зеления

    23 3 Отговор
    България кога ще увеличи таксите за преминаване на турските тирове?

    Коментиран от #6

    12:29 15.06.2026

  • 5 Сталин

    26 7 Отговор
    Сега ще плащаме и такси на Турция за краварските танкери с нефт които идват през Босфора ,и още 5% инфлация,а получавахме два пъти по евтин нефт от Русия и не плащахме такси и бензина беше 2 лева

    Коментиран от #8, #9, #14

    12:29 15.06.2026

  • 6 Соваж бейби

    20 10 Отговор

    До коментар #4 от "Зеления":

    В България е пълно с турчиля на власт ,да не мислиш че работят за благото на държавата и българите ?

    Коментиран от #17

    12:30 15.06.2026

  • 7 Мдааа

    13 5 Отговор
    Язък. Симеон не успя да ги превземе. Русия "освободи" без да иска българите заради тия проливи. Изтървахме си и Бяло море с Беломорска Тракия и сега ще плащаме на Турция и Гърция. Хак ни е!

    Коментиран от #10, #13

    12:32 15.06.2026

  • 8 Хаха

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Те танкерите на САЩ изобщо не минават през проливите. Товарят ги в Новоросийск и направи в Бургас. Ако си мислите, че нашата рафинерия работи с друг петрол, много се лъжете. Тя е направена за Руски. Но сега работи с американски от Русия.

    Коментиран от #11

    12:35 15.06.2026

  • 9 гост

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Пропусна , че и Раша плаща за ВСЕКИ кораб , танкер или друг за тези проливи !! Което е не сто , ами хиляда пъти повече от нашите нещастни 2-3 танкера в годината !! Сега и Дания като им шибне едни такси за всеки кораб и танкер от Балтийско море и ще втасат съвсем !!

    12:35 15.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Сега работи с казахстански от МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРМИНАЛ в Новоросийск , озапти мокрите си русолюбски мечти !!

    12:37 15.06.2026

  • 12 рибар

    12 0 Отговор
    Такса 6.70долара за единица.А каква е единицата?Тон,кубик,чушки или домати?Пишете изчерпателно и ясно.Човек да добие представа за какво става въпрос.

    Коментиран от #15

    12:44 15.06.2026

  • 13 Благодари се на Русия

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Мдааа":

    Преди т. нар. освобождение проливите си бяха наши цели 5века и нищо не плащахме. Освободи ни от проливите и от половината свят.

    12:48 15.06.2026

  • 14 Маленков

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    По времето на Тато бензина беше 0.23лв.,а нафтата 0.08лв.!Де ги ония времена,а?

    Коментиран от #16, #21

    12:48 15.06.2026

  • 15 Не знае мисирът

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "рибар":

    Копипейства с гугъл преводач. Това му е "работата"

    12:51 15.06.2026

  • 16 Ех, че хубаво беше

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Маленков":

    С една заплата можеше да купиш към 240литра бензин. Пълниш москвича до горе и обикаляш къде ти душа сака. А сега как е, колко литра можеш да купиш с една заплата?

    12:56 15.06.2026

  • 17 Ауу, ми я ми кажи

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Кой на власт работи за благото на държавата? Сигурно ти... ама не ти дават власт

    Коментиран от #19

    12:58 15.06.2026

  • 18 вярна

    4 1 Отговор
    приказката - Имаш крава, пиеш мляко.

    13:04 15.06.2026

  • 19 Соваж бейби

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ауу, ми я ми кажи":

    Едно на ръка че усвояват пари и си купува хотели по черноморието и вили в чужбина ами и предатели !Защо има турска партия в България не мога да си отговоря на въпроса ,и защо се извозват българи предатели от Турция да гласува в България?Това не е нормално и никъде по света го няма .

    13:07 15.06.2026

  • 20 СменНик

    1 0 Отговор
    "Според изданието плавателен съд с нетен тонаж от 10 000 тона ще заплаща приблизително 25 000 долара за преминаване през проливите без акостиране в турско пристанище."

    Това ще рече че новата цена е 1 цент на 4 кг.
    хайде да видим по колко малки цента ще ни направят увеличение по стоките.
    За всичко до сега са виновни само турците сега ще са още по виновни.

    13:36 15.06.2026

  • 21 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Маленков":

    До 14 ком - другарю заоблен бензина беше 14 стотинки когато надницата беше 3.20 лв и на сто семейства само едно имаше кола и рузки черно бял телевизор електрон струваше 580 лева при заплата от 65 лв

    Коментиран от #22

    13:50 15.06.2026

  • 22 Пъстър свят

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    СиСи катай си Мерцедеса и да не ти пука на дбеллия г333 ,за злосторниците и завистниците !

    14:31 15.06.2026

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