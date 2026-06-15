Новини
Свят »
Израел »
Израелският министър на националната сигурност: Обичаме САЩ, но не сме бананова република

Израелският министър на националната сигурност: Обичаме САЩ, но не сме бананова република

15 Юни, 2026 10:55 2 329 38

  • израел-
  • сащ-
  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • ликуд-
  • итамар бен-гвир-
  • доналд тръмп

Бен-Гвир настоя, че ливанската групировка "Хизбула" трябва да бъде напълно разоръжена и разпусната, като добави, че Израел "не бива да се връща към ситуация, в която хиляди терористи стоят по оградите на северните населени места

Израелският министър на националната сигурност: Обичаме САЩ, но не сме бананова република - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Споразумението между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и Иран не "обвързва" Израел. Това заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

"Израел не е подчинен на Съединените щати и ние сме независима и суверенна държава! Наш дълг е към гражданите на Израел, към войниците на Израелските отбранителни сили и към еврейския народ", написа той в социалната мрежа X.

Бен-Гвир добави, че всеки път, когато Израел е "отстъпвал под международен натиск", е плащал висока цена.

Той подчерта, че Израел "обича" Вашингтон, но не е "бананова република". По думите му Израел не е страна по последното споразумение между САЩ и Иран, тъй като то не "гарантира нашата сигурност".

Бен-Гвир настоя, че ливанската групировка "Хизбула" трябва да бъде напълно разоръжена и разпусната, като добави, че Израел "не бива да се връща към ситуация, в която хиляди терористи стоят по оградите на северните населени места".

Изявлението на министъра показва продължаващите опасения в Израел относно всяко споразумение с Иран, което според част от израелските политически среди не отстранява достатъчно ефективно заплахите за националната сигурност на страната.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    32 3 Отговор
    Сега ръцете на Турция и Иран са развързани.

    10:56 15.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    България фалира от война на два фронта.В пощите пуснаха Военни облигации.

    10:56 15.06.2026

  • 3 честен ционист

    7 12 Отговор
    Позивна Моше, кога ще изрече подобни думи?

    10:57 15.06.2026

  • 4 Путин

    6 20 Отговор
    САЩ ми казаха да сме "многоходови"... АХАХАХАХА 🤣🤣🤣

    10:57 15.06.2026

  • 5 Буквално същото

    10 6 Отговор
    повтарям и аз от някоко месеца, вкл и днес под статията за меморандума между Иран и САЩ.

    Израел не е подчинен на Тръмп!

    Коментиран от #22

    10:58 15.06.2026

  • 6 Следствие

    28 5 Отговор
    България е бананова република от йес мени, мутри, чалгари и копейки.

    11:00 15.06.2026

  • 7 Политкоректен

    21 3 Отговор
    Разплаках се от умиление. Отивам да си взема кърпичка.

    11:01 15.06.2026

  • 8 нннн

    28 2 Отговор
    От обич израелците сготвиха Тръмп.

    11:01 15.06.2026

  • 9 Зеления

    20 7 Отговор
    Кога България ще има министър като този, който да не цепи басма на САЩ и да провежда собствена политиката, която е угодна на България????

    Коментиран от #16, #38

    11:01 15.06.2026

  • 10 Иван

    24 7 Отговор
    Долнопробната овца Кирил Петков пък каза, че е най-хубаво да си бананова република.

    11:01 15.06.2026

  • 11 Някой

    39 5 Отговор
    Да вие сте терористична република. И в такива я превърнаха такива като този и Сатаняху. Избиващи палестинците семити, за да им ограбят територията.

    11:02 15.06.2026

  • 12 Не Ве, 🍌😝😁🦘❤️‍🔥🇮🇱🇮🇱🤣 Вие сте

    9 2 Отговор
    the A Банана Републик, Смотаняхууу..., чувате ли Ехото господа, 😂 Яхууу..., хууу...❤️‍🔥🇮🇱🦘

    11:08 15.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гочето

    17 4 Отговор
    и бананова република не заслужавате, мръшляци!
    Държавата ви е изкуствено създадена, измислена, без история.
    Даже нямате конституция!
    Законоте ги мислите като четете Талмуда!

    11:18 15.06.2026

  • 15 Нещастници

    11 3 Отговор
    кое възниква първо, Хизбула или израел? и то с 20 г разлика, през които шапчиците правеха това което и сега.... той Бог ще ви оправи вас накрая

    11:18 15.06.2026

  • 16 Педро Поро

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления":

    Аз не се сещам за държава по света, която да НЕ цепи басма на САЩ! Във всеки случай Израел без САЩ е свършен.
    По стар еврейски обичай за последните 70-80 години винаги, когато има сключено някакво примирие следва някакъв атентат, който отприщва следващата война.
    В историята има дори убит израелски президент, "позволил" си да сключи някакво примирие.

    Коментиран от #24, #27, #34

    11:21 15.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хъхъ

    8 1 Отговор
    Ще има смяна на режима в Тел Авив.

    11:24 15.06.2026

  • 20 Сандо

    5 1 Отговор
    Ние пък не обичаме САЩ и сме бананова република.Виж,премиерът ни е проСАЩ,проТръмп,проИзраел.

    11:24 15.06.2026

  • 21 идиоти вън

    16 1 Отговор
    ,,Израелският министър на националната сигурност: Обичаме САЩ, но не сме бананова република", а терористична република!!!

    11:26 15.06.2026

  • 22 Демек мир няма да има ами само САЩ

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Буквално същото":

    излизат от сметката по въртешно политически причини.

    11:26 15.06.2026

  • 23 Механик

    5 2 Отговор
    Вие не сте, ама САЩ са бананова република- ваша бананова република.

    11:29 15.06.2026

  • 24 И пак до гуша

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Педро Поро":

    Абе лаят и хапят като пинчери из зад ботуша на Чичо Сам. Не са ли САЩ а ги дундуркат с пари,оръжия и войска съседите им ще ги удавят с плюнка. Тръмп хем е евангелски трмпанАр и тия пак накрая му дойдоха до гуша.

    11:30 15.06.2026

  • 25 да ве да

    7 1 Отговор
    Не сте, ама без парите и оръжията на САЩ, ще лапате арабски банани!

    Коментиран от #26

    11:32 15.06.2026

  • 26 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "да ве да":

    САЩ без евреите са кръгла нула. По-точно, без парите, банките и адвокатите на евреите.
    САЩ са просто един инструмент чрез който евреите вадят горещите кестени от огъня.
    САЩ за цялата си не много дълга история имат само двама президента дето не са евреи (и то не е много сигурно). Парите, икономиката (колкото е останала), армията, правораздаването, медиите- всичко е на евреите. Дори печатницата е тяхна.

    Коментиран от #30

    11:36 15.06.2026

  • 27 Зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Педро Поро":

    "Аз не се сещам за държава по света, която да НЕ цепи басма на САЩ!"

    чакай да ти дам един жокер - Северна Корея

    11:38 15.06.2026

  • 28 ЩО ТАКА БЕ...?!

    5 0 Отговор
    Ние пък хем обичаме САЩ,хем сме бананова република...!

    11:43 15.06.2026

  • 29 Червен диференциял

    1 3 Отговор
    Обичаме Русия и на Дунав мост ги чакаме, заедно да се изакаме!

    Коментиран от #31

    11:44 15.06.2026

  • 30 Макробиолог

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Не си прав,не са нула, а десетки трилиона под нулата благодарение на съществуващата парично кредитна и финансова система,която е пълна с богоизбрани.

    11:46 15.06.2026

  • 31 Рупай бананите...

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Червен диференциял":

    ...и не размишлявай повече!

    Коментиран от #32

    11:48 15.06.2026

  • 32 Червен диференциял

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Рупай бананите...":

    Засегнах ли те колега? Айде заедно да се изакаме с асвабадителите,а!?

    11:53 15.06.2026

  • 33 Даа

    4 0 Отговор
    Ама без Америка ще изчезнете това го знаете нали

    11:56 15.06.2026

  • 34 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Педро Поро":

    А аз се сещам за една малка и бедна държавица,която яката ги...нацепи краварите...!
    И тя се казва...- Виетнам!

    11:58 15.06.2026

  • 35 под водата

    1 0 Отговор
    а обичаш ли биби да вадиш мехурчета под водата

    12:01 15.06.2026

  • 36 Ксаниба

    2 1 Отговор
    банановият исраел няма ка да е република, защото е изкуствено терористично образования тип синисстка диктатура. И обича фащ, молох и сатаната - защото го снабдяват.

    12:02 15.06.2026

  • 37 Димитров

    1 0 Отговор
    Като кажете Из(с)раел, мед ви капе по сърцето, въглехидрати!

    12:25 15.06.2026

  • 38 Когато

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления":

    Българското лоби и бизнес в САЩ хване краварските политици яко за топките и не ги пуска докато ония не направят каквото се иска от тях (демек никога). Евреите реално управляват обора и затова са толкова курназ ама и те ще си намерят майстора, изядоха много бой от Иран и ако продължават по същия начин ще отнесат още тупаник докато накрая не ги изгонят от сегашната им държава.

    12:29 15.06.2026