Израелският министър на националната сигурност: Обичаме САЩ, но не сме бананова република

Споразумението между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и Иран не "обвързва" Израел. Това заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

"Израел не е подчинен на Съединените щати и ние сме независима и суверенна държава! Наш дълг е към гражданите на Израел, към войниците на Израелските отбранителни сили и към еврейския народ", написа той в социалната мрежа X.

Бен-Гвир добави, че всеки път, когато Израел е "отстъпвал под международен натиск", е плащал висока цена.

Той подчерта, че Израел "обича" Вашингтон, но не е "бананова република". По думите му Израел не е страна по последното споразумение между САЩ и Иран, тъй като то не "гарантира нашата сигурност".

Бен-Гвир настоя, че ливанската групировка "Хизбула" трябва да бъде напълно разоръжена и разпусната, като добави, че Израел "не бива да се връща към ситуация, в която хиляди терористи стоят по оградите на северните населени места".

Изявлението на министъра показва продължаващите опасения в Израел относно всяко споразумение с Иран, което според част от израелските политически среди не отстранява достатъчно ефективно заплахите за националната сигурност на страната.