Израелският министър на националната сигурност: Обичаме САЩ, но не сме бананова република

Споразумението между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и Иран не "обвързва" Израел. Това заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.
"Израел не е подчинен на Съединените щати и ние сме независима и суверенна държава! Наш дълг е към гражданите на Израел, към войниците на Израелските отбранителни сили и към еврейския народ", написа той в социалната мрежа X.
Бен-Гвир добави, че всеки път, когато Израел е "отстъпвал под международен натиск", е плащал висока цена.
Той подчерта, че Израел "обича" Вашингтон, но не е "бананова република". По думите му Израел не е страна по последното споразумение между САЩ и Иран, тъй като то не "гарантира нашата сигурност".
Бен-Гвир настоя, че ливанската групировка "Хизбула" трябва да бъде напълно разоръжена и разпусната, като добави, че Израел "не бива да се връща към ситуация, в която хиляди терористи стоят по оградите на северните населени места".
Изявлението на министъра показва продължаващите опасения в Израел относно всяко споразумение с Иран, което според част от израелските политически среди не отстранява достатъчно ефективно заплахите за националната сигурност на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
10:56 15.06.2026
2 Последния Софиянец
10:56 15.06.2026
3 честен ционист
10:57 15.06.2026
4 Путин
10:57 15.06.2026
5 Буквално същото
Израел не е подчинен на Тръмп!
Коментиран от #22
10:58 15.06.2026
6 Следствие
11:00 15.06.2026
7 Политкоректен
11:01 15.06.2026
8 нннн
11:01 15.06.2026
9 Зеления
Коментиран от #16, #38
11:01 15.06.2026
10 Иван
11:01 15.06.2026
11 Някой
11:02 15.06.2026
12 Не Ве, 🍌😝😁🦘❤️🔥🇮🇱🇮🇱🤣 Вие сте
11:08 15.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гочето
Държавата ви е изкуствено създадена, измислена, без история.
Даже нямате конституция!
Законоте ги мислите като четете Талмуда!
11:18 15.06.2026
15 Нещастници
11:18 15.06.2026
16 Педро Поро
До коментар #9 от "Зеления":Аз не се сещам за държава по света, която да НЕ цепи басма на САЩ! Във всеки случай Израел без САЩ е свършен.
По стар еврейски обичай за последните 70-80 години винаги, когато има сключено някакво примирие следва някакъв атентат, който отприщва следващата война.
В историята има дори убит израелски президент, "позволил" си да сключи някакво примирие.
Коментиран от #24, #27, #34
11:21 15.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хъхъ
11:24 15.06.2026
20 Сандо
11:24 15.06.2026
21 идиоти вън
11:26 15.06.2026
22 Демек мир няма да има ами само САЩ
До коментар #5 от "Буквално същото":излизат от сметката по въртешно политически причини.
11:26 15.06.2026
23 Механик
11:29 15.06.2026
24 И пак до гуша
До коментар #16 от "Педро Поро":Абе лаят и хапят като пинчери из зад ботуша на Чичо Сам. Не са ли САЩ а ги дундуркат с пари,оръжия и войска съседите им ще ги удавят с плюнка. Тръмп хем е евангелски трмпанАр и тия пак накрая му дойдоха до гуша.
11:30 15.06.2026
25 да ве да
Коментиран от #26
11:32 15.06.2026
26 Механик
До коментар #25 от "да ве да":САЩ без евреите са кръгла нула. По-точно, без парите, банките и адвокатите на евреите.
САЩ са просто един инструмент чрез който евреите вадят горещите кестени от огъня.
САЩ за цялата си не много дълга история имат само двама президента дето не са евреи (и то не е много сигурно). Парите, икономиката (колкото е останала), армията, правораздаването, медиите- всичко е на евреите. Дори печатницата е тяхна.
Коментиран от #30
11:36 15.06.2026
27 Зеления
До коментар #16 от "Педро Поро":"Аз не се сещам за държава по света, която да НЕ цепи басма на САЩ!"
чакай да ти дам един жокер - Северна Корея
11:38 15.06.2026
28 ЩО ТАКА БЕ...?!
11:43 15.06.2026
29 Червен диференциял
Коментиран от #31
11:44 15.06.2026
30 Макробиолог
До коментар #26 от "Механик":Не си прав,не са нула, а десетки трилиона под нулата благодарение на съществуващата парично кредитна и финансова система,която е пълна с богоизбрани.
11:46 15.06.2026
31 Рупай бананите...
До коментар #29 от "Червен диференциял":...и не размишлявай повече!
Коментиран от #32
11:48 15.06.2026
32 Червен диференциял
До коментар #31 от "Рупай бананите...":Засегнах ли те колега? Айде заедно да се изакаме с асвабадителите,а!?
11:53 15.06.2026
33 Даа
11:56 15.06.2026
34 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
До коментар #16 от "Педро Поро":А аз се сещам за една малка и бедна държавица,която яката ги...нацепи краварите...!
И тя се казва...- Виетнам!
11:58 15.06.2026
35 под водата
12:01 15.06.2026
36 Ксаниба
12:02 15.06.2026
37 Димитров
12:25 15.06.2026
38 Когато
До коментар #9 от "Зеления":Българското лоби и бизнес в САЩ хване краварските политици яко за топките и не ги пуска докато ония не направят каквото се иска от тях (демек никога). Евреите реално управляват обора и затова са толкова курназ ама и те ще си намерят майстора, изядоха много бой от Иран и ако продължават по същия начин ще отнесат още тупаник докато накрая не ги изгонят от сегашната им държава.
12:29 15.06.2026