Мигранти бедствали 10 дни край Бургас, яли трева и пили вода от блата

33-ма нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота от Гранична полиция на входа на Бургас. Чужденците са открити крайно изтощени, след като дни наред са оцелявали в гората, хранейки се с трева и пиейки вода от блата. Четирима от тях бяха откарани по спешност в болница.
Групата е превозвана в жълт микробус със софийска регистрация. Превозното средство е спряно за проверка малко преди 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт край квартал „Крайморие”. Ограничението на скоростта в този участък е 30 км/ч, което позволява на граничните полицаи да осъществяват строг визуален и физически контрол. Пунктът е изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти. Предполага се, че водачът на микробуса също е бил вътре заедно с групата, предава NOVA.
Чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, са били в изключително лошо физическо състояние. Пред разследващите те са разказали, че са престояли в гората между 8 и 10 дни, докато чакат трафиканта да ги вземе. През последните три дни не са имали абсолютно никаква храна. Наложило се е да ядат плодове и дори трева, за да оцелеят. Заради жаждата са пили мръсна вода от блата и реки.
Заради тежкото изтощение четирима младежи бяха настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас.
„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата”, обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.
Той допълни, че най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Тъй като младежите говорят арабски език, се е наложило медиците да повикат преводач.
Останалите задържани мигранти са били транспортирани още в събота вечерта към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира на няколко километра от пункта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Афганистанци говорят арабски?
12:39 14.06.2026
2 Желязков
Коментиран от #7
12:41 14.06.2026
3 Докъде я докарахме
12:41 14.06.2026
4 жалните яли трева и пили вода от блата
и да им намерят булки да продължат да творят тук
а мишоците дет вардят на границата не казват как са префръкнали
въпреки милионите хвърляни за заплатки и оборудване
и кво пазят тогава?
12:41 14.06.2026
5 Мицкоски
Коментиран от #9
12:46 14.06.2026
6 анонимен
12:48 14.06.2026
7 бай тикван чекмеджаров
До коментар #2 от "Желязков":аз пък ги Каня ги в зайчарника
да ми вардят чекмеджетата
че радеви ми махнаха охраната
12:50 14.06.2026
8 Пенсионерите
12:51 14.06.2026
9 В добавка
До коментар #5 от "Мицкоски":...в БАНГАРАНГИСТАН...
12:51 14.06.2026
10 анонимен
12:53 14.06.2026
11 Азззззззз
12:54 14.06.2026
12 Хасим
12:56 14.06.2026
13 Танас
12:59 14.06.2026
14 анонимен
Коментиран от #18
13:01 14.06.2026
15 Щом има хиляди евро
13:17 14.06.2026
16 Валентин
13:17 14.06.2026
17 Тато
13:18 14.06.2026
18 Търновец
До коментар #14 от "анонимен":А кои правиха оградното съоръжение - един от тях даже вдигна хотел край Малко Търново. А Тюркяните правят каквото си искат. А освен другото в София има и глобалисти които насърчават нелегалната миграция - не беше ли Кобурга който махна тогавашната ограда - защо не му търсят отговорност?
13:19 14.06.2026
19 Цвете
13:21 14.06.2026
20 Цвете
13:23 14.06.2026
21 Да бедстват
13:23 14.06.2026
22 факуса
13:26 14.06.2026
23 ?????
13:27 14.06.2026
24 Цвете
13:29 14.06.2026
25 Цвете
13:30 14.06.2026
26 Хлебарки
13:31 14.06.2026
27 При
13:41 14.06.2026
28 Ироничен
13:44 14.06.2026
29 Констатация
13:56 14.06.2026
30 Хмм
13:56 14.06.2026
31 Ами
13:58 14.06.2026