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Мигранти бедствали 10 дни край Бургас, яли трева и пили вода от блата

Мигранти бедствали 10 дни край Бургас, яли трева и пили вода от блата

14 Юни, 2026 12:35 1 257 31

  • мигранти-
  • бедствали-
  • бургас

Чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, са били в изключително лошо физическо състояние

Мигранти бедствали 10 дни край Бургас, яли трева и пили вода от блата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

33-ма нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота от Гранична полиция на входа на Бургас. Чужденците са открити крайно изтощени, след като дни наред са оцелявали в гората, хранейки се с трева и пиейки вода от блата. Четирима от тях бяха откарани по спешност в болница.

Групата е превозвана в жълт микробус със софийска регистрация. Превозното средство е спряно за проверка малко преди 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт край квартал „Крайморие”. Ограничението на скоростта в този участък е 30 км/ч, което позволява на граничните полицаи да осъществяват строг визуален и физически контрол. Пунктът е изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти. Предполага се, че водачът на микробуса също е бил вътре заедно с групата, предава NOVA.

Чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, са били в изключително лошо физическо състояние. Пред разследващите те са разказали, че са престояли в гората между 8 и 10 дни, докато чакат трафиканта да ги вземе. През последните три дни не са имали абсолютно никаква храна. Наложило се е да ядат плодове и дори трева, за да оцелеят. Заради жаждата са пили мръсна вода от блата и реки.

Заради тежкото изтощение четирима младежи бяха настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас.

„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата”, обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

Той допълни, че най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Тъй като младежите говорят арабски език, се е наложило медиците да повикат преводач.

Останалите задържани мигранти са били транспортирани още в събота вечерта към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира на няколко километра от пункта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Афганистанци говорят арабски?

    35 1 Отговор
    А бе, наще тъпи ли са или да? Я да проверят какво се говори в Афганистан и да пращат мароканите обратно за Мароко.

    12:39 14.06.2026

  • 2 Желязков

    34 0 Отговор
    Каня ги в хотел Хаяши за да се възстановят

    Коментиран от #7

    12:41 14.06.2026

  • 3 Докъде я докарахме

    33 2 Отговор
    Из Варна привечер шарят индуси пакита и непалци.

    12:41 14.06.2026

  • 4 жалните яли трева и пили вода от блата

    30 4 Отговор
    сега да ги направят почетни граждани на максуда, коньовица и др маали
    и да им намерят булки да продължат да творят тук

    а мишоците дет вардят на границата не казват как са префръкнали
    въпреки милионите хвърляни за заплатки и оборудване
    и кво пазят тогава?

    12:41 14.06.2026

  • 5 Мицкоски

    20 3 Отговор
    Мизернициииии още 500г ще изхранвате цигани,турци и мигранти у циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    Коментиран от #9

    12:46 14.06.2026

  • 6 анонимен

    33 1 Отговор
    Само млади мъже. Откъде знаят,че не са терористи ? Това за тревата и вода от блата не го броя. Първо те са свикнали, второ къде точно там има блата.

    12:48 14.06.2026

  • 7 бай тикван чекмеджаров

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Желязков":

    аз пък ги Каня ги в зайчарника
    да ми вардят чекмеджетата
    че радеви ми махнаха охраната

    12:50 14.06.2026

  • 8 Пенсионерите

    19 2 Отговор
    Така се живее в Клуба на Богатите.

    12:51 14.06.2026

  • 9 В добавка

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мицкоски":

    ...в БАНГАРАНГИСТАН...

    12:51 14.06.2026

  • 10 анонимен

    9 2 Отговор
    Всъщност сегашното правителство няма против да приеме обратно авганистанците. Има обаче уловка. Страната която иска връщане на бежанци признава режима за легитимен. Откакто американците избягаха оттам, мисля че само Германия се договори да им ги връща, но без да признава режима. За последното не съм сигурна,че вече какви ли новини не излизат.

    12:53 14.06.2026

  • 11 Азззззззз

    23 2 Отговор
    Някой да ги е канил?! Сега шута и да заминават там откъде са дошли! Пари за пенсии нямало, ама за такива навлеци има...

    12:54 14.06.2026

  • 12 Хасим

    21 1 Отговор
    Чудите ли се още къде са парите от Здравните осигуровки и данъците Ви ? Освен трима тукашни лешпери издържате и чужди навлеци. Отново в територията си върви вечното ограбване . От Османските времена -Десятък ,през 20 % по Капитан Петково време ,та до сегашните около 65 на стотях изкарани с труд . 45 от заплатките всеки месец на работещите бедняци + 20 % на всичко като ДДС което краен потребител каквито сме всички в даден момент не си връщаш по никакъв начин. Как сме живяли едно време и без този ДДС измислен . А без Квоти ,акцизи , 500 % вдигане на такси смет отново през данъци и за едното нищо като подобряване на услуга. От това ни народ ще остане ,нито държава . Ето за това са и тези навлеци тук. Да Ви изместят ,заменят и са в помощ на алчните собствени политици . Жалко за измрелите и убитите за Свободна Държава.

    12:56 14.06.2026

  • 13 Танас

    15 1 Отговор
    Просълзих се

    12:59 14.06.2026

  • 14 анонимен

    12 2 Отговор
    Това явно е някакъв намек от Турция. Защо не са ги спрели там. Със сигурност тяхната охрана на границата е по добра от нашата. И не разбирам защо армията ни трябва само да участва в учения вместо да пази границата.

    Коментиран от #18

    13:01 14.06.2026

  • 15 Щом има хиляди евро

    9 0 Отговор
    директорски заплати в болниците, ще има и за храна за тези младежи

    13:17 14.06.2026

  • 16 Валентин

    9 0 Отговор
    Депорт Депорт Депорт!

    13:17 14.06.2026

  • 17 Тато

    8 1 Отговор
    Я да дойдат у правец има тучни поляни ще си пасат на воля

    13:18 14.06.2026

  • 18 Търновец

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "анонимен":

    А кои правиха оградното съоръжение - един от тях даже вдигна хотел край Малко Търново. А Тюркяните правят каквото си искат. А освен другото в София има и глобалисти които насърчават нелегалната миграция - не беше ли Кобурга който махна тогавашната ограда - защо не му търсят отговорност?

    13:19 14.06.2026

  • 19 Цвете

    7 0 Отговор
    ГОВОРЯТ АРАБСКИ, КАКВИ АФГАНИСТАНЦИ? ОТ КЪДЕ СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРИЯ? БИ ТРЯБВАЛО ОТ ГРАНИЧЕН ПУНКТ, НАЛИ? ИЛИ ПРЕЗ МРЕЖАТА НА ТУРСКАТА ГРАНИЦА? ПОСЛЕ " ПОЕТИ " ОТ КОГО? КЪДЕ Е ШОФЬОРЪТ? НАЛАЗВАТ ТАЙНО, ЗА ДА БЯГАТ В ЕВРОПА ЛИ? А ЕВРОПА Е ПЪЛНА С ТАКИВА, КОИТО ОТКАЗВАТ ДА РАБОТЯТ ИЗОБЩО. ТЕ СА ОСОБЕНИ И СЕ СЪБИРАТ НА ГРУПИ, НЕ ОБЩУВАТ С НИКОЙ ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ НИКАКЪВ ЕЗИК. 🕌🕍🚔

    13:21 14.06.2026

  • 20 Цвете

    4 0 Отговор
    ГОВОРЯТ АРАБСКИ, КАКВИ АФГАНИСТАНЦИ? ОТ КЪДЕ СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРИЯ? БИ ТРЯБВАЛО ОТ ГРАНИЧЕН ПУНКТ, НАЛИ? ИЛИ ПРЕЗ МРЕЖАТА НА ТУРСКАТА ГРАНИЦА? ПОСЛЕ " ПОЕТИ " ОТ КОГО? КЪДЕ Е ШОФЬОРЪТ? НАЛАЗВАТ ТАЙНО, ЗА ДА БЯГАТ В ЕВРОПА ЛИ? А ЕВРОПА Е ПЪЛНА С ТАКИВА, КОИТО ОТКАЗВАТ ДА РАБОТЯТ ИЗОБЩО. ТЕ СА ОСОБЕНИ И СЕ СЪБИРАТ НА ГРУПИ, НЕ ОБЩУВАТ С НИКОЙ ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ НИКАКЪВ ЕЗИК. 🕌🕍🚔

    13:23 14.06.2026

  • 21 Да бедстват

    8 0 Отговор
    Никой не ги е карал да идват и да си дават парите на трафиканти!!!

    13:23 14.06.2026

  • 22 факуса

    8 0 Отговор
    и индинаците така спасявали бедстващи по бреговете си,видяхме до какво доведе това милосърдие

    13:26 14.06.2026

  • 23 ?????

    6 0 Отговор
    "Тъй като младежите говорят арабски език, се е наложило медиците да повикат преводач" - интересно е афганистанците дали говорят дари или пущунски или знаят само арабски.

    13:27 14.06.2026

  • 24 Цвете

    3 0 Отговор
    ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ( СОБСТВЕНИК НА ТВ " СКАТ " ) НАПРАВИ ОГРАДАТА.🐦🐣🦘 ТОЛКОВА Е " ПЛЪТНА " ,ЧЕ И ВРАБЧЕ НЕМОЖЕ ДА МИНЕ. ЕТО ЗАЩО СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ. МЪКИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ, ХВАЛЕБСТВИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ СЪЩО ДОВОЛНО ПРОТРИВАТ РЪЦЕ. 🐕‍🦺🐄🦧

    13:29 14.06.2026

  • 25 Цвете

    3 0 Отговор
    ГОВОРЯТ АРАБСКИ, КАКВИ АФГАНИСТАНЦИ? ОТ КЪДЕ СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРИЯ? БИ ТРЯБВАЛО ОТ ГРАНИЧЕН ПУНКТ, НАЛИ? ИЛИ ПРЕЗ МРЕЖАТА НА ТУРСКАТА ГРАНИЦА? ПОСЛЕ " ПОЕТИ " ОТ КОГО? КЪДЕ Е ШОФЬОРЪТ? НАЛАЗВАТ ТАЙНО, ЗА ДА БЯГАТ В ЕВРОПА ЛИ? А ЕВРОПА Е ПЪЛНА С ТАКИВА, КОИТО ОТКАЗВАТ ДА РАБОТЯТ ИЗОБЩО. ТЕ СА ОСОБЕНИ И СЕ СЪБИРАТ НА ГРУПИ, НЕ ОБЩУВАТ С НИКОЙ ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ НИКАКЪВ ЕЗИК. 🕌🕍🚔

    13:30 14.06.2026

  • 26 Хлебарки

    4 1 Отговор
    Трева яли, блато пили и оцеляли. Сега в гранична да ги пробват със стрихнин, цианид или ДДТ. И тревата по границата да се окоси! А блатата да се пресушат!

    13:31 14.06.2026

  • 27 При

    3 1 Отговор
    тия цени по черноморието, какво друго да правят чужденците, ще ядат трева ами

    13:41 14.06.2026

  • 28 Ироничен

    2 0 Отговор
    И да заревем за тях ли? Това са гранични нарушители, дошли след миража европейците да им осигуряват манджа и жени завинаги.

    13:44 14.06.2026

  • 29 Констатация

    1 0 Отговор
    Е, трябва да сме Хуманни! Лекуваме ги и след туй ги връщаме обратно откъдето са дошли!!! И дотук с нашия хуманизъм!

    13:56 14.06.2026

  • 30 Хмм

    1 0 Отговор
    и къде блата край Бургас, защо не са се върнали в Турция

    13:56 14.06.2026

  • 31 Ами

    2 0 Отговор
    Демерджиев от телевизия в телевизия, няма време да опази границите

    13:58 14.06.2026