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Как Русия поиска да унищожи украинския език
  Тема: Украйна

Как Русия поиска да унищожи украинския език

15 Юни, 2026 21:01 953 66

  • александър ii-
  • украйна-
  • русия-
  • украински език-
  • война

Преди 150 години руският император Александър II подписва Емския указ. С него той налага строги забрани за ползването на украинския език и разпространението на украинската култура. Какво се случва после?

Как Русия поиска да унищожи украинския език - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Германският град Бад Емс е свързан по символичен начин с историята на Украйна. Преди 150 години руският император Александър II, който прекарвал почивката си в този град, подписва на 30 май 1876 г. Емския указ. С него са почти изцяло забранени печатането на книги на украински език, както и вносът им от чужбина. Украинската култура е подложена на изключителна репресия.

"Никога няма да съществува"

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Няколко години по-рано - през 1863 г. вътрешният министър на Русия Пьотр Валуев нарича украинския език "малоруски” и заявява, че той "никога не е съществувал, не съществува и никога няма да съществува”. Документи от назначените от царя комисии по този въпрос показват ясно каква е целта - да се предотврати "каквато и да е представа, че Украйна може да се отдели от Русия, дори и в далечно бъдеще”.

Според Михаел Мозер, професор по славистика от университета във Виена, това е бил съзнателен опит да бъде заличен украинският език и да бъде спряно развитието му. Германският историк и професор от Кьолнския университет Герхард Симон казва: "Украинската идентичност по онова време се е смятала за вариант на руската и за заплаха за държавното и културно единство на царската империя”.

Театърът като ядро на украинската културна идентичност

Годините след подписването на Емския указ в украинската историография наричат "мъртви години”. Много интелектуалци и представители на културния сектор от Украйна са принудени да емигрират на Запад, а влиятелният вестник "Киевски Телеграф” е принуден да спре работа. След убийството на цар Александър II украинците виждат възможност за възраждане на културата си. Украинският филолог и етнограф Павло Житецки призовава това да стане с помощта на театъра.

Сценаристът Марко Кропивницки решава да се възползва от възможността и няколко месеца по-късно основава един от първите професионални украински театри в града, който днес носи неговото име - Кропивницки. Въпреки че Емският указ формално е в сила до 1905 г., се смята, че още през 1882 той вече не е бил валиден.

На 27 октомври същата година в театъра на Кропивницки се играе пиесата "Наталка Полтавка” пред напълно разпродадена зала. Тази пиеса се превръща в украинска класика, а креативността на авторите в Украйна процъфтява - появяват се пиеси, смятани за "златни класики”, в които често се засяга и темата за културната асимилация в Руската империя. Според Герхард Симон големият парадокс е, че точно репресиите на царския режим са истинският катализатор за изграждането на украинската нация. След Емския указ има още десетки опити да бъде унищожен украинският език.

Новите опити да бъде смачкана украинската идентичност

Днес режимът на Владимир Путин отново разпространява старите наративи от царската епоха за "историческото единство на руснаците и украинците”. Войната на Русия срещу Украйна е съпътствана от атака срещу украинския език, срещу украинската култура и идентичност в окупираните територии.

"Емският указ не е просто историческо минало. Все още се борим за правото да говорим на украински и да четем книги на украински, за да не бъде унищожена тази култура”, каза за ДВ Ирина Шмиличовска - украинка, живееща в Кьолн. Надя Халабурда от "Асоциацията на украинските жени" в Германия вярва, че действията на Русия само ще укрепят украинската идентичност и украинския народ. "В крайна сметка това вече е довело два пъти до разпадането на Руската империя. Може да се случи и трети път”, казва тя.

Император Александър II вероятно би бил много изненадан да научи, че има и доста млади германци, които сега изучават украински. Курсовете по украински език в Германия са се увеличили значително през последните години. Според Федералната статистическа служба над 1250 души в момента изучават славянски езици, включително украински.

Автор: Дмитро Каниевски


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    39 1 Отговор
    Украинската мова е леко след македонското извращение с българският език ...

    Коментиран от #22, #27, #63

    21:02 15.06.2026

  • 2 Без име

    34 4 Отговор
    Направо ми писна да чета все за Русия. Как не ви пресъхнаха храчките?

    21:02 15.06.2026

  • 3 Хехе

    35 4 Отговор
    Не можеш да унищожиш нещо, което не съществува!

    Коментиран от #18

    21:04 15.06.2026

  • 4 Софиянец

    34 1 Отговор
    Българският език 500 години не беше забравен под турска робия, ама великите украйнци за има няма един век и забравиха този хилядилетен украйнаки език 😂😂😂

    21:06 15.06.2026

  • 5 Факти, фактииии

    32 2 Отговор
    Как не ви омръзна да ръсите западна пропаганда?????!!!!!!!!

    Коментиран от #53

    21:06 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ти да видиш

    25 1 Отговор
    Руските макета!

    21:08 15.06.2026

  • 8 Ахахаха

    22 0 Отговор
    Тия са по Македонци и от македонците.. А немци да говорят за история е някъв мн лош виц

    21:09 15.06.2026

  • 9 стоян георгиев

    25 0 Отговор
    Добре, че египетските пирамиди са съхранили украйнската култура 🤭

    21:09 15.06.2026

  • 10 Помак

    17 1 Отговор
    Никой не го интересува за Украйна !

    21:11 15.06.2026

  • 11 Стойко

    18 0 Отговор
    Тия от dw са способни да измислят цял нов учебник по история, даже и уважаван експер историк ще измъкнат от някой прашлясал килер да се подпише на него!

    21:12 15.06.2026

  • 12 Интересно защо

    18 0 Отговор
    не споменавате нищо за указите на КПСС от края на 20-те години, които говорят за украинизация на обществото в новата Украинска ССР? Всъщност ироничното е, че там събарят паметници на Ленин, който е всъщност подпомогнал украинския език, въвеждането му в училищата и писането на учебници на украински. А в Крим чувах от множество ютубъри, че си има училища с украински език, всъщност там има три официални езика - руски, украински и кримско-татарски. Наскоро им отвориха училище и на кримските татари, което украински президенти са обещавали, но не са направили нищо по въпроса. Иначе пред Дойче Зеле бледнее и най-яростната Гьобелсова пропаганда.

    21:12 15.06.2026

  • 13 Варненец

    13 0 Отговор
    Е така се помпа див шовинизъм и избиват жалки комплекси! Ама ще вземете да скарате мънкедонците и бандеровците, кой от двата "велики" народа е по-древен и богата култура, и най-вече кой е по-подтиснат и ограбен!

    21:14 15.06.2026

  • 14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 1 Отговор
    Изключително примитивна пропаганда.
    Как може да се унищожи нещо, което не съществува?
    Какво ще стане ако България унищожи македонския език?
    Защо украинските "бежанци" в България говорят помежду си на руски език?

    21:15 15.06.2026

  • 15 Хихихи

    11 1 Отговор
    Ммм, много интересн разказ! Нямам търпение да пуснат исторически филм по Нетфликс 😂 кастинга ще е от черни и латино актьори ама нищо, пропагандата да върви

    21:17 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Край

    15 0 Отговор
    Рано или късно македонци и украинци ще се сбият за Луната.

    21:18 15.06.2026

  • 18 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Хехе":

    Можеш да унищожиш. В окупираните територии българския език е забранен да се учи! Няма ли да излезете на протест за това, копейки? Или не ви се разрешава?

    21:19 15.06.2026

  • 19 Пич

    13 1 Отговор
    Интересно...!!! Толкова зор от ДВ, толкова хиляди евра за заплати на некадърните им екипи, за аудитория от десетина изключително тъпи паветни дебила...?!
    А кажи, А...?!

    21:19 15.06.2026

  • 20 Хахахаха

    2 13 Отговор
    Копейки, защо българския език в окупираните от раша територии е забранен за изучаване? А в Украйна си е разрешен и се учи в български училища? Рашата е нацизма и фашизма, който забранява чуждите езици да се учат.

    Коментиран от #30, #37

    21:22 15.06.2026

  • 21 Евродебил

    16 0 Отговор
    Как не се намери някой евро-шебек дето да спомене,че въпросния Цар Александър II, ние,малкото останали незомбирани и незаразени от неолибералната юдейска чума българи го знаем като Цар-Освободител!Църквата ни(каквото е останало от нея го упоменава в молитвите си, а паметника му се издига в центъра на столицата ни за да да напомня кой ни избави от турския ятаган.А тия който проляха кръвта си(80000 на балканския фронт и 90000 на кавказкия) не дойдоха от Вашингтон,Берлин,ПАриж и Лондон,а от предимно от Руската империя.

    21:22 15.06.2026

  • 22 Пешо

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    А дойче веле защо не разккаже за идеологията на един човек за дойчеленд и идеите й за славяните?

    21:22 15.06.2026

  • 23 Перо

    13 1 Отговор
    Украинският език е диалект на руския, подобно северномскедонския на българския! Пак намериха еврейски научни работници да измислят нов етнос и език! Украйна е създадена от Ленин, през 20-те г., като измислен административен район, а те са решили, че може да станат самостоятелна държава! Сега като македонистите крадат всичко от Русия и помежду си говорят повече на руски!

    Коментиран от #28

    21:22 15.06.2026

  • 24 Хихихи

    14 0 Отговор
    Само чакам момента, в който тия нацита ще си прекръстят територията на Западна-украйна, по примера на едни северняци до нас 😂 дето още не могат да е примирят, че такава държава не е имало!

    21:22 15.06.2026

  • 25 Хаха

    14 0 Отговор
    Няма такова понятие, като "украински" език до времето на Ленин!
    Имало е "мова" и "малоруски диалект"!
    Не си съчинявайте нови истории и документи! По пропаганда, лъжи и шовинизъм надминахте северномакедонците.....

    21:23 15.06.2026

  • 26 Левски

    13 0 Отговор
    Такъв език няма, това е диалект на руския. Както македонския е диалект на българския.

    21:24 15.06.2026

  • 27 Германско изобретение

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Диалектен руски език+полски и румънски думи.

    21:25 15.06.2026

  • 28 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "Перо":

    Ами то все някой е създал някоя държава бе копей! В Европа е имало само няколко империи, а сега са много държави! Ленин може да е създал Украйна, ама я има! Този факт не можете да отречете и че са се съгласили руските лидери, да дадат суверенитет на Украйна. България е станала отново държава, само няколко години преди УССР! Ако искате и България да бастисате, а?

    Коментиран от #35

    21:27 15.06.2026

  • 29 Истината

    7 2 Отговор
    В България ефекта от елементарната укро пропаганда е единствено увеличение на омразата и нетърпимостта към укрите! Като се вижда и от последните дестина проведени избори в страната, народа изхвърли евроатлантическите марионетки на боклука и се радва на острия език на новата избрана власт към бивша украйа!

    Коментиран от #32

    21:27 15.06.2026

  • 30 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    На кое сте нацъкали минуси? На фактите ли? Рашите не разрешават да се учи български език на окупираните територии! Защо?

    Коментиран от #34, #36

    21:28 15.06.2026

  • 31 доктор

    2 7 Отговор
    Руска нация няма.

    21:29 15.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    6 1 Отговор
    Руски диалект не означава друг език. Камо ли окраински :)
    А и окраина е просто определение за териториите
    на Новорусия която е отвоювана от Османската Империя
    и Малорусия която е отвоювана от Австро-Унгария.
    Държава с име "Окраина" се появява след края на ПСВ.

    21:30 15.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    България е държава с 1400 годишна история бе, шнорхел!
    За разлика от Украйнината, чието име е измислено от Ленин някъде около 1917 г. Как въобще можеш да сравняваш несравними неща!?

    Коментиран от #42

    21:31 15.06.2026

  • 36 Копейка първо сеудря с бордюр у главата.

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    После му се задава въпроса.

    21:32 15.06.2026

  • 37 Много

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Си праззз! В купища руски университети се изучава български език, като в Татарстан свободно си изучават техният вариант на български! Който мисля че е по близък до истинският, защото нашият е славянизиран български. И сега като истински глупак да не кажеш че е заради Русия?! Защото езика ни е скавянизиран не от, а още по времето на Преславската школа!!! А сега, питай ИИ какво е това, защото естествен интелект - немаш!!! А в момента цяла Русия говори старобългарски, или църковно славянски!!! Това е положението!!!

    Коментиран от #44, #50

    21:32 15.06.2026

  • 38 даааааааааааааа

    4 0 Отговор
    Какъв език???

    21:33 15.06.2026

  • 39 Кико

    7 1 Отговор
    Забравихте най-великото украйнско изобретение - бусификацията 😂 горди укри скачат в бусове направо от улицата, доброволно да отидат на фронта

    Коментиран от #46

    21:33 15.06.2026

  • 40 Учуден

    2 2 Отговор
    Тази нощ Мадяр Бровди колко руски унтерменшени ще прати на оня свят?

    Коментиран от #43, #54

    21:34 15.06.2026

  • 41 Хмммм,

    1 0 Отговор
    Като чета коментарите малко с перефразиране бих цитирал Йовков: "Боже, колко невежество има по тоя свят, Боже!"

    21:35 15.06.2026

  • 42 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    А украинската територия, е била територия на много държави копей. Не е била само под руско управление. Украйна е била по-малко под руско управление, от колкото България под турско управление. Виж на кой са били украинските територии, преди да бъдат съветски след това.

    Коментиран от #45, #51

    21:35 15.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Много":

    На окупираните територии е спряно изучаването на български език! ЗАЩО? Отговори, това те питам бе копей?

    Коментиран от #48

    21:36 15.06.2026

  • 45 Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Била е - картофена нива 😂

    21:37 15.06.2026

  • 46 Но да не забравяме и друго.

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Кико":

    Украинците изобретиха чувализацията на блатари.Праеят го перфектно ю

    Коментиран от #55, #56

    21:37 15.06.2026

  • 47 РУСКИТЕ ПУТИНАЦИСТИ

    1 2 Отговор
    След Последния Байрам
    Са силно притеснени
    Че Мюсюлманите
    Ще превземат
    Мускалието.

    Такива Масови шествия
    И Големи молитви
    В Чест на Аллах
    Никога не е имало.

    За никой не е тайна
    Как се стигна да това .

    26 Години
    Психар и ПлиткоУмник
    да управлява Русия ,
    Като си мисли че е
    Някакъв Император
    Ето го и резултатът.

    Коментиран от #52

    21:37 15.06.2026

  • 48 Глупак !!!

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Нищо не е спряно!!!

    21:38 15.06.2026

  • 49 Ццц, ужасТ

    1 1 Отговор
    И тия са като исраелците! Все нещо им е обащено и всички са им длъжни, а всъщност шепа бездарници с претенции!

    21:39 15.06.2026

  • 50 ВОВКА ПЪIНЕХОД

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Много":

    Ви го каза

    РУСКАТА АЗБУКА ИДВА ОТ МАКЕДОНИЯ.

    ЗА КАКЪВ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
    В РУСИЯ ГОВОРИШ
    ИЗДУХАНЯК?

    Коментиран от #59

    21:39 15.06.2026

  • 51 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    И това какво променя факта, че Ленин и измислил думите "украйна" и "украински" бе, шнорхел!?
    Всички други опити за пренаписване на историята, че "съществували" такива наименования преди Ленин са лъжи и пропаганда!
    А неблагодарните укри събарят днес паметници на създателя си, вместо в центъра на всеки град на имат негови 25 или 50 метрови статуи на другаря Ленин!

    21:40 15.06.2026

  • 52 Онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "РУСКИТЕ ПУТИНАЦИСТИ":

    Днешната гангабангана която ти направиха на прайда още те държи превъзбуден!

    Коментиран от #58

    21:40 15.06.2026

  • 53 Не им омръзва

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти, фактииии":

    да следят АйПитата на коментиращите.

    21:40 15.06.2026

  • 54 Дано да са повече

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Учуден":

    Колкото и Руски Боклуци
    Да прати МАДЯР
    към
    Кладбището
    Все са малко.

    Коментиран от #61

    21:41 15.06.2026

  • 55 Кико

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Но да не забравяме и друго.":

    Укрите са още по-жлаки с това, че виката на най-голямата държва в света с територия от европа до края на Азия блато! Това ако не са комплексари, здраве му кажи! А окраина кво е? Бивша съветска нива и тук таме някоя мина 😂 добре, че руснаците построиха всички иначе една тухла нямаше да имате!

    21:42 15.06.2026

  • 56 Цеко

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Но да не забравяме и друго.":

    Много руска смрадт измре.

    21:42 15.06.2026

  • 57 Боби Баламата

    3 1 Отговор
    Е нали копейките и Пияната казваха че Украйна е създадена от сифилитика Лен ин/ мумията?!?
    А Сега и преди 150 г,.. Украински език?!? Че то .. руският е създаден през 19 век./.средата на 18 век/!!

    21:43 15.06.2026

  • 58 КИРКОРОВ

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Онзи":

    Пак ли се обаждаш
    Без да си подмил ?

    21:43 15.06.2026

  • 59 На тебе

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ВОВКА ПЪIНЕХОД":

    И ПУД кътъ ти идва от Путин, нищо че сам ходи да ти го отрежат, за да станеш жена!

    21:43 15.06.2026

  • 60 Механик

    2 2 Отговор
    Посочете ми моля някое произведение на украински класик! Не можете?! Правилно. Не можете защото няма украински класици. Руски дал Бог и цял свят ги знае, но украински има само по дойчевеле, униан и Стоян Гергиев - българина.

    Коментиран от #66

    21:44 15.06.2026

  • 61 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Дано да са повече":

    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече руснаци.Това нас българите много ни радва.

    21:44 15.06.2026

  • 62 Хихихи

    1 0 Отговор
    🤭 урко език, още търся учебник по окраинска филология, ама нещо няма! Да вземете да пуснете един

    21:45 15.06.2026

  • 63 Цар Освободител

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Александър II е премахнал крепистното право и е възстановил България. Бил мъдър държавник. Усетил немската заплаха още тогава.

    21:45 15.06.2026

  • 64 ДРУГАРЕ ПУТЕРАСТИ

    1 0 Отговор
    ВЕРНО ЛИ
    СИ ДЗИН ПИН
    ПРЕВЪРНА СИБИР
    В КИТАЙСКА ДЪСКОРЕЗНИЦА?

    21:45 15.06.2026

  • 65 Умствено поразените ДВ

    0 1 Отговор
    Украински език няма! Това е някакъв селски диалект на Руския. Все едно да кажеш че България поискала да унищожи "шопския език". Украйна е измислена държава без собствен език, култура, история, и територия. Винаги е била просто част от Русия. Стига с това безобразно изкривяване на историята.

    21:46 15.06.2026

  • 66 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпено жабе.

    21:46 15.06.2026