Как Русия поиска да унищожи украинския език

Германският град Бад Емс е свързан по символичен начин с историята на Украйна. Преди 150 години руският император Александър II, който прекарвал почивката си в този град, подписва на 30 май 1876 г. Емския указ. С него са почти изцяло забранени печатането на книги на украински език, както и вносът им от чужбина. Украинската култура е подложена на изключителна репресия.
"Никога няма да съществува"
Няколко години по-рано - през 1863 г. вътрешният министър на Русия Пьотр Валуев нарича украинския език "малоруски” и заявява, че той "никога не е съществувал, не съществува и никога няма да съществува”. Документи от назначените от царя комисии по този въпрос показват ясно каква е целта - да се предотврати "каквато и да е представа, че Украйна може да се отдели от Русия, дори и в далечно бъдеще”.
Според Михаел Мозер, професор по славистика от университета във Виена, това е бил съзнателен опит да бъде заличен украинският език и да бъде спряно развитието му. Германският историк и професор от Кьолнския университет Герхард Симон казва: "Украинската идентичност по онова време се е смятала за вариант на руската и за заплаха за държавното и културно единство на царската империя”.
Театърът като ядро на украинската културна идентичност
Годините след подписването на Емския указ в украинската историография наричат "мъртви години”. Много интелектуалци и представители на културния сектор от Украйна са принудени да емигрират на Запад, а влиятелният вестник "Киевски Телеграф” е принуден да спре работа. След убийството на цар Александър II украинците виждат възможност за възраждане на културата си. Украинският филолог и етнограф Павло Житецки призовава това да стане с помощта на театъра.
Сценаристът Марко Кропивницки решава да се възползва от възможността и няколко месеца по-късно основава един от първите професионални украински театри в града, който днес носи неговото име - Кропивницки. Въпреки че Емският указ формално е в сила до 1905 г., се смята, че още през 1882 той вече не е бил валиден.
На 27 октомври същата година в театъра на Кропивницки се играе пиесата "Наталка Полтавка” пред напълно разпродадена зала. Тази пиеса се превръща в украинска класика, а креативността на авторите в Украйна процъфтява - появяват се пиеси, смятани за "златни класики”, в които често се засяга и темата за културната асимилация в Руската империя. Според Герхард Симон големият парадокс е, че точно репресиите на царския режим са истинският катализатор за изграждането на украинската нация. След Емския указ има още десетки опити да бъде унищожен украинският език.
Новите опити да бъде смачкана украинската идентичност
Днес режимът на Владимир Путин отново разпространява старите наративи от царската епоха за "историческото единство на руснаците и украинците”. Войната на Русия срещу Украйна е съпътствана от атака срещу украинския език, срещу украинската култура и идентичност в окупираните територии.
"Емският указ не е просто историческо минало. Все още се борим за правото да говорим на украински и да четем книги на украински, за да не бъде унищожена тази култура”, каза за ДВ Ирина Шмиличовска - украинка, живееща в Кьолн. Надя Халабурда от "Асоциацията на украинските жени" в Германия вярва, че действията на Русия само ще укрепят украинската идентичност и украинския народ. "В крайна сметка това вече е довело два пъти до разпадането на Руската империя. Може да се случи и трети път”, казва тя.
Император Александър II вероятно би бил много изненадан да научи, че има и доста млади германци, които сега изучават украински. Курсовете по украински език в Германия са се увеличили значително през последните години. Според Федералната статистическа служба над 1250 души в момента изучават славянски езици, включително украински.
Автор: Дмитро Каниевски
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #22, #27, #63
21:02 15.06.2026
2 Без име
21:02 15.06.2026
3 Хехе
Коментиран от #18
21:04 15.06.2026
4 Софиянец
21:06 15.06.2026
5 Факти, фактииии
Коментиран от #53
21:06 15.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ти да видиш
21:08 15.06.2026
8 Ахахаха
21:09 15.06.2026
9 стоян георгиев
21:09 15.06.2026
10 Помак
21:11 15.06.2026
11 Стойко
21:12 15.06.2026
12 Интересно защо
21:12 15.06.2026
13 Варненец
21:14 15.06.2026
14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Как може да се унищожи нещо, което не съществува?
Какво ще стане ако България унищожи македонския език?
Защо украинските "бежанци" в България говорят помежду си на руски език?
21:15 15.06.2026
15 Хихихи
21:17 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Край
21:18 15.06.2026
18 Хахахаха
До коментар #3 от "Хехе":Можеш да унищожиш. В окупираните територии българския език е забранен да се учи! Няма ли да излезете на протест за това, копейки? Или не ви се разрешава?
21:19 15.06.2026
19 Пич
А кажи, А...?!
21:19 15.06.2026
20 Хахахаха
Коментиран от #30, #37
21:22 15.06.2026
21 Евродебил
21:22 15.06.2026
22 Пешо
До коментар #1 от "Да,бе":А дойче веле защо не разккаже за идеологията на един човек за дойчеленд и идеите й за славяните?
21:22 15.06.2026
23 Перо
Коментиран от #28
21:22 15.06.2026
24 Хихихи
21:22 15.06.2026
25 Хаха
Имало е "мова" и "малоруски диалект"!
Не си съчинявайте нови истории и документи! По пропаганда, лъжи и шовинизъм надминахте северномакедонците.....
21:23 15.06.2026
26 Левски
21:24 15.06.2026
27 Германско изобретение
До коментар #1 от "Да,бе":Диалектен руски език+полски и румънски думи.
21:25 15.06.2026
28 Хахахаха
До коментар #23 от "Перо":Ами то все някой е създал някоя държава бе копей! В Европа е имало само няколко империи, а сега са много държави! Ленин може да е създал Украйна, ама я има! Този факт не можете да отречете и че са се съгласили руските лидери, да дадат суверенитет на Украйна. България е станала отново държава, само няколко години преди УССР! Ако искате и България да бастисате, а?
Коментиран от #35
21:27 15.06.2026
29 Истината
Коментиран от #32
21:27 15.06.2026
30 Хахахаха
До коментар #20 от "Хахахаха":На кое сте нацъкали минуси? На фактите ли? Рашите не разрешават да се учи български език на окупираните територии! Защо?
Коментиран от #34, #36
21:28 15.06.2026
31 доктор
21:29 15.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
А и окраина е просто определение за териториите
на Новорусия която е отвоювана от Османската Империя
и Малорусия която е отвоювана от Австро-Унгария.
Държава с име "Окраина" се появява след края на ПСВ.
21:30 15.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хаха
До коментар #28 от "Хахахаха":България е държава с 1400 годишна история бе, шнорхел!
За разлика от Украйнината, чието име е измислено от Ленин някъде около 1917 г. Как въобще можеш да сравняваш несравними неща!?
Коментиран от #42
21:31 15.06.2026
36 Копейка първо сеудря с бордюр у главата.
До коментар #30 от "Хахахаха":После му се задава въпроса.
21:32 15.06.2026
37 Много
До коментар #20 от "Хахахаха":Си праззз! В купища руски университети се изучава български език, като в Татарстан свободно си изучават техният вариант на български! Който мисля че е по близък до истинският, защото нашият е славянизиран български. И сега като истински глупак да не кажеш че е заради Русия?! Защото езика ни е скавянизиран не от, а още по времето на Преславската школа!!! А сега, питай ИИ какво е това, защото естествен интелект - немаш!!! А в момента цяла Русия говори старобългарски, или църковно славянски!!! Това е положението!!!
Коментиран от #44, #50
21:32 15.06.2026
38 даааааааааааааа
21:33 15.06.2026
39 Кико
Коментиран от #46
21:33 15.06.2026
40 Учуден
Коментиран от #43, #54
21:34 15.06.2026
41 Хмммм,
21:35 15.06.2026
42 Хахахаха
До коментар #35 от "Хаха":А украинската територия, е била територия на много държави копей. Не е била само под руско управление. Украйна е била по-малко под руско управление, от колкото България под турско управление. Виж на кой са били украинските територии, преди да бъдат съветски след това.
Коментиран от #45, #51
21:35 15.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахахаха
До коментар #37 от "Много":На окупираните територии е спряно изучаването на български език! ЗАЩО? Отговори, това те питам бе копей?
Коментиран от #48
21:36 15.06.2026
45 Софиянец
До коментар #42 от "Хахахаха":Била е - картофена нива 😂
21:37 15.06.2026
46 Но да не забравяме и друго.
До коментар #39 от "Кико":Украинците изобретиха чувализацията на блатари.Праеят го перфектно ю
Коментиран от #55, #56
21:37 15.06.2026
47 РУСКИТЕ ПУТИНАЦИСТИ
Са силно притеснени
Че Мюсюлманите
Ще превземат
Мускалието.
Такива Масови шествия
И Големи молитви
В Чест на Аллах
Никога не е имало.
За никой не е тайна
Как се стигна да това .
26 Години
Психар и ПлиткоУмник
да управлява Русия ,
Като си мисли че е
Някакъв Император
Ето го и резултатът.
Коментиран от #52
21:37 15.06.2026
48 Глупак !!!
До коментар #44 от "Хахахаха":Нищо не е спряно!!!
21:38 15.06.2026
49 Ццц, ужасТ
21:39 15.06.2026
50 ВОВКА ПЪIНЕХОД
До коментар #37 от "Много":Ви го каза
РУСКАТА АЗБУКА ИДВА ОТ МАКЕДОНИЯ.
ЗА КАКЪВ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
В РУСИЯ ГОВОРИШ
ИЗДУХАНЯК?
Коментиран от #59
21:39 15.06.2026
51 Хаха
До коментар #42 от "Хахахаха":И това какво променя факта, че Ленин и измислил думите "украйна" и "украински" бе, шнорхел!?
Всички други опити за пренаписване на историята, че "съществували" такива наименования преди Ленин са лъжи и пропаганда!
А неблагодарните укри събарят днес паметници на създателя си, вместо в центъра на всеки град на имат негови 25 или 50 метрови статуи на другаря Ленин!
21:40 15.06.2026
52 Онзи
До коментар #47 от "РУСКИТЕ ПУТИНАЦИСТИ":Днешната гангабангана която ти направиха на прайда още те държи превъзбуден!
Коментиран от #58
21:40 15.06.2026
53 Не им омръзва
До коментар #5 от "Факти, фактииии":да следят АйПитата на коментиращите.
21:40 15.06.2026
54 Дано да са повече
До коментар #40 от "Учуден":Колкото и Руски Боклуци
Да прати МАДЯР
към
Кладбището
Все са малко.
Коментиран от #61
21:41 15.06.2026
55 Кико
До коментар #46 от "Но да не забравяме и друго.":Укрите са още по-жлаки с това, че виката на най-голямата държва в света с територия от европа до края на Азия блато! Това ако не са комплексари, здраве му кажи! А окраина кво е? Бивша съветска нива и тук таме някоя мина 😂 добре, че руснаците построиха всички иначе една тухла нямаше да имате!
21:42 15.06.2026
56 Цеко
До коментар #46 от "Но да не забравяме и друго.":Много руска смрадт измре.
21:42 15.06.2026
57 Боби Баламата
А Сега и преди 150 г,.. Украински език?!? Че то .. руският е създаден през 19 век./.средата на 18 век/!!
21:43 15.06.2026
58 КИРКОРОВ
До коментар #52 от "Онзи":Пак ли се обаждаш
Без да си подмил ?
21:43 15.06.2026
59 На тебе
До коментар #50 от "ВОВКА ПЪIНЕХОД":И ПУД кътъ ти идва от Путин, нищо че сам ходи да ти го отрежат, за да станеш жена!
21:43 15.06.2026
60 Механик
Коментиран от #66
21:44 15.06.2026
61 Българин
До коментар #54 от "Дано да са повече":Работата на украинците е да трепат колкото се може повече руснаци.Това нас българите много ни радва.
21:44 15.06.2026
62 Хихихи
21:45 15.06.2026
63 Цар Освободител
До коментар #1 от "Да,бе":Александър II е премахнал крепистното право и е възстановил България. Бил мъдър държавник. Усетил немската заплаха още тогава.
21:45 15.06.2026
64 ДРУГАРЕ ПУТЕРАСТИ
СИ ДЗИН ПИН
ПРЕВЪРНА СИБИР
В КИТАЙСКА ДЪСКОРЕЗНИЦА?
21:45 15.06.2026
65 Умствено поразените ДВ
21:46 15.06.2026
66 Оня с парчето
До коментар #60 от "Механик":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпено жабе.
21:46 15.06.2026