Русия: дефицит на бензин и мащабна енергийна криза?

В Русия се задълбочава недостигът на гориво. Ударите на украински дронове по нефтопреработвателните заводи нарушиха доставките на гориво в редица региони. Смущения се наблюдават преди всичко в южната част на страната, но също и в централните части на Русия, включително в Москва и Санкт Петербург. Властите на анексирания Крим, където ситуацията е най-напрегната, наложиха строги ограничения.
И това може да е само началото - натискът върху пазара на горива ще се засили през следващите месеци. През лятото търсенето на бензин и дизел в Русия традиционно нараства поради селскостопанските работи и ваканционния сезон. Ако интензивността на атаките с дронове не намалее и повредените нефтопреработвателни заводи не успеят да възстановят нормалната си работа, локалните прекъсвания рискуват да прераснат в мащабна криза.
В кои региони на Русия има недостиг на гориво
През последните две седмици са настъпили прекъсвания в доставките на гориво в повече от десет руски региона, сочат публично достъпни източници, проучени от ДВ. В редица случаи бензиностанциите наложиха ограничения или напълно преустановиха продажбата на бензин. Най-напрегнатата ситуация е в анексирания Крим. Остър дефицит на гориво там възникна поради факта, че атаките с дронове нарушиха движението по пътната артерия, която свързва полуострова с Ростовска област и е един от ключовите маршрути за доставки на гориво.
"Логистичен локдаун” - така украинският министър на отбраната Михаил Федоров описва ударите по транспортните маршрути, свързващи Крим с Русия. Безоловният бензин там вече се отпуска с купони, а според местни медии най-големите вериги бензиностанции вече повече от седмица не ги продават на физически лица. От бензин А92, който не е подходящ за всички автомобили, може да се купи не повече от 20 литра. Вече се е появил черен пазар. Онлайн се публикуват обяви за продажба на бензин по 200–350 рубли за литър - при средна цена на бензиностанциите от 78 рубли.
15 бензиностанции в Краснодарския район преустановиха продажбата на гориво. Това е все още незначителен брой – според данните на местните власти в региона има общо около хиляда бензиностанции. Въпреки това жителите се оплакват в социалните мрежи, че бензинът периодично изчезва и на онези бензиностанции, които официално не са обявили спиране на продажбите. Те свързват това с наплива на шофьори от Крим, които пристигат в Краснодарския край, за да заредят.
Смущенията, макар и по-леки, обхванаха почти цялата страна. В повечето случаи става дума за малки бензиностанции, които не са свързани с петролни компании. Засега не се говори за пълномащабна криза. Но оплакванията стават все повече, а цените на бензиностанциите бавно се покачват.
Щетите, нанесени от украинските удари
Почти всяка година в края на лятото Русия се сблъсква с недостиг на гориво в някаква степен. През 2026 г. предкризисната ситуация започна да се оформя още преди сезонните фактори да заработят с пълна сила – атаките с дронове започнаха по-рано и изглежда станаха по-ефективни. Според изчисленията на Bloomberg само през май са атакувани осем от десетте най-големи руски нефтопреработвателни завода, като някои от тях - например заводите на "Лукойл” в Нижни Новгород и Перм - вече за втори път.
Руската статистика за производството на гориво е предимно засекретена. Въпреки това някои данни все пак се публикуват – и те сочат сериозен спад в сравнение с миналата година. Според информация на руската статистическа служба "Росстат” производството на нефтопродукти през април 2026 г. спрямо април 2025 г. се е сринало с 9%. През май, според оценката на Bloomberg, спадът е бил още по-значителен – 13% спрямо нивото от миналата година.
Властите се подготвят за разрастване на горивната криза
Средногодишно руските компании произвеждат повече гориво, отколкото е необходимо за вътрешно потребление. Но с нарастването на търсенето излишъкът ще намалява. И ако нефтопреработвателните заводи продължат да излизат от строя, недостигът на гориво може да стане системен. Участниците на пазара вече предупреждават за това. "Изразен дефицит на гориво засега се забелязва само в Крим – в останалата част на Русия все още има запаси, но текущото предлагане не е достатъчно”, казва пред руския вестник "Коммерсант” източник, свързан с пазара на горива. "Ако ситуацията не се оправи, до края на юли или началото на август недостигът ще обхване много повече региони”.
Министерството на енергетиката на Русия създаде специален щаб за "осигуряване на стабилна и ефективна работа на целия горивно-енергиен комплекс на страната”. Какви конкретни мерки ще предприеме този щаб, засега не е ясно. По-рано властите вече наложиха забрана върху износа на бензин - нещо, което се е правело и преди, а след това и на авиационен керосин - такова нещо досега не е имало. На Санкт-Петербургската международна стокова и суровинна борса се наблюдава значително увеличение на предлагането на бензин от Беларус.
Какъв удар ще нанесе горивната криза на руската икономика
Мащабът на разрастващата се криза все още не е ясен. Най-вероятно горивото ще поскъпва, но не рязко: цените на дребно на бензина в Русия се регулират строго от държавата. Отделни независими бензиностанции и малки вериги може временно да затворят, за да не работят на загуба. Ситуацията в Крим по всяка вероятност ще остане напрегната - освен ако украинската армия не отмени "логистичния локдаун”.
В същото време за руската държава щетите засега остават ограничени, смята експертът Исаак Леви: петролът, който не може да бъде преработен в страната, се изнася. Украински дронове атакуват и руската експортна инфраструктура, но засега тези атаки не са оказали съществено влияние върху нейната работа. Нещо повече, според данни на Bloomberg, в началото на юни обемите на морския износ на руски петрол са достигнали най-високото ниво от началото на войната.
Автор: Олег Логинов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #24
19:12 15.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #73
19:12 15.06.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #11
19:12 15.06.2026
4 Zахарова
19:13 15.06.2026
5 Смех
19:13 15.06.2026
6 ЕХООО ТУ ТУУ
Коментиран от #89
19:14 15.06.2026
7 Просия умира
19:14 15.06.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #16
19:14 15.06.2026
9 1488
19:14 15.06.2026
10 Как
Коментиран от #78
19:15 15.06.2026
11 Софиянец
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Когато у крайна не е съществувала 😂 ок, няма ядове
19:15 15.06.2026
12 аz СВО Победа 81
Военноморският парад в Санкт Петербург отново е отменен.
Нямат разрешение от Зеленски.
19:15 15.06.2026
13 ФАБ 8000
Коментиран от #44
19:17 15.06.2026
14 Дон Корлеоне
Коментиран от #19
19:17 15.06.2026
15 Сатана Z
19:18 15.06.2026
16 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "стоян георгиев":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в заза 😁😁😁
Коментиран от #25
19:18 15.06.2026
17 Варна 3
19:19 15.06.2026
18 Пръц
19:19 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #26
19:19 15.06.2026
21 Анализ
19:20 15.06.2026
22 Ае копейките
19:20 15.06.2026
23 Соломон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Къде е тази война като никой не я е обявявал. Дори тези които използваха думата война ги вкарваха в затвора
Коментиран от #34
19:20 15.06.2026
24 Дойче Зеле пак лъже
До коментар #1 от "Варна 3":Чуждестранните авиокомпании, работещи в Русия започнаха да складират гориво на руските летища.
Чуждестранните авиокомпании започнаха да зареждат повече гориво на руски летища на по скъпа цена, за да намалят разходите си на фона на покачващите се цени на авиационното гориво в чужбина, според Международната агенция за въздушен транспорт с централа в Монреал, Канада и европейски център в Женева, Швейцария.
„Поради състоянието на международния пазар на горива, чуждестранните превозвачи започнаха по-често да зареждат гориво (резервират) на руски летища, за да намалят разходите си за полети“, съобщи пресслужбата на агенцията.
Обаче приоритет в тази ситуация остава осигуряването на гориво за руските самолети, особено през пиковия летен сезон, подчерта Росавиация.
Конфликтът в Близкия изток доведе до фактическо спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за доставка на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световния пазар. В резултат на това цените на горивата се покачват в повечето страни, а някои изпитват недостиг на реактивно гориво.
19:20 15.06.2026
25 ГРЕСИРАНИЯ Е ОБОЖАТЕЛ НА ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #16 от "Гресирана ватенка":И той чака някой да го освободи от запека. Без грес.
19:20 15.06.2026
26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #20 от "Хахаха!🎺🥳😀":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
19:20 15.06.2026
27 Българите закараха 500 без бензин
19:21 15.06.2026
28 хахаха
19:21 15.06.2026
29 Мишел
Единичен удар по завод с площ 50-100 кв.км.няма как да направи повече.
Коментиран от #32, #36, #43
19:21 15.06.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
3,14дали
19:21 15.06.2026
31 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #19 от "КАЯ КАЛАС":Запек има у Путин, дето вече родината му почти е към разпад. Нашите украинци в България са добре дошли. За руснаците - не. Дори и за копейките също не са добре дошли.
Коментиран от #37
19:22 15.06.2026
32 Соломон
До коментар #29 от "Мишел":Тия километри за нищо ги нямате
Коментиран от #40
19:24 15.06.2026
33 Хахаха!🎺🥳😀
19:24 15.06.2026
34 Я па тоа
До коментар #23 от "Соломон":Копейката първо се млати с един бордюр у главъта после се пита.
19:24 15.06.2026
35 Курти
19:25 15.06.2026
36 ЪХЪ
До коментар #29 от "Мишел":Само ватенките да ги боядисат и са като нови.
19:25 15.06.2026
37 ТЯ И КАЯ Е ДОБРЕ ДОШЛА
До коментар #31 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Всички ще ви освободим от запека. Слава!
19:26 15.06.2026
38 Варна 3
Коментиран от #47
19:27 15.06.2026
39 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:27 15.06.2026
40 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #32 от "Соломон":Моше, покрай едната страна на руската рафинерия се пътува половин час с влака.
Коментиран от #46, #54
19:27 15.06.2026
41 Копейки,
Коментиран от #49
19:30 15.06.2026
42 Игор
19:30 15.06.2026
43 Един
До коментар #29 от "Мишел":Нищо им няма Нищо. Една боя и като нови.
19:30 15.06.2026
44 Крайцера Москва
До коментар #13 от "ФАБ 8000":И Нептуна лети без бензин.
19:31 15.06.2026
45 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #56
19:32 15.06.2026
46 Соломон
До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":Вероятно за това украинските дронове кръжат над тях докато се чудят къде да се разбият. И да знаш колкото е по-голямо едно НПЗ толкова по дълго дими
Коментиран от #50, #84
19:32 15.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Варна 3
Коментиран от #52, #55, #61
19:33 15.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Варна 3
До коментар #47 от "А бе помак повашки":И какво? Но дори пък за Украйна по време на съветско иго столицата си е била Киев и днес си е така. За СССР столицата си е Москва, но в много други бивши съветски републики са имали свои столици дори да са част от СССР.
Коментиран от #60
19:35 15.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 БИОЛАБЛАТОРИЯ
19:35 15.06.2026
54 А как тогава дрона
До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":Пристига за минутки🤣🤣🤣🤣
19:36 15.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Костадинов
До коментар #45 от "Хахаха!🎺🥳😀":Еми това е руския мир който могат да сътворят рашките.После се чудят,що никой не ги бил искал.
Коментиран от #102
19:37 15.06.2026
57 си пън
19:38 15.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Масльонин
19:38 15.06.2026
60 Глепако тъп
До коментар #51 от "Варна 3":Бившите съветски републики нямаха дерогирани граници в ООН.
Какви държави съ нуваш?
19:38 15.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Крим е в агония.
Коментиран от #74, #93
19:39 15.06.2026
63 Страшно е.
Коментиран от #71
19:39 15.06.2026
64 ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ НЕ Е ОБИКНОВЕНО ЗЕЛЕ
19:39 15.06.2026
65 Отец Дионисий
19:40 15.06.2026
66 Пенсионер 69 годишен
Малка България може за една петилетка да бъде построена изцяло наново, тука все с комунисти, руснаци, Тодор Живков и Путин се оправдават. Ци га ня крадливи. Първо драгалевския ци га нин, след него ман Гала от Банкя.
Коментиран от #119
19:40 15.06.2026
67 Иконъмис
19:40 15.06.2026
68 Варна 3
До коментар #55 от "Ако не беше Русия":Ако Просия (Русия) се намесваше преди и отново се намесва, няма никаква свобода за страната ни. Това означава, че Русия ни управлява. Помня как Унгария се откопчи от руската зависимост с издигането на Мадяр на власт. А България заради копейките сме на това дъно. Крадев вече властва и ни вкира в грешната страна, дето заличава историята и самосъзнанието ни - Русия!
19:40 15.06.2026
69 По-вероятно
До коментар #47 от "А бе помак повашки":Е да бъде Белики Преслав. Него първи унищожават руснаците
19:40 15.06.2026
70 Кога ще станеш поданик на
До коментар #55 от "Ако не беше Русия":Путлето?
19:41 15.06.2026
71 Пънтерата
До коментар #63 от "Страшно е.":Е, и? Ти нали си в 21 век. Пишеш за един дюнер и една минерална вода на ден!
19:41 15.06.2026
72 Европейски журналист от DW
19:42 15.06.2026
73 Очакваме
До коментар #2 от "Последния Софиянец":търговията с коне, магарета и каручки в Русия да бие всички рекорди :)
Коментиран от #80
19:42 15.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Соломон
До коментар #50 от "Ха ХаХа":Хубаво че поне си вярваш на глупостите които си написал. Някога виждал ли си резервоар за съхранение. Наясно ли си за колко време се изгражда само един резервоар. А това дали с дроновете не можели да направят нищо се вижда по опашките за бензин вече и в Москва. Почакай малко. Игрите на глада сега започват
19:43 15.06.2026
76 Накрая
19:43 15.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Русия
До коментар #10 от "Как":няма общо с тази ситуация. Русия купува бензин от Беларус, при това на доста по-висока цена от миналата година.
19:44 15.06.2026
79 К.Кратункин
19:44 15.06.2026
80 Тунгус
До коментар #73 от "Очакваме":Скоро си при нас в Сибир
Ще ни се радваме.
19:44 15.06.2026
81 Дойче
19:45 15.06.2026
82 Кримски купонджия автостопаджия
19:46 15.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ха-ха
До коментар #46 от "Соломон":Дими и после черен дъжд вали един месец.!
19:47 15.06.2026
85 Не достигат
19:47 15.06.2026
86 Не достигат
19:49 15.06.2026
87 Путлето направо възстанови СССР
19:49 15.06.2026
88 СЧЕЦИАЛНО ЗА БАН....РАСТИ
АКО ВОЙНАТА СЕ ПЕЧЕЛЕШЕ В ИНТЕРНЕТ ДО СЕГА ДА СТЕ ВЪВ ВЛАДИВОСТОК
ЗА ВАША МЪКА СЕ ПЕЧЕЛИ В КАЛТА НА ОКОПИТЕ И РАЗВАЛИНИТЕ НА КОНСТАНТИНОВКА
АМИ РУСИЯ НАПРЕДВА
ТИРОВЕТЕ С УКРАИНСКО ЗАМРАЗЕНО ВЪРВЯТ
МЕСТНИТЕ КАСТРЮЛИ КВИЧАТ
ТА ВСИЧКО Е ТОЧНО
И ДА ОБОБЩИМ
НЯМА ПО ТЪП ОТ УКРОПА ОСВЕН НЕГОВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОДЛОГИ
Коментиран от #95
19:49 15.06.2026
89 Някой
До коментар #6 от "ЕХООО ТУ ТУУ":Всъщност руснаците вчера обявиха, че режимът на гориво в Крив е вдигнат. Информацията им е стара. Или просто я повтарят за вдигане на тонуса :).
19:49 15.06.2026
90 Серьожа
19:49 15.06.2026
91 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #97, #100, #103
19:49 15.06.2026
92 Така казват
19:50 15.06.2026
93 Цяла Украйна е в колапс
До коментар #62 от "Крим е в агония.":и агония, но не ти пука, нали!
А само си се загрижил за Русия, русофиле? както и Дойчовците.
Дори за Европа не те е грижа, както и Дойчовците за Германия.
19:51 15.06.2026
94 Обикновен човек
19:52 15.06.2026
95 Димяща ушанка
До коментар #88 от "СЧЕЦИАЛНО ЗА БАН....РАСТИ":Утре влизам в Киев с 200!
Коментиран от #114
19:53 15.06.2026
96 Путин
19:53 15.06.2026
97 Красивият северен руски народ
До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":Са чукчи, евенки, буряти, якути, чуваши, тувинци и още куп ескимоси. Красиви са сигурно....ти с кои се родееш?
Коментиран от #109
19:54 15.06.2026
98 Урсула и Макрон
Коментиран от #101
19:54 15.06.2026
99 Кюрасао
19:55 15.06.2026
100 Разберете това
До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":Пропагандата има за цел глупака и опростачването
19:55 15.06.2026
101 Цончо
До коментар #98 от "Урсула и Макрон":ти ли си?
19:55 15.06.2026
102 Стоичков
До коментар #56 от "Костадинов":Не! Това е от натовски мераци и арийски напъни за чиста нация
19:56 15.06.2026
103 Ха ха ха
До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":Монголското робство им дръпна очичките и не правиха разлика мъж или жена
19:57 15.06.2026
104 Вова
19:57 15.06.2026
105 Жълтопаветник
19:58 15.06.2026
106 Монголската Бензиностанция
Ееееедехееее
И в момента украинците долбят Сите НПЗ та!
ЗАКРИВАЙ
Ееееедехееее
19:59 15.06.2026
107 АМИ ИДВА ЛЯТ
РУСНАЦИТЕ ГИ ПЪЛНЯТ С ОТПАДЪК ОТ КОНСТАНТИНОВКА
ДОСТА ДЕФРАГМЕНТИРАН И ЛЕКО ВМИРИСАН
19:59 15.06.2026
108 Фори
Коментиран от #113
20:00 15.06.2026
109 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #97 от "Красивият северен руски народ":"Са чукчи, евенки, буряти, якути, чуваши, тувинци и още куп ескимоси."
Само те не са заплождали грозните българки, които не са ставали за робини, защото са далеч на изток и руснаците са ги открили из тундрата и тайгата преди 200 години.
Мелези на турци, гърци, шиптъри и прочие башибозук е българския слабоумен геном.
Коментиран от #118
20:00 15.06.2026
110 Пламен
Конец филма.
20:01 15.06.2026
111 Тити
Коментиран от #116
20:01 15.06.2026
112 Хи хи
20:02 15.06.2026
113 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #108 от "Фори":С 300 тона злато годишно много ясно че икономиката на Русия е ОК.
Коментиран от #117
20:03 15.06.2026
114 НЯМА КАК БАТЕ
До коментар #95 от "Димяща ушанка":ИМАШ АНАЛ....НА КОТВА
АЗ ТИ Я НАВРЯХ В ПЕТЪК
20:03 15.06.2026
115 Ицо нафта та
Хехехехехехе
20:03 15.06.2026
116 Хи хи
До коментар #111 от "Тити":Нашият Генерал няма какво да се меси в чуждия на нас конфликт Русия Украйна !! маленкия зеля може да заминава в Москва да преговаря за мир !
20:05 15.06.2026
117 Хихихи
До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ска беева дума друго! От 3 месеца военните заводи не са изплащали зарплата
Хихихи
20:06 15.06.2026
118 Сигурно е така
До коментар #109 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ама защо рускини те дават и най-милото си за да излъжа някой българин и да се омъжат за него, а не съм чул българка да иска да се омъжи за някой руснак. Ти си гурно си мелез от български сигани в коми взел пияна руска шкюха, познах ли
20:06 15.06.2026
119 Дик диверсанта
До коментар #66 от "Пенсионер 69 годишен":СССР разкоства ограбва всички промишлени предприятия в Европа, докъдето са стигнали, Източна Германия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, България.
именно с тези откраднати цели производства успява горе долу да стабилизира икономиката, или поне създава заблуда за това.
На България Червената армия нанася следните щети:
заедно с комунистите избиват елита на обществото и издигат на власт неграмотните АБПФК-та,
ограбват фабриките.
замъкват в русия част от златните резерви на страната
докато се стига до момента измекяра георги димитров (създал македонската нация) да моли сталин тази пияна и гладна червена армия да я махне от България.
20:06 15.06.2026