Русия: дефицит на бензин и мащабна енергийна криза?

В Русия се задълбочава недостигът на гориво. Ударите на украински дронове по нефтопреработвателните заводи нарушиха доставките на гориво в редица региони. Смущения се наблюдават преди всичко в южната част на страната, но също и в централните части на Русия, включително в Москва и Санкт Петербург. Властите на анексирания Крим, където ситуацията е най-напрегната, наложиха строги ограничения.

И това може да е само началото - натискът върху пазара на горива ще се засили през следващите месеци. През лятото търсенето на бензин и дизел в Русия традиционно нараства поради селскостопанските работи и ваканционния сезон. Ако интензивността на атаките с дронове не намалее и повредените нефтопреработвателни заводи не успеят да възстановят нормалната си работа, локалните прекъсвания рискуват да прераснат в мащабна криза.

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В кои региони на Русия има недостиг на гориво

През последните две седмици са настъпили прекъсвания в доставките на гориво в повече от десет руски региона, сочат публично достъпни източници, проучени от ДВ. В редица случаи бензиностанциите наложиха ограничения или напълно преустановиха продажбата на бензин. Най-напрегнатата ситуация е в анексирания Крим. Остър дефицит на гориво там възникна поради факта, че атаките с дронове нарушиха движението по пътната артерия, която свързва полуострова с Ростовска област и е един от ключовите маршрути за доставки на гориво.

"Логистичен локдаун” - така украинският министър на отбраната Михаил Федоров описва ударите по транспортните маршрути, свързващи Крим с Русия. Безоловният бензин там вече се отпуска с купони, а според местни медии най-големите вериги бензиностанции вече повече от седмица не ги продават на физически лица. От бензин А92, който не е подходящ за всички автомобили, може да се купи не повече от 20 литра. Вече се е появил черен пазар. Онлайн се публикуват обяви за продажба на бензин по 200–350 рубли за литър - при средна цена на бензиностанциите от 78 рубли.

15 бензиностанции в Краснодарския район преустановиха продажбата на гориво. Това е все още незначителен брой – според данните на местните власти в региона има общо около хиляда бензиностанции. Въпреки това жителите се оплакват в социалните мрежи, че бензинът периодично изчезва и на онези бензиностанции, които официално не са обявили спиране на продажбите. Те свързват това с наплива на шофьори от Крим, които пристигат в Краснодарския край, за да заредят.

Смущенията, макар и по-леки, обхванаха почти цялата страна. В повечето случаи става дума за малки бензиностанции, които не са свързани с петролни компании. Засега не се говори за пълномащабна криза. Но оплакванията стават все повече, а цените на бензиностанциите бавно се покачват.

Щетите, нанесени от украинските удари

Почти всяка година в края на лятото Русия се сблъсква с недостиг на гориво в някаква степен. През 2026 г. предкризисната ситуация започна да се оформя още преди сезонните фактори да заработят с пълна сила – атаките с дронове започнаха по-рано и изглежда станаха по-ефективни. Според изчисленията на Bloomberg само през май са атакувани осем от десетте най-големи руски нефтопреработвателни завода, като някои от тях - например заводите на "Лукойл” в Нижни Новгород и Перм - вече за втори път.

Руската статистика за производството на гориво е предимно засекретена. Въпреки това някои данни все пак се публикуват – и те сочат сериозен спад в сравнение с миналата година. Според информация на руската статистическа служба "Росстат” производството на нефтопродукти през април 2026 г. спрямо април 2025 г. се е сринало с 9%. През май, според оценката на Bloomberg, спадът е бил още по-значителен – 13% спрямо нивото от миналата година.

Властите се подготвят за разрастване на горивната криза

Средногодишно руските компании произвеждат повече гориво, отколкото е необходимо за вътрешно потребление. Но с нарастването на търсенето излишъкът ще намалява. И ако нефтопреработвателните заводи продължат да излизат от строя, недостигът на гориво може да стане системен. Участниците на пазара вече предупреждават за това. "Изразен дефицит на гориво засега се забелязва само в Крим – в останалата част на Русия все още има запаси, но текущото предлагане не е достатъчно”, казва пред руския вестник "Коммерсант” източник, свързан с пазара на горива. "Ако ситуацията не се оправи, до края на юли или началото на август недостигът ще обхване много повече региони”.

Министерството на енергетиката на Русия създаде специален щаб за "осигуряване на стабилна и ефективна работа на целия горивно-енергиен комплекс на страната”. Какви конкретни мерки ще предприеме този щаб, засега не е ясно. По-рано властите вече наложиха забрана върху износа на бензин - нещо, което се е правело и преди, а след това и на авиационен керосин - такова нещо досега не е имало. На Санкт-Петербургската международна стокова и суровинна борса се наблюдава значително увеличение на предлагането на бензин от Беларус.

Какъв удар ще нанесе горивната криза на руската икономика

Мащабът на разрастващата се криза все още не е ясен. Най-вероятно горивото ще поскъпва, но не рязко: цените на дребно на бензина в Русия се регулират строго от държавата. Отделни независими бензиностанции и малки вериги може временно да затворят, за да не работят на загуба. Ситуацията в Крим по всяка вероятност ще остане напрегната - освен ако украинската армия не отмени "логистичния локдаун”.

В същото време за руската държава щетите засега остават ограничени, смята експертът Исаак Леви: петролът, който не може да бъде преработен в страната, се изнася. Украински дронове атакуват и руската експортна инфраструктура, но засега тези атаки не са оказали съществено влияние върху нейната работа. Нещо повече, според данни на Bloomberg, в началото на юни обемите на морския износ на руски петрол са достигнали най-високото ниво от началото на войната.

Автор: Олег Логинов