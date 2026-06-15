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Русия: дефицит на бензин и мащабна енергийна криза?
  Тема: Украйна

Русия: дефицит на бензин и мащабна енергийна криза?

15 Юни, 2026 19:10 1 260 119

  • бензин-
  • гориво-
  • енергетика-
  • горива-
  • русия-
  • украйна-
  • крим

Недостиг на гориво вече се усеща в Русия, защото нефтопреработвателните заводи излизат от строя след удари на украински дронове

Русия: дефицит на бензин и мащабна енергийна криза? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Русия се задълбочава недостигът на гориво. Ударите на украински дронове по нефтопреработвателните заводи нарушиха доставките на гориво в редица региони. Смущения се наблюдават преди всичко в южната част на страната, но също и в централните части на Русия, включително в Москва и Санкт Петербург. Властите на анексирания Крим, където ситуацията е най-напрегната, наложиха строги ограничения.

И това може да е само началото - натискът върху пазара на горива ще се засили през следващите месеци. През лятото търсенето на бензин и дизел в Русия традиционно нараства поради селскостопанските работи и ваканционния сезон. Ако интензивността на атаките с дронове не намалее и повредените нефтопреработвателни заводи не успеят да възстановят нормалната си работа, локалните прекъсвания рискуват да прераснат в мащабна криза.

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В кои региони на Русия има недостиг на гориво

През последните две седмици са настъпили прекъсвания в доставките на гориво в повече от десет руски региона, сочат публично достъпни източници, проучени от ДВ. В редица случаи бензиностанциите наложиха ограничения или напълно преустановиха продажбата на бензин. Най-напрегнатата ситуация е в анексирания Крим. Остър дефицит на гориво там възникна поради факта, че атаките с дронове нарушиха движението по пътната артерия, която свързва полуострова с Ростовска област и е един от ключовите маршрути за доставки на гориво.

"Логистичен локдаун” - така украинският министър на отбраната Михаил Федоров описва ударите по транспортните маршрути, свързващи Крим с Русия. Безоловният бензин там вече се отпуска с купони, а според местни медии най-големите вериги бензиностанции вече повече от седмица не ги продават на физически лица. От бензин А92, който не е подходящ за всички автомобили, може да се купи не повече от 20 литра. Вече се е появил черен пазар. Онлайн се публикуват обяви за продажба на бензин по 200–350 рубли за литър - при средна цена на бензиностанциите от 78 рубли.

15 бензиностанции в Краснодарския район преустановиха продажбата на гориво. Това е все още незначителен брой – според данните на местните власти в региона има общо около хиляда бензиностанции. Въпреки това жителите се оплакват в социалните мрежи, че бензинът периодично изчезва и на онези бензиностанции, които официално не са обявили спиране на продажбите. Те свързват това с наплива на шофьори от Крим, които пристигат в Краснодарския край, за да заредят.

Смущенията, макар и по-леки, обхванаха почти цялата страна. В повечето случаи става дума за малки бензиностанции, които не са свързани с петролни компании. Засега не се говори за пълномащабна криза. Но оплакванията стават все повече, а цените на бензиностанциите бавно се покачват.

Щетите, нанесени от украинските удари

Почти всяка година в края на лятото Русия се сблъсква с недостиг на гориво в някаква степен. През 2026 г. предкризисната ситуация започна да се оформя още преди сезонните фактори да заработят с пълна сила – атаките с дронове започнаха по-рано и изглежда станаха по-ефективни. Според изчисленията на Bloomberg само през май са атакувани осем от десетте най-големи руски нефтопреработвателни завода, като някои от тях - например заводите на "Лукойл” в Нижни Новгород и Перм - вече за втори път.

Руската статистика за производството на гориво е предимно засекретена. Въпреки това някои данни все пак се публикуват – и те сочат сериозен спад в сравнение с миналата година. Според информация на руската статистическа служба "Росстат” производството на нефтопродукти през април 2026 г. спрямо април 2025 г. се е сринало с 9%. През май, според оценката на Bloomberg, спадът е бил още по-значителен – 13% спрямо нивото от миналата година.

Властите се подготвят за разрастване на горивната криза

Средногодишно руските компании произвеждат повече гориво, отколкото е необходимо за вътрешно потребление. Но с нарастването на търсенето излишъкът ще намалява. И ако нефтопреработвателните заводи продължат да излизат от строя, недостигът на гориво може да стане системен. Участниците на пазара вече предупреждават за това. "Изразен дефицит на гориво засега се забелязва само в Крим – в останалата част на Русия все още има запаси, но текущото предлагане не е достатъчно”, казва пред руския вестник "Коммерсант” източник, свързан с пазара на горива. "Ако ситуацията не се оправи, до края на юли или началото на август недостигът ще обхване много повече региони”.

Министерството на енергетиката на Русия създаде специален щаб за "осигуряване на стабилна и ефективна работа на целия горивно-енергиен комплекс на страната”. Какви конкретни мерки ще предприеме този щаб, засега не е ясно. По-рано властите вече наложиха забрана върху износа на бензин - нещо, което се е правело и преди, а след това и на авиационен керосин - такова нещо досега не е имало. На Санкт-Петербургската международна стокова и суровинна борса се наблюдава значително увеличение на предлагането на бензин от Беларус.

Какъв удар ще нанесе горивната криза на руската икономика

Мащабът на разрастващата се криза все още не е ясен. Най-вероятно горивото ще поскъпва, но не рязко: цените на дребно на бензина в Русия се регулират строго от държавата. Отделни независими бензиностанции и малки вериги може временно да затворят, за да не работят на загуба. Ситуацията в Крим по всяка вероятност ще остане напрегната - освен ако украинската армия не отмени "логистичния локдаун”.

В същото време за руската държава щетите засега остават ограничени, смята експертът Исаак Леви: петролът, който не може да бъде преработен в страната, се изнася. Украински дронове атакуват и руската експортна инфраструктура, но засега тези атаки не са оказали съществено влияние върху нейната работа. Нещо повече, според данни на Bloomberg, в началото на юни обемите на морския износ на руски петрол са достигнали най-високото ниво от началото на войната.

Автор: Олег Логинов


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    20 24 Отговор
    И Русия пита, че е жадна за петрол. Петролът Русия свърши! Всички руснаци на ППС с животинска тяга!

    Коментиран от #24

    19:12 15.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 15 Отговор
    По време на война какво очаквате?

    Коментиран от #23, #73

    19:12 15.06.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    24 26 Отговор
    Русия се връща обратно в 16 век.

    Коментиран от #11

    19:12 15.06.2026

  • 4 Zахарова

    26 24 Отговор
    Няма край руският позор!

    19:13 15.06.2026

  • 5 Смех

    25 11 Отговор
    Само по заглавието ще ги познаете...

    19:13 15.06.2026

  • 6 ЕХООО ТУ ТУУ

    22 11 Отговор
    Срещу някой шекел всеки може да напише всичко у факти.

    Коментиран от #89

    19:14 15.06.2026

  • 7 Просия умира

    21 23 Отговор
    Идва краят на тока и петрола. Руснаците обратно в каменната ера.

    19:14 15.06.2026

  • 8 стоян георгиев

    24 14 Отговор
    Пак бандеровски мечти

    Коментиран от #16

    19:14 15.06.2026

  • 9 1488

    3 6 Отговор
    сачма ли съм, гьоле ли съм ??

    19:14 15.06.2026

  • 10 Как

    14 6 Отговор
    Каква криза бе? Нали Тръм отпуши Ормузкия проток! Ще ни залеят с нефт!

    Коментиран от #78

    19:15 15.06.2026

  • 11 Софиянец

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Когато у крайна не е съществувала 😂 ок, няма ядове

    19:15 15.06.2026

  • 12 аz СВО Победа 81

    14 16 Отговор
    Още един детайл!
    Военноморският парад в Санкт Петербург отново е отменен.
    Нямат разрешение от Зеленски.

    19:15 15.06.2026

  • 13 ФАБ 8000

    13 11 Отговор
    Лети и без бензин.

    Коментиран от #44

    19:17 15.06.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    13 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #19

    19:17 15.06.2026

  • 15 Сатана Z

    6 13 Отговор
    Щото в Европейският райх бензина тече от чешмата и затова Румен раздаваше безплатни 20 литрови туби на своите избиратели от махалите

    19:18 15.06.2026

  • 16 Гресирана ватенка

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в заза 😁😁😁

    Коментиран от #25

    19:18 15.06.2026

  • 17 Варна 3

    15 11 Отговор
    Руснаците в миризливата Русия да си купят каруци, теглени от животни. А Украйна трябва да унищожи изцяло Кримския мост, дето свързва Крим с Проссия.

    19:19 15.06.2026

  • 18 Пръц

    7 4 Отговор
    Ако Калашниците от Ботунец нямаха бензин много хора щяха да са живи.

    19:19 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    17 9 Отговор
    Освен бензин, Русия няма яйца, булгур, хляб и картофи, а Владимир Владимирович Путин го уморихте вече 20 пъти.

    Коментиран от #26

    19:19 15.06.2026

  • 21 Анализ

    9 11 Отговор
    Иска ви се но няма да стане!

    19:20 15.06.2026

  • 22 Ае копейките

    18 10 Отговор
    В коя държава освен в Русия има опашки и купони?Сещам се за Куба.А вие?

    19:20 15.06.2026

  • 23 Соломон

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Къде е тази война като никой не я е обявявал. Дори тези които използваха думата война ги вкарваха в затвора

    Коментиран от #34

    19:20 15.06.2026

  • 24 Дойче Зеле пак лъже

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Чуждестранните авиокомпании, работещи в Русия започнаха да складират гориво на руските летища.
    Чуждестранните авиокомпании започнаха да зареждат повече гориво на руски летища на по скъпа цена, за да намалят разходите си на фона на покачващите се цени на авиационното гориво в чужбина, според Международната агенция за въздушен транспорт с централа в Монреал, Канада и европейски център в Женева, Швейцария.
    „Поради състоянието на международния пазар на горива, чуждестранните превозвачи започнаха по-често да зареждат гориво (резервират) на руски летища, за да намалят разходите си за полети“, съобщи пресслужбата на агенцията.
    Обаче приоритет в тази ситуация остава осигуряването на гориво за руските самолети, особено през пиковия летен сезон, подчерта Росавиация.
    Конфликтът в Близкия изток доведе до фактическо спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за доставка на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световния пазар. В резултат на това цените на горивата се покачват в повечето страни, а някои изпитват недостиг на реактивно гориво.

    19:20 15.06.2026

  • 25 ГРЕСИРАНИЯ Е ОБОЖАТЕЛ НА ЗЕЛЕНСКИ

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Гресирана ватенка":

    И той чака някой да го освободи от запека. Без грес.

    19:20 15.06.2026

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 10 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    19:20 15.06.2026

  • 27 Българите закараха 500 без бензин

    9 7 Отговор
    А сега се присмиват на глупостите на ДВ

    19:21 15.06.2026

  • 28 хахаха

    11 7 Отговор
    ама хайде най-после - вече 5та година европа чака русия да фалира, да се разпадне и дядяпутя да умре за радост на зеления гном

    19:21 15.06.2026

  • 29 Мишел

    12 10 Отговор
    Няма нито един от 57-те руски НПЗ, който да е извън строя и да не работи. Досега, след украински удар, най големия и престой на руски е 12 дни. Последиците от ударите се ликвидират за 1-2 работни смени.
    Единичен удар по завод с площ 50-100 кв.км.няма как да направи повече.

    Коментиран от #32, #36, #43

    19:21 15.06.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 12 Отговор
    Ей, жълтокафявипавета, патриотизма в Русия не се измерва като в БГ - в лева / литър. Е, вече в евро.
    3,14дали

    19:21 15.06.2026

  • 31 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    12 8 Отговор

    До коментар #19 от "КАЯ КАЛАС":

    Запек има у Путин, дето вече родината му почти е към разпад. Нашите украинци в България са добре дошли. За руснаците - не. Дори и за копейките също не са добре дошли.

    Коментиран от #37

    19:22 15.06.2026

  • 32 Соломон

    9 7 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Тия километри за нищо ги нямате

    Коментиран от #40

    19:24 15.06.2026

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    5 7 Отговор
    Цървуланковците имат само една рафинерия и тя е руска. И тока руски, и панелките руски, а всичко останало китайско.

    19:24 15.06.2026

  • 34 Я па тоа

    12 7 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Копейката първо се млати с един бордюр у главъта после се пита.

    19:24 15.06.2026

  • 35 Курти

    10 4 Отговор
    Бг копейките да се огащтват

    19:25 15.06.2026

  • 36 ЪХЪ

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Само ватенките да ги боядисат и са като нови.

    19:25 15.06.2026

  • 37 ТЯ И КАЯ Е ДОБРЕ ДОШЛА

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Всички ще ви освободим от запека. Слава!

    19:26 15.06.2026

  • 38 Варна 3

    9 7 Отговор
    Бог да накаже Русия. Империята на злото, дето е злочинствал спрямо нас.

    Коментиран от #47

    19:27 15.06.2026

  • 39 УДРИ С ЛОПАТАТА

    6 8 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:27 15.06.2026

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Моше, покрай едната страна на руската рафинерия се пътува половин час с влака.

    Коментиран от #46, #54

    19:27 15.06.2026

  • 41 Копейки,

    7 4 Отговор
    5 ти блок на АЕЦ Козлодуй днес заработи с американско гориво.Коментирайте.В България има Интернет.

    Коментиран от #49

    19:30 15.06.2026

  • 42 Игор

    8 4 Отговор
    "Бензиностанцията с ракети", остана без бензин.Скоро се очаква да свършат и ракетите.

    19:30 15.06.2026

  • 43 Един

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Нищо им няма Нищо. Една боя и като нови.

    19:30 15.06.2026

  • 44 Крайцера Москва

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "ФАБ 8000":

    И Нептуна лети без бензин.

    19:31 15.06.2026

  • 45 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор
    В Украйна е истинска ЖОПА! Няма ток, вода, канализация, асансьорите не работят, пияни украинки мятат фекалии от балконите, носи се смрад на мърша.

    Коментиран от #56

    19:32 15.06.2026

  • 46 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Вероятно за това украинските дронове кръжат над тях докато се чудят къде да се разбият. И да знаш колкото е по-голямо едно НПЗ толкова по дълго дими

    Коментиран от #50, #84

    19:32 15.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Варна 3

    7 5 Отговор
    В Просията няма интернет, технологии, храна, енергетика дори. В България има всичко. Тепърва ще възстановим България след серия руски нашествия през годините.

    Коментиран от #52, #55, #61

    19:33 15.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Варна 3

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "А бе помак повашки":

    И какво? Но дори пък за Украйна по време на съветско иго столицата си е била Киев и днес си е така. За СССР столицата си е Москва, но в много други бивши съветски републики са имали свои столици дори да са част от СССР.

    Коментиран от #60

    19:35 15.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 БИОЛАБЛАТОРИЯ

    2 4 Отговор
    Бандерите са ги заразили с вируса на тъпотата от лабраторията в харкиф.

    19:35 15.06.2026

  • 54 А как тогава дрона

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Пристига за минутки🤣🤣🤣🤣

    19:36 15.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Еми това е руския мир който могат да сътворят рашките.После се чудят,що никой не ги бил искал.

    Коментиран от #102

    19:37 15.06.2026

  • 57 си пън

    1 3 Отговор
    зеле вмрисано,кажете за осранското изобилие,за русия вече от неколко години знаем,че е зле

    19:38 15.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Масльонин

    3 0 Отговор
    Имаме нафта в излишък!

    19:38 15.06.2026

  • 60 Глепако тъп

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Варна 3":

    Бившите съветски републики нямаха дерогирани граници в ООН.
    Какви държави съ нуваш?

    19:38 15.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Крим е в агония.

    5 1 Отговор
    Ред е на Керченският мост.

    Коментиран от #74, #93

    19:39 15.06.2026

  • 63 Страшно е.

    5 2 Отговор
    Путин върна руснаците в 18 ти век.

    Коментиран от #71

    19:39 15.06.2026

  • 64 ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ НЕ Е ОБИКНОВЕНО ЗЕЛЕ

    2 2 Отговор
    Дойче зеле е халюцигенно.

    19:39 15.06.2026

  • 65 Отец Дионисий

    6 0 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    19:40 15.06.2026

  • 66 Пенсионер 69 годишен

    1 4 Отговор
    След Великата Отечествена Война, СССР се възстановява само за една ПЕТИЛЕТКА! Темповете на икономическо развитие достигат 18% годишно.
    Малка България може за една петилетка да бъде построена изцяло наново, тука все с комунисти, руснаци, Тодор Живков и Путин се оправдават. Ци га ня крадливи. Първо драгалевския ци га нин, след него ман Гала от Банкя.

    Коментиран от #119

    19:40 15.06.2026

  • 67 Иконъмис

    2 1 Отговор
    Путин е имен!При космическите цени ,насочи всичко за износ!Хазната е препълнена,пращи по шевовете!

    19:40 15.06.2026

  • 68 Варна 3

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ако не беше Русия":

    Ако Просия (Русия) се намесваше преди и отново се намесва, няма никаква свобода за страната ни. Това означава, че Русия ни управлява. Помня как Унгария се откопчи от руската зависимост с издигането на Мадяр на власт. А България заради копейките сме на това дъно. Крадев вече властва и ни вкира в грешната страна, дето заличава историята и самосъзнанието ни - Русия!

    19:40 15.06.2026

  • 69 По-вероятно

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "А бе помак повашки":

    Е да бъде Белики Преслав. Него първи унищожават руснаците

    19:40 15.06.2026

  • 70 Кога ще станеш поданик на

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ако не беше Русия":

    Путлето?

    19:41 15.06.2026

  • 71 Пънтерата

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "Страшно е.":

    Е, и? Ти нали си в 21 век. Пишеш за един дюнер и една минерална вода на ден!

    19:41 15.06.2026

  • 72 Европейски журналист от DW

    3 4 Отговор
    Нас енергийни кризи не ни ловят! Но сме загрижени за Русия:)

    19:42 15.06.2026

  • 73 Очакваме

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    търговията с коне, магарета и каручки в Русия да бие всички рекорди :)

    Коментиран от #80

    19:42 15.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Соломон

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ХаХа":

    Хубаво че поне си вярваш на глупостите които си написал. Някога виждал ли си резервоар за съхранение. Наясно ли си за колко време се изгражда само един резервоар. А това дали с дроновете не можели да направят нищо се вижда по опашките за бензин вече и в Москва. Почакай малко. Игрите на глада сега започват

    19:43 15.06.2026

  • 76 Накрая

    0 4 Отговор
    Ще се задълбочи къйиф.

    19:43 15.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Как":

    няма общо с тази ситуация. Русия купува бензин от Беларус, при това на доста по-висока цена от миналата година.

    19:44 15.06.2026

  • 79 К.Кратункин

    3 1 Отговор
    Нали шофьорите са минус над милион,как така не достигат горива?

    19:44 15.06.2026

  • 80 Тунгус

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Очакваме":

    Скоро си при нас в Сибир
    Ще ни се радваме.

    19:44 15.06.2026

  • 81 Дойче

    1 4 Отговор
    зелееееее! И до тук.

    19:45 15.06.2026

  • 82 Кримски купонджия автостопаджия

    8 0 Отговор
    Купони бол, бензин няма!

    19:46 15.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Дими и после черен дъжд вали един месец.!

    19:47 15.06.2026

  • 85 Не достигат

    2 1 Отговор
    защото има много джипки!Народа е богат!

    19:47 15.06.2026

  • 86 Не достигат

    2 1 Отговор
    защото има много джипки!Народа е богат!

    19:49 15.06.2026

  • 87 Путлето направо възстанови СССР

    4 0 Отговор
    Има купони за бензин... ама бензин нема.Нищо нема...

    19:49 15.06.2026

  • 88 СЧЕЦИАЛНО ЗА БАН....РАСТИ

    1 3 Отговор
    МИЛИ МИ КАП....УТЕ
    АКО ВОЙНАТА СЕ ПЕЧЕЛЕШЕ В ИНТЕРНЕТ ДО СЕГА ДА СТЕ ВЪВ ВЛАДИВОСТОК
    ЗА ВАША МЪКА СЕ ПЕЧЕЛИ В КАЛТА НА ОКОПИТЕ И РАЗВАЛИНИТЕ НА КОНСТАНТИНОВКА
    АМИ РУСИЯ НАПРЕДВА
    ТИРОВЕТЕ С УКРАИНСКО ЗАМРАЗЕНО ВЪРВЯТ
    МЕСТНИТЕ КАСТРЮЛИ КВИЧАТ
    ТА ВСИЧКО Е ТОЧНО
    И ДА ОБОБЩИМ
    НЯМА ПО ТЪП ОТ УКРОПА ОСВЕН НЕГОВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОДЛОГИ

    Коментиран от #95

    19:49 15.06.2026

  • 89 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЕХООО ТУ ТУУ":

    Всъщност руснаците вчера обявиха, че режимът на гориво в Крив е вдигнат. Информацията им е стара. Или просто я повтарят за вдигане на тонуса :).

    19:49 15.06.2026

  • 90 Серьожа

    3 1 Отговор
    Что такое дефицит?

    19:49 15.06.2026

  • 91 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор
    1000 години на нашата територия са върлували какви ли не орди. Хубавите жени са ги отвличали за робини, смелите мъже са ги клали, а грозните и страхливите са ги заплождали разни ци гаски, турски, албански и какви ли не бащи озуци. От тази мръсна смес се е породил генома на кривоглаво и про💯 племе, наричащо се българи, което се подиграва на красивия северен руски народ.

    Коментиран от #97, #100, #103

    19:49 15.06.2026

  • 92 Така казват

    3 0 Отговор
    Те обичали мизерията

    19:50 15.06.2026

  • 93 Цяла Украйна е в колапс

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "Крим е в агония.":

    и агония, но не ти пука, нали!
    А само си се загрижил за Русия, русофиле? както и Дойчовците.
    Дори за Европа не те е грижа, както и Дойчовците за Германия.

    19:51 15.06.2026

  • 94 Обикновен човек

    5 0 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    19:52 15.06.2026

  • 95 Димяща ушанка

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "СЧЕЦИАЛНО ЗА БАН....РАСТИ":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #114

    19:53 15.06.2026

  • 96 Путин

    1 0 Отговор
    е народен човек!Ограничи пътуванията!

    19:53 15.06.2026

  • 97 Красивият северен руски народ

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Са чукчи, евенки, буряти, якути, чуваши, тувинци и още куп ескимоси. Красиви са сигурно....ти с кои се родееш?

    Коментиран от #109

    19:54 15.06.2026

  • 98 Урсула и Макрон

    1 1 Отговор
    Ама това истина ли е , или е политическа пропаганда ? Защото аз като бях там преди 20 дни , останах с други впечатления ...... бензин - 0,65 евро ..... дизел - 0, 75 евро , и хората си зареждаха без видимо притеснение , и опашки ? На кого да вярвам , на тъпана , или на оная си работа , както го е казал шопето ?

    Коментиран от #101

    19:54 15.06.2026

  • 99 Кюрасао

    0 0 Отговор
    На финала ще играем със ,,Сборная"!

    19:55 15.06.2026

  • 100 Разберете това

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Пропагандата има за цел глупака и опростачването

    19:55 15.06.2026

  • 101 Цончо

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Урсула и Макрон":

    ти ли си?

    19:55 15.06.2026

  • 102 Стоичков

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Костадинов":

    Не! Това е от натовски мераци и арийски напъни за чиста нация

    19:56 15.06.2026

  • 103 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Монголското робство им дръпна очичките и не правиха разлика мъж или жена

    19:57 15.06.2026

  • 104 Вова

    0 1 Отговор
    Дончооо!Памаги !

    19:57 15.06.2026

  • 105 Жълтопаветник

    2 1 Отговор
    Зеленски ги остави без гориво. И после за кво им бил закъсал танка насред парада! Това е и тайната причина тъз годин на парадя да има съде пешеходци!

    19:58 15.06.2026

  • 106 Монголската Бензиностанция

    1 1 Отговор
    Приключи.
    Ееееедехееее
    И в момента украинците долбят Сите НПЗ та!
    ЗАКРИВАЙ
    Ееееедехееее

    19:59 15.06.2026

  • 107 АМИ ИДВА ЛЯТ

    1 0 Отговор
    ЗЕЛЕНЧУКА КАЯТА И КОМПАНИЯ ОТВАРЯТ УСТИЧКИ
    РУСНАЦИТЕ ГИ ПЪЛНЯТ С ОТПАДЪК ОТ КОНСТАНТИНОВКА
    ДОСТА ДЕФРАГМЕНТИРАН И ЛЕКО ВМИРИСАН

    19:59 15.06.2026

  • 108 Фори

    0 0 Отговор
    СВО върви по план ,икономиката расте с китайски темпове.

    Коментиран от #113

    20:00 15.06.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Красивият северен руски народ":

    "Са чукчи, евенки, буряти, якути, чуваши, тувинци и още куп ескимоси."
    Само те не са заплождали грозните българки, които не са ставали за робини, защото са далеч на изток и руснаците са ги открили из тундрата и тайгата преди 200 години.
    Мелези на турци, гърци, шиптъри и прочие башибозук е българския слабоумен геном.

    Коментиран от #118

    20:00 15.06.2026

  • 110 Пламен

    2 0 Отговор
    Сбъдва се мечтата на Путя -СССР ver. 2.0 :)
    Конец филма.

    20:01 15.06.2026

  • 111 Тити

    1 1 Отговор
    Радев грабвай тубата и спасявай своето приятелче Путлер.

    Коментиран от #116

    20:01 15.06.2026

  • 112 Хи хи

    1 2 Отговор
    Бензина в Русия 78 рубли, а и нас 1.5 евро, което е 125 рубли !!!! Почти двойно по скъпо у нас !!

    20:02 15.06.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #108 от "Фори":

    С 300 тона злато годишно много ясно че икономиката на Русия е ОК.

    Коментиран от #117

    20:03 15.06.2026

  • 114 НЯМА КАК БАТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Димяща ушанка":

    ИМАШ АНАЛ....НА КОТВА
    АЗ ТИ Я НАВРЯХ В ПЕТЪК

    20:03 15.06.2026

  • 115 Ицо нафта та

    2 0 Отговор
    Крим е изолиран напълно! Ху ЙЛО е безпомощен,.. жълтурете на Ким... ТОЖЕ
    Хехехехехехе

    20:03 15.06.2026

  • 116 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Тити":

    Нашият Генерал няма какво да се меси в чуждия на нас конфликт Русия Украйна !! маленкия зеля може да заминава в Москва да преговаря за мир !

    20:05 15.06.2026

  • 117 Хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ска беева дума друго! От 3 месеца военните заводи не са изплащали зарплата
    Хихихи

    20:06 15.06.2026

  • 118 Сигурно е така

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ама защо рускини те дават и най-милото си за да излъжа някой българин и да се омъжат за него, а не съм чул българка да иска да се омъжи за някой руснак. Ти си гурно си мелез от български сигани в коми взел пияна руска шкюха, познах ли

    20:06 15.06.2026

  • 119 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пенсионер 69 годишен":

    СССР разкоства ограбва всички промишлени предприятия в Европа, докъдето са стигнали, Източна Германия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, България.
    именно с тези откраднати цели производства успява горе долу да стабилизира икономиката, или поне създава заблуда за това.
    На България Червената армия нанася следните щети:
    заедно с комунистите избиват елита на обществото и издигат на власт неграмотните АБПФК-та,
    ограбват фабриките.
    замъкват в русия част от златните резерви на страната
    докато се стига до момента измекяра георги димитров (създал македонската нация) да моли сталин тази пияна и гладна червена армия да я махне от България.

    20:06 15.06.2026

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