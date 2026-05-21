Иззеха ментета за над 200 000 евро от магазини в „Златни пясъци“

Иззеха дрехи за над 200 000 евро при специализирана полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР - Варна, са проверени няколко търговски обекта в курортен комплекс „Златни пясъци“.

В хода на инспекцията в два от обектите са установени стоки, предлагани в нарушение на правата върху търговски марки. При последвалите действия са иззети около 4300 артикула, чиято стойност се оценява на приблизително 215 000 евро.

По случаите са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.