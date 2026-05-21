Иззеха ментета за над 200 000 евро от магазини в „Златни пясъци“

21 Май, 2026 12:03 805 4

Стоките са предлагани в нарушение на правата върху търговски марки

Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Иззеха дрехи за над 200 000 евро при специализирана полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР - Варна, са проверени няколко търговски обекта в курортен комплекс „Златни пясъци“.

В хода на инспекцията в два от обектите са установени стоки, предлагани в нарушение на правата върху търговски марки. При последвалите действия са иззети около 4300 артикула, чиято стойност се оценява на приблизително 215 000 евро.

По случаите са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мечо

    3 7 Отговор
    не дават на хората да се развиват рикитират ги да ходият по казаните да се припитават а не сас честен трут да си искарват парите

    12:09 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 наблюдател

    2 0 Отговор
    Да ви кажа чесно , аз престъпление не виждам . Турция , Китай и още много други държави си продават реплики без никакъв проблем .Когато купуваме маратонки Адидас например , вътре си пише произведено в Китай , обаче ако е в МОЛА значи е оригинално .Съвсем отделен е въпроса , че 99% от сайтовете , продават реплики , обаче не ги закачат .

    13:00 21.05.2026