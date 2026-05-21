Прокуратурата поиска 14 години затвор за Петьо Петров - Еврото

Софийският градски съд е на крачка от произнасянето на присъда по знаковото дело срещу бившия следовател Петьо Петров, популярен с прякора Еврото, съобщават от БТА. Държавното обвинение поиска тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от 14 години, както и лишаване от адвокатски права за 17 години. Процесът срещу Петров се провежда задочно, тъй като той продължава да бъде в неизвестност и се издирва с Европейска заповед за арест.

Петров е изправен пред съда по обвинение за документна измама в особено големи размери, извършена в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. Според прокуратурата чрез използване на неистински документи той е присвоил без правно основание златни монети и кюлче на обща стойност над 110 000 евро, собственост на Явор Златанов, както и сумата от 550 000 евро, принадлежаща на Юлия, Явор и Пролетина Златанови.

По време на съдебното заседание прокурорът прочете част от обвинителния акт и пледира, че вината на подсъдимия е напълно доказана. Към тези искания се присъедини и адвокат Минчо Спасов, който защитава част от пострадалите по случая. Според него съдебният процес е доказал думите, изречени от Явор Златанов пред медиите преди години. Спасов подчерта, че доказателствата сочат за съществуването на две престъпни групи и призова магистратите да отчетат сериозно утежняващо вината обстоятелство: "Петьо Петров използва влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като по този начин компрометира цялата магистратура."

От своя страна служебният защитник на обвиняемия, адвокат Николай Манчев, оспори обвиненията с мотива, че Петров не е съзнавал, че извършва престъпление. По думите на защитата бившият следовател е получил златните монети от бившата си съпруга Любена Павлова.

Пред съда показания даде и свидетелят Орхан Хасанов, който в момента е следовател в Софийската градска прокуратура. В качеството си на бивш разследващ полицай той разказа подробности за претърсванията в къщата на Илия Златанов. По думите му преди акцията е трябвало да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров на улица "Черковна", но той не се появил. Насоки им били дадени от прокурор Ангел Кънев, който ги изпратил със служебна кола на адреса, където Франтишек вече ги чакал.

При пристигането си разследващите установили, че входната врата на имота е била разбита преди тяхното идване. Хасанов попитал какво точно трябва да изземват, при което Франтишек му отговорил, че се търсят монети, без да дава допълнителни детайли.

Най-интригуващата част от разпита беше свързана с конкретни указания от страна на наблюдаващия прокурор. След първоначалния оглед Димитър Франтишек Петров изрично попитал Хасанов дали в спалнята на втория етаж зад вратата има шкафче с огледало. След като получил отрицателен отговор, той наредил на полицая да се върне и да провери отново "щателно". Именно тогава, под дрехите в едно от чекмеджетата, били открити документи на чужд език и жълти монети в плик. На въпрос откъде знае за съществуването на този скрит шкаф, Франтишек отвърнал кратко, че има “оперативна информация”.

Делото продължава с очакване на финалното решение на съда, което трябва да затвори една от най-скандалните страници в историята на българското правосъдие.