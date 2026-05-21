Прокуратурата поиска 14 години затвор за Петьо Петров - Еврото

21 Май, 2026 12:19 1 303 16

  • пепи еврото-
  • съд-
  • присвояване-
  • петьо петров - еврото-
  • затвор-
  • 14 години

Чрез използване на неистински документи той е присвоил без правно основание златни монети и кюлче на обща стойност над 110 000 евро, собственост на Явор Златанов, както и сумата от 550 000 евро, принадлежаща на Юлия, Явор и Пролетина Златанови

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд е на крачка от произнасянето на присъда по знаковото дело срещу бившия следовател Петьо Петров, популярен с прякора Еврото, съобщават от БТА. Държавното обвинение поиска тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от 14 години, както и лишаване от адвокатски права за 17 години. Процесът срещу Петров се провежда задочно, тъй като той продължава да бъде в неизвестност и се издирва с Европейска заповед за арест.

Петров е изправен пред съда по обвинение за документна измама в особено големи размери, извършена в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. Според прокуратурата чрез използване на неистински документи той е присвоил без правно основание златни монети и кюлче на обща стойност над 110 000 евро, собственост на Явор Златанов, както и сумата от 550 000 евро, принадлежаща на Юлия, Явор и Пролетина Златанови.

По време на съдебното заседание прокурорът прочете част от обвинителния акт и пледира, че вината на подсъдимия е напълно доказана. Към тези искания се присъедини и адвокат Минчо Спасов, който защитава част от пострадалите по случая. Според него съдебният процес е доказал думите, изречени от Явор Златанов пред медиите преди години. Спасов подчерта, че доказателствата сочат за съществуването на две престъпни групи и призова магистратите да отчетат сериозно утежняващо вината обстоятелство: "Петьо Петров използва влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като по този начин компрометира цялата магистратура."

От своя страна служебният защитник на обвиняемия, адвокат Николай Манчев, оспори обвиненията с мотива, че Петров не е съзнавал, че извършва престъпление. По думите на защитата бившият следовател е получил златните монети от бившата си съпруга Любена Павлова.

Пред съда показания даде и свидетелят Орхан Хасанов, който в момента е следовател в Софийската градска прокуратура. В качеството си на бивш разследващ полицай той разказа подробности за претърсванията в къщата на Илия Златанов. По думите му преди акцията е трябвало да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров на улица "Черковна", но той не се появил. Насоки им били дадени от прокурор Ангел Кънев, който ги изпратил със служебна кола на адреса, където Франтишек вече ги чакал.

При пристигането си разследващите установили, че входната врата на имота е била разбита преди тяхното идване. Хасанов попитал какво точно трябва да изземват, при което Франтишек му отговорил, че се търсят монети, без да дава допълнителни детайли.

Най-интригуващата част от разпита беше свързана с конкретни указания от страна на наблюдаващия прокурор. След първоначалния оглед Димитър Франтишек Петров изрично попитал Хасанов дали в спалнята на втория етаж зад вратата има шкафче с огледало. След като получил отрицателен отговор, той наредил на полицая да се върне и да провери отново "щателно". Именно тогава, под дрехите в едно от чекмеджетата, били открити документи на чужд език и жълти монети в плик. На въпрос откъде знае за съществуването на този скрит шкаф, Франтишек отвърнал кратко, че има “оперативна информация”.

Делото продължава с очакване на финалното решение на съда, което трябва да затвори една от най-скандалните страници в историята на българското правосъдие.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хихи

    21 0 Отговор
    абе оставете Еврото!? Любена от къде има пари за имотите?

    12:21 21.05.2026

  • 2 не вярвам

    14 0 Отговор
    те си обичат началника

    12:23 21.05.2026

  • 3 пери

    20 0 Отговор
    Сетила се прокуратурата. Пък и много лесно е да искат затвор за човек, дето е в неизвестност. Как тъй изобщо го изтърваха и как тъй не могат да го намерят, са други въпроси с повишена трудност.

    12:25 21.05.2026

  • 4 И кой ще лежи

    17 0 Отговор
    В затвора?
    Цървулите му!

    12:26 21.05.2026

  • 5 Малко му е доживот

    17 0 Отговор
    Но първо го хванете и 5г да лежи пак е нещо
    Тоя бесен наглец
    И оная оръфла жена му дето уж са се развели
    Пунта мара за наивници

    12:27 21.05.2026

  • 6 Цвете

    11 0 Отговор
    БИЛ В " НЕИЗВВСТНОСТ "? ПИТАЙТЕ МАГНИТСКИ, ТОЙ ЗНАЕ И АДРЕСЪТ МУ. 🐖👨‍🎓🐑🚔🎭И КОГА ЩЕ МУ БЪДЕ ВРЪЧЕНА ЗАПОВЕДТА? НАМЕРИХА КЪРО ЗА 1 ДЕН, А УЖ ТУК НЕЗНАЯТ КЪДЕ Е ТОЗИ КРАДЕЦ НА ЖИВОТИ.? ДА ВРЪЩА ВСИЧКО ЗАГРАБЕНО И ЛЮБЕНА ПАВЛОВА. НАКРАДАХА СЕ ЯКО.СТИГА МУШИНГИИ.🤦‍♂️🤷‍♀️☹️🌬👨‍🎓🚔🎭

    12:27 21.05.2026

  • 7 Сталин

    17 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    12:28 21.05.2026

  • 8 Сталин

    16 0 Отговор
    35 години кошерна демокрация в България,35 години бандитизъм,кражби убийства и корупция , България -безнадеждна пародия на държава

    12:29 21.05.2026

  • 9 ОХХ ОХ МЪКА МЪКА.

    11 0 Отговор
    ЗАТОВА, ЧЕ НЕ Е САМО ТОЯ Е ЗА ПАНДИЗА.. МНОГО ДРУГИ ИМА И ПОМАГАЧИ И СЛАГАЧИ И ПОКРИВАЧИ. ВСИЧКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 35 ГОДИНИ И ОСОБЕНО ПОСЛЕДНИТЕ 16 СА ЗА БЕЛЕНЕ.

    12:30 21.05.2026

  • 10 Коментар

    8 0 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    12:38 21.05.2026

  • 11 Госъ

    9 0 Отговор
    Тия що един дето е в известност осъдиха та почнаха да съдят такива къде не знаят къде са.. пълен смях съд и прокуратура … закривай !!!

    12:41 21.05.2026

  • 12 На те първо

    3 0 Отговор
    трябва да го намерят... Като прокурорския син...

    12:45 21.05.2026

  • 13 Къде е прокурорския син

    5 0 Отговор
    Защо бащата още не отстранен от длъжност?
    Укрива го
    Преби жена си, дъщерята е повикала полиция, а след това свичко се обърна.
    Какво става с делото на Лютви местан?
    Защо шофьорът на ТИР от Телиш още е ареста. Защо дядката не е обвиняем?
    Къде е кака Веска Медеджиева? Още ли е в ЮАР?

    12:51 21.05.2026

  • 14 Артилерист

    7 0 Отговор
    А Гешев и Пеевски кога ще ги съдят за ограбване на КТБ. Според запознати крадецът е Пеевски, но Гешев, като наблюдаващ прокурор, го е прикривал. Гешев съсипа здравето на цялата прокуратура да пише хиляди тома документация по това дело, която документация ще се чете с години докато не минат всички възможни юридически давности...

    12:52 21.05.2026

  • 15 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    А за всички които са ходили в 8-те джуджета затвор на половина т.е. по 7 години за Сарафов , Русинова,Георгиева и т.н.

    12:53 21.05.2026

  • 16 Нямам думи

    1 0 Отговор
    С какви глупости замаяват дебилизираното стадо, докато го дерат като за последно и готвят да изгори в предстоящата война.

    13:11 21.05.2026