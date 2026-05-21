Латвия съобщи за дрон във въздушното си пространство

21 Май, 2026 12:53, обновена 21 Май, 2026 12:56

Инцидентът е пореден случай на напрежение в Балтийския регион на фона на предупреждения за нарушения на въздушното пространство

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че поне един дрон е навлязъл във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Случаят е част от поредица подобни инциденти, които през последните седмици засилват тревогата за сигурността в Балтийския регион.

По-рано днес полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш призова Украйна да бъде по-прецизна при използването на безпилотни летателни апарати, за да не се допуска Русия да влияе върху траекторията им и да се стига до навлизане във въздушното пространство на държави от НАТО.

Изявлението му беше направено след серия случаи на засечени дронове над балтийските страни, които породиха опасения от ескалация и инциденти в близост до границите на Алианса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    34 0 Отговор
    Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш призова Украйна да проявява по-голяма прецизност при използването на дронове, за да не се допуска намеса на Русия в полетите им и последващи нарушения на въздушното пространство на държави от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

    Коментиран от #2, #6, #13, #14

    12:57 21.05.2026

  • 2 Факти

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Това от днес , 12:50

    12:59 21.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 39 Отговор
    абе..кат си говорим за дронове-гнома нали спря НЕТа? що ги бомбят пак?

    Коментиран от #10, #19

    13:00 21.05.2026

  • 4 зелински

    43 0 Отговор
    Да, често укрови дронове попадат в латвия

    13:01 21.05.2026

  • 5 Хи хи хи . Голям майтап !

    35 0 Отговор
    Какви въоръжени сили имат тия бе по бетер са от нас , ако го няма натю сами ще целуват ръка на ПУРИН да ги пази????

    13:04 21.05.2026

  • 6 Тренд

    38 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    С времето дроновете ще станат повече от птиците в небето. Ще излизаме на разходка с ПВО.

    13:05 21.05.2026

  • 7 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    38 1 Отговор
    Дрона е на моите бандери , ако го свалите ще ви направя 51 щат на покрайна !

    13:05 21.05.2026

  • 8 арбалета 🎯

    43 0 Отговор
    Факти , кажете го в прав текст - кривият мерник на урките побърка техните дружки пуделите в Полша и Литва .

    Коментиран от #15

    13:06 21.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    36 0 Отговор
    Латвийският комисар от Европарламента Ебанайтас Въвгазаускас и изризил разтревоженост във връзка с украинските дронове във латвийското въздушно пространство .

    Коментиран от #34

    13:07 21.05.2026

  • 10 Кого бимбят?

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Клин, клин избива, дрон, дрона.

    13:07 21.05.2026

  • 11 ДА НЕ ТО СВАЛЯТ

    25 0 Отговор
    Че ще има латвийска перемога.

    13:07 21.05.2026

  • 12 А ГДЕ

    31 0 Отговор
    Кая Калас

    13:08 21.05.2026

  • 13 Надрусаняка съм

    37 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Каква прецизност искаш ...... След като дръпнеш пет петолиния .....изтрелваш и където падне.......РУСИЯ Е ВИНОВНА .......!!!!!

    13:09 21.05.2026

  • 14 Няма страшно

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Ако изчезнат пчелите, ще ги заменят с малки дронове за опрашване.

    13:09 21.05.2026

  • 15 Незнайко

    0 32 Отговор

    До коментар #8 от "арбалета 🎯":

    Над Русия и в момента кържат стотици украински дронове.

    Коментиран от #18, #20

    13:09 21.05.2026

  • 16 ЧЛЕН 5

    30 0 Отговор
    Зеленски атакува Латвия = НАТЮ напада и превзема окраина. Хитра схема са измислили.

    13:10 21.05.2026

  • 17 Натовец

    27 0 Отговор
    Абе тия много ги е страх и ревът за всичко като клоуна .....защо ще ги пазим и да умираме за тях и пари не дават , че нямали ?

    13:13 21.05.2026

  • 18 арбалета 🎯

    26 1 Отговор

    До коментар #15 от "Незнайко":

    и в крайна сметка - уркията наполовина ...!

    13:14 21.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 арбалета 🎯

    20 0 Отговор

    До коментар #15 от "Незнайко":

    ,,кЪржат,, ама друг път !

    13:15 21.05.2026

  • 21 Глоям смях

    35 0 Отговор
    Тези какво се правят на ощипани моми, като дроновете излитат от тяхна територия?

    Коментиран от #38

    13:16 21.05.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    17 0 Отговор
    Пука ми на дебелите счупени уши и на волското ми изражение на сурата за някви си там балтийци !

    13:23 21.05.2026

  • 23 Безстрашен бандера

    18 0 Отговор
    ЗОРЪТ Е МНОГО ГОЛЯМ ! Все едно бягаш до тоалетна , че имаш разстройство ! Стрелях и бягаш в бункера , че ако не го направиш , отиваш на свиждане при СВЕТИ ПЕТЪР !

    13:24 21.05.2026

  • 24 АБВ

    25 0 Отговор
    Много ще се радвам, ако украински дронове започната не само да падат в балтийските държави, но и да се взривяват там. Нямам нищо против и някой балтиец да даде фира, ще го преглътна в името на евроатлантизма.

    13:27 21.05.2026

  • 25 Явно

    23 0 Отговор
    Няма никакъв проблем украински дронове да навлизат във въздушното пространство на страните от НАТО. Може би се третират като приятелски дронове.

    13:30 21.05.2026

  • 26 Нали искахте

    21 0 Отговор
    Украйна да е в НАТО? Ето - в НАТО е.

    13:34 21.05.2026

  • 27 Д,мин

    20 0 Отговор
    Не разбирам защо е целия този цирк, след като без натю украинците не могат да ударят цел в Русия! Да обясним как се работи-Системата се казва "Палантир", малко е ИИ.
    НатюФците избират целта на удара-онлайн се предават разузнавателните пакети на укрите /за Хаймарсите, АТАКАМС и др. подобни, е различно. Изцяло се контролират от западняци/. За да може да стигне дрона до целта не е достатъчно само да му се зададат координатите на целта. Трябва му динамичен триизмерен коридор на полета заобикалящ ПВО и РЕБ-заобикалят се зоните на подтискане. Палантир "казва" на дрона как да действа, кога по сателит и кога по карта зададена в базата му данни. Без Запада укрите не могат да баФнат!

    Коментиран от #37

    13:50 21.05.2026

  • 28 Механик

    18 0 Отговор
    Аааа, начи пак Русия виновна?? Отклонява украинските дронове ли? Малееее! Ма нали укрите бяха номер едно в дроновете, а Русия беше в каменната ера? И как се връзва логиката?
    Или си приказваме каквото си искаме?

    13:51 21.05.2026

  • 29 Деций

    12 0 Отговор
    Латвия скоро ще бъде ударена,само не зная дали удара ще се ограничи само с Латвия или с цялата Балтика.Възможно е да и на удари по заводи в Полша, Германия,Дания и Англия,и по центрове за вземане на решения.Всъщност това трябваше да стане много отдавна,твърде дълго отлагаха отговора,което дава стръв и смелост на тази глутница улични хайти,вместо да бъдат наритани още до като тези планове са шумели в главите им!Аз мисля ,че в Русия е взето решението за удари,сега ще бъде консултирано и с Китай.Развръзката ще дойде скоро,и съществуването на света ще зависи от отговора на запада.Надявам се ,че си дават ясна сметка за своята уязвимост,и ,че са наясно с възможността за 15 минути да не остане жив човек във Франция.Казвам Франция ,защото само тя има независими ядрени сили,за разлика от Англия арсенала ма която е под разпореждане на САЩ.Америка няма да влезе в унищожителна ядрена война заради Франция,дори и заради цяла Европа.Всичко предстои да се случи но 15/20 дни.

    13:52 21.05.2026

  • 30 Анонимен

    10 0 Отговор
    Латвийците навярно са се усетили какво става, но не е политкоректно да го кажат!

    Защото ще излезе наяве как украинците им се отблагодаряват за подкрепата досега!

    13:56 21.05.2026

  • 31 ДаПлаща

    8 0 Отговор
    Да плащаш пари за дронове на държава, която после праща дроновете с/у теб - от тук е ясно, че Украйна има икномоически стимул да го прави, дори без Русия да се намесва - така ще трябват нови и нови пари. Всеки изпратен нов дрон сигурно отговрая на десетли млн. после поискани за нови и нови оръжия.... Не е луд този, който яде баницата - знаете старата българска поговорка - луд е който му е ядава.

    13:57 21.05.2026

  • 32 Ами

    7 0 Отговор
    ако се докаже, че Русия няма пръст в това? Дали украинците ще кажат, че вятърът е виновен, защото е насочил дроновете в грешната посока?

    14:03 21.05.2026

  • 33 защо

    6 0 Отговор
    Те, дроновете са си на НАТО. Който плаща, той поръчва музиката. Платили сте за дронове, дронове получавате!

    14:10 21.05.2026

  • 34 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 😼":

    Ха,ха,ха-Браво!

    14:25 21.05.2026

  • 35 Викторина

    4 0 Отговор
    Чий ли шъ да е бил дронъ!? - а) марсиански, б) украински, в) натовски.... -)))))

    14:30 21.05.2026

  • 36 Тодоров

    6 0 Отговор
    Ами директно кажете, че дроновете са украински. Защо Латвия не задейства чл.5 на НАТО, тона си е агресия сруще страна на ЕС. Ако дронът беше руски, вой до небето и консултации. Жалки балтийски лицемери.

    14:31 21.05.2026

  • 37 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Д,мин":

    Означава ли , че НАТО е обявило война на Русия и , че тя има право да отвърне по законите на войната.

    14:39 21.05.2026

  • 38 Да погледнем картата

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Глоям смях":

    Беларус не е засекла дронове
    Полша не е засекла дронове
    Финландия, швеция - мълчат
    Ако идват от Русия воя ще бъде ....

    И откъде идват, извират тез дронове?
    Имайте в предвид, че се произвеждат на територията на балтийските тигри.
    После да няма: Ама наз защо?

    14:45 21.05.2026

