Латвия съобщи за дрон във въздушното си пространство

Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че поне един дрон е навлязъл във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Случаят е част от поредица подобни инциденти, които през последните седмици засилват тревогата за сигурността в Балтийския регион.

По-рано днес полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш призова Украйна да бъде по-прецизна при използването на безпилотни летателни апарати, за да не се допуска Русия да влияе върху траекторията им и да се стига до навлизане във въздушното пространство на държави от НАТО.

Изявлението му беше направено след серия случаи на засечени дронове над балтийските страни, които породиха опасения от ескалация и инциденти в близост до границите на Алианса.