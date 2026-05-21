Илияна Йотова: България да обмисли реципрочно отношение, ако не паднат визите за САЩ за българите

България като член на Европейския съюз да обмисли реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи.
Така президентът Илияна Йотова коментира в Пазарджик разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп относно въпроса за падането на визовите ограничения за български граждани.
„Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат видите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на ЕС – ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е на трупчета от доста години. Така, че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции“, заяви президентът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 А нещо за самолетите
Йотоа, че ние сме се прочули като нация крадлива, насилници, търгаши, източване на помощи, трафик на хора, кражба на коли, нелоялни сделки , санкции по Магнитски и всичко вредно от което САЩ се опитва да се отърват и точно га гас ще ни дадат зелен светофар?!
Самолетите не се нуждаят от визи, за да се прекрати престоят им тук!
Визите ли са по- важни или да ни избомбат иранците???
Коментиран от #11
13:04 21.05.2026
13 ДрайвингПлежър
АЛООО ПО ЗАКОН ТОВА ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВИ ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!
Ище повече, че от 10 години има решение на Европейския съд, че ако САЩ не въведе безвизов достъп за всички то държавите членки трябва реципрочно да наложат визов режим на американските граждани!
ТОВА Е ТВОЕ ПРАВО!!!
Ама нямате търкалата да заведете дело срещу европейските си "партньори" за да си изпълнят законовите задължения - а на тях не им дреме щото американските туристи си джиткат из италия и франция и те нямат мерак да ги спрат заради вас!
13:07 21.05.2026
47 Гого
18 Радев смешника
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":И Йотова е същата смешник като мене!
13:12 21.05.2026
19 Нямаме повече от година US посланик!
13:13 21.05.2026
20 Илияно
Не са се разгащили като ЕС.
Цели табори се местят от държава в държава. Джепчии, проститутки, сводници, просия…болести
Трябва да се върне визовия режим и граничния контрол.
13:15 21.05.2026
27 Най - накрая да видим че имаме държава
Коментиран от #35
13:39 21.05.2026
31 Горски
Кажете какво ще правите с военните самолети на чужда държава,използващи български летища и територия, за да участват в пълномащабна непредизвикана агресия срещу Иран? Ще разрешите ли агресор да продължи да използва България за агресията си,и да ни въвлича в нея? Това ни е много по-важно от визите до територията на страната агресор.
Коментиран от #34
14:00 21.05.2026
34 горска копейка
До коментар #31 от "Горски":Най-умните хора, вклюително децата на руските олигарси са в Америка, ти пишеш небивалици....
Коментиран от #39
14:01 21.05.2026
35 прорРуска държава?
До коментар #27 от "Най - накрая да видим че имаме държава":И унгария бе влюбена в путин, но народът нарита орбан Фашиста!
Коментиран от #36
14:03 21.05.2026
36 Какво общо има тук Русия
До коментар #35 от "прорРуска държава?":Няма нужда нито да се наду...ш, нито да се ащисваш.
14:07 21.05.2026
38 Ами
До коментар #30 от "Корман":Другарката изглежда е изпаднала в криза на малко след средната възраст...
14:16 21.05.2026
39 Горски
До коментар #34 от "горска копейка":Копейка ще викаш на родата си, а ти като си толкова "умен" защо не си в кочината САЩ?
Коментиран от #41
14:26 21.05.2026
42 !!!!!
Така трябва ! Ние също не ги искаме американците, да си стоят в краварника ,а не при нас .....
14:38 21.05.2026
43 Оракула от Делфи
Сакън, да не стане като във Венецуела или Куба , да вземе "Миротвореца" да ни намрази,
че той намрази ли някой , върши много лоши и "невъзпитани работи"!!
Но все пак проверете поне , че е ни е платил горивото преди да излетят???
Че бая керосин " оплюскаха"..?!
14:42 21.05.2026
