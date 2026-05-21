Илияна Йотова: България да обмисли реципрочно отношение, ако не паднат визите за САЩ за българите

21 Май, 2026 12:55 1 282 47

Този въпрос е на трупчета от доста години. Така, че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България като член на Европейския съюз да обмисли реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи.

Така президентът Илияна Йотова коментира в Пазарджик разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп относно въпроса за падането на визовите ограничения за български граждани.

„Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат видите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на ЕС – ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е на трупчета от доста години. Така, че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции“, заяви президентът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    23 21 Отговор
    това да не е да плонжираш пред гундяй

    12:56 21.05.2026

  • 2 .....

    21 18 Отговор
    Тая уред ли е

    12:57 21.05.2026

  • 3 Сталин

    37 2 Отговор
    Абе направо налагайте санкции на Дони Епщайн и гонете окупационните войски на 5 те военни бази на краварите в България

    12:58 21.05.2026

  • 4 Цървул

    31 2 Отговор
    За визите - добре , а за самолетите ? Там каква ще е реципрочността ? Може би да ни пуснат на летището , за да им измием поне гумите ?

    12:59 21.05.2026

  • 5 Сандо

    27 5 Отговор
    Ами главнокомандващата да изгони хвърчилата и да закрие базите - тогава може и да започнат да ни уважават,пък нека да си пазят визите.Впрочем янките имат ли нужда от визи за да влязат на нашата свещена земя?

    Коментиран от #10

    13:00 21.05.2026

  • 6 Ивайло

    16 8 Отговор
    Правилно !

    13:01 21.05.2026

  • 7 Спиро

    14 17 Отговор
    Йотова знае ли с кой си има работа?

    13:03 21.05.2026

  • 8 Голем смех

    23 7 Отговор
    Като гледам Дедо Тръмп колко е склонен на компромиси.... :) хахахахахахаахахахахахахахаах успех с тва :) хахахахаха

    13:04 21.05.2026

  • 9 А нещо за самолетите

    19 7 Отговор
    Да кажеш? С това ли ще се катерите по перчема на Тръмп.
    Йотоа, че ние сме се прочули като нация крадлива, насилници, търгаши, източване на помощи, трафик на хора, кражба на коли, нелоялни сделки , санкции по Магнитски и всичко вредно от което САЩ се опитва да се отърват и точно га гас ще ни дадат зелен светофар?!
    Самолетите не се нуждаят от визи, за да се прекрати престоят им тук!
    Визите ли са по- важни или да ни избомбат иранците???

    Коментиран от #11

    13:04 21.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 радков

    27 2 Отговор
    5 стотинки не давам за тези визи!

    13:06 21.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    Голяма патица!
    АЛООО ПО ЗАКОН ТОВА ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВИ ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!
    Ище повече, че от 10 години има решение на Европейския съд, че ако САЩ не въведе безвизов достъп за всички то държавите членки трябва реципрочно да наложат визов режим на американските граждани!

    ТОВА Е ТВОЕ ПРАВО!!!
    Ама нямате търкалата да заведете дело срещу европейските си "партньори" за да си изпълнят законовите задължения - а на тях не им дреме щото американските туристи си джиткат из италия и франция и те нямат мерак да ги спрат заради вас!

    13:07 21.05.2026

  • 14 Опа

    16 6 Отговор
    Тези 5 години съсипваха държавата със служебни и марионетни редовни правителства и сега се решили да я досъсипят.

    13:08 21.05.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    12 3 Отговор
    Радев постави Ултиматум на Тръмп!

    Коментиран от #18

    13:09 21.05.2026

  • 16 Така така

    4 2 Отговор
    всичко е на пазарлък. Много добре знаем, че сме на уникално логистично място, относно американските експанзии в източна и Южна посока! И те го знаят. Спомнете си как се случи Шенген!!! Кой ся е шеф на НАТО, коя е родината му и дефакто кой го сложи на поста?! Пост срещу Шенген. Президент и премиер действат в синхрон и по устав. Ако стане -стане, ако не -поне показваме някакво достойнство и, че дипломатически сме в час!

    13:09 21.05.2026

  • 17 Хаха

    15 5 Отговор
    Тези мишоци се правят на интересни на чичо Дончо. Това няма да свърши добре.

    13:09 21.05.2026

  • 18 Радев смешника

    13 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    И Йотова е същата смешник като мене!

    13:12 21.05.2026

  • 19 Нямаме повече от година US посланик!

    17 3 Отговор
    Нашите тъпунгери не фатат какво означава това!

    13:13 21.05.2026

  • 20 Илияно

    16 0 Отговор
    Който си е читав му дават виза. Ама на прасето- йок.
    Не са се разгащили като ЕС.
    Цели табори се местят от държава в държава. Джепчии, проститутки, сводници, просия…болести
    Трябва да се върне визовия режим и граничния контрол.

    13:15 21.05.2026

  • 21 Анонимен

    9 8 Отговор
    Разкарайте всичко краварско. От там нищо добро не е излязло и няма да излезе!

    13:16 21.05.2026

  • 22 Тръмп, президент на САЩ

    13 6 Отговор
    Тази фигурантка ще бъде сменена на есен.

    13:21 21.05.2026

  • 23 И така

    13 3 Отговор
    Боже,колко простотия и селения има в тази България

    13:21 21.05.2026

  • 24 Едно

    14 4 Отговор
    е ясно. Пуснеш ли чужда войска на своя територия с постоянни бази до тук си. Сбогом суверенитет, независимост, свобода и т.н.

    13:22 21.05.2026

  • 25 Ха-ха

    14 4 Отговор
    Нашите корумпета издадоха български паспорти на хиляди руснаци,македонци и всякакви други бандити.Тая как си го представя американците да ги пуснат без визи?!

    13:32 21.05.2026

  • 26 Само

    5 0 Отговор
    си за САЩ !

    13:35 21.05.2026

  • 27 Най - накрая да видим че имаме държава

    6 7 Отговор
    след сервилното поведение на Бойко през годините.

    Коментиран от #35

    13:39 21.05.2026

  • 28 Тошко

    7 1 Отговор
    Ще шамарите Тръмп ли що ли...:))))

    13:40 21.05.2026

  • 29 Само така

    4 5 Отговор
    твърдо и последователно!

    13:41 21.05.2026

  • 30 Корман

    8 4 Отговор
    Тази госпожа не е в ред! Такива изказвания сега не са ни необходими, защото от това можем да претърпим редица негативи във финансово-икономически план. А иначе може и да е умишлено именно с такава цел и после завиване към любимата им Русия. Ще се разбере.

    Коментиран от #38

    13:42 21.05.2026

  • 31 Горски

    2 3 Отговор
    Очакват ни бомби госпожице, спомнете си края на втората световна война и геноцида над софиянци причинени от американски самолети. Да искат нещо друго, за какво са ми тия визи? Да бе, дедо Тръмп много обича разни такива дребни да му поставят ултиматуми и веднага ше клекне. Разберете че визите за САЩ няма да паднат никога.За САЩ ние сме сателит номер едно на Русия отделно и криминогенен фактор.Те не ни искат.Факт е че по спогодба между ЕС и САЩ би трябвало да има двустранен безвизов режи, но САЩ не спазват това за България.Още повече при Тръмп който ограничава емиграцията.Това че някой в българия говори друго е просто приказки. "Йотова посочи, че определеният за отговорник вицепремиер Иво Христов е с много богат национален и европейски опит, като разбира и от култура, и от дипломация". То всеки Заварчик или шофьор на такси разбира. И.. На базата на какви постижения освен че е сменил доста партии и е от кръгът на л.Дилов и ИТН ? Госпожо главнокомандващ на въоръжените сили на България!
    Кажете какво ще правите с военните самолети на чужда държава,използващи български летища и територия, за да участват в пълномащабна непредизвикана агресия срещу Иран? Ще разрешите ли агресор да продължи да използва България за агресията си,и да ни въвлича в нея? Това ни е много по-важно от визите до територията на страната агресор.

    Коментиран от #34

    14:00 21.05.2026

  • 32 Жабата и Коня

    7 1 Отговор
    Наща жаба копира елитните коне .....

    14:00 21.05.2026

  • 33 логика

    3 3 Отговор
    Сакън, недей, че ще вземат да намагнетизират Баце, като ответна мярка. Пък и йесмените ще вият на умряло. Някой от тях дори може и да пукне. Голям резил е да се каже "да" без да знаеш за какво става дума. Само че, народът го е казал: "Уважавай себе си, за да те уважават и другите". Госпожо Йотова, защити българския интерес, накарай другите да ни уважават.

    14:01 21.05.2026

  • 34 горска копейка

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Най-умните хора, вклюително децата на руските олигарси са в Америка, ти пишеш небивалици....

    Коментиран от #39

    14:01 21.05.2026

  • 35 прорРуска държава?

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Най - накрая да видим че имаме държава":

    И унгария бе влюбена в путин, но народът нарита орбан Фашиста!

    Коментиран от #36

    14:03 21.05.2026

  • 36 Какво общо има тук Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "прорРуска държава?":

    Няма нужда нито да се наду...ш, нито да се ащисваш.

    14:07 21.05.2026

  • 37 Голем смех

    8 2 Отговор
    Дебелата Гуда се нахвърля върху Америка. Дано не им обявим война, както е тръгнало...

    14:14 21.05.2026

  • 38 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Корман":

    Другарката изглежда е изпаднала в криза на малко след средната възраст...

    14:16 21.05.2026

  • 39 Горски

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "горска копейка":

    Копейка ще викаш на родата си, а ти като си толкова "умен" защо не си в кочината САЩ?

    Коментиран от #41

    14:26 21.05.2026

  • 40 големсмях

    6 1 Отговор
    ХАХАХХА...Тази дебела лелка ,за която никой не е гласувал взе да се взема мноооого на сериозно ...ХААХАХАХА..Тъпа никаквица от БСП...дето я няма и в Парламента вече ....хаахах плаши САЩ...

    14:30 21.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 !!!!!

    3 3 Отговор
    Аз съм ЗА !
    Така трябва ! Ние също не ги искаме американците, да си стоят в краварника ,а не при нас .....

    14:38 21.05.2026

  • 43 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    Ее-е-ех Г-о Президент, вие сега да не искате да кажете, че цистерните с гориво за военни действия и поражение на невинни граждаани по целия свят,трябва да" вдигат гълъбите" от летище "Васил Левски"???
    Сакън, да не стане като във Венецуела или Куба , да вземе "Миротвореца" да ни намрази,
    че той намрази ли някой , върши много лоши и "невъзпитани работи"!!
    Но все пак проверете поне , че е ни е платил горивото преди да излетят???
    Че бая керосин " оплюскаха"..?!

    14:42 21.05.2026

  • 44 малко истински факти

    6 0 Отговор
    Жалкия пудел се опитва да джафи , голям смях таз .

    14:43 21.05.2026

  • 45 Само питам

    6 0 Отговор
    От къде накъде е длъжен да маха визите?

    14:43 21.05.2026

  • 46 Йоцката

    3 0 Отговор
    и рундьо ще го измислят реципрочноно отношение, може да са шамари по голо дупе

    14:43 21.05.2026

  • 47 Гого

    1 0 Отговор
    Те, американците, са се скъсали да пътуват до България и да емигрират тук.

    15:05 21.05.2026

