Илияна Йотова: България да обмисли реципрочно отношение, ако не паднат визите за САЩ за българите

България като член на Европейския съюз да обмисли реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи.

Така президентът Илияна Йотова коментира в Пазарджик разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп относно въпроса за падането на визовите ограничения за български граждани.

„Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат видите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на ЕС – ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е на трупчета от доста години. Така, че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции“, заяви президентът.