Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ

21 Май, 2026 13:00 1 292 16

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ. Това потвърди за bTV министърът на земеделието Пламен Абровски.

Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност досегашния изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, като отстраняването му от поста е в сила от днес.

„Както знаете, със заповед на министър-председателя от вчера, считано от днес, БАБХ има нов изпълнителен директор – проф. Янчева.

Сутринта се чух с д-р Мавровски и го помолих чисто джентълменски да организира приемане-предаване. Аз възнамерявам да му благодаря за работата до момента. На мнение съм, че трябва да има приемственост, а не да отричаме това, което е свършено.

Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. В тази смяна няма новина.

Д-р Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи и да комуникира с хората, но смятам, че неговата работа може да бъде допълнително надградена.

Не си мислете, че това е за несвършена работа. Просто всяко ново управление идва със свой екип. Няма драма, няма нищо.“, коментира още Абровски.

Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.

Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност, предаде БНР.

Коя е Светла Янчева?

Доц. д-р Светла Янчева заема поста заместник-министър на земеделието и храните в периода февруари – май 2017 г. по време на служебното правителство на проф. Огнян Герджиков.

Тя е дългогодишен преподавател и учен в Аграрния университет в Пловдив, където заема и редица ръководни позиции. Била е заместник-ректор по международната дейност, както и директор на Центъра за международна дейност и връзки с обществеността към висшето училище.

От 2006 г. ръководи Лаборатория „Растителни биотехнологии“, а впоследствие става доцент и професор към катедра „Генетика и селекция“. Професионалната ѝ дейност е насочена към областта на растениевъдството и биотехнологиите.

През 2021 г. проф. д-р Светла Янчева е удостоена с престижното европейско отличие Erasmus Academic Minister за приноса си към развитието на студентската мобилност и международното сътрудничество.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 3 Отговор
    В България който работи и е кадърен бива гонен от работа и заменян с некадърници и корумпета ,само Терминал 1 и 2 са спасение от тая мизерна кочина

    13:03 21.05.2026

  • 2 От 2017 година

    6 2 Отговор
    Започна Евтаназията на Българското живитновъдство- свине, овце , кози птици!

    13:07 21.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Да освободи стадото на бай Рибан.

    Коментиран от #4

    13:08 21.05.2026

  • 4 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ще го освободи директно за попълване на военовремения резерв. Гледай и твоите суджуци в кръчмата да не се конфискуват в полза родину.

    13:10 21.05.2026

  • 5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    12 2 Отговор
    Човека на Таки, Пламен Абровски, разчиства терена от работещи, истински български патриоти, за да продължат схемите с стада фантоми, вноса на опасни храни, снабдяването на детските кухни с храна извън срока на годност ... Зулусите от ИТН свалиха единствения Парламент, в който не бяха ГЕРБ Ново начало заради мафията и са истинските перачи на борисов и пеевски !

    13:10 21.05.2026

  • 6 Коментар

    6 0 Отговор
    Проблемът е, че служителите на бабх са в бордовете на перелик мерелик и останали тарикати

    13:12 21.05.2026

  • 7 Точен

    3 0 Отговор
    Нашите печелят...

    13:12 21.05.2026

  • 8 Регресивна България=пеевски на стероиди

    7 5 Отговор
    Само до преди няколко седмици имахме Правителство за пример - професионалисти, които работят в полза на България. Само погледнете днешните карикатури, та те са още по комични от тези, които бойко събираше по кръстовищата .

    Коментиран от #12

    13:14 21.05.2026

  • 9 Правителството издиша

    7 4 Отговор
    Като плондир.
    След като досегашния директор на БАБХ си е изпълнявал задълженията и то успешно, както беше лично признато от министъра, кое налага неговото отстраняване???
    Само това ли и по каква логика, че като се сменя екипа да се сменят всички!!!!
    Абсолютно несериозно!!!
    Глупаво дори.

    13:21 21.05.2026

  • 10 Сменяме човека на човека

    5 0 Отговор
    с наш човек

    13:24 21.05.2026

  • 11 Аз поддържам

    4 1 Отговор
    Доктор Мавровси!
    Той се доказа като професионалист и направи много за БАБХ в краткия си срок на поста!
    Недоцмявах защо мин на МП Янкуло не го оставиха. Професионалист, с практика, достойно поведение и нецепещ басма никому?
    Добре че оставиха Кандев!
    Радев, инатиш се над умряло куче.

    13:29 21.05.2026

  • 12 Реалист

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":

    Такова Правителство сме нямали никога. Освен това имаха и топки да скочат на мафията, въпреки, че Прокуратурата е с мафията. А с тези деца и внуци на шумкари ни чака Виденов 2.

    Коментиран от #13

    13:34 21.05.2026

  • 13 Миме

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    точно па лама гюров педуханския амбреаж,дет даде 20 милиона на зеленото нашмъркано бандераска жуженце ли си зел да фалиш

    13:59 21.05.2026

  • 14 Дидо

    2 0 Отговор
    Един от малкото хора които си вършиха свястно работата като министри. Разкрий незаконни кланици препакетиране на развалени продукти, далавери по границата. И за награда- хоп уволнение. Е кой честен човек тогава ще стане министър. Чакайте да се промени нещо

    14:41 21.05.2026

  • 15 А дано излезе по-послушна

    2 0 Отговор
    Че със стария трудно се работеше. Все си пъха носа по складовете на хората.

    14:41 21.05.2026

  • 16 ДВСК

    0 0 Отговор
    Тази птица какво разбира от ветеринарна медицина и от ветеринарно санитарен контрол.Прилича на партийните секретари от ония времена , които бяха компетентни по всичко ...

    15:07 21.05.2026

