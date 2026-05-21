Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ. Това потвърди за bTV министърът на земеделието Пламен Абровски.
Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност досегашния изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, като отстраняването му от поста е в сила от днес.
„Както знаете, със заповед на министър-председателя от вчера, считано от днес, БАБХ има нов изпълнителен директор – проф. Янчева.
Сутринта се чух с д-р Мавровски и го помолих чисто джентълменски да организира приемане-предаване. Аз възнамерявам да му благодаря за работата до момента. На мнение съм, че трябва да има приемственост, а не да отричаме това, което е свършено.
Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. В тази смяна няма новина.
Д-р Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи и да комуникира с хората, но смятам, че неговата работа може да бъде допълнително надградена.
Не си мислете, че това е за несвършена работа. Просто всяко ново управление идва със свой екип. Няма драма, няма нищо.“, коментира още Абровски.
Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.
Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност, предаде БНР.
Коя е Светла Янчева?
Доц. д-р Светла Янчева заема поста заместник-министър на земеделието и храните в периода февруари – май 2017 г. по време на служебното правителство на проф. Огнян Герджиков.
Тя е дългогодишен преподавател и учен в Аграрния университет в Пловдив, където заема и редица ръководни позиции. Била е заместник-ректор по международната дейност, както и директор на Центъра за международна дейност и връзки с обществеността към висшето училище.
От 2006 г. ръководи Лаборатория „Растителни биотехнологии“, а впоследствие става доцент и професор към катедра „Генетика и селекция“. Професионалната ѝ дейност е насочена към областта на растениевъдството и биотехнологиите.
През 2021 г. проф. д-р Светла Янчева е удостоена с престижното европейско отличие Erasmus Academic Minister за приноса си към развитието на студентската мобилност и международното сътрудничество.
