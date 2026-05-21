Криминалисти иззеха кокаин и амфетамини от автомобил в Разградско

21 Май, 2026 11:04 675 1

Полицейските действия са предприети в условията на неотложност

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже от Разград са задържани за притежание и разпространение на наркотици при специализирана полицейска операция, съобщи говорителят на ОДМВР - Разград Илияна Георгиева.

Лицата са установени на 20 май в хода на акция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, проведена от криминалисти в областната дирекция. При претърсвания в автомобил и имот са открити укрити дози кокаин и амфетамин, подготвени за пласиране.

Полицейските действия са предприети в условията на неотложност. Криминалистите са спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф" на пътя Разград – Попово, в района на село Благоево. Колата е била ползвана от 20-годишен младеж.

При извършения оглед у 21-годишен пътник в превозното средство и в зоната под лявата седалка са открити джъмпери с бяло прахообразно вещество. При тестване то е реагирало положително на кокаин. След повдигане на облегалката на седалката полицаите са открили още шест полиетиленови плика с бяло кристалообразно вещество, което е идентифицирано като амфетамин.

След откриването на наркотиците в автомобила, служителите на реда са атакували и имот в град Разград, ползван от задържаните лица. При претърсването в жилището са иззети електронна везна и гриндер. Според разследващите те са били ползвани от младежите за оформяне на отделните дози от наркотичните вещества преди разпространението им.

Случаят веднага е докладван на дежурен окръжен прокурор. По случая е заведено досъдебно производство за извършено престъпление по член 354а, алинея 1 от Наказателния кодекс. Работата по разследването и документирането на цялостната престъпна дейност на лицата продължава под надзора на прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мечо

    0 1 Отговор
    Да не е на Карлос Насар?

    11:30 21.05.2026