Криминалисти иззеха кокаин и амфетамини от автомобил в Разградско

Двама мъже от Разград са задържани за притежание и разпространение на наркотици при специализирана полицейска операция, съобщи говорителят на ОДМВР - Разград Илияна Георгиева.

Лицата са установени на 20 май в хода на акция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, проведена от криминалисти в областната дирекция. При претърсвания в автомобил и имот са открити укрити дози кокаин и амфетамин, подготвени за пласиране.

Полицейските действия са предприети в условията на неотложност. Криминалистите са спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф" на пътя Разград – Попово, в района на село Благоево. Колата е била ползвана от 20-годишен младеж.

При извършения оглед у 21-годишен пътник в превозното средство и в зоната под лявата седалка са открити джъмпери с бяло прахообразно вещество. При тестване то е реагирало положително на кокаин. След повдигане на облегалката на седалката полицаите са открили още шест полиетиленови плика с бяло кристалообразно вещество, което е идентифицирано като амфетамин.

След откриването на наркотиците в автомобила, служителите на реда са атакували и имот в град Разград, ползван от задържаните лица. При претърсването в жилището са иззети електронна везна и гриндер. Според разследващите те са били ползвани от младежите за оформяне на отделните дози от наркотичните вещества преди разпространението им.

Случаят веднага е докладван на дежурен окръжен прокурор. По случая е заведено досъдебно производство за извършено престъпление по член 354а, алинея 1 от Наказателния кодекс. Работата по разследването и документирането на цялостната престъпна дейност на лицата продължава под надзора на прокуратурата.