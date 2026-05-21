Луксозен часовник на стойност до 1 милион евро бе откраднат по време на кинофестивала в Кан

Луксозен часовник, чиято стойност възлиза на между 700 хиляди на 1 милион евро, бе откраднат от престижен хотел в Кан, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник в южния френски град на Ривиерата.
АФП отбелязва, че кражбата е била извършена в момент, когато Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света, допълва БТА.
Часовникът от луксозната швейцарска марка "Ришар Мил", който е собственост на частно лице, е бил откраднат по време на блъсканица близо до тоалетните на хотел "Палм Бийч", който се намира на прочутия крайбрежен булевард "Кроазет" в Кан.
Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи, принуждавайки властите да засилят мерките си за сигурност, отбелязва АФП.
Миналата година в града за два месеца са били регистрирани над 10 кражби или опити за кражба на луксозни часовници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #3
13:00 21.05.2026
2 Гого Мого
13:03 21.05.2026
4 Винаги Ще Има !
След Като Това Е !
Официална Политика !
На Капитала !
13:09 21.05.2026
5 Гост
До коментар #3 от "665":Благодаря за пояснението,и аз се зачудих че не съм чувал за тая луксозна марка
13:16 21.05.2026
8 газо
Коментиран от #9
13:48 21.05.2026
