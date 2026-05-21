Луксозен часовник на стойност до 1 милион евро бе откраднат по време на кинофестивала в Кан

21 Май, 2026 12:58 1 307 10

Часовникът е бил отмъкнат от престижен хотел

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Луксозен часовник, чиято стойност възлиза на между 700 хиляди на 1 милион евро, бе откраднат от престижен хотел в Кан, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник в южния френски град на Ривиерата.

АФП отбелязва, че кражбата е била извършена в момент, когато Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света, допълва БТА.

Часовникът от луксозната швейцарска марка "Ришар Мил", който е собственост на частно лице, е бил откраднат по време на блъсканица близо до тоалетните на хотел "Палм Бийч", който се намира на прочутия крайбрежен булевард "Кроазет" в Кан.

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи, принуждавайки властите да засилят мерките си за сигурност, отбелязва АФП.

Миналата година в града за два месеца са били регистрирани над 10 кражби или опити за кражба на луксозни часовници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Леле - леле ! 🤔

    7 0 Отговор
    Ако са тези на снимката - много са кичозни !!

    Коментиран от #3

    13:00 21.05.2026

  • 2 Гого Мого

    11 0 Отговор
    Да си беше купил QQ сега щеше да си има часовник, ама като не разбира какво да го правиш.

    13:03 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Винаги Ще Има !

    5 1 Отговор
    Кражби !

    След Като Това Е !

    Официална Политика !

    На Капитала !

    13:09 21.05.2026

  • 5 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "665":

    Благодаря за пояснението,и аз се зачудих че не съм чувал за тая луксозна марка

    13:16 21.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 газо

    0 1 Отговор
    На стойност до 1 млн евро...значи може да е и едно евро!?

    Коментиран от #9

    13:48 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.