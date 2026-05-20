МВР предотврати кражба на 47 влекача край Пловдив

Служители от отдел „Икономическа полиция“ - Пловдив осуетиха мащабна престъпна схема за обсебване и незаконно извеждане зад граница на 47 лизингови влекача и полуремаркета. Действията на криминалистите са предприети в условията на неотложност след сигнал от потърпевшата логистична компания, съобщиха от пресцентъра на МВР днес, 20 май 2026 година. Благодарение на бързата намеса на органите на реда е предотвратен опит за незаконен износ на мащабни корпоративни активи извън пределите на страната.
Разследването стартира, след като ръководството на логистичното дружество търси съдействие от полицията поради реална опасност от укриване на активи. Обект на престъпния интерес са били 47 влекача, придобити на лизинг, които впоследствие били отдадени чрез сублизинг на друга фирма. Вместо да изпълнява договорните си отношения обаче, приемащата компания е подготвила прецизна схема за неправомерно разпореждане с чуждото имущество и транспортирането на тежкотоварните камиони извън България.
Под прекия надзор на „Районна прокуратура - Пловдив“ са извършени масирани оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. При спецакцията са претърсени офис и лек автомобил, ползвани от заподозрените лица. Част от обсебеното имущество е локализирано на ТИР-паркинг край Пловдив, където криминалистите откриват два от търсените влекачи. Превозните средства вече са били подготвени за износ – със свалени регистрационни табели и натоварени в ремарке.
Като основен заподозрян за организирането на схемата е задържан 42-годишен мъж. С постановление на прокурора той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа. На място са иззети множество документи, фактури, печати и мобилни телефони, а в рамките на досъдебното производство са разпитани десетки свидетели, включително пред съдия от „Районен съд - Пловдив“.
От ограбената логистична компания изразиха официална признателност към служителите на МВР за проявения висок професионализъм. В писмото си представителите на бизнеса заявяват: "За нас беше особено впечатляващо да видим такава мобилизация, координация и отдаденост в защита на обществения ред, правовата държава и бизнес средата в Република България".
Персонални благодарности за успешното пресичане на престъплението са отправени към началника на отдел „Икономическа полиция“ - Пловдив Георги Боюклиев, началника на сектор „Финансова и стопанска престъпност“ гл. инспектор Георги Казаков, както и към инспекторите Пламен Михайлов, Илия Георгиев, Тодор Масурски, Димитър Хаджиев, Женя Илиева и Даниела Пеева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 А какво е това сублизинг?
Коментиран от #15, #16
11:45 20.05.2026
10 браво
11:53 20.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
реално НЕ СА ТЕХНИ❗
11:56 20.05.2026
12 До къде сме
Ами, ако сигналът беше от беден, обикновен гражданин за старата му Лада, а не от богата и влиятелна фирма за 47 камиона?
11:57 20.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "браво":Щото тарикатите са си платили, където трябва❗
Камионите юридически и реално НЕ СА ТЕХНИ ❗
11:59 20.05.2026
14 грешиш
До коментар #10 от "браво":мвр винаги работи както трябва срещу този който не си е платил такса спокойствие !!! действаш ли без тях веднага те хващат платиш ли сив те разследват с години и няма да намерят доказателства…
12:01 20.05.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "А какво е това сублизинг?":СУБЛИЗИНГ-
Понякога лизингът не се извършва директно, а чрез посредник. При сублизингова операция основният лизингодател (напр. лизингова компания) отдава активи на лизингополучател/посредник (напр. фирма за отдаване на коли под наем) при условия на лизинг, който от своя страна сублизингова тези активи на лизингополучателя (напр. физическо лице).
В този случай обикновено РИСКЪТ от НЕПЛАЩАНЕ от страна на лизингополучателя е за сметка на ПОСРЕДНИКА.❗
Т.е. точно тези дето рИвЪт❗
12:04 20.05.2026
16 Ах ,ах
До коментар #4 от "А какво е това сублизинг?":Лизингът е наем. Ти наемаш от някъде нещо си и го отдаваш под наем на друг. Но този на когото си го отдал под наем решава ,че няма да ти плаща ,а че ще ти продаде стоката. Това е сублизинг. Не е незаконно.
12:06 20.05.2026
17 Ах ,ах
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да реално не са техни ,но те плащат вноските и се водят ползватели. Масово фирмите опериращи в транспорта / логистиката работят по този начин ,защото по закон камионите в експлоатация не могат да надвишават определени години. При нас в Германия са 4-5 години. И на всеки 4-5 години се сменят. Ако ги купуваш сметни какви средства трябват и затова в 99% от случаите камионите са на лизинг.
12:11 20.05.2026
18 Боби
12:12 20.05.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Ах ,ах":Законово НЕ може да я продаде без подписа на ОФИЦИАЛНИЯ СОБСТВЕНИК- лизингодателя❗
Нотариалният акт за имот или големият талон за кола, са в юридическия собственик❗
12:12 20.05.2026
20 Ах ,ах
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е. Талонът е в продавача т.е. в автокъщата ,или в дистрибутора на камионите. Но явно в случая се касае за измама и за продажба в страни където не важи Шенген. Това ,че е незаконно ,не значи ,че е невъзможно.
12:15 20.05.2026
21 не забравяме
12:16 20.05.2026
22 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #10 от "браво":Успяли да локализират два камиона, които имат проследяващи устройства!!!!
Огромен професионализъм 😂😂😂 Избиха рибата направо!😂😂😂😂😂
12:19 20.05.2026
23 Как ли,
До коментар #18 от "Боби":Ами в Ирак и Сирия - те там не се интересуват много от нашите закони!
12:23 20.05.2026
