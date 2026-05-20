МВР предотврати кражба на 47 влекача край Пловдив

20 Май, 2026 11:38 1 442 24

Под прекия надзор на „Районна прокуратура - Пловдив“ са извършени масирани оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия

МВР предотврати кражба на 47 влекача край Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители от отдел „Икономическа полиция“ - Пловдив осуетиха мащабна престъпна схема за обсебване и незаконно извеждане зад граница на 47 лизингови влекача и полуремаркета. Действията на криминалистите са предприети в условията на неотложност след сигнал от потърпевшата логистична компания, съобщиха от пресцентъра на МВР днес, 20 май 2026 година. Благодарение на бързата намеса на органите на реда е предотвратен опит за незаконен износ на мащабни корпоративни активи извън пределите на страната.

Разследването стартира, след като ръководството на логистичното дружество търси съдействие от полицията поради реална опасност от укриване на активи. Обект на престъпния интерес са били 47 влекача, придобити на лизинг, които впоследствие били отдадени чрез сублизинг на друга фирма. Вместо да изпълнява договорните си отношения обаче, приемащата компания е подготвила прецизна схема за неправомерно разпореждане с чуждото имущество и транспортирането на тежкотоварните камиони извън България.

Под прекия надзор на „Районна прокуратура - Пловдив“ са извършени масирани оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. При спецакцията са претърсени офис и лек автомобил, ползвани от заподозрените лица. Част от обсебеното имущество е локализирано на ТИР-паркинг край Пловдив, където криминалистите откриват два от търсените влекачи. Превозните средства вече са били подготвени за износ – със свалени регистрационни табели и натоварени в ремарке.

Като основен заподозрян за организирането на схемата е задържан 42-годишен мъж. С постановление на прокурора той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа. На място са иззети множество документи, фактури, печати и мобилни телефони, а в рамките на досъдебното производство са разпитани десетки свидетели, включително пред съдия от „Районен съд - Пловдив“.

От ограбената логистична компания изразиха официална признателност към служителите на МВР за проявения висок професионализъм. В писмото си представителите на бизнеса заявяват: "За нас беше особено впечатляващо да видим такава мобилизация, координация и отдаденост в защита на обществения ред, правовата държава и бизнес средата в Република България".

Персонални благодарности за успешното пресичане на престъплението са отправени към началника на отдел „Икономическа полиция“ - Пловдив Георги Боюклиев, началника на сектор „Финансова и стопанска престъпност“ гл. инспектор Георги Казаков, както и към инспекторите Пламен Михайлов, Илия Георгиев, Тодор Масурски, Димитър Хаджиев, Женя Илиева и Даниела Пеева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 А какво е това сублизинг?

    И ако е позволено изобщо,защо са го направили,а сега реват,че щяли да им откраднат камионите.

    11:45 20.05.2026

  • 10 браво

    МВР започна да работи май както трябва !!

    11:53 20.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Ами те щом са на лизинг -
    реално НЕ СА ТЕХНИ❗

    11:56 20.05.2026

  • 12 До къде сме

    Го докарали - чудо е, ако полицията си свърши работата и при подаден сигнал залови престъпници! А трябва това да е ежедневие!
    Ами, ако сигналът беше от беден, обикновен гражданин за старата му Лада, а не от богата и влиятелна фирма за 47 камиона?

    11:57 20.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    До коментар #10 от "браво":

    Щото тарикатите са си платили, където трябва❗
    Камионите юридически и реално НЕ СА ТЕХНИ ❗

    11:59 20.05.2026

  • 14 грешиш

    До коментар #10 от "браво":

    мвр винаги работи както трябва срещу този който не си е платил такса спокойствие !!! действаш ли без тях веднага те хващат платиш ли сив те разследват с години и няма да намерят доказателства…

    12:01 20.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    До коментар #4 от "А какво е това сублизинг?":

    СУБЛИЗИНГ-
    Понякога лизингът не се извършва директно, а чрез посредник. При сублизингова операция основният лизингодател (напр. лизингова компания) отдава активи на лизингополучател/посредник (напр. фирма за отдаване на коли под наем) при условия на лизинг, който от своя страна сублизингова тези активи на лизингополучателя (напр. физическо лице).
    В този случай обикновено РИСКЪТ от НЕПЛАЩАНЕ от страна на лизингополучателя е за сметка на ПОСРЕДНИКА.❗
    Т.е. точно тези дето рИвЪт❗

    12:04 20.05.2026

  • 16 Ах ,ах

    До коментар #4 от "А какво е това сублизинг?":

    Лизингът е наем. Ти наемаш от някъде нещо си и го отдаваш под наем на друг. Но този на когото си го отдал под наем решава ,че няма да ти плаща ,а че ще ти продаде стоката. Това е сублизинг. Не е незаконно.

    12:06 20.05.2026

  • 17 Ах ,ах

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да реално не са техни ,но те плащат вноските и се водят ползватели. Масово фирмите опериращи в транспорта / логистиката работят по този начин ,защото по закон камионите в експлоатация не могат да надвишават определени години. При нас в Германия са 4-5 години. И на всеки 4-5 години се сменят. Ако ги купуваш сметни какви средства трябват и затова в 99% от случаите камионите са на лизинг.

    12:11 20.05.2026

  • 18 Боби

    Пише ли някъде в договорите ,че нямат право да работят в чужбина ?Как се продават крадени влекачи?

    12:12 20.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    До коментар #16 от "Ах ,ах":

    Законово НЕ може да я продаде без подписа на ОФИЦИАЛНИЯ СОБСТВЕНИК- лизингодателя❗
    Нотариалният акт за имот или големият талон за кола, са в юридическия собственик❗

    12:12 20.05.2026

  • 20 Ах ,ах

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е. Талонът е в продавача т.е. в автокъщата ,или в дистрибутора на камионите. Но явно в случая се касае за измама и за продажба в страни където не важи Шенген. Това ,че е незаконно ,не значи ,че е невъзможно.

    12:15 20.05.2026

  • 21 не забравяме

    Фирматаможе да им дари гориво после! Нали си беше модерно преди време!

    12:16 20.05.2026

  • 22 Хахахаха😂😂😂😂

    До коментар #10 от "браво":

    Успяли да локализират два камиона, които имат проследяващи устройства!!!!
    Огромен професионализъм 😂😂😂 Избиха рибата направо!😂😂😂😂😂

    12:19 20.05.2026

  • 23 Как ли,

    До коментар #18 от "Боби":

    Ами в Ирак и Сирия - те там не се интересуват много от нашите закони!

    12:23 20.05.2026

