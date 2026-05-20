МВР предотврати кражба на 47 влекача край Пловдив

Служители от отдел „Икономическа полиция“ - Пловдив осуетиха мащабна престъпна схема за обсебване и незаконно извеждане зад граница на 47 лизингови влекача и полуремаркета. Действията на криминалистите са предприети в условията на неотложност след сигнал от потърпевшата логистична компания, съобщиха от пресцентъра на МВР днес, 20 май 2026 година. Благодарение на бързата намеса на органите на реда е предотвратен опит за незаконен износ на мащабни корпоративни активи извън пределите на страната.

Разследването стартира, след като ръководството на логистичното дружество търси съдействие от полицията поради реална опасност от укриване на активи. Обект на престъпния интерес са били 47 влекача, придобити на лизинг, които впоследствие били отдадени чрез сублизинг на друга фирма. Вместо да изпълнява договорните си отношения обаче, приемащата компания е подготвила прецизна схема за неправомерно разпореждане с чуждото имущество и транспортирането на тежкотоварните камиони извън България.

Под прекия надзор на „Районна прокуратура - Пловдив“ са извършени масирани оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. При спецакцията са претърсени офис и лек автомобил, ползвани от заподозрените лица. Част от обсебеното имущество е локализирано на ТИР-паркинг край Пловдив, където криминалистите откриват два от търсените влекачи. Превозните средства вече са били подготвени за износ – със свалени регистрационни табели и натоварени в ремарке.

Като основен заподозрян за организирането на схемата е задържан 42-годишен мъж. С постановление на прокурора той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа. На място са иззети множество документи, фактури, печати и мобилни телефони, а в рамките на досъдебното производство са разпитани десетки свидетели, включително пред съдия от „Районен съд - Пловдив“.

От ограбената логистична компания изразиха официална признателност към служителите на МВР за проявения висок професионализъм. В писмото си представителите на бизнеса заявяват: "За нас беше особено впечатляващо да видим такава мобилизация, координация и отдаденост в защита на обществения ред, правовата държава и бизнес средата в Република България".

Персонални благодарности за успешното пресичане на престъплението са отправени към началника на отдел „Икономическа полиция“ - Пловдив Георги Боюклиев, началника на сектор „Финансова и стопанска престъпност“ гл. инспектор Георги Казаков, както и към инспекторите Пламен Михайлов, Илия Георгиев, Тодор Масурски, Димитър Хаджиев, Женя Илиева и Даниела Пеева.