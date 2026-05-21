Новини
Свят »
Полша »
Полша призова Украйна да бъде по-внимателна при използването на дронове
  Тема: Украйна

Полша призова Украйна да бъде по-внимателна при използването на дронове

21 Май, 2026 12:44, обновена 21 Май, 2026 12:50 505 7

  • полша-
  • украйна-
  • дронове

След серия инциденти в Балтийския регион Варшава предупреди за риска от нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО

Полша призова Украйна да бъде по-внимателна при използването на дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш призова Украйна да проявява по-голяма прецизност при използването на дронове, за да не се допуска намеса на Русия в полетите им и последващи нарушения на въздушното пространство на държави от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на пресконференция в Талин той подчерта, че не трябва да се допуска създаване на условия за руски провокации и че териториите на съюзническите държави не бива да бъдат застрашавани.

Още новини от Украйна

Изявлението идва след поредица от инциденти в Балтийския регион. Естония съобщи, че румънски изтребител от мисията на НАТО е свалил дрон в нейното въздушно пространство, а в Латвия беше обявена въздушна тревога след засичане на безпилотен апарат, навлизащ от беларуска територия.

През последните месеци няколко украински дрона са навлезли във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония. Според оценки причината е в действията на руските системи за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана, които отклоняват украинските апарати по време на атаки срещу цели в северозападна Русия.

Случаите засилват опасенията от инциденти в близост до границите на НАТО и допълнително напрежение в региона.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да напомня

    10 0 Отговор
    Руснака действа внимателно в Украйна заради руснаците на територията.
    Това няма как да се случи с поляците!

    Коментиран от #3

    12:46 21.05.2026

  • 2 ФАКТ

    1 11 Отговор
    Путин - най-страхливия гл пак във Вселената.

    Коментиран от #5

    12:46 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмм

    7 0 Отговор
    но ако убие хора ѝ е простено, както уби поляци на полска територия

    12:48 21.05.2026

  • 5 аман

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    от милиционери по форумите!

    12:51 21.05.2026

  • 6 арбалета 🎯

    7 0 Отговор
    А ако бяха руснаците , пановете щяха да врякат на лягане и ставане ,но нали са братушките урки - на тях всичко им е позволено ...

    13:01 21.05.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    УКРИТЕ ВИ ИЗДУМКАХА ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ,А ВИЕ ИМ ДАВАЙТЕ ОЩЕ КРЕДИТИ!

    13:16 21.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания