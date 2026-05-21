Полша призова Украйна да бъде по-внимателна при използването на дронове

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш призова Украйна да проявява по-голяма прецизност при използването на дронове, за да не се допуска намеса на Русия в полетите им и последващи нарушения на въздушното пространство на държави от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на пресконференция в Талин той подчерта, че не трябва да се допуска създаване на условия за руски провокации и че териториите на съюзническите държави не бива да бъдат застрашавани.

Изявлението идва след поредица от инциденти в Балтийския регион. Естония съобщи, че румънски изтребител от мисията на НАТО е свалил дрон в нейното въздушно пространство, а в Латвия беше обявена въздушна тревога след засичане на безпилотен апарат, навлизащ от беларуска територия.

През последните месеци няколко украински дрона са навлезли във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония. Според оценки причината е в действията на руските системи за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана, които отклоняват украинските апарати по време на атаки срещу цели в северозападна Русия.

Случаите засилват опасенията от инциденти в близост до границите на НАТО и допълнително напрежение в региона.