Мъж стреля по жена до метростанция в столицата

Мъж стреля по жена до метростанция „Хан Кубрат“ в столичния квартал „Надежда“.

Сигналът е получен около 20:20 часа на телефон 112, научи bTV от свои източници.

По първоначална информация до стрелбата се стига, след като семейство от Нидерландия се скарва с роми за паркомясто. Единият от тях вади въздушен пистолет и стреля по чужденката, като одрасква врата ѝ.

Екип на bTV видя на място, че е изпратена и линейка, в която са се качили мъж и жена.

От Спешна помощ потвърдиха, че има такъв сигнал и съобщиха, че транспортират двама души към УМБАЛ "Царица Йоанна"

Жената е с рана на врата, а мъжът е със съмнение за счупени кости.