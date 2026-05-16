Задържаха мъжа, стрелял по група младежи в столичния квартал

Полицията задържа 32-годишен мъж, обвинен за това, че вчера (15 май) е стрелял с въздушен пистолет по група младежи след пререкание в столичния квартал „Надежда“, в близост до метростанция „Хан Кубрат“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Мъжът има предишни регистрации в полицията за кражби. В апартамента му са открити множество телефони и два пневматични пистолета със сачми.

Пострадали са двама - една българка, с леко одраскване по шията от изстрела, и един мъж, нидерландски гражданин, с фрактура на ръката.