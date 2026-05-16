Задържаха мъжа, стрелял по група младежи в столичния квартал

16 Май, 2026 17:31 2 044 8

Мъжът има предишни регистрации в полицията за кражби. В апартамента му са открити множество телефони и два пневматични пистолета със сачми

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията задържа 32-годишен мъж, обвинен за това, че вчера (15 май) е стрелял с въздушен пистолет по група младежи след пререкание в столичния квартал „Надежда“, в близост до метростанция „Хан Кубрат“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Мъжът има предишни регистрации в полицията за кражби. В апартамента му са открити множество телефони и два пневматични пистолета със сачми.

Пострадали са двама - една българка, с леко одраскване по шията от изстрела, и един мъж, нидерландски гражданин, с фрактура на ръката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Възраждане

    21 5 Отговор
    Не виждам 1000 коментара в защита на циганина!

    Коментиран от #3, #4

    17:41 16.05.2026

  • 2 Китайска поговорка

    12 3 Отговор
    Стърчащия пирон привлича чука. Бг прочит - газови и съчмени пищовчета рано или късно привличат боен!

    17:43 16.05.2026

  • 3 Като знам какви са нагласите

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    в тоя сайт, много вероятно е скоро и твоя коментар да не виждаш.

    17:46 16.05.2026

  • 4 Търновец

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Най много цигани има в Москва

    Коментиран от #6, #7

    17:51 16.05.2026

  • 5 Радев

    6 11 Отговор
    Аз бих му дал орден Стара планина, както и на бияча на Мирчев ще наредя на Йотова да го помилва😏

    17:51 16.05.2026

  • 6 Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Търновец":

    Тц Пловдив

    17:52 16.05.2026

  • 7 така е мишок

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Търновец":

    Най много цигани кат теб има в махалата ти дет плямпаш хейт

    18:37 16.05.2026

  • 8 Да се забрани

    1 2 Отговор
    притежаването на оръжие на територията на България,само служителите на специалните служби да носят такова.Оръжията само за износ,да не се превръщаме в Тексас

    20:49 16.05.2026