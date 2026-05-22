Хванаха рецидивист за кражби от коли, извадил нож срещу полицаите при залавянето му

22 Май, 2026 13:24 1 331 10

  • кражба-
  • коли

Мъжът има над 30 регистрации в полицията. Подбирал е автомобилите на случаен принцип, като от тях е взимал техника

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В края на април са подадени няколко сигнала за разбити автомобили, паркирани пред търговски обект.

По случая е задържан 68-годишен мъж, осъждан преди за грабежи и излязъл от затвора в края на март.

Това каза на брифинг пред медиите Бисер Иванов, началник на сектор "Криминална полиция" към Шесто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той допълни, че тази сутрин около 8:30 часа мъжът е забелязан да се движи между автомобилите на паркинга.

При ареста му той е извадил нож срещу полицаите, а те използвали тейзър за самозащита.

По думите на Иванов мъжът има над 30 регистрации в полицията. Подбирал е автомобилите на случаен принцип, като от тях е взимал техника.

По случая се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поаро

    14 1 Отговор
    А трябваше да е гръмнат на място !! Сега ще се завлекат един разследвания и дела за стици хиляди , за тоз де вее , като всички щеше да приключи за 50 цента олово !

    13:29 22.05.2026

  • 2 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А ПОСЛЕ ИМАЛО ЛИ Е ДРАНЕ ДО КОКАЛ?

    13:36 22.05.2026

  • 3 Хорейшо

    6 0 Отговор
    Марико сан, какъв е тоя.... рецидист.

    13:39 22.05.2026

  • 4 Перо

    9 1 Отговор
    На тия години не подлежи на оправяне! Трябвало е да бъде разстрелян при самоотбрана или опит за бягство, подобно на щатската полиция! Данъкоплатеца не може да храни паразити на обществото!

    13:41 22.05.2026

  • 5 Тома

    8 0 Отговор
    Този е Мюмюн който скоро излезе от затвора и с желание ще влезе пак защото сутрин обед и вечер храната е осигурена.

    13:41 22.05.2026

  • 6 Години разработка

    0 0 Отговор
    Ее хванаха наркомаче и опищяха орталъка

    13:42 22.05.2026

  • 7 Левски

    3 0 Отговор
    Факти, пише се рецидивист. Но за това се иска малко грамотност.

    13:52 22.05.2026

  • 8 Анонимен

    2 1 Отговор
    Тъй е предишните управници вързаха ръцете на полицаите и дадоха арена на журналистите да лаят

    13:57 22.05.2026

  • 9 И защо

    0 0 Отговор
    не са върнали ножа в канията му обратна.

    14:02 22.05.2026

  • 10 Васил

    3 0 Отговор
    Само у нас може да се разхождаш с по над 100 висящи дела за това сме бананова република.

    14:29 22.05.2026