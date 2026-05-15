Кой е Георги Янев – Джеймса, който е герой в разследвания за имотната мафия

15 Май, 2026 10:21 3 644 15

През 2019 г. прокуратурата и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за подобни престъпления

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Герои от разследванията на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ бяха задържани при акция на СДВР срещу имотни измами, проведена в София. Това са Георги Янев – Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков.

Джеймса е добре познат на зрителите на NOVA от разследване през 2020 г., което разкри имотна измама, свързана с наследството на възрастна и самотно живееща жена. След смъртта ѝ става ясно, че нейните жилища – включително имоти в София и Плевен, са били прехвърлени малко преди това на трети лица, свързани с жители на столичния квартал „Факултета“, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.

Името на Янев се свързва с мащабни схеми за имотни измами в столицата. През 2019 г. прокуратурата и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за подобни престъпления. Тогава разследващите разкриха, че бандата е присвоила над 20 жилища на възрастни, самотноживеещи или починали хора, припомни GlasNews.bg.

Групата е използвала фалшиви завещания и подставени лица за прехвърляне и препродаване на имотите. В схемата, известна като „Хлебец“, извършителите печелели доверието на жертвите с обещания за храна и грижи. След това ги убеждавали да подписват документи, с които възрастните хора несъзнателно губели собствеността си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак повтарям

    25 2 Отговор
    Има сериозно противоречие в законите ни, което дава възможност за далавери.
    Значи, ако посочиш свидетели, които да потвърдят (да излъжат), че някой имот е бил изоставен и ти си живял в него известно време, служебните лица ще направят констативен протокол и въз основа на него ти ще станеш собственик на имота.
    Същевеременно обаче, всички сме чували, а сме и виждали в репортажи по телевизията, че има не един и два случая, при които роми се самонастаняват в нечий имот и полицията няма право да ги изгони оттам, но същевременно предупреждава собственика, че ако той ги изгони насила, ще бъде съден за самоуправство. Мои познати даваха под наем своя стара къща в София. След като наемателите напуснали, собствениците се подготвяха да направят малък ремонт преди да дадат къщата отново под наем. Не бяха ходили там само няколко седмици. Съседи им се обадиха, че от няколко дена виждат роми в двора на къщата. Оказа се, че там се е самонастанила ромка с 5 деца. Успяха да я прогонят чак след няклко години и то след като издействаха да бъде направен документ, че къщата е опасна за живеене. На базата на този документ къщата беше съборена. Тоест, лишиха се от този и мот и от наема, който той би им носил, за да се отърват от ромите. Сега търсят строителен предприемач, който да построи там нова сграда и да ги обезщети с апартамент в нея. Но дворчето е малко и трудно ще намерят кой да строи там, защото не може да се реализира голяма печалба от такъв строеж.
    С две думи, ако ня

    Коментиран от #14

    10:35 15.05.2026

  • 2 Ватманяк

    36 0 Отговор
    Е, кой е Георги Джеймса? Нищо не се разбра от поредната изключително информационно неграмотна записка за получаване на хонорар.

    10:47 15.05.2026

  • 3 гост

    27 0 Отговор
    Че кой да е ? ром

    10:48 15.05.2026

  • 4 Да му вземат

    34 0 Отговор
    откраднатите пари и имоти и на топло до края на дните си.

    10:50 15.05.2026

  • 5 Боздуган

    37 0 Отговор
    Кой от общината им дава информация кои са самотни и имотни. Социален работник, някоя хлебарка държавна е снасяла информация. Какво ги бавите бой до посиняване затвор и конфискация на всики в схемата.

    10:52 15.05.2026

  • 6 Гост

    11 12 Отговор
    Радев вече е тук. Нещата ще бъдат попроменени. Вдигнатия юмрук вече удря. Спасение за негодниците няма да има.

    10:58 15.05.2026

  • 7 И нито дума за корумпираните нотариуси

    24 2 Отговор
    и корумпираните общинари из кадастри и подобни служби, без които такива схеми за заграбване на имоти няма как да се случват. Пак само празни пи-ар фишеци. От измамата Боташ - толкоз!

    10:58 15.05.2026

  • 8 Сила

    13 0 Отговор
    Интересно ми е , тази огромна къща с грамаден двор и разни други постройки дали имат документи и разрешителни за строеж , партиди за ток и вода и всякакви други бумажки необходими за съществуването на подобно нещо .....?!?
    Плаща ли данъци в общината , такса смет и тем подобни ....?!?

    11:22 15.05.2026

  • 9 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Тоя не беше ли в парламента по едно време

    11:26 15.05.2026

  • 10 Хдгбхфгж

    13 0 Отговор
    В толкова години необезпокоявани са грабили ???? Добре ни казахте кой е ...

    Коментиран от #12

    11:28 15.05.2026

  • 11 наш човек отявлен донор за чекемеджетата

    8 2 Отговор
    Кой е Георги Янев – Джеймса, който е герой в разследвания за имотната мафия

    11:39 15.05.2026

  • 12 Ххх

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хдгбхфгж":

    То не е само тия, има организирани банди в цялата страна, с помощ от отделни полицаи и общинари правят тия измами.

    12:41 15.05.2026

  • 13 Бай Хой

    8 0 Отговор
    Българския МАНски ГАЛ е вписан в червената книга и за него законите не важат ,деца раждат деца,строят без план ,не плащат данъци ,имат само права и нямат задължения ....да извиняват съвестните защото и такива има ..ю Да живей демокрацията !!!!

    12:49 15.05.2026

  • 14 дядо дръмпир

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пак повтарям":

    как ще стане ако имота е изоставен ...Но някой плаща данък за него на титуляра....Имота е на ТИТУЛЯР.как става с двама трима не става ...Трябва по цялата верига,някой да снесе инфо ,а този да плаща 10години и да пази документите за плакщане на другото име и ....ако се появи титуляра....говориш на ангро.....В ЕС сега ще е много по трудно за "нехранимайковците"това ,че бг е една сбирщина от неграмотни и продажни бюроклати на общинско и магистратско ниво не означава ,че не можеш веднага да напишеш вЕС до брюкселските велможи и да кажеш този бюроклат си клати краката...веднага ще го подгонят.Те не знаят какво и какъв ги чака бг-бюроклатите...

    Коментиран от #15

    13:48 15.05.2026

  • 15 Недомислия

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "дядо дръмпир":

    Проблемът е, че след като се самонастани, полицията няма право да го изведе от имота. Ако титулярът е в чужбина, кой ще попречи на самонастанилия се да плаща данъците?
    По другия проблем - не си ли попадал на телевизионни репортажи, инициирани от хора, които отиват на вилата си през пролетта, след като през студените няколко месеца не са ходили там и заварват самонастанило се ромско семейство? Поне няколко такива репортажа имаше, а може да са били и повече. Такъв титуляр няма да позволи на ромите да плащат данъци вместо него, но не може и да ги накара да напуснат имота му. Те могат да останат там с години и да напуснат тогава, когато са разнебитили сградата до степен да не става вече за нищо. Защо законът допуска това? От години има протести на пострадали граждани, но не променят закона. Защо?!

    15:36 15.05.2026