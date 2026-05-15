Кой е Георги Янев – Джеймса, който е герой в разследвания за имотната мафия

Герои от разследванията на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ бяха задържани при акция на СДВР срещу имотни измами, проведена в София. Това са Георги Янев – Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков.

Джеймса е добре познат на зрителите на NOVA от разследване през 2020 г., което разкри имотна измама, свързана с наследството на възрастна и самотно живееща жена. След смъртта ѝ става ясно, че нейните жилища – включително имоти в София и Плевен, са били прехвърлени малко преди това на трети лица, свързани с жители на столичния квартал „Факултета“, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.

Името на Янев се свързва с мащабни схеми за имотни измами в столицата. През 2019 г. прокуратурата и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за подобни престъпления. Тогава разследващите разкриха, че бандата е присвоила над 20 жилища на възрастни, самотноживеещи или починали хора, припомни GlasNews.bg.

Групата е използвала фалшиви завещания и подставени лица за прехвърляне и препродаване на имотите. В схемата, известна като „Хлебец“, извършителите печелели доверието на жертвите с обещания за храна и грижи. След това ги убеждавали да подписват документи, с които възрастните хора несъзнателно губели собствеността си.