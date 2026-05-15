Кой е Георги Янев – Джеймса, който е герой в разследвания за имотната мафия

Герои от разследванията на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ бяха задържани при акция на СДВР срещу имотни измами, проведена в София. Това са Георги Янев – Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков.
Джеймса е добре познат на зрителите на NOVA от разследване през 2020 г., което разкри имотна измама, свързана с наследството на възрастна и самотно живееща жена. След смъртта ѝ става ясно, че нейните жилища – включително имоти в София и Плевен, са били прехвърлени малко преди това на трети лица, свързани с жители на столичния квартал „Факултета“, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.
Името на Янев се свързва с мащабни схеми за имотни измами в столицата. През 2019 г. прокуратурата и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за подобни престъпления. Тогава разследващите разкриха, че бандата е присвоила над 20 жилища на възрастни, самотноживеещи или починали хора, припомни GlasNews.bg.
Групата е използвала фалшиви завещания и подставени лица за прехвърляне и препродаване на имотите. В схемата, известна като „Хлебец“, извършителите печелели доверието на жертвите с обещания за храна и грижи. След това ги убеждавали да подписват документи, с които възрастните хора несъзнателно губели собствеността си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Значи, ако посочиш свидетели, които да потвърдят (да излъжат), че някой имот е бил изоставен и ти си живял в него известно време, служебните лица ще направят констативен протокол и въз основа на него ти ще станеш собственик на имота.
Същевеременно обаче, всички сме чували, а сме и виждали в репортажи по телевизията, че има не един и два случая, при които роми се самонастаняват в нечий имот и полицията няма право да ги изгони оттам, но същевременно предупреждава собственика, че ако той ги изгони насила, ще бъде съден за самоуправство. Мои познати даваха под наем своя стара къща в София. След като наемателите напуснали, собствениците се подготвяха да направят малък ремонт преди да дадат къщата отново под наем. Не бяха ходили там само няколко седмици. Съседи им се обадиха, че от няколко дена виждат роми в двора на къщата. Оказа се, че там се е самонастанила ромка с 5 деца. Успяха да я прогонят чак след няклко години и то след като издействаха да бъде направен документ, че къщата е опасна за живеене. На базата на този документ къщата беше съборена. Тоест, лишиха се от този и мот и от наема, който той би им носил, за да се отърват от ромите. Сега търсят строителен предприемач, който да построи там нова сграда и да ги обезщети с апартамент в нея. Но дворчето е малко и трудно ще намерят кой да строи там, защото не може да се реализира голяма печалба от такъв строеж.
8 Сила
Плаща ли данъци в общината , такса смет и тем подобни ....?!?
12 Ххх
12 Ххх
До коментар #10 от "Хдгбхфгж":То не е само тия, има организирани банди в цялата страна, с помощ от отделни полицаи и общинари правят тия измами.
12:41 15.05.2026
14 дядо дръмпир
До коментар #1 от "Пак повтарям":как ще стане ако имота е изоставен ...Но някой плаща данък за него на титуляра....Имота е на ТИТУЛЯР.как става с двама трима не става ...Трябва по цялата верига,някой да снесе инфо ,а този да плаща 10години и да пази документите за плакщане на другото име и ....ако се появи титуляра....говориш на ангро.....В ЕС сега ще е много по трудно за "нехранимайковците"това ,че бг е една сбирщина от неграмотни и продажни бюроклати на общинско и магистратско ниво не означава ,че не можеш веднага да напишеш вЕС до брюкселските велможи и да кажеш този бюроклат си клати краката...веднага ще го подгонят.Те не знаят какво и какъв ги чака бг-бюроклатите...
13:48 15.05.2026
15 Недомислия
До коментар #14 от "дядо дръмпир":Проблемът е, че след като се самонастани, полицията няма право да го изведе от имота. Ако титулярът е в чужбина, кой ще попречи на самонастанилия се да плаща данъците?
По другия проблем - не си ли попадал на телевизионни репортажи, инициирани от хора, които отиват на вилата си през пролетта, след като през студените няколко месеца не са ходили там и заварват самонастанило се ромско семейство? Поне няколко такива репортажа имаше, а може да са били и повече. Такъв титуляр няма да позволи на ромите да плащат данъци вместо него, но не може и да ги накара да напуснат имота му. Те могат да останат там с години и да напуснат тогава, когато са разнебитили сградата до степен да не става вече за нищо. Защо законът допуска това? От години има протести на пострадали граждани, но не променят закона. Защо?!
15:36 15.05.2026