Мащабна полицейска акция срещу наркоразпространението в Благоевград

31 Май, 2026 11:19, обновена 31 Май, 2026 10:31 414 6

Извършени са спроверки по улици, квартали и клубове

Снимка: БНТ
Мащабна специализирана полицейска операция беше проведена през изминалата нощ в Благоевград.

Акцията е обхванала различни райони на града, включително централни улици, централната градска част и жилищните квартали.

Полицейски патрули са били разположени на ключови места.

В рамките на операцията са извършени множество проверки на младежи и граждани със съмнително поведение, като служителите на реда са следили за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и за други нарушения на закона.

Особен акцент по време на акцията е бил поставен върху нощните заведения в Благоевград. Проверки са извършени както в самите клубове, така и не техния охранителен персонал. По информация на БНТ част от охранителите са попаднали в полезрението на разследващите органи заради съмнения, че са свързани с разпространението на наркотични вещества.

От МВР към момента не съобщават официални данни за броя на проверените лица, съставените актове или евентуалните задържани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    цялата им работа на МВР е такава след дъжд качулка.

    Коментиран от #6

    10:34 31.05.2026

  • 2 В Студентски град

    2 0 Отговор
    не са и чували за дрога !

    Коментиран от #5

    10:35 31.05.2026

  • 3 А защо?!

    3 0 Отговор
    Трябваше да бъде погубен един млад живот,че тогава да ми се сетите...?!
    И другито-трябва не само в Благоевград,а тотално и в цялата страна,която гъмжи от утрепки-наркомани и наркодилъри...!

    10:36 31.05.2026

  • 4 Интересно

    1 0 Отговор
    Мащабна акция, пък не се споменава колко са арестувани и обвинени.
    Всеки ученик, влязъл в нощен клуб, ще забележи сам поне трима разпространители.

    10:37 31.05.2026

  • 5 Що тъй,ма...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Студентски град":

    Дън съ глухи,ма...?!

    10:38 31.05.2026

  • 6 НЕ Е БАШ ТАКА!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Не ,,всичката им работа е такава"...!Знаеш ли на 10-то число колко са бързи МВР-то,да получават тлъстите си заплати...?!

    10:41 31.05.2026