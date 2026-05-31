Мащабна полицейска акция срещу наркоразпространението в Благоевград

Мащабна специализирана полицейска операция беше проведена през изминалата нощ в Благоевград.
Акцията е обхванала различни райони на града, включително централни улици, централната градска част и жилищните квартали.
Полицейски патрули са били разположени на ключови места.
В рамките на операцията са извършени множество проверки на младежи и граждани със съмнително поведение, като служителите на реда са следили за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и за други нарушения на закона.
Особен акцент по време на акцията е бил поставен върху нощните заведения в Благоевград. Проверки са извършени както в самите клубове, така и не техния охранителен персонал. По информация на БНТ част от охранителите са попаднали в полезрението на разследващите органи заради съмнения, че са свързани с разпространението на наркотични вещества.
От МВР към момента не съобщават официални данни за броя на проверените лица, съставените актове или евентуалните задържани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #6
10:34 31.05.2026
2 В Студентски град
Коментиран от #5
10:35 31.05.2026
3 А защо?!
И другито-трябва не само в Благоевград,а тотално и в цялата страна,която гъмжи от утрепки-наркомани и наркодилъри...!
10:36 31.05.2026
4 Интересно
Всеки ученик, влязъл в нощен клуб, ще забележи сам поне трима разпространители.
10:37 31.05.2026
5 Що тъй,ма...?!
До коментар #2 от "В Студентски град":Дън съ глухи,ма...?!
10:38 31.05.2026
6 НЕ Е БАШ ТАКА!
До коментар #1 от "хехе":Не ,,всичката им работа е такава"...!Знаеш ли на 10-то число колко са бързи МВР-то,да получават тлъстите си заплати...?!
10:41 31.05.2026