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Простреляха български полицай в САЩ

Простреляха български полицай в САЩ

3 Юни, 2026 09:21 583 8

  • сащ-
  • български полицай

Той и колегата му са изпълнявали съдебна заповед за обиск в Атлантик Сити

Простреляха български полицай в САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама полицейски служители са били простреляни, а заподозрян за извършено престъпление е убит след инцидент в Ню Джърси. Сред тях има и българин, съобщават американските медии.

Случаят е от вторник, когато полицаи от участъка в Атлантик Сити изпълняват съдебна заповед за обиск. По време на операцията избухва стрелба.

По информация на полицията единият служител е получил животозастрашаващи наранявания, а другият е с по-леки травми.

Сред пострадалите е и българският полицейски сержант Кристиан Иванов, който е тежко ранен при изпълнение на служебния си дълг. Той вече е в стабилно състояние, но му предстои дълго възстановяване.

В изявление кметът на града изразява съпричастност към пострадалите полицаи и техните семейства, подчертавайки риска на професията: че служителите на реда ежедневно се изправят пред ситуации, в които могат да не се завърнат у дома.

Паралелно е стартирана кампания в най-голямата онлайн платформа за събиране на дарения от за различни каузи GoFundMe в подкрепа на сержант Кристиан Иванов и семейството му. В нея се посочва, че освен тежкото му състояние, семейството ще трябва да се справя с медицински разходи, пътувания, грижи за деца и други непредвидени нужди по време на възстановяването.

За кратко време са събрани над 66 000 долара, като целта е 80 000 долара.

Роденият в Монтана Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 3 Отговор
    боЯ ли си търсел там

    09:31 03.06.2026

  • 2 Компира

    0 3 Отговор
    Щом е полицай, това е повод за отваряне на шампанско и кратка заря довечера, инициирана от мен!

    09:33 03.06.2026

  • 3 Ай цвай полицай

    2 2 Отговор
    Българинът е сбъднал американската си мечта. Това е демокрацията в "най-демократичната" страна на света.

    09:34 03.06.2026

  • 4 КАТ

    5 2 Отговор
    Да беше си стоял в българия, живот щеше да си живее...тук няма кой един шамар да му удари, заплатката тече, тук-там някой рушвет ще вземе, на 45 години пенсионер с 30 заплати накуп...къде го има този кеф ?

    09:36 03.06.2026

  • 5 Зомбайо

    6 0 Отговор
    Някой да каже на псевдожурналиската Мара, че между български полицай в сащ и полицай българин в сащ има съществена разлика.

    09:36 03.06.2026

  • 6 Абе да бе

    5 0 Отговор
    Не е български полицай, а американски полицай от български произход. И в коя Монтана е роден, българската или американската?

    09:40 03.06.2026

  • 7 то има жилетки , каски , маски . но

    1 0 Отговор
    е станало . инцидент . там полицаите избиват около 20 000 цивилни на година . не го ли слушат и стреля кат че го убиват . такава им е логиката . айс полицаите избиха много мирни мигранти и тормозиха жителите на 5 щата . ще се оправи . но е неразумно да влизаш в опасна чужда къща с пистолет и да кряскаш . заповедите са важни . но животът е по важен . според мен си е американец . наште се учат от американците . от 20 години . подражават им . понякога им е трудна работата .

    09:42 03.06.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Скъпа Мария, човекът НЕ Е БЪЛГАРСКИ ПОЛИЦАЙ, а е БИВШ БЪЛГАРИН, АМЕРИКАНСКИ ПОЛИЦАЙ!
    П.С. бивш българин защото сега е гражданин на САЩ.

    09:45 03.06.2026