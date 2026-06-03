Простреляха български полицай в САЩ

Двама полицейски служители са били простреляни, а заподозрян за извършено престъпление е убит след инцидент в Ню Джърси. Сред тях има и българин, съобщават американските медии.
Случаят е от вторник, когато полицаи от участъка в Атлантик Сити изпълняват съдебна заповед за обиск. По време на операцията избухва стрелба.
По информация на полицията единият служител е получил животозастрашаващи наранявания, а другият е с по-леки травми.
Сред пострадалите е и българският полицейски сержант Кристиан Иванов, който е тежко ранен при изпълнение на служебния си дълг. Той вече е в стабилно състояние, но му предстои дълго възстановяване.
В изявление кметът на града изразява съпричастност към пострадалите полицаи и техните семейства, подчертавайки риска на професията: че служителите на реда ежедневно се изправят пред ситуации, в които могат да не се завърнат у дома.
Паралелно е стартирана кампания в най-голямата онлайн платформа за събиране на дарения от за различни каузи GoFundMe в подкрепа на сержант Кристиан Иванов и семейството му. В нея се посочва, че освен тежкото му състояние, семейството ще трябва да се справя с медицински разходи, пътувания, грижи за деца и други непредвидени нужди по време на възстановяването.
За кратко време са събрани над 66 000 долара, като целта е 80 000 долара.
Роденият в Монтана Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:31 03.06.2026
2 Компира
09:33 03.06.2026
3 Ай цвай полицай
09:34 03.06.2026
4 КАТ
09:36 03.06.2026
5 Зомбайо
09:36 03.06.2026
6 Абе да бе
09:40 03.06.2026
7 то има жилетки , каски , маски . но
09:42 03.06.2026
8 Гост
П.С. бивш българин защото сега е гражданин на САЩ.
09:45 03.06.2026